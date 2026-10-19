1. Dvořák – Aby výrazně podceněný outsider
- Sport: MMA, Oktagon 95
- Událost: zápas muší váhy David Dvořák vs. Aaron Aby
- Vítěz: Aaron Aby na body
- Kurz na Abyho: 6,76
Co bookmakeři nečekali (17. a 18. 10)
Na českého bojovníka Davida Dvořáka byl vypsán kurz pouhých 1,08. Jeho soupeř Aaron Aby měl podle nabídky Tipsportu téměř sedmkrát vyšší kurz.
Přesto se v Karlových Varech žádná jednostranná záležitost nekonala. Velšan s favoritem svedl vyrovnaný souboj, byl aktivnější a nakonec zvítězil na body.
Kdo je vlastně muž, kterému bookmakeři tolik nevěřili? Šestatřicetiletý Velšan z Wrexhamu nastupoval s bilancí 19 výher, 11 porážek a jedné remízy. Do souboje s Dvořákem šel po třech vítězstvích, v samotném Oktagonu však vyhrál pouze jeden z posledních čtyř zápasů, což mohlo sázkové kanceláře ovlivnit.
A měly i argumenty pro favorizaci Dvořáka: působení v UFC, výbornou celkovou bilanci (22-7-0) a druhé místo v žebříčku muší váhy Oktagonu. Jenže poslední zápas v nejprestižnější organizaci Dvořák absolvoval v roce 2023 a v minulém souboji na půdě Oktagonu vůbec nestačil na Žumagulova.
Aby má navíc zkušenosti z titulových zápasů, kvalitní boj na zemi a schopnost udržovat tlak po celou dobu utkání. Velšan má za sebou i mnohem těžší zápasy než ty v kleci. Od narození žije s cystickou fibrózou a překonal také rakovinu ve třetím stadiu. Přesto se prosadil mezi profesionálními zápasníky MMA.
Verdikt: Trh Abyho podcenil. Zkušenosti a silné stránky Velšana představovaly daleko větší hrozbu, než naznačovaly kurzy. Varováním měla být i jednoznačná prohra českého bojovníka v posledním utkání.
|Dvořák
|Aby
|Kurz na vítězství
|1,08
|6,76
|Bilance před zápasem
|22–7
|19–11–1
|Pořadí v Oktagonu
|2.
|5.
|Výhry v posledních 3 zápasech
|2 (Oktagon)
|3 (Oktagon, 2x PML)
2. Slavia – Hradec 0:0 proč favorit znovu narazil?
- Sport: fotbal, 11. kolo Chance Ligy
- Výsledek: remíza 0:0
- Kurz na remízu: 5,46
Domácí vítězství Slavie se zdálo být jednou z nejpravděpodobnějších událostí sobotního programu. Bookmakeři na něj vypsali kurz 1,31, zatímco na remízu nabízeli 5,46. Jenže Hradec Králové si z Edenu odvezl bod.
Nabízí se vysvětlení, že Slavii potopil nenapravitelný hrubián Chorý, který byl v 55. minutě vyloučen za nesportovní gesto. Jenže... V prvním poločase ani jeden tým nevystřelil na branku a největší šanci měl v desáté minutě hostující Uhrinčať. Slavia si podle statistik vytvořila tři velké šance ke skórování, ale všechny až v oslabení.
Co mohlo být varovným signálem, proč tentokrát favorita na tiket nepřidat? Minimálně vzájemné zápasy. Slavia vyhrála jediný z posledních pěti. Minulé dva ovládl Hradec. A nejspíš i frustrace po nezvládnutém utkání Ligy mistrů v Baku.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 5. 2026
|Hradec – Slavia
|3:1
|19. 4. 2026
|Hradec – Slavia
|2:1
|20. 7. 2025
|Slavia – Hradec
|2:2
|5. 4. 2025
|Slavia – Hradec
|2:1
|3. 11. 2024
|Hradec – Slavia
|1:1
Verdikt: Hradec je pro Slavii opravdu neoblíbeným soupeřem. Už v minulém vzájemném souboji zvítězil doma 3:1 a Pražané vyslali za celý zápas jedinou střelu na branku. Poslední vzájemné výsledky tak byly varovným signálem, který kurz 1,31 na vítězství Slavie nemusel dostatečně zohledňovat.
3. Benátky – Neapol 1:0 nestačilo ani 29 střel
- Sport: fotbal, 7. kolo Serie A
- Výsledek: Benátky – Neapol 1:0
- Kurz na výhru domácích: 4,71
Srovnání
V minulé sezoně Serie A vyslala Neapol podle statistik FBref v průměru 13,2 střely na zápas.
Tohle je překvapení trochu jiného druhu. Neapol byla favoritem a podle statistik také na hřišti dominovala. Držela míč 71 procent času, na střely vyhrála 29:9 a zahrávala dvanáct rohů, zatímco domácí ani jeden.
Přesto prohrála 0:1. Rozhodl gól Adamse krátce po přestávce a především výkon brankáře Stankoviče, který v 68. minutě zneškodnil penaltu Kevina De Bruyneho.
Rozdíl mezi průběhem a výsledkem ještě výrazněji ukazuje statistika očekávaných gólů. Neapol dosáhla hodnoty 2,36 xG, zatímco Benátky pouze 0,98. Hosté navíc desetkrát vystřelili na branku a vytvořili si čtyři velké příležitosti.
|Ukazatel
|Benátky
|Neapol
|xG
|0,98
|2,36
|Střely
|9
|29
|Na branku
|4
|10
|Rohy
|0
|12
|Držení míče
|29 %
|71 %
|Zdroj: FotMob
Verdikt: Statistiky naznačují, že předzápasové kurzy odpovídaly rozložení sil. Neapol měla výraznou převahu, ale nedokázala ji proměnit v gól. Překvapivý výsledek tak vypovídá spíše o neproměněných šancích a výkonu domácího brankáře než o chybném odhadu bookmakerů.
Co vás překvapilo nejvíc?
V italské Serii A se zrodila další dvě výrazná kurzová překvapení. Juventus doma podlehl Laziu 0:3, přestože na vítězství hostů byl u Tipsportu vypsán kurz 5,36. Udinese stejným výsledkem prohrálo s Lecce, jehož triumf bylo možné vsadit dokonce v kurzu 4,79.
V Turíně rozhodla především efektivita hostů. Oba týmy vyslaly devět střel, Lazio však proměnilo všechny tři pokusy mířící na branku. Statistika očekávaných gólů (xG 0,75:0,57) přitom ukazuje na vyrovnaný zápas. Lecce naopak Udinese jednoznačně přehrálo. Přestože mělo míč jen 33 procent času, vytvořilo si osm velkých šancí a v xG dominovalo poměrem 3,47:0,54.
Verdikt: Oba výsledky překvapily především vysokými kurzy na hosty. Lazio přitom vstupovalo do zápasu ve skvělé formě a ani mezi Udinese a Lecce nebyl před utkáním patrný výrazný výkonnostní rozdíl. Zejména jednoznačná převaha Lecce naznačuje, že domácí favorit mohl být přeceněný.
Tenisové turnaje v Číně: Nečekaní šampioni
Dva prestižní tenisové turnaje v Číně, dva nečekaní vítězové. Ve Wu-chanu triumfovala Maja Chwaliňská (kurz na titul 10:1), v Šanghaji Alejandro Davidovich Fokina (kurz na titul 9,5:1). Oba přitom cestou za titulem ukázali, jak důležitá může být aktuální forma a proč ani velké jméno favorita nemusí být zárukou úspěchu.
Wu-chan Finále, které nikdo nečekal
Ve finále turnaje WTA 1000 se poprvé v jeho historii utkaly dvě hráčky mimo elitní dvacítku světového žebříčku. Polka Chwaliňská, světová dvaadvacítka, porazila Britku Sonay Kartalovou, které před turnajem patřila až 170. příčka, 2:6, 6:4, 6:2.
Kartalová se přitom mezi nejlepší vrátila po půlroční zdravotní pauze. Chwaliňská zase v semifinále vyřadila Igu Šwiatekovou 7:5, 6:1 (kurz 4,39). Bývalou světovou jedničku během zápasu omezovalo zranění nohy, po ošetření už nedokázala vzdorovat.
Šanghaj Na Fokinu nestačil ani Zverev
Také mužský turnaj Masters 1000 má nečekaného šampiona. Davidovich Fokina v semifinále zdolal světovou dvojku Alexandera Zvereva 5:7, 6:4, 6:3 (kurz 4,02) a ve finále otočil souboj s krajanem Rafaelem Jódarem.
Španěl do Šanghaje přijel ve výborné formě, ale k top favoritům nepatřil. Po zářijovém triumfu v Čcheng-tu pokračoval ve vítězné sérii a v Číně nakonec vyhrál deset zápasů za sebou. Proti Zverevovi dokázal uspět, přestože Němec nastřílel 18 es. Rozhodovala aktivita ve výměnách a především účinnost Španělova prvního podání, po kterém získal 85 procent bodů.
Verdikt: Oba turnaje ukázaly, jak rychle se může změnit rozložení sil. Zdravotní problémy favoritek, únava i mimořádná aktuální forma outsiderů představují faktory, které předzápasové kurzy nemusí dostatečně zachytit. Samotný žebříček ani slavné jméno proto nemusí být nejlepším vodítkem.