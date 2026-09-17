|Detail
|Informace
|Termín
|20. – 27. září 2026
|Místo konání
|Montréal, provincie Québec, Kanada
|Počet medailových disciplín
|13
|Délka hl. silničního závodu (Muži Elite)
|273,4 km (převýšení 3 808 m)
|Délka hl. silničního závodu (Ženy Elite)
|180,1 km (převýšení 2 570 m)
|Délka časovky (Elite muži i ženy)
|39,2 km (převýšení 220 m)
|TV přenos v ČR
|Eurosport
Program MS v silniční cyklistice 2026
Šampionát zahajují v neděli 20. září elitní časovky jednotlivců, v polovině týdne následují mládežnické kategorie a týmová smíšená štafeta, závěr patří silničním závodům s hromadným startem.
|Datum
|Disciplína a kategorie
|Délka
|Převýšení
|Ne 20. 9.
|Časovka – Ženy Elite
|39,2 km
|220 m
|Ne 20. 9.
|Časovka – Muži Elite
|39,2 km
|220 m
|Po 21. 9.
|Časovka – Ženy U23
|20,3 km
|145 m
|Po 21. 9.
|Časovka – Muži U23
|31,3 km
|197 m
|Út 22. 9.
|Týmová časovka – Smíšená štafeta
|40,6 km
|290 m
|Út 22. 9.
|Časovka – Junioři
|10,7 km
|91 m
|Út 22. 9.
|Časovka – Juniorky
|10,7 km
|91 m
|Čt 24. 9.
|Silniční závod – Ženy U23
|134,0 km
|2 690 m
|Čt 24. 9.
|Silniční závod – Junioři
|134,0 km
|2 690 m
|Pá 25. 9.
|Silniční závod – Muži U23
|174,2 km
|197 m
|Pá 25. 9.
|Silniční závod – Juniorky
|80,4 km
|1 614 m
|So 26. 9.
|Silniční závod – Ženy Elite
|180,1 km
|2 570 m
|Ne 27. 9.
|Silniční závod – Muži Elite
|273,4 km
|3 808 m
Profily tratí a specifika
Individuální časovka (39,2 km)
Poprvé po čtyřech letech absolvují muži i ženy v kategorii Elite identickou vzdálenost. Trať měří 39,2 km a pro ženy jde o nejdelší trasu časovky v historii světových šampionátů.
Startuje se u stadionu Percival Molson Memorial Stadium. Trať klesá do přístavu a vede podél řeky svatého Vavřince na jih po dálnici 10. Závodníci přejedou konstrukci Ice Control Structure, absolvují technický okruh na motoristickém okruhu Gillese Villeneuvea a vracejí se zpět. V závěrečných dvou kilometrech trať stoupá k cíli po Avenue du Parc (průměrný sklon kolem 4 %, místy až 7 %).
Silniční závody s hromadným startem
Silniční závody kategorie Elite startují na předměstí Brossard. Následuje rovinatý nájezd přes řeku svatého Vavřince (cca 60 km pro ženy a 112 km pro muže) a nájezd na kopcovitý okruh v parku Mount Royal:
- Jeden okruh: Měří 13,4 km a zahrnuje 269 výškových metrů.
- Ženy Elite: Absolvují celkem 8 okruhů (celkem 180,1 km a 2 570 m převýšení).
- Muži Elite: Absolvují celkem 12 okruhů (celkem 273,4 km a 3 808 m převýšení).
- Klíčová stoupání: Každé kolo obsahuje výjezdy Voie Camillien-Houde (1,8 km, průměr 8 %), Chemin de la Polytechnique (sklon místy přes 11 %) a stoupavý dojezd po Avenue du Parc.
Hlavní favorité a startovní listina
Silniční závod mužů Elite
Vzhledem k neúčasti Tadeje Pogačara se okruh favoritů otevírá širšímu poli závodníků:
- Remco Evenepoel a Wout van Aert (Belgie): Belgická sestava disponuje dvěma lídry. Evenepoel obhajuje silniční úspěchy z předchozích let a má za sebou triumf na GP Québec, Van Aert spoléhá na rychlý finiš po náročném profilu.
- Tom Pidcock (Velká Británie): Britský univerzál usiluje o zkompletování duhových dresů (po titulech v cyklokrosu a na horských kolech). Sestavu Britů doplní mimo jiné Adam Yates.
- Isaac Del Toro (Mexiko): Dvaadvacetiletý mexický vrchař s výbušným závěrem, který předvedl formu na zářijových kanadských závodech.
- Paul Seixas (Francie): Dvacetiletý francouzský talent, který v letošní sezoně zaznamenal pódiová umístění na Liège-Bastogne-Liège i Strade Bianche.
Silniční závod žen Elite
- Demi Volleringová (Nizozemsko): Letošní vítězka Giro d’Italia Women i Tour de France Femmes má šanci dosáhnout na tzv. Trojkorunu (Triple Crown).
- Elisa Longo Borghiniová (Itálie): Zkušená italská reprezentantka, trojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa.
- Kim Le Courtová (Mauricius): Závodnice s kvalitním sprintem po zvlněném profilu, vítězka Tour of Britain.
Časovka jednotlivců
- Muži Elite: Titul z minulých tří šampionátů obhajuje Belgičan Remco Evenepoel. Jeho největšími vyzyvateli na rovinatém profilu jsou Ital Filippo Ganna, Švýcar Stefan Küng a Brit Ethan Hayter.
- Ženy Elite: Největší favoritkou je úřadující mistryně světa a vítězka časovky na letošní Tour de France Marlen Reusserová ze Švýcarska. Z pozice vyzyvatelky nastupuje Britka Zoe Bäckstedtová.
Podrobný přehled všech startujících jezdců ve všech kategoriích si můžete prohlédnout na tomto odkazu na ProCyclingStats
Česká a slovenská účast
- Česká republika: V silničním závodě mužů Elite figurují v nominaci Mathias Vacek a Jakub Otruba. V individuální časovce mužů nastoupí Mathias Vacek.
- Slovensko: V silničním závodě mužů Elite startuje Martin Svrček.