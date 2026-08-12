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Nobelova cena za mír 2026: Kurzy, favorité, kandidáti

Kristýna Polášková
  9:00

Slavnostní předávání Nobelovy ceny za mír v Oslu. | foto: AP

Kdo získá Nobelovu cenu za mír pro rok 2026? Norský Nobelův výbor oznámí jméno laureáta 9. října v Oslu. Na prestižní ocenění je letos nominováno 208 jednotlivců a 79 organizací. Podle aktuálních kurzů sázkových kanceláří a predikčních trhů patří mezi hlavní favority Volodymyr Zelenskyj, Julija Navalná, Donald Trump či humanitární agentura UNRWA. Podívejte se na přehled kurzů a detailní analýzu jejich šancí.
Nobelova cena za mír 2026
Datum vyhlášení9. října 2026
Místo a datum ceremoniáluOslo, Norsko - 10. prosince 2026
Nominovaní208 kandidátů a 79 organizací
Obhájce prvenstvíMaría Corina Machado (Venezuela, 2025)
KurzyFortuna

Aktuální kurzy na vítěze Nobelovy ceny za mír 2026

Podle aktuální nabídky sázkových kanceláří se na čele drží jména silně spojená s probíhajícími válečnými konflikty a světovou geopolitikou. Zajímavostí je i přítomnost českých politických osobností.

Aktuální kurzy na vítěze Nobelovy ceny za mír
KandidátAktuální kurz
Zelenskyj Volodymyr8.00
Navalná Julija9.00
Trump Donald10.00
Papež Lev XIV.13.00
UNRWA15.00
Pavel Petr25.00
Thunbergová Greta25.00
Guterres António30.00
Babiš Andrej100.00
Musk Elon100.00

Analýza favoritů: Jaký mírový směr výbor letos zvolí?

Podle analýzy predikčních trhů je boj o cenu stále velmi otevřený (na některých zahraničních platformách je dokonce velkým favoritem Súdánská síť pomoci s 29 %). Kurzy u hlavních favoritů přesně odrážejí odlišné přístupy a „směry“, kterými se může Norský Nobelův výbor při řešení současných globálních konfliktů vydat:

1. Směr: Politicko-diplomatické řešení (Volodymyr Zelenskyj - 8.00)

Tento narativ by znamenal, že se výbor rozhodne ocenit dosažení konkrétního míru nebo diplomatický průlom. Ukrajinský prezident reprezentuje naději na trvalé urovnání konfliktu, rozsáhlou dohodu o výměně zajatců nebo podepsání příměří. Pokud by se podobný milník podařilo dojednat a Zelenskému by byly připsány přímé zásluhy, jeho šance by raketově vzrostly. Pokud ale budou boje pokračovat bez jasného řešení, pro komisi bude těžké tento směr obhájit.

2. Směr: Humanitární a institucionální ochrana (UNRWA - 15.00)

Pokud se nepodaří dojednat politický mír (1. směr), komise se může přiklonit k druhému hlavnímu válečnému narativu: záchraně civilistů a zmírňování utrpení přímo uprostřed zuřící války. Tento směr ztělesňuje Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Výbor by tímto krokem vyslal signál o důležitosti humanitárního práva. Šanci by jí mohlo zhatit zpochybňování její legitimity v regionu.

3. Směr: Symbolický odpor a disent (Julija Navalná - 9.00)

V individuální kategorii je Navalná obrovskou favoritkou. Ztělesňuje jiný příběh – nenásilný odpor proti politické represi a autoritářství (v tomto případě ruskému režimu). Její kurz stojí nad všemi hlavami států a náboženskými vůdci. Aby ale cenu skutečně získala, bude muset její osobní symbolika přerůst v hmatatelné vůdcovství organizovaného mírového hnutí, nikoliv jen v teoretický odpor.

4. Směr: Zprostředkovatelé míru (Donald Trump - 10.00)

Papež Lev XIV. (13.00), Donald Trump (10.00) nebo emír Tamim bin Hamad Al Thani tvoří skupinu takzvaných zprostředkovatelů. Cenu by získali, pokud by se prokazatelně zasloužili o zprostředkování zásadní mírové dohody či propuštění rukojmích mezi znesvářenými stranami.

U Donalda Trumpa je navíc příběh velmi specifický. Americký prezident si totiž už letos v lednu 2026 jednu medaili Nobelovy ceny potěžkal. Loňská venezuelská vítězka María Corina Machadová, která se do Osla dostala po dramatickém a utajovaném útěku z vlasti, mu svou vlastní medaili předala v Bílém domě jako poděkování za americkou intervenci ve Venezuele. Ačkoliv Nobelův výbor okamžitě zdůraznil, že titul laureáta je nepřenosný, pro sázkaře je Trump kvůli svému vlivu na mezinárodní dění nadále žhavým adeptem na zisk své vlastní, oficiální ceny.

5. Česká a alternativní stopa

V nabídce sázkové kanceláře Fortuna nechybí ani známá česká jména. Prezident Petr Pavel je hodnocen kurzem 25.00. Na bývalého premiéra Andreje Babiše si lze vsadit s vysokým kurzem 100.00, což je mimochodem zcela totožný kurz, jaký bookmakeři přidělili americkému miliardáři Elonu Muskovi.

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