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MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace, kde sledovat

Kristýna Polášková
  5:59

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12 letech se na turnaj kvalifikovala i česká reprezentace, kterou v základní skupině D čekají obhájkyně zlata z USA, Čína a Itálie. V našem přehledu najdete rozdělení do skupin, rozpis zápasů, výsledky i informace o televizním vysílání.
MS v basketbalu žen 2026
Termín konání4. – 13. září 2026
Místo konáníBerlín, Německo
StadionyBerlin Arena (14 000 míst), Max-Schmeling-Halle (8 000 míst)
Počet týmů16 (rozděleny do 4 skupin)
Obhájkyně zlataUSA
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus

Program zápasů české reprezentace

Češky odehrají své zápasy základní skupiny v Berlíně, přičemž na úvod vyzvou evropské rivalky z Itálie. Vstupenky na všechny tři zápasy české reprezentace ve skupině lze zakoupit v balíčku za 115 eur.

Datum a časZápasFáze turnaje
4. 9. 2026 (20:15)Česko – ItálieSkupina D
6. 9. 2026 (14:30)Čína – ČeskoSkupina D
7. 9. 2026 (20:45)USA – ČeskoSkupina D

Program a rozpis zápasů podle základních skupin

Skupina A
Datum a časZápasVýsledek
04. 09. 2026 (11:30)Japonsko – Mali
04. 09. 2026 (17:45)Španělsko – Německo
05. 09. 2026 (11:30)Mali – Španělsko
05. 09. 2026 (18:00)Německo – Japonsko
07. 09. 2026 (17:50)Japonsko – Španělsko
07. 09. 2026 (17:50)Německo – Mali
Skupina B
Datum a časZápasVýsledek
04. 09. 2026 (14:30)Jižní Korea – Nigérie
04. 09. 2026 (21:00)Maďarsko – Francie
05. 09. 2026 (14:15)Nigérie – Maďarsko
05. 09. 2026 (20:45)Francie – Jižní Korea
07. 09. 2026 (14:30)Maďarsko – Jižní Korea
07. 09. 2026 (14:30)Nigérie – Francie
Skupina C
Datum a časZápasVýsledek
04. 09. 2026 (11:30)Austrálie – Portoriko
04. 09. 2026 (17:30)Belgie – Turecko
06. 09. 2026 (11:30)Turecko – Austrálie
06. 09. 2026 (17:45)Portoriko – Belgie
07. 09. 2026 (11:30)Belgie – Austrálie
07. 09. 2026 (11:30)Portoriko – Turecko
Skupina D (včetně zápasů Česka)
Datum a časZápasVýsledek
04. 09. 2026 (14:15)USA – Čína
04. 09. 2026 (20:15)Česko – Itálie
06. 09. 2026 (14:30)Čína – Česko
06. 09. 2026 (20:45)Itálie – USA
07. 09. 2026 (20:45)Itálie – Čína
07. 09. 2026 (20:45)USA – Česko

Příprava české reprezentace před MS 2026

Český národní tým ladil formu na světový šampionát v srpnových přípravných zápasech. V nich si připsal tři vítězství a jednu porážku.

Výsledky přípravných zápasů:
DatumZápasVýsledek
23. 08. 2026Turecko – Česko62:52
22. 08. 2026Turecko – Česko76:77
16. 08. 2026Finsko – Česko75:76
15. 08. 2026Švédsko – Česko63:75

Nominace Česka na MS 2026

Rozehrávačky:

  • Kateřina Zeithammerová (Žabiny Brno, 162 cm, ročník 2002)
  • Gabriela Andělová (ZVVZ USK Praha, 173 cm, ročník 1996)
  • Eliška Joklová (Hamzová) (Minnesota Lynx / WNBA, 182 cm, ročník 2001)

Křídla:

  • Julie Pospíšilová (Flammes Carolo Basket / FRA, 183 cm, ročník 1999)
  • Petra Malíková (ZVVZ USK Praha, 178 cm, ročník 2002)
  • Veronika Voráčková (Casademont Zaragoza / ESP, 187 cm, ročník 1999)
  • Monika Fučíková (Žabiny Brno, 180 cm, ročník 2002)
  • Petra Holešínská (Botas Spor / TUR, 178 cm, ročník 1997)

Pivotky:

  • Alena Hanušová (DSK Basketball Brandýs, 191 cm, ročník 1991)
  • Natálie Stoupalová (Žabiny Brno, 188 cm, ročník 1998)
  • Kateřina Kalná (ZVVZ USK Praha, 190 cm, ročník 2007)
  • Natálie Koucká (ZVVZ USK Praha, 195 cm, ročník 2003)

Realizační tým:

  • Hlavní trenérka: Romana Ptáčková
  • Asistenti trenérky: Petr Treml, Martin Bašta

Historie a úspěchy na Mistrovství světa

Nejúspěšnějším týmem historie jsou Spojené státy americké, které dosud posbíraly 11 zlatých, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. V minulosti se prosadilo také Československo se dvěma stříbry a čtyřmi bronzy. V éře samostatné České republiky je největším historickým úspěchem zisk stříbrné medaile na domácím šampionátu v roce 2010.

Medailistky posledních šampionátů:
RokZlatoStříbroBronz
2022USAČínaAustrálie
2018USAAustrálieŠpanělsko
2014USAŠpanělskoAustrálie
2010USAČeskoŠpanělsko
2006AustrálieRuskoUSA

Kde sledovat MS v basketbalu žen 2026 živě

Vysílací práva pro Českou republiku vlastní Česká televize. Zápasy národního týmu nabídne tradiční kanál ČT sport, širší pokrytí ostatních duelů pak zajistí online platforma ČT sport Plus.

Český dům v Berlíně: Domácí základna pro fanoušky

Během šampionátu vyroste v německé metropoli oficiální Český dům, který bude sloužit jako domovská základna pro všechny české fanoušky a milovníky basketbalu.

  • Kde ho najdete: The PUB Berlin (Alexanderplatz / Rochstraße 14, 10178 Berlin).
  • Otevírací doba: Otevřeno denně od 18:00 až do ranních hodin, a to od startu turnaje 4. září 2026.
  • Zázemí a program: Místo nabídne velkoplošné projekce zápasů, samoobslužné výčepní stoly, nabídku občerstvení a přímý prodej oficiálního merchandise (reprezentativní dresy Lvic, trička, šály a další doplňky).
  • Autogramiáda Lvic: V sobotu 5. září od 18:00 proběhne v Českém domě speciální setkání s národním týmem tváří v tvář spojené s autogramiádou.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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