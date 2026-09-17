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MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky

Kristýna Polášková
  10:00

Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v řadě. | foto: AP

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostí od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu je celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek. Živé přenosy celého šampionátu vysílá stanice Eurosport. Přinášíme vám harmonogram, profily tras i startovní listiny.
Základní informace o šampionátu
DetailInformace
Termín20. – 27. září 2026
Místo konáníMontréal, provincie Québec, Kanada
Počet medailových disciplín13
Délka hl. silničního závodu (Muži Elite)273,4 km (převýšení 3 808 m)
Délka hl. silničního závodu (Ženy Elite)180,1 km (převýšení 2 570 m)
Délka časovky (Elite muži i ženy)39,2 km (převýšení 220 m)
TV přenos v ČREurosport

Program MS v silniční cyklistice 2026

Šampionát zahajují v neděli 20. září elitní časovky jednotlivců, v polovině týdne následují mládežnické kategorie a týmová smíšená štafeta, závěr patří silničním závodům s hromadným startem.

DatumDisciplína a kategorieDélkaPřevýšení
Ne 20. 9.Časovka – Ženy Elite39,2 km220 m
Ne 20. 9.Časovka – Muži Elite39,2 km220 m
Po 21. 9.Časovka – Ženy U2320,3 km145 m
Po 21. 9.Časovka – Muži U2331,3 km197 m
Út 22. 9.Týmová časovka – Smíšená štafeta40,6 km290 m
Út 22. 9.Časovka – Junioři10,7 km91 m
Út 22. 9.Časovka – Juniorky10,7 km91 m
Čt 24. 9.Silniční závod – Ženy U23134,0 km2 690 m
Čt 24. 9.Silniční závod – Junioři134,0 km2 690 m
Pá 25. 9.Silniční závod – Muži U23174,2 km197 m
Pá 25. 9.Silniční závod – Juniorky80,4 km1 614 m
So 26. 9.Silniční závod – Ženy Elite180,1 km2 570 m
Ne 27. 9.Silniční závod – Muži Elite273,4 km3 808 m

Profily tratí a specifika

Individuální časovka (39,2 km)

Poprvé po čtyřech letech absolvují muži i ženy v kategorii Elite identickou vzdálenost. Trať měří 39,2 km a pro ženy jde o nejdelší trasu časovky v historii světových šampionátů.

Startuje se u stadionu Percival Molson Memorial Stadium. Trať klesá do přístavu a vede podél řeky svatého Vavřince na jih po dálnici 10. Závodníci přejedou konstrukci Ice Control Structure, absolvují technický okruh na motoristickém okruhu Gillese Villeneuvea a vracejí se zpět. V závěrečných dvou kilometrech trať stoupá k cíli po Avenue du Parc (průměrný sklon kolem 4 %, místy až 7 %).

Silniční závody s hromadným startem

Silniční závody kategorie Elite startují na předměstí Brossard. Následuje rovinatý nájezd přes řeku svatého Vavřince (cca 60 km pro ženy a 112 km pro muže) a nájezd na kopcovitý okruh v parku Mount Royal:

  • Jeden okruh: Měří 13,4 km a zahrnuje 269 výškových metrů.
  • Ženy Elite: Absolvují celkem 8 okruhů (celkem 180,1 km a 2 570 m převýšení).
  • Muži Elite: Absolvují celkem 12 okruhů (celkem 273,4 km a 3 808 m převýšení).
  • Klíčová stoupání: Každé kolo obsahuje výjezdy Voie Camillien-Houde (1,8 km, průměr 8 %), Chemin de la Polytechnique (sklon místy přes 11 %) a stoupavý dojezd po Avenue du Parc.

Hlavní favorité a startovní listina

Silniční závod mužů Elite

Vzhledem k neúčasti Tadeje Pogačara se okruh favoritů otevírá širšímu poli závodníků:

  • Remco Evenepoel a Wout van Aert (Belgie): Belgická sestava disponuje dvěma lídry. Evenepoel obhajuje silniční úspěchy z předchozích let a má za sebou triumf na GP Québec, Van Aert spoléhá na rychlý finiš po náročném profilu.
  • Tom Pidcock (Velká Británie): Britský univerzál usiluje o zkompletování duhových dresů (po titulech v cyklokrosu a na horských kolech). Sestavu Britů doplní mimo jiné Adam Yates.
  • Isaac Del Toro (Mexiko): Dvaadvacetiletý mexický vrchař s výbušným závěrem, který předvedl formu na zářijových kanadských závodech.
  • Paul Seixas (Francie): Dvacetiletý francouzský talent, který v letošní sezoně zaznamenal pódiová umístění na Liège-Bastogne-Liège i Strade Bianche.

Silniční závod žen Elite

  • Demi Volleringová (Nizozemsko): Letošní vítězka Giro d’Italia Women i Tour de France Femmes má šanci dosáhnout na tzv. Trojkorunu (Triple Crown).
  • Elisa Longo Borghiniová (Itálie): Zkušená italská reprezentantka, trojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa.
  • Kim Le Courtová (Mauricius): Závodnice s kvalitním sprintem po zvlněném profilu, vítězka Tour of Britain.

Časovka jednotlivců

Podrobný přehled všech startujících jezdců ve všech kategoriích si můžete prohlédnout na tomto odkazu na ProCyclingStats

Česká a slovenská účast

  • Česká republika: V silničním závodě mužů Elite figurují v nominaci Mathias Vacek a Jakub Otruba. V individuální časovce mužů nastoupí Mathias Vacek.
  • Slovensko: V silničním závodě mužů Elite startuje Martin Svrček.
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