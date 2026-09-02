|Termín konání
|4. – 13. září 2026
|Místo konání
|Berlín, Německo
|Stadiony
|Berlin Arena (14 000 míst), Max-Schmeling-Halle (8 000 míst)
|Počet týmů
|16 (rozděleny do 4 skupin)
|Obhájkyně zlata
|USA
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus
Program zápasů české reprezentace
Češky odehrají své zápasy základní skupiny v Berlíně, přičemž na úvod vyzvou evropské rivalky z Itálie. Vstupenky na všechny tři zápasy české reprezentace ve skupině lze zakoupit v balíčku za 115 eur.
|Datum a čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|4. 9. 2026 (20:15)
|Česko – Itálie
|Skupina D
|6. 9. 2026 (14:30)
|Čína – Česko
|Skupina D
|7. 9. 2026 (20:45)
|USA – Česko
|Skupina D
Program a rozpis zápasů podle základních skupin
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026 (11:30)
|Japonsko – Mali
|–
|04. 09. 2026 (17:45)
|Španělsko – Německo
|–
|05. 09. 2026 (11:30)
|Mali – Španělsko
|–
|05. 09. 2026 (18:00)
|Německo – Japonsko
|–
|07. 09. 2026 (17:50)
|Japonsko – Španělsko
|–
|07. 09. 2026 (17:50)
|Německo – Mali
|–
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026 (14:30)
|Jižní Korea – Nigérie
|–
|04. 09. 2026 (21:00)
|Maďarsko – Francie
|–
|05. 09. 2026 (14:15)
|Nigérie – Maďarsko
|–
|05. 09. 2026 (20:45)
|Francie – Jižní Korea
|–
|07. 09. 2026 (14:30)
|Maďarsko – Jižní Korea
|–
|07. 09. 2026 (14:30)
|Nigérie – Francie
|–
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026 (11:30)
|Austrálie – Portoriko
|–
|04. 09. 2026 (17:30)
|Belgie – Turecko
|–
|06. 09. 2026 (11:30)
|Turecko – Austrálie
|–
|06. 09. 2026 (17:45)
|Portoriko – Belgie
|–
|07. 09. 2026 (11:30)
|Belgie – Austrálie
|–
|07. 09. 2026 (11:30)
|Portoriko – Turecko
|–
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026 (14:15)
|USA – Čína
|–
|04. 09. 2026 (20:15)
|Česko – Itálie
|–
|06. 09. 2026 (14:30)
|Čína – Česko
|–
|06. 09. 2026 (20:45)
|Itálie – USA
|–
|07. 09. 2026 (20:45)
|Itálie – Čína
|–
|07. 09. 2026 (20:45)
|USA – Česko
|–
Příprava české reprezentace před MS 2026
Český národní tým ladil formu na světový šampionát v srpnových přípravných zápasech. V nich si připsal tři vítězství a jednu porážku.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|23. 08. 2026
|Turecko – Česko
|62:52
|22. 08. 2026
|Turecko – Česko
|76:77
|16. 08. 2026
|Finsko – Česko
|75:76
|15. 08. 2026
|Švédsko – Česko
|63:75
Nominace Česka na MS 2026
Rozehrávačky:
Křídla:
Pivotky:
Realizační tým:
Historie a úspěchy na Mistrovství světa
Nejúspěšnějším týmem historie jsou Spojené státy americké, které dosud posbíraly 11 zlatých, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. V minulosti se prosadilo také Československo se dvěma stříbry a čtyřmi bronzy. V éře samostatné České republiky je největším historickým úspěchem zisk stříbrné medaile na domácím šampionátu v roce 2010.
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2022
|USA
|Čína
|Austrálie
|2018
|USA
|Austrálie
|Španělsko
|2014
|USA
|Španělsko
|Austrálie
|2010
|USA
|Česko
|Španělsko
|2006
|Austrálie
|Rusko
|USA
Kde sledovat MS v basketbalu žen 2026 živě
Vysílací práva pro Českou republiku vlastní Česká televize. Zápasy národního týmu nabídne tradiční kanál ČT sport, širší pokrytí ostatních duelů pak zajistí online platforma ČT sport Plus.
Český dům v Berlíně: Domácí základna pro fanoušky
Během šampionátu vyroste v německé metropoli oficiální Český dům, který bude sloužit jako domovská základna pro všechny české fanoušky a milovníky basketbalu.
- Kde ho najdete: The PUB Berlin (Alexanderplatz / Rochstraße 14, 10178 Berlin).
- Otevírací doba: Otevřeno denně od 18:00 až do ranních hodin, a to od startu turnaje 4. září 2026.
- Zázemí a program: Místo nabídne velkoplošné projekce zápasů, samoobslužné výčepní stoly, nabídku občerstvení a přímý prodej oficiálního merchandise (reprezentativní dresy Lvic, trička, šály a další doplňky).
- Autogramiáda Lvic: V sobotu 5. září od 18:00 proběhne v Českém domě speciální setkání s národním týmem tváří v tvář spojené s autogramiádou.