Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS horských kol 2026 ve Val di Sole: program, výsledky, Češi

Kamil Jurek
  15:25

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Mistrovství světa horských kol hostí v roce 2026 italské středisko Val di Sole, jede se od 26. do 30. srpna. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé přenosy.
MS horských kol 2026
Termín:26. – 30. srpna 2026
Místo:Val di Sole, Daolasa, Itálie
Češi:celkem 20 nadějí
Kurzy:u Chance zde
Kde sledovat:ČT sport, ČT 2, Eurosport

Harmonogram MS v MTB 2026, disciplíny a výsledky

Po evropském šampionátu horských kol se od 26. do 30. srpna 2026 koná také mistrovství světa, a to v italském středisku Val di Sole. Akce se zde uskuteční už popáté v historii, vrací se zde po pěti letech.

Celkem se mohou fanoušci těšit na 17 závodů (po osmi mužských a ženských a jeden smíšený) v pěti různých disciplínách:

  • XCO – olympijské cross-country
  • XCC – short track
  • XCR – týmová štafeta
  • DHI – sjezd
  • E-XC – cross-country na elektrokolech
MS horských kol 2026 – program, výsledky
ZávodDatum, časVýsledky
E-XC – ženy Elite26. 8., 10:00
E-XC – muži Elite26. 8., 11:30
XCR – týmová štafeta26. 8., 17:00
XCO – juniorky27. 8., 9:30
XCO – junioři27. 8., 11:00
XCC – ženy do 23 let27. 8., 15:30
XCC – muži do 23 let27. 8., 16:30
XCC – ženy Elite27. 8., 17:45
XCC – muži Elite27. 8., 18:30
DHI – kvalifikace juniorky28. 8., 10:30
DHI – kvalifikace junioři28. 8., 10:30
DHI – kvalifikace ženy Elite28. 8., 15:30
DHI – kvalifikace muži Elite28. 8., 15:30
DHI – juniorky29. 8., 9:15
DHI – junioři29. 8., 10:00
DHI – ženy Elite29. 8., 13:20
DHI – muži Elite29. 8., 15:00
XCO – ženy do 23 let30. 8., 9:00
XCO – muži do 23 let30. 8., 11:00
XCO – ženy Elite30. 8., 13:00
XCO – muži Elite30. 8., 15:15

Česká nominace na Mistrovství světa horských kol 2026

Česko by mělo mít na šampionátu ve Val di Sole celkem 20 naději – dvanáct mužů a osm žen. Největší nadějí je univerzálka Barbora Bukovská, která kromě skvělých výsledků v cyklokrosu září právě i na horském kole. Na nedávném ME získala zlato v short-tracku a bronz v cross-country. Je jí teprve 17 let.

Osminásobný mistr republiky Ondřej Cink má v plánu jet štafetu, short-track i cross-country, bude ale mít těžké soupeře v podobě Thomase Pidcocka či Mathieu van der Poela.

Češi a Češky na MS horských kol 2026:

  • Juniorky: Barbora Bukovská (XCO), Lucie Grohová (XCO, XCR), Justýna Novotná (XCO).
  • Junioři: Ondřej Plic (XCO), Josef Kuchař (XCO, XCR), Matyáš Povolný (DHI), Stanislav Mlčák (DHI), Jaroslav Beran (DHI).
  • Muži U23: František Hojka (XCO, XCC, XCR), Ondřej Novotný (XCO, XCC).
  • Ženy U23: Simona Spěšná (XCO, XCC), Eliška Hanáková (XCO, XCR), Amálie Gottwaldová (XCO, XCC).
  • Ženy Elite: Tereza Tvarůžková (XCO, XCC), Adéla Holubová (XCO, XCR).
  • Muži Elite: Ondřej Cink (XCO, XCC, XCR), Jan Zatloukal (XCO), Jan Sáska (XCO), Kryštof Húšť (DHI), Ondřej Kolečík (DHI).

Skvělý start ME. Cyklistka Bukovská ovládla ve Švýcarsku short track juniorek

Kde sledovat MS v horských kolech 2026 živě v TV a live stream online

Šampionát bikerů a bikerek si v televizi naladíte na ČT sport, vzhledem k nabitému programu některé disciplíny i na ČT 2. Dostupná je i online platforma ČT sport Plus.

Vysílací práva má také placený Eurosport, který má v nabídce například online poskytovatel Telly. Pro online přenosy lze využít HBO Max.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Česko - Ukrajina: Kde sledovat ME ve volejbale žen, přímý přenos a kurzy

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

České volejbalistky čeká na domácím evropském šampionátu v Brně čtvrté vystoupení v základní skupině B. Po dvou úvodních výhrách a statečném boji s favorizovaným Srbskem (1:3) vyzvou svěřenkyně...

25. srpna 2026  15:44

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

25. srpna 2026  15:27

MS horských kol 2026 ve Val di Sole: program, výsledky, Češi

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém...

Mistrovství světa horských kol hostí v roce 2026 italské středisko Val di Sole, jede se od 26. do 30. srpna. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé...

25. srpna 2026  15:25

Tottenham a Aston Villa v boji o záchranu? Jak start Premier League zahýbal kurzy

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu stahuje míč ze vzduchu před Kristofferem...

První kolo fotbalových soutěží představuje pro sázkové kanceláře první ostrý test předsezonních odhadů. Zatímco před startem vycházejí především z přestupů, přípravy a očekávání, po úvodním víkendu...

25. srpna 2026  13:52

Rallye Paraguay 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Sébastien Ogier se svou toyotou na řecké Rallye Akropolis.

Jedenáctou zastávkou kalendáře WRC 2026 je Paraguay, jede se od 28. do 30. srpna. Podívejte se na harmonogram etap, mapy a výsledky. Vyhraje znovu po roce Sébastien Ogier?

25. srpna 2026  12:23

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 9 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

25. srpna 2026  10:18

US Open 2026 - smíšená čtyřhra: Hráči, program a výsledky, Češi

Italský pár Sara Erraniová a Andrea Vavassori se jako debloví specialisté...

Už druhý rok v řadě je smíšená čtyřhra na US Open jiná než na ostatních grandslamech. Hraje se v době kvalifikace (letos od 24. do 26. srpna 2026), účastní se ji také hvězdní hráči dvouhry a má...

25. srpna 2026  10:15

4. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité horské zkoušky v Andoře

Tadej Pogačar (v červeném) a další cyklisté na startu druhé etapy Vuelty

4. etapa letošní Vuelty zavede v úterý 25. srpna peloton do horského knížectví Andorra. Na extrémně krátké trase dlouhé necelých 105 kilometrů čeká na jezdce brutální porce téměř 3 000 výškových...

25. srpna 2026  6:29

Kde sledovat Bundesligu živě v TV a na internetu? Průvodce vysíláním

Patrik Schick z Leverkusenu střílí v utkání s Bayernem Mnichov.

Nový ročník německé fotbalové ligy startuje v pátek 28. srpna 2026 a spousta českých fanoušků tak znovu řeší otázku - kde sledovat Bundesligu živě? V našem průvodci najdete přehled televizních...

24. srpna 2026  21:51

ATP Winston Salem 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.

Poslední mužskou přípravou před newyorským grandslamem je turnaj v americkém Winston-Salemu, spadá to kategorie ATP 250. Hraje se od 23. do 29. srpna 2026 a do akce jdou i Češi. Sledujte přímé...

24. srpna 2026  20:27

3. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité dojezdu do Font Romeu

Tadej Pogačar se po první etapě Vuelty oblékl do červeného dresu.

Třetí etapa Vuelty 2026 přinese první prověrku pro vrchaře. Peloton vyrazí v pondělí 24. srpna z pobřežního Gruissanu a po úvodní rovinaté části narazí v závěrečných 35 kilometrech na stoupání Col de...

24. srpna 2026  19:39

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

24. srpna 2026  18:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.