Kde sledovat MS v hokejbale 2026 v TV a online
Zprostředkování přímých přenosů na českém území zajišťuje výhradně Česká televize.
- ČT sport: Hlavní vysílací kanál pro většinu duelů českých reprezentací.
- ČT 2: Na této stanici proběhne přímý přenos utkání českého mužského týmu proti Kanadě.
- ČT sport Plus: Internetová platforma nabídne živě zápasy ženského výběru proti Slovensku a Kanadě.
Turnaj mužů: Herní formát, zápasy a soupiska
Mužské kategorie na MS v hokejbale se účastní 12 národních týmů. Oproti minulým ročníkům byl upraven postupový klíč a zrušeno předkolo. Do čtvrtfinále postupuje automaticky všech šest družstev ze základní skupiny A. Zbývající dvě místa ve vyřazovací části doplní první dva celky ze skupiny B.
Pozici hlavního trenéra národního týmu zastává David Kuna. Česká reprezentace patří dlouhodobě ke špičce, cenný kov získala na 13 z celkových 15 dosud odehraných mistrovství.
|Datum a čas
|Zápas
|20. června, 15:00
|Česko – Finsko
|21. června, 15:45
|Kanada – Česko
|22. června, 17:30
|Švýcarsko – Česko
|23. června, 18:15
|Česko – Slovensko
|24. června, 17:30
|Česko – USA
Fáze play-off startuje v pátek 26. června. Zápas o bronz i finálové utkání se uskuteční v neděli 28. června (finále začíná v 15:15).
|Post
|Hráč
|Klubová příslušnost
|Brankář
|Pavel Foršt
|HBC Pardubice
|Brankář
|Leoš Gerlich
|HBC Rakovník
|Brankář
|Vojtěch Mokry
|HbK Karviná
|Obránce
|Vítek Fanderlik
|HBC Hradec Králové 1988
|Obránce
|Jiří Hrabár
|SK Kelti 2008
|Obránce
|Tomáš Hudec
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Obránce
|Zbyšek Kastner
|Elba DDM Ústí nad Labem
|Obránce
|Martin Kubíček
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Obránce
|Jakub Laurinc
|SK Suchdol nad Lužnicí
|Obránce
|Václav Šlehofer
|TJ Snack Dobřany
|Obránce
|Daniel Vaniš
|HBC Hostivař
|Útočník
|Jan Bílý
|HBC Pardubice
|Útočník
|Matyáš Bláha
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Útočník
|Jan Čejka
|HBC Hostivař
|Útočník
|Vojtěch Jágr
|HC Kert Park Praha
|Útočník
|Martin Kohout
|Mašiny Kladno
|Útočník
|Neo Samuel Kucharčík
|HBC Hostivař
|Útočník
|Nicolas Langr
|HBC Pardubice
|Útočník
|Lukáš Lhota
|HBC Tygři Mladá Boleslav
|Útočník
|Matěj Pavlíček
|TJ Snack Dobřany
|Útočník
|Vít Rozlílek
|SK Hokejbal Letohrad
|Útočník
|Tomáš Šmerha
|HBC Kovo Palmovka
|Útočník
|Radomír Vaněk
|HBC Ještěři Ústí nad Labem
|Útočník
|Tomáš Wróbel
|HC Kert Park Praha
|Útočník
|Dalimil Zvonek
|HC Kert Park Praha
Turnaj žen: Herní formát, zápasy a soupiska
V ženské části šampionátu startuje šest výběrů (o jeden méně než na předchozím MS v hokejbalu). Týmy na prvním až čtvrtém místě po základní části si zajistí přímou účast v semifinále. Družstva na páté a šesté pozici se střetnou v jediném duelu o konečné umístění. Skupinová fáze o páté místo se nehraje.
Trenérem českých hokejbalistek je Michal Broulík. Český výběr dosud figuroval na stupních vítězů na všech předchozích světových šampionátech.
|Datum a čas
|Zápas
|20. června, 17:30
|Česko – Slovensko
|21. června, 18:00
|Kanada – Česko
|22. června, 19:45
|Švýcarsko – Česko
|24. června, 10:45
|Česko – USA
|25. června, 18:15
|Velká Británie – Česko
Vyřazovací část pro ženský turnaj začíná 26. června. Zápas o třetí místo a finále proběhnou v sobotu 27. června (finálový duel je na programu od 19:30).
|Post
|Hráč
|Klubová příslušnost
|Brankářka
|Kateřina Černá
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Brankářka
|Kateřina Dvořáková
|Panthers Kadaň
|Brankářka
|Aneta Jiráčková
|SK Suchdol nad Lužnicí
|Obránkyně
|Petra Herzigová
|SK Rebel Praha
|Obránkyně
|Karolína Kosinová
|SK Kelti 2008
|Obránkyně
|Kateřina Kotyrová
|SK Rebel Praha
|Obránkyně
|Zuzana Martinů
|Panthers Kadaň
|Obránkyně
|Kateřina Ondrová
|HBK Kyjov
|Obránkyně
|Tereza Radová
|TJ Sršni Svitavy
|Obránkyně
|Klára Seroiszková
|HbK Karviná
|Obránkyně
|Věra Šťástková
|HBC Liberec
|Obránkyně
|Natálie Veselá
|HBK Vsetín
|Útočnice
|Barbora Bartáková
|Panthers Kadaň
|Útočnice
|Vanesa Halbrštátová
|SK Hokejbal Letohrad
|Útočnice
|Barbora Hrušková
|Panthers Kadaň
|Útočnice
|Andrea Kantorová
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Útočnice
|Tereza Kotlíková
|HBC Prachatice
|Útočnice
|Michaela Krásová
|SK Suchdol nad Lužnicí
|Útočnice
|Lucie Kubínová
|HBC Svítkov Stars Pardubice
|Útočnice
|Martina Landová
|SK Suchdol nad Lužnicí
|Útočnice
|Lucie Manhartová
|Panthers Kadaň
|Útočnice
|Natalie Pangerlová
|SK Kelti 2008
|Útočnice
|Karolína Procházková
|HBK Kyjov
|Útočnice
|Patricie Škorpíková
|HbK Karviná
|Útočnice
|Eliška Veselá
|HBK Vsetín