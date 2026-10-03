|MS v judu 2026 (Baku)
|Informace
|Termín konání:
|4. – 11. října 2026
|Místo konání:
|National Gymnastics Arena, Baku (Ázerbájdžán)
|Účast:
|627 sportovců (339 mužů, 288 žen) z 93 zemí
|Počet disciplín:
|15 (7 vah mužů, 7 vah žen, smíšené týmy)
|Český tým:
|6 nominovaných judistů
|Live stream (živě):
|JudoTV.com
Kde sledovat MS v judu 2026 živě
Exkluzivní práva na kompletní turnaj vlastní oficiální platforma Mezinárodní judistické federace JudoTV.com. Tato streamovací služba nabízí živé přenosy ze všech tatami.
Program a výsledky Mistrovství světa v judu 2026
Od 4. do 10. října se každý den rozhodne o medailích v jedné mužské a jedné ženské váhové kategorii. Šampionát vyvrcholí v neděli 11. října soutěží smíšených týmů.
|Disciplína
|Výsledky / Vítězové
|Neděle 4. 10.
|muži do 60 kg
|ženy do 48 kg
|Pondělí 5. 10.
|muži do 66 kg
|ženy do 52 kg
|Úterý 6. 10.
|muži do 73 kg
|ženy do 57 kg
|Středa 7. 10.
|muži do 81 kg
|ženy do 63 kg
|Čtvrtek 8. 10.
|muži do 90 kg
|ženy do 70 kg
|Pátek 9. 10.
|muži do 100 kg
|ženy do 78 kg
|Sobota 10. 10.
|muži nad 100 kg
|ženy nad 78 kg
|Neděle 11. 10.
|smíšené týmy
Češi na MS v judu
Česká republika vyslala do Ázerbájdžánu šest reprezentantů. Výprava kombinuje mládí i zkušenost.
|Datum
|Jméno
|Váhová kategorie
|Výsledek
|Pondělí 5. 10.
|Tereza Bodnárová
|ženy do 52 kg
|Úterý 6. 10.
|Chusniddin Karimov
|muži do 73 kg
|Středa 7. 10.
|Renata Zachová
|ženy do 63 kg
|Čtvrtek 8. 10.
|David Klammert
|muži do 90 kg
|Čtvrtek 8. 10.
|Adam Kopecký
|muži do 90 kg
|Sobota 10. 10.
|Lukáš Krpálek
|muži nad 100 kg
Tereza Bodnárová (-52 kg)
Čtyřiadvacetiletá reprezentantka zažívá průlomovou sezonu. Na MS přijíždí povzbuzená ziskem své první medaile z Grand Slamu – bronzu ze zářijového turnaje v Budapešti. Předtím navíc ovládla European Open v Benidormu a Praze, což ji vyneslo na 46. místo světového žebříčku.
Chusniddin Karimov (-73 kg)
Třiatřicetiletý judista loni naplno prorazil mezi světovou elitu třemi medailemi z Grand Prix. Bronz získal v Linci a Limě, v Guadalajaře se probojoval až do finále. Před MS mu patří 25. místo světového žebříčku.
Renata Zachová (-63 kg)
Dvojnásobná mistryně Evropy se pokusí vylepšit své maximum z mistrovství světa, kterým je sedmé místo z Taškentu 2022. Letos obsadila páté místo na srpnovém Grand Slamu v Lausanne a před šampionátem jí patří 19. příčka světového žebříčku.
Adam Kopecký (-90 kg)
Třiadvacetiletý Kopecký se po přechodu z kategorie do 81 kg pevně usadil mezi světovou elitou. Letos získal bronz na Grand Slamu v Dušanbe, pátá místa přidal v Ulánbátaru a Lausanne a sedmý skončil v Paříži. Výsledky jej vynesly až na 10. místo světového žebříčku.
David Klammert (-90 kg)
Dvaatřicetiletá stálice českého juda a dvojnásobný olympionik se v Baku představí na posledním mistrovství světa své kariéry. Za více než deset let v reprezentaci získal mimo jiné stříbro z Grand Slamu v Dušanbe 2024, kde se probojoval až do finále.
Lukáš Krpálek (+100 kg)
Dvojnásobný olympijský vítěz oslaví v listopadu už 36. narozeniny, přesto nadále patří ke světové špičce. Letos získal stříbro na mistrovství Evropy a před MS figuruje na 9. místě světového žebříčku. Mistrem světa se stal v letech 2014 a 2019, v Baku bude pokračovat ve sbírání bodů směrem k olympijským hrám v Los Angeles 2028.
Prize money na MS v judu 2026
Mistrovství světa disponuje celkovou dotací 1 000 000 eur (přes 24 milionů korun). Na individuální soutěže připadá 800 000 eur, dalších 200 000 eur je určeno pro soutěž smíšených týmů.
- Vítěz (Zlato): 26 000 €
- Finalista (Stříbro): 15 000 €
- 3. místo (Bronz): 8 000 €
- Vítěz smíšených týmů: 90 000 €
Návrat ruských a běloruských sportovců s vlajkou
Mezinárodní judistická federace (IJF) vyvolala na podzim 2025 pozdvižení, když jako jeden z prvních olympijských svazů plně obnovila startovní práva ruským a běloruským judistům. Výsledek tohoto rozhodnutí se projeví právě v Baku. Poprvé od začátku války na Ukrajině tito sportovci nastoupí oficiálně pod svými národními vlajkami. V případě zisku zlaté medaile se arénou opět oficiálně rozezní i ruská státní hymna.
Rusové a Bělorusové znovu pod národními vlajkami
Mistrovství světa v Baku bude prvním seniorským světovým šampionátem od chvíle, kdy Mezinárodní judistická federace (IJF) umožnila ruským a běloruským judistům znovu reprezentovat své země pod národními vlajkami. Ruští judisté mohou pod svou vlajkou závodit od listopadu 2025, Bělorusové dostali tuto možnost už dříve. V případě vítězství jim při slavnostním ceremoniálu zazní také státní hymna.