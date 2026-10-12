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MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Kristýna Polášková
  9:00

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den Berg. | foto: Reuters

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během pěti dnů se bude bojovat o 22 sad medailí. Podívejte se na kompletní program, českou nominaci, největší favority a informace, kde sledovat závody živě.
MS v dráhové cyklistice 2026Základní informace
Termín konání:14. – 18. října 2026
Místo konání:Šanghaj, Čína (Shanghai Velodrome, Čchung-ming)
Účast:Přes 475 cyklistů a cyklistek ze 47 zemí
Počet disciplín:22 sad medailí (11 pro muže, 11 pro ženy)
Organizátor:Mezinárodní cyklistická unie (UCI)
Přímé přenosy v TV:ČT sport, online platforma ČT sport Plus

Kde sledovat MS v dráhové cyklistice 2026 živě:

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 nabídne v přímých přenosech stanice ČT sport. Závody ze Šanghaje bude možné sledovat také online prostřednictvím ČT sport Plus v iVysílání. Vysílání začne ve středu 14. října ve 12:25, další přenosy jsou na programu až do neděle 18. října.

Program MS v dráhové cyklistice 2026

V Šanghaji se během pěti dnů rozdělí 22 světových titulů. Od roku 2025 navíc platí sjednocení vzdáleností u dříve kratších disciplín, takže ženy absolvují na dráze stejné distance jako muži (např. pevný kilometr či stíhací závod na 4 km).

Datum a čas (SELČ)Disciplína / Fáze závodu
Středa 14. 10. (1. den)
04:30Stíhací závod družstev (ženy) – kvalifikace
06:29Stíhací závod družstev (muži) – kvalifikace
08:33Týmový sprint (ženy) – kvalifikace
09:30Týmový sprint (muži) – kvalifikace
12:35Týmový sprint (ženy) – 1. kolo
12:43Týmový sprint (muži) – 1. kolo
12:59Hladký závod / Scratch (ženy) – FINÁLE
13:17Stíhací závod družstev (muži) – 1. kolo
13:55Týmový sprint (ženy) – FINÁLE
14:05Týmový sprint (muži) – FINÁLE
Čtvrtek 15. 10. (2. den)
06:00Keirin (muži) – 1. kolo
06:27Sprint (ženy) – kvalifikace
07:18Keirin (muži) – opravy 1. kola
07:45Sprint (ženy) – šestnáctifinále
08:23Keirin (muži) – čtvrtfinále
08:37Sprint (ženy) – osmifinále
11:05Stíhací závod družstev (ženy) – 1. kolo
11:33Sprint (ženy) – čtvrtfinále (1. jízda)
11:49Keirin (muži) – semifinále
12:00Stíhací závod družstev (muži) – FINÁLE
12:14Sprint (ženy) – čtvrtfinále (2. jízda)
12:30Vylučovací závod / Elimination (ženy) – FINÁLE
12:52Sprint (ženy) – čtvrtfinále (rozhodující 3. jízda)
13:18Keirin (muži) – finále o 7. až 12. místo
13:25Keirin (muži) – FINÁLE (o 1. až 6. místo)
13:30Hladký závod / Scratch (muži) – FINÁLE
13:48Stíhací závod družstev (ženy) – FINÁLE
Pátek 16. 10. (3. den)
06:00Pevný kilometr / Time Trial (muži) – kvalifikace
06:35Omnium (ženy) – Scratch (1/4)
06:57Stíhací závod jednotlivců (muži) – kvalifikace
08:37Omnium (ženy) – Tempo Race (2/4)
11:05Bodovací závod (muži) – FINÁLE
11:57Sprint (ženy) – semifinále (1. jízda)
12:07Omnium (ženy) – Vylučovací závod (3/4)
12:27Sprint (ženy) – semifinále (2. jízda)
12:37Pevný kilometr / Time Trial (muži) – FINÁLE
13:01Sprint (ženy) – semifinále (rozhodující 3. jízda)
13:15Stíhací závod jednotlivců (muži) – FINÁLE
13:30Sprint (ženy) – finále (1. jízda)
13:40Omnium (ženy) – Bodovací závod (4/4 – FINÁLE)
14:12Sprint (ženy) – FINÁLE (2. jízda, příp. 3. jízda v 14:40)
Sobota 17. 10. (4. den)
05:00Pevný kilometr / Time Trial (ženy) – kvalifikace
05:39Sprint (muži) – kvalifikace
06:27Omnium (muži) – Scratch (1/4)
06:45Sprint (muži) – šestnáctifinále
07:23Stíhací závod jednotlivců (ženy) – kvalifikace
08:46Sprint (muži) – osmifinále
09:05Omnium (muži) – Tempo Race (2/4)
11:35Pevný kilometr / Time Trial (ženy) – FINÁLE
12:01Sprint (muži) – čtvrtfinále (1. jízda)
12:17Madison (ženy) – FINÁLE
13:01Omnium (muži) – Vylučovací závod (3/4)
13:23Sprint (muži) – čtvrtfinále (2. jízda)
13:59Stíhací závod jednotlivců (ženy) – FINÁLE
14:17Sprint (muži) – čtvrtfinále (rozhodující 3. jízda)
14:23Omnium (muži) – Bodovací závod (4/4 – FINÁLE)
Neděle 18. 10. (5. den)
05:00Sprint (muži) – semifinále (1. jízda)
05:08Keirin (ženy) – 1. kolo
05:35Sprint (muži) – semifinále (2. jízda)
05:53Keirin (ženy) – opravy 1. kola
06:07Sprint (muži) – semifinále (rozhodující 3. jízda)
07:35Keirin (ženy) – čtvrtfinále
07:49Sprint (muži) – finále (1. jízda)
07:59Bodovací závod (ženy) – FINÁLE
08:36Keirin (ženy) – semifinále
08:45Vylučovací závod / Elimination (muži) – FINÁLE
09:07Sprint (muži) – finále (2. jízda)
09:37Keirin (ženy) – finále o 7. až 12. místo
09:44Keirin (ženy) – FINÁLE (o 1. až 6. místo)
09:49Sprint (muži) – FINÁLE (případná rozhodující 3. jízda)
10:03Madison (muži) – FINÁLE

Češi na MS v dráhové cyklistice 2026: Nominace reprezentace

Český svaz cyklistiky vysílá na světový šampionát početnou výpravu v kategoriích mužů i žen (Elite). Zastoupení budeme mít jak ve sprinterských disciplínách (včetně týmových sprintů), tak ve vytrvalostních bojích jako omnium, scratch či madison.

Nominace Česka na MS v dráhové cyklistice 2026
Reprezentant / ReprezentantkaKategorieDisciplíny na MS
Adam KřenekMuži EliteVylučovací závod (Eliminace), Omnium
Matyáš KoblížekMuži EliteStíhací závod, Scratch, Madison
Milan KadlecMuži EliteBodovací závod, Madison
Dominik TopinkaMuži EliteKeirin, Sprint, Týmový sprint
David PeterkaMuži EliteKeirin, Sprint, Týmový sprint
Adam RauschgoldMuži Elite1 km s pevným startem, Týmový sprint
Jan PořízekMuži Elite1 km s pevným startem
Barbora NěmcováŽeny EliteVylučovací závod (Eliminace), Bodovací závod, Madison
Petra ŠevčíkováŽeny EliteOmnium, Scratch, Madison
Veronika TammeŽeny EliteKeirin, Sprint, Týmový sprint
Anna JaborníkováŽeny Elite1 km s pevným startem, Týmový sprint
Sára Kateřina PeterkováŽeny Elite1 km s pevným startem, Týmový sprint

Největší hvězdy a favorité v Šanghaji: Nizozemská dominance proti zbytku světa

Ve sprinterských disciplínách, kde se rozdělí celkem 8 titulů (každý den šampionátu alespoň jeden), budou pozici absolutního favorita hájit reprezentanti Nizozemska.

  • Harrie Lavreysen (Nizozemsko): Nejúspěšnější dráhař historie (20 zlatých z MS) se loni v Santiagu stal prvním jezdcem dějin, který na jednom šampionátu vyhrál všechny 4 sprinterské disciplíny. V Šanghaji bude obhajovat 3 tituly – individuální sprint, keirin a týmový sprint (společně s Jeffreym Hooglandem a Royem van den Bergem).
  • Hetty van de Wouwová (Nizozemsko): Loni vybojovala tři zlaté medaile (sprint, týmový sprint a pevný kilometr) a v Šanghaji se opět postaví na start všech čtyř sprinterských disciplín. V týmovém sprintu jí budou krýt záda Kimberly Kaleeová a Steffie van der Peetová.
  • Mina Satová (Japonsko): Jediná závodnice, která loni narušila nizozemskou sprinterskou nadvládu. Dvojnásobná úřadující šampionka v keirinu útočí na zlatý hattrick.
  • Hlavní vyzyvatelé: Vynikající formu ze Světového poháru 2026 si přivezli Britové Emma Finucaneová a Matthew Richardson. V keirinu hrozí malajsijský veterán Azizulhasni Awang, olympijská šampionka Ellesse Andrewsová z Nového Zélandu či kolumbijský talent Stefany Cuadradová. Obrovskou sílu ukáže i domácí Čína, která letos vyhrála hodnocení SP v týmovém sprintu mužů i žen a zásluhou Lijuan Wang i ženský keirin.

Disciplíny MS v dráhové cyklistice: Sprint vs. Vytrvalost

Současný program mistrovství světa se dělí do dvou hlavních kategorií, které vyžadují odlišné fyzické předpoklady.

Sprinterské disciplíny

  • Individuální sprint: Nejstarší disciplína. Začíná kvalifikací na 200 m s letmým startem, která určí nasazení do vyřazovacích bojů. V nich proti sobě nastupují dva jezdci na 3 kola (na 250m oválu). Úvod bývá taktickou hrou, než přijde spurt do cíle.
  • Týmový sprint: Dva tříčlenné týmy startují proti sobě z opačných stran dráhy. Každý jezdec vede družstvo jedno kolo a poté odstoupí. Třetí sprinter pak spurtuje do cíle a určuje výsledný čas.
  • Pevný kilometr (Kilometre Time Trial): Čistý test síly a odolnosti na 4 kola (1 000 m) s pevným startem, který od roku 2025 jezdí na stejné distanci muži i ženy. Rozhoduje nejrychlejší čas (u špičky kolem jedné minuty).
  • Keirin: Divácky atraktivní disciplína pro 6 jezdců. V úvodu udává tempo elektrický vodič, který postupně zrychluje z 30 na 50 km/h. Tři kola před cílem dráhu opustí a rozpoutá se boj o pozice a spurt.

Vytrvalostní disciplíny

  • Stíhací závod jednotlivců (Individual Pursuit): Cyklisté absolvují čtyřkilometrovou trať, přičemž startují ve dvojicích z protilehlých stran velodromu. V kvalifikaci rozhodují dosažené časy všech účastníků. Dva nejrychlejší postupují do finále o zlato, třetí a čtvrtý v pořadí se utkají o bronz
  • Stíhací závod družstev (Team Pursuit): Čtyřčlenné týmy jedou proti sobě na 4 km. Jezdci se pravidelně střídají na špici v těsném závěsu, výsledný čas se měří při průjezdu třetího závodníka týmu.
  • Hladký závod (Scratch): Hromadný závod na 10 km (muži i ženy). Platí prosté pravidlo – kdo projede cílem první, stává se mistrem světa.
  • Bodovací závod (Points Race): Hromadný závod (ženy 25 km, muži 40 km), ve kterém se každých 10 kol spurtuje o body (5, 3, 2 a 1 bod). V závěrečném spurtu se body dvojnásobí. Dalších 20 bodů získá jezdec, kterému se podaří dojet hlavní pole o celé kolo.
  • Madison: Závod dvoučlenných družstev (ženy 120 kol / 30 km, muži 200 kol / 50 km) s bodovacími spurty každých 10 kol. V akci je vždy jen jeden z dvojice, zatímco druhý odpočívá u horního okraje dráhy.
  • Vylučovací závod (Elimination Race): Každá dvě kola se koná spurt, přičemž poslední jezdec, který protne pásku, ze závodu okamžitě vypadává, dokud nezůstanou poslední dva v boji o zlato.
  • Omnium: Všestranný čtyřboj složený z hladkého závodu (Scratch), Tempo Race (na 10 km, kde vítěz každého okruhu bere bod), vylučovacího závodu a závěrečného bodovacího závodu, do kterého si jezdci přenášejí body z předchozích tří disciplín.

Historie MS v dráhové cyklistice

Kořeny světového šampionátu sahají až do roku 1893 do Chicaga, na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách 1896 se dokonce závodilo i v maratonské dvanáctihodinovce. Od roku 1996 se MS pořádá výhradně na krytých velodromech.

Absolutním rekordmanem šampionátů je Nizozemec Harrie Lavreysen s 20 zlatými medailemi, mezi ženami drží prvenství Australanka Anna Mearesová a Němka Kristina Vogelová (obě 11 zlatých).

Nejúspěšnější dráhaři a dráhařky historie MS
PořadíJméno (Muži / Ženy)StátZlatoStříbroBronzCelkem
1.Harrie Lavreysen (M)Nizozemsko203023
2.Arnaud Tournant (M)Francie143219
3.Jeffrey Hoogland (M)Nizozemsko1111123
4.Anna Meares (Ž)Austrálie1110627
5.Chris Hoy (M)Velká Británie118625
6.Kristina Vogel (Ž)Německo111416

Historické pořadí národů

Historickému žebříčku zemí vévodí Francie (148 zlatých) před Nizozemskem (126 zlatých) a Velkou Británií (124 zlatých). Samostatná Česká republika vybojovala v historii MS celkem 15 medailí (3 zlaté, 5 stříbrných, 7 bronzových) a někdejší Československo má na kontě 41 cenných kovů (14 zlatých, 9 stříbrných, 18 bronzových).

PořadíZeměZlatoStříbroBronzCelkem
1.Francie148125135408
2.Nizozemsko12610997332
3.Velká Británie1249985308
4.Itálie9297107296
5.Austrálie8710382272
19.Československo1491841
28.Česká republika35715
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