|MS v dráhové cyklistice 2026
|Základní informace
|Termín konání:
|14. – 18. října 2026
|Místo konání:
|Šanghaj, Čína (Shanghai Velodrome, Čchung-ming)
|Účast:
|Přes 475 cyklistů a cyklistek ze 47 zemí
|Počet disciplín:
|22 sad medailí (11 pro muže, 11 pro ženy)
|Organizátor:
|Mezinárodní cyklistická unie (UCI)
|Přímé přenosy v TV:
|ČT sport, online platforma ČT sport Plus
Kde sledovat MS v dráhové cyklistice 2026 živě:
Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 nabídne v přímých přenosech stanice ČT sport. Závody ze Šanghaje bude možné sledovat také online prostřednictvím ČT sport Plus v iVysílání. Vysílání začne ve středu 14. října ve 12:25, další přenosy jsou na programu až do neděle 18. října.
Program MS v dráhové cyklistice 2026
V Šanghaji se během pěti dnů rozdělí 22 světových titulů. Od roku 2025 navíc platí sjednocení vzdáleností u dříve kratších disciplín, takže ženy absolvují na dráze stejné distance jako muži (např. pevný kilometr či stíhací závod na 4 km).
|Datum a čas (SELČ)
|Disciplína / Fáze závodu
|Středa 14. 10. (1. den)
|04:30
|Stíhací závod družstev (ženy) – kvalifikace
|06:29
|Stíhací závod družstev (muži) – kvalifikace
|08:33
|Týmový sprint (ženy) – kvalifikace
|09:30
|Týmový sprint (muži) – kvalifikace
|12:35
|Týmový sprint (ženy) – 1. kolo
|12:43
|Týmový sprint (muži) – 1. kolo
|12:59
|Hladký závod / Scratch (ženy) – FINÁLE
|13:17
|Stíhací závod družstev (muži) – 1. kolo
|13:55
|Týmový sprint (ženy) – FINÁLE
|14:05
|Týmový sprint (muži) – FINÁLE
|Čtvrtek 15. 10. (2. den)
|06:00
|Keirin (muži) – 1. kolo
|06:27
|Sprint (ženy) – kvalifikace
|07:18
|Keirin (muži) – opravy 1. kola
|07:45
|Sprint (ženy) – šestnáctifinále
|08:23
|Keirin (muži) – čtvrtfinále
|08:37
|Sprint (ženy) – osmifinále
|11:05
|Stíhací závod družstev (ženy) – 1. kolo
|11:33
|Sprint (ženy) – čtvrtfinále (1. jízda)
|11:49
|Keirin (muži) – semifinále
|12:00
|Stíhací závod družstev (muži) – FINÁLE
|12:14
|Sprint (ženy) – čtvrtfinále (2. jízda)
|12:30
|Vylučovací závod / Elimination (ženy) – FINÁLE
|12:52
|Sprint (ženy) – čtvrtfinále (rozhodující 3. jízda)
|13:18
|Keirin (muži) – finále o 7. až 12. místo
|13:25
|Keirin (muži) – FINÁLE (o 1. až 6. místo)
|13:30
|Hladký závod / Scratch (muži) – FINÁLE
|13:48
|Stíhací závod družstev (ženy) – FINÁLE
|Pátek 16. 10. (3. den)
|06:00
|Pevný kilometr / Time Trial (muži) – kvalifikace
|06:35
|Omnium (ženy) – Scratch (1/4)
|06:57
|Stíhací závod jednotlivců (muži) – kvalifikace
|08:37
|Omnium (ženy) – Tempo Race (2/4)
|11:05
|Bodovací závod (muži) – FINÁLE
|11:57
|Sprint (ženy) – semifinále (1. jízda)
|12:07
|Omnium (ženy) – Vylučovací závod (3/4)
|12:27
|Sprint (ženy) – semifinále (2. jízda)
|12:37
|Pevný kilometr / Time Trial (muži) – FINÁLE
|13:01
|Sprint (ženy) – semifinále (rozhodující 3. jízda)
|13:15
|Stíhací závod jednotlivců (muži) – FINÁLE
|13:30
|Sprint (ženy) – finále (1. jízda)
|13:40
|Omnium (ženy) – Bodovací závod (4/4 – FINÁLE)
|14:12
|Sprint (ženy) – FINÁLE (2. jízda, příp. 3. jízda v 14:40)
|Sobota 17. 10. (4. den)
|05:00
|Pevný kilometr / Time Trial (ženy) – kvalifikace
|05:39
|Sprint (muži) – kvalifikace
|06:27
|Omnium (muži) – Scratch (1/4)
|06:45
|Sprint (muži) – šestnáctifinále
|07:23
|Stíhací závod jednotlivců (ženy) – kvalifikace
|08:46
|Sprint (muži) – osmifinále
|09:05
|Omnium (muži) – Tempo Race (2/4)
|11:35
|Pevný kilometr / Time Trial (ženy) – FINÁLE
|12:01
|Sprint (muži) – čtvrtfinále (1. jízda)
|12:17
|Madison (ženy) – FINÁLE
|13:01
|Omnium (muži) – Vylučovací závod (3/4)
|13:23
|Sprint (muži) – čtvrtfinále (2. jízda)
|13:59
|Stíhací závod jednotlivců (ženy) – FINÁLE
|14:17
|Sprint (muži) – čtvrtfinále (rozhodující 3. jízda)
|14:23
|Omnium (muži) – Bodovací závod (4/4 – FINÁLE)
|Neděle 18. 10. (5. den)
|05:00
|Sprint (muži) – semifinále (1. jízda)
|05:08
|Keirin (ženy) – 1. kolo
|05:35
|Sprint (muži) – semifinále (2. jízda)
|05:53
|Keirin (ženy) – opravy 1. kola
|06:07
|Sprint (muži) – semifinále (rozhodující 3. jízda)
|07:35
|Keirin (ženy) – čtvrtfinále
|07:49
|Sprint (muži) – finále (1. jízda)
|07:59
|Bodovací závod (ženy) – FINÁLE
|08:36
|Keirin (ženy) – semifinále
|08:45
|Vylučovací závod / Elimination (muži) – FINÁLE
|09:07
|Sprint (muži) – finále (2. jízda)
|09:37
|Keirin (ženy) – finále o 7. až 12. místo
|09:44
|Keirin (ženy) – FINÁLE (o 1. až 6. místo)
|09:49
|Sprint (muži) – FINÁLE (případná rozhodující 3. jízda)
|10:03
|Madison (muži) – FINÁLE
Češi na MS v dráhové cyklistice 2026: Nominace reprezentace
Český svaz cyklistiky vysílá na světový šampionát početnou výpravu v kategoriích mužů i žen (Elite). Zastoupení budeme mít jak ve sprinterských disciplínách (včetně týmových sprintů), tak ve vytrvalostních bojích jako omnium, scratch či madison.
|Reprezentant / Reprezentantka
|Kategorie
|Disciplíny na MS
|Adam Křenek
|Muži Elite
|Vylučovací závod (Eliminace), Omnium
|Matyáš Koblížek
|Muži Elite
|Stíhací závod, Scratch, Madison
|Milan Kadlec
|Muži Elite
|Bodovací závod, Madison
|Dominik Topinka
|Muži Elite
|Keirin, Sprint, Týmový sprint
|David Peterka
|Muži Elite
|Keirin, Sprint, Týmový sprint
|Adam Rauschgold
|Muži Elite
|1 km s pevným startem, Týmový sprint
|Jan Pořízek
|Muži Elite
|1 km s pevným startem
|Barbora Němcová
|Ženy Elite
|Vylučovací závod (Eliminace), Bodovací závod, Madison
|Petra Ševčíková
|Ženy Elite
|Omnium, Scratch, Madison
|Veronika Tamme
|Ženy Elite
|Keirin, Sprint, Týmový sprint
|Anna Jaborníková
|Ženy Elite
|1 km s pevným startem, Týmový sprint
|Sára Kateřina Peterková
|Ženy Elite
|1 km s pevným startem, Týmový sprint
Největší hvězdy a favorité v Šanghaji: Nizozemská dominance proti zbytku světa
Ve sprinterských disciplínách, kde se rozdělí celkem 8 titulů (každý den šampionátu alespoň jeden), budou pozici absolutního favorita hájit reprezentanti Nizozemska.
- Harrie Lavreysen (Nizozemsko): Nejúspěšnější dráhař historie (20 zlatých z MS) se loni v Santiagu stal prvním jezdcem dějin, který na jednom šampionátu vyhrál všechny 4 sprinterské disciplíny. V Šanghaji bude obhajovat 3 tituly – individuální sprint, keirin a týmový sprint (společně s Jeffreym Hooglandem a Royem van den Bergem).
- Hetty van de Wouwová (Nizozemsko): Loni vybojovala tři zlaté medaile (sprint, týmový sprint a pevný kilometr) a v Šanghaji se opět postaví na start všech čtyř sprinterských disciplín. V týmovém sprintu jí budou krýt záda Kimberly Kaleeová a Steffie van der Peetová.
- Mina Satová (Japonsko): Jediná závodnice, která loni narušila nizozemskou sprinterskou nadvládu. Dvojnásobná úřadující šampionka v keirinu útočí na zlatý hattrick.
- Hlavní vyzyvatelé: Vynikající formu ze Světového poháru 2026 si přivezli Britové Emma Finucaneová a Matthew Richardson. V keirinu hrozí malajsijský veterán Azizulhasni Awang, olympijská šampionka Ellesse Andrewsová z Nového Zélandu či kolumbijský talent Stefany Cuadradová. Obrovskou sílu ukáže i domácí Čína, která letos vyhrála hodnocení SP v týmovém sprintu mužů i žen a zásluhou Lijuan Wang i ženský keirin.
Disciplíny MS v dráhové cyklistice: Sprint vs. Vytrvalost
Současný program mistrovství světa se dělí do dvou hlavních kategorií, které vyžadují odlišné fyzické předpoklady.
Sprinterské disciplíny
- Individuální sprint: Nejstarší disciplína. Začíná kvalifikací na 200 m s letmým startem, která určí nasazení do vyřazovacích bojů. V nich proti sobě nastupují dva jezdci na 3 kola (na 250m oválu). Úvod bývá taktickou hrou, než přijde spurt do cíle.
- Týmový sprint: Dva tříčlenné týmy startují proti sobě z opačných stran dráhy. Každý jezdec vede družstvo jedno kolo a poté odstoupí. Třetí sprinter pak spurtuje do cíle a určuje výsledný čas.
- Pevný kilometr (Kilometre Time Trial): Čistý test síly a odolnosti na 4 kola (1 000 m) s pevným startem, který od roku 2025 jezdí na stejné distanci muži i ženy. Rozhoduje nejrychlejší čas (u špičky kolem jedné minuty).
- Keirin: Divácky atraktivní disciplína pro 6 jezdců. V úvodu udává tempo elektrický vodič, který postupně zrychluje z 30 na 50 km/h. Tři kola před cílem dráhu opustí a rozpoutá se boj o pozice a spurt.
Vytrvalostní disciplíny
- Stíhací závod jednotlivců (Individual Pursuit): Cyklisté absolvují čtyřkilometrovou trať, přičemž startují ve dvojicích z protilehlých stran velodromu. V kvalifikaci rozhodují dosažené časy všech účastníků. Dva nejrychlejší postupují do finále o zlato, třetí a čtvrtý v pořadí se utkají o bronz
- Stíhací závod družstev (Team Pursuit): Čtyřčlenné týmy jedou proti sobě na 4 km. Jezdci se pravidelně střídají na špici v těsném závěsu, výsledný čas se měří při průjezdu třetího závodníka týmu.
- Hladký závod (Scratch): Hromadný závod na 10 km (muži i ženy). Platí prosté pravidlo – kdo projede cílem první, stává se mistrem světa.
- Bodovací závod (Points Race): Hromadný závod (ženy 25 km, muži 40 km), ve kterém se každých 10 kol spurtuje o body (5, 3, 2 a 1 bod). V závěrečném spurtu se body dvojnásobí. Dalších 20 bodů získá jezdec, kterému se podaří dojet hlavní pole o celé kolo.
- Madison: Závod dvoučlenných družstev (ženy 120 kol / 30 km, muži 200 kol / 50 km) s bodovacími spurty každých 10 kol. V akci je vždy jen jeden z dvojice, zatímco druhý odpočívá u horního okraje dráhy.
- Vylučovací závod (Elimination Race): Každá dvě kola se koná spurt, přičemž poslední jezdec, který protne pásku, ze závodu okamžitě vypadává, dokud nezůstanou poslední dva v boji o zlato.
- Omnium: Všestranný čtyřboj složený z hladkého závodu (Scratch), Tempo Race (na 10 km, kde vítěz každého okruhu bere bod), vylučovacího závodu a závěrečného bodovacího závodu, do kterého si jezdci přenášejí body z předchozích tří disciplín.
Historie MS v dráhové cyklistice
Kořeny světového šampionátu sahají až do roku 1893 do Chicaga, na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách 1896 se dokonce závodilo i v maratonské dvanáctihodinovce. Od roku 1996 se MS pořádá výhradně na krytých velodromech.
Absolutním rekordmanem šampionátů je Nizozemec Harrie Lavreysen s 20 zlatými medailemi, mezi ženami drží prvenství Australanka Anna Mearesová a Němka Kristina Vogelová (obě 11 zlatých).
|Pořadí
|Jméno (Muži / Ženy)
|Stát
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1.
|Harrie Lavreysen (M)
|Nizozemsko
|20
|3
|0
|23
|2.
|Arnaud Tournant (M)
|Francie
|14
|3
|2
|19
|3.
|Jeffrey Hoogland (M)
|Nizozemsko
|11
|11
|1
|23
|4.
|Anna Meares (Ž)
|Austrálie
|11
|10
|6
|27
|5.
|Chris Hoy (M)
|Velká Británie
|11
|8
|6
|25
|6.
|Kristina Vogel (Ž)
|Německo
|11
|1
|4
|16
Historické pořadí národů
Historickému žebříčku zemí vévodí Francie (148 zlatých) před Nizozemskem (126 zlatých) a Velkou Británií (124 zlatých). Samostatná Česká republika vybojovala v historii MS celkem 15 medailí (3 zlaté, 5 stříbrných, 7 bronzových) a někdejší Československo má na kontě 41 cenných kovů (14 zlatých, 9 stříbrných, 18 bronzových).
|Pořadí
|Země
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1.
|Francie
|148
|125
|135
|408
|2.
|Nizozemsko
|126
|109
|97
|332
|3.
|Velká Británie
|124
|99
|85
|308
|4.
|Itálie
|92
|97
|107
|296
|5.
|Austrálie
|87
|103
|82
|272
|19.
|Československo
|14
|9
|18
|41
|28.
|Česká republika
|3
|5
|7
|15