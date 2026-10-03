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Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  9:08

Z filmu Jemný rváč | foto: CinemArt

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve které nechybí dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Přečtěte si kompletní program, výsledky českých reprezentantů a informace o živých přenosech.
MS v judu 2026 (Baku)Informace
Termín konání:4. – 11. října 2026
Místo konání:National Gymnastics Arena, Baku (Ázerbájdžán)
Účast:627 sportovců (339 mužů, 288 žen) z 93 zemí
Počet disciplín:15 (7 vah mužů, 7 vah žen, smíšené týmy)
Český tým:6 nominovaných judistů
Live stream (živě):JudoTV.com

Kde sledovat MS v judu 2026 živě

Exkluzivní práva na kompletní turnaj vlastní oficiální platforma Mezinárodní judistické federace JudoTV.com. Tato streamovací služba nabízí živé přenosy ze všech tatami.

Program a výsledky Mistrovství světa v judu 2026

Od 4. do 10. října se každý den rozhodne o medailích v jedné mužské a jedné ženské váhové kategorii. Šampionát vyvrcholí v neděli 11. října soutěží smíšených týmů.

Program a výsledky Mistrovství světa v judu 2026
DisciplínaVýsledky / Vítězové
Neděle 4. 10.
muži do 60 kg
ženy do 48 kg
Pondělí 5. 10.
muži do 66 kg
ženy do 52 kg
Úterý 6. 10.
muži do 73 kg
ženy do 57 kg
Středa 7. 10.
muži do 81 kg
ženy do 63 kg
Čtvrtek 8. 10.
muži do 90 kg
ženy do 70 kg
Pátek 9. 10.
muži do 100 kg
ženy do 78 kg
Sobota 10. 10.
muži nad 100 kg
ženy nad 78 kg
Neděle 11. 10.
smíšené týmy

Češi na MS v judu

Česká republika vyslala do Ázerbájdžánu šest reprezentantů. Výprava kombinuje mládí i zkušenost.

Program českých reprezentantů
DatumJménoVáhová kategorieVýsledek
Pondělí 5. 10.Tereza Bodnárováženy do 52 kg
Úterý 6. 10.Chusniddin Karimovmuži do 73 kg
Středa 7. 10.Renata Zachováženy do 63 kg
Čtvrtek 8. 10.David Klammertmuži do 90 kg
Čtvrtek 8. 10.Adam Kopeckýmuži do 90 kg
Sobota 10. 10.Lukáš Krpálekmuži nad 100 kg

Tereza Bodnárová (-52 kg)

Čtyřiadvacetiletá reprezentantka zažívá průlomovou sezonu. Na MS přijíždí povzbuzená ziskem své první medaile z Grand Slamu – bronzu ze zářijového turnaje v Budapešti. Předtím navíc ovládla European Open v Benidormu a Praze, což ji vyneslo na 46. místo světového žebříčku.

Chusniddin Karimov (-73 kg)

Třiatřicetiletý judista loni naplno prorazil mezi světovou elitu třemi medailemi z Grand Prix. Bronz získal v Linci a Limě, v Guadalajaře se probojoval až do finále. Před MS mu patří 25. místo světového žebříčku.

Renata Zachová (-63 kg)

Dvojnásobná mistryně Evropy se pokusí vylepšit své maximum z mistrovství světa, kterým je sedmé místo z Taškentu 2022. Letos obsadila páté místo na srpnovém Grand Slamu v Lausanne a před šampionátem jí patří 19. příčka světového žebříčku.

Adam Kopecký (-90 kg)

Třiadvacetiletý Kopecký se po přechodu z kategorie do 81 kg pevně usadil mezi světovou elitou. Letos získal bronz na Grand Slamu v Dušanbe, pátá místa přidal v Ulánbátaru a Lausanne a sedmý skončil v Paříži. Výsledky jej vynesly až na 10. místo světového žebříčku.

David Klammert (-90 kg)

Dvaatřicetiletá stálice českého juda a dvojnásobný olympionik se v Baku představí na posledním mistrovství světa své kariéry. Za více než deset let v reprezentaci získal mimo jiné stříbro z Grand Slamu v Dušanbe 2024, kde se probojoval až do finále.

Lukáš Krpálek (+100 kg)

Dvojnásobný olympijský vítěz oslaví v listopadu už 36. narozeniny, přesto nadále patří ke světové špičce. Letos získal stříbro na mistrovství Evropy a před MS figuruje na 9. místě světového žebříčku. Mistrem světa se stal v letech 2014 a 2019, v Baku bude pokračovat ve sbírání bodů směrem k olympijským hrám v Los Angeles 2028.

Prize money na MS v judu 2026

Mistrovství světa disponuje celkovou dotací 1 000 000 eur (přes 24 milionů korun). Na individuální soutěže připadá 800 000 eur, dalších 200 000 eur je určeno pro soutěž smíšených týmů.

  • Vítěz (Zlato): 26 000 €
  • Finalista (Stříbro): 15 000 €
  • 3. místo (Bronz): 8 000 €
  • Vítěz smíšených týmů: 90 000 €

Návrat ruských a běloruských sportovců s vlajkou

Mezinárodní judistická federace (IJF) vyvolala na podzim 2025 pozdvižení, když jako jeden z prvních olympijských svazů plně obnovila startovní práva ruským a běloruským judistům. Výsledek tohoto rozhodnutí se projeví právě v Baku. Poprvé od začátku války na Ukrajině tito sportovci nastoupí oficiálně pod svými národními vlajkami. V případě zisku zlaté medaile se arénou opět oficiálně rozezní i ruská státní hymna.

Rusové a Bělorusové znovu pod národními vlajkami

Mistrovství světa v Baku bude prvním seniorským světovým šampionátem od chvíle, kdy Mezinárodní judistická federace (IJF) umožnila ruským a běloruským judistům znovu reprezentovat své země pod národními vlajkami. Ruští judisté mohou pod svou vlajkou závodit od listopadu 2025, Bělorusové dostali tuto možnost už dříve. V případě vítězství jim při slavnostním ceremoniálu zazní také státní hymna.

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