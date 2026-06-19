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MS v hokejbalu 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Kristýna Polášková
  7:29
Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve dvou halách vítkovického sportovního komplexu: v Ostravar Aréně a v přilehlé Multifunkční hale. V našem přehledu najdete české nominace, herní formáty, televizní dostupnost i program domácích reprezentací.

Čeští hokejbalisté se radují. | foto: TASR / Profimedia

Kde sledovat MS v hokejbale 2026 v TV a online

Zprostředkování přímých přenosů na českém území zajišťuje výhradně Česká televize.

  • ČT sport: Hlavní vysílací kanál pro většinu duelů českých reprezentací.
  • ČT 2: Na této stanici proběhne přímý přenos utkání českého mužského týmu proti Kanadě.
  • ČT sport Plus: Internetová platforma nabídne živě zápasy ženského výběru proti Slovensku a Kanadě.

Turnaj mužů: Herní formát, zápasy a soupiska

Mužské kategorie na MS v hokejbale se účastní 12 národních týmů. Oproti minulým ročníkům byl upraven postupový klíč a zrušeno předkolo. Do čtvrtfinále postupuje automaticky všech šest družstev ze základní skupiny A. Zbývající dvě místa ve vyřazovací části doplní první dva celky ze skupiny B.

Pozici hlavního trenéra národního týmu zastává David Kuna. Česká reprezentace patří dlouhodobě ke špičce, cenný kov získala na 13 z celkových 15 dosud odehraných mistrovství.

Rozpis zápasů Česka (Skupina A)
Datum a časZápas
20. června, 15:00Česko – Finsko
21. června, 15:45Kanada – Česko
22. června, 17:30Švýcarsko – Česko
23. června, 18:15Česko – Slovensko
24. června, 17:30Česko – USA

Fáze play-off startuje v pátek 26. června. Zápas o bronz i finálové utkání se uskuteční v neděli 28. června (finále začíná v 15:15).

Nominace české reprezentace mužů
PostHráčKlubová příslušnost
BrankářPavel ForštHBC Pardubice
BrankářLeoš GerlichHBC Rakovník
BrankářVojtěch MokryHbK Karviná
ObránceVítek FanderlikHBC Hradec Králové 1988
ObránceJiří HrabárSK Kelti 2008
ObránceTomáš HudecHBC Svítkov Stars Pardubice
ObránceZbyšek KastnerElba DDM Ústí nad Labem
ObránceMartin KubíčekHBC Svítkov Stars Pardubice
ObránceJakub LaurincSK Suchdol nad Lužnicí
ObránceVáclav ŠlehoferTJ Snack Dobřany
ObránceDaniel VanišHBC Hostivař
ÚtočníkJan BílýHBC Pardubice
ÚtočníkMatyáš BláhaHBC Svítkov Stars Pardubice
ÚtočníkJan ČejkaHBC Hostivař
ÚtočníkVojtěch JágrHC Kert Park Praha
ÚtočníkMartin KohoutMašiny Kladno
ÚtočníkNeo Samuel KucharčíkHBC Hostivař
ÚtočníkNicolas LangrHBC Pardubice
ÚtočníkLukáš LhotaHBC Tygři Mladá Boleslav
ÚtočníkMatěj PavlíčekTJ Snack Dobřany
ÚtočníkVít RozlílekSK Hokejbal Letohrad
ÚtočníkTomáš ŠmerhaHBC Kovo Palmovka
ÚtočníkRadomír VaněkHBC Ještěři Ústí nad Labem
ÚtočníkTomáš WróbelHC Kert Park Praha
ÚtočníkDalimil ZvonekHC Kert Park Praha

Turnaj žen: Herní formát, zápasy a soupiska

V ženské části šampionátu startuje šest výběrů (o jeden méně než na předchozím MS v hokejbalu). Týmy na prvním až čtvrtém místě po základní části si zajistí přímou účast v semifinále. Družstva na páté a šesté pozici se střetnou v jediném duelu o konečné umístění. Skupinová fáze o páté místo se nehraje.

Trenérem českých hokejbalistek je Michal Broulík. Český výběr dosud figuroval na stupních vítězů na všech předchozích světových šampionátech.

Rozpis zápasů Česka
Datum a časZápas
20. června, 17:30Česko – Slovensko
21. června, 18:00Kanada – Česko
22. června, 19:45Švýcarsko – Česko
24. června, 10:45Česko – USA
25. června, 18:15Velká Británie – Česko

Vyřazovací část pro ženský turnaj začíná 26. června. Zápas o třetí místo a finále proběhnou v sobotu 27. června (finálový duel je na programu od 19:30).

Nominace české reprezentace žen
PostHráčKlubová příslušnost
BrankářkaKateřina ČernáHBC Svítkov Stars Pardubice
BrankářkaKateřina DvořákováPanthers Kadaň
BrankářkaAneta JiráčkováSK Suchdol nad Lužnicí
ObránkyněPetra HerzigováSK Rebel Praha
ObránkyněKarolína KosinováSK Kelti 2008
ObránkyněKateřina KotyrováSK Rebel Praha
ObránkyněZuzana MartinůPanthers Kadaň
ObránkyněKateřina OndrováHBK Kyjov
ObránkyněTereza RadováTJ Sršni Svitavy
ObránkyněKlára SeroiszkováHbK Karviná
ObránkyněVěra ŠťástkováHBC Liberec
ObránkyněNatálie VeseláHBK Vsetín
ÚtočniceBarbora BartákováPanthers Kadaň
ÚtočniceVanesa HalbrštátováSK Hokejbal Letohrad
ÚtočniceBarbora HruškováPanthers Kadaň
ÚtočniceAndrea KantorováHBC Svítkov Stars Pardubice
ÚtočniceTereza KotlíkováHBC Prachatice
ÚtočniceMichaela KrásováSK Suchdol nad Lužnicí
ÚtočniceLucie KubínováHBC Svítkov Stars Pardubice
ÚtočniceMartina LandováSK Suchdol nad Lužnicí
ÚtočniceLucie ManhartováPanthers Kadaň
ÚtočniceNatalie PangerlováSK Kelti 2008
ÚtočniceKarolína ProcházkováHBK Kyjov
ÚtočnicePatricie ŠkorpíkováHbK Karviná
ÚtočniceEliška VeseláHBK Vsetín
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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