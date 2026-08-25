|MS horských kol 2026
|Termín:
|26. – 30. srpna 2026
|Místo:
|Val di Sole, Daolasa, Itálie
|Češi:
|celkem 20 nadějí
|Kurzy:
|u Chance zde
|Kde sledovat:
|ČT sport, ČT 2, Eurosport
Harmonogram MS v MTB 2026, disciplíny a výsledky
Po evropském šampionátu horských kol se od 26. do 30. srpna 2026 koná také mistrovství světa, a to v italském středisku Val di Sole. Akce se zde uskuteční už popáté v historii, vrací se zde po pěti letech.
Celkem se mohou fanoušci těšit na 17 závodů (po osmi mužských a ženských a jeden smíšený) v pěti různých disciplínách:
- XCO – olympijské cross-country
- XCC – short track
- XCR – týmová štafeta
- DHI – sjezd
- E-XC – cross-country na elektrokolech
|Závod
|Datum, čas
|Výsledky
|E-XC – ženy Elite
|26. 8., 10:00
|E-XC – muži Elite
|26. 8., 11:30
|XCR – týmová štafeta
|26. 8., 17:00
|XCO – juniorky
|27. 8., 9:30
|XCO – junioři
|27. 8., 11:00
|XCC – ženy do 23 let
|27. 8., 15:30
|XCC – muži do 23 let
|27. 8., 16:30
|XCC – ženy Elite
|27. 8., 17:45
|XCC – muži Elite
|27. 8., 18:30
|DHI – kvalifikace juniorky
|28. 8., 10:30
|DHI – kvalifikace junioři
|28. 8., 10:30
|DHI – kvalifikace ženy Elite
|28. 8., 15:30
|DHI – kvalifikace muži Elite
|28. 8., 15:30
|DHI – juniorky
|29. 8., 9:15
|DHI – junioři
|29. 8., 10:00
|DHI – ženy Elite
|29. 8., 13:20
|DHI – muži Elite
|29. 8., 15:00
|XCO – ženy do 23 let
|30. 8., 9:00
|XCO – muži do 23 let
|30. 8., 11:00
|XCO – ženy Elite
|30. 8., 13:00
|XCO – muži Elite
|30. 8., 15:15
Česká nominace na Mistrovství světa horských kol 2026
Česko by mělo mít na šampionátu ve Val di Sole celkem 20 naději – dvanáct mužů a osm žen. Největší nadějí je univerzálka Barbora Bukovská, která kromě skvělých výsledků v cyklokrosu září právě i na horském kole. Na nedávném ME získala zlato v short-tracku a bronz v cross-country. Je jí teprve 17 let.
Osminásobný mistr republiky Ondřej Cink má v plánu jet štafetu, short-track i cross-country, bude ale mít těžké soupeře v podobě Thomase Pidcocka či Mathieu van der Poela.
Češi a Češky na MS horských kol 2026:
|
Skvělý start ME. Cyklistka Bukovská ovládla ve Švýcarsku short track juniorek
Kde sledovat MS v horských kolech 2026 živě v TV a live stream online
Šampionát bikerů a bikerek si v televizi naladíte na ČT sport, vzhledem k nabitému programu některé disciplíny i na ČT 2. Dostupná je i online platforma ČT sport Plus.
Vysílací práva má také placený Eurosport, který má v nabídce například online poskytovatel Telly. Pro online přenosy lze využít HBO Max.