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USA vs. Česko na MS v basketbalu žen 2026: Těžká zkouška, forma a přímý přenos

Kristýna Polášková
  11:57

České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou trenérky Romany Ptáčkové. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Česká ženská basketbalová reprezentace stojí na mistrovství světa v Berlíně nad propastí. Po nesmírně kruté porážce v prodloužení s Čínou čeká národní tým v posledním vystoupení ve skupině D ten vůbec nejtěžší možný soupeř ze Spojených států amerických. Přečtěte si zápasový rozbor, formu obou družstev, sázkové kurzy a bilanci vzájemných utkání.
Základní informace o zápase
ZápasUSA vs. Česko
SoutěžMS v basketbalu žen 2026 (3. kolo základní skupiny D)
Datum a časPondělí 7. září 2026 od 20:45 SELČ
Místo konáníBerlín, Německo
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kurzyu SynotTipu zde

Kde sledovat zápas USA - Česko živě: TV přenos a online stream

    • Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
    • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Kurzy na zápas USA vs. Česko

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip je americký výběr naprostým favoritem. Na překvapivé vítězství českých reprezentantek je vypsán vysoký kurz 16,66.

Tým USA nezná porážku už spoustu let

Americké basketbalistky představují na světové scéně naprostý fenomén. Na mistrovství světa neprohrály od semifinále v roce 2006 a drží úctyhodnou sérii 32 vítězných zápasů v řadě. V historii světových šampionátů posbíraly celkem 11 zlatých medailí. Na turnaji v Německu zatím dominují, což potvrdily mimo jiné vysokou výhrou nad Čínou (94:61) v otevíracím zápase.

Týmové statistické lídryně USA po 2 zápasech:

  • Body na zápas: Jackie Youngová (11,0), Paige Bueckersová (10,5), Rhyne Howardová (8,0)
  • Doskoky na zápas: Breanna Stewartová (9,0), Angel Reeseová (6,0), Kahleah Copperová (4,5)
  • Asistence na zápas: Caitlin Clarková (6,0), Jackie Youngová (3,0), Paige Bueckersová (3,0)
  • Bloky na zápas: Angel Reeseová (1,5), Paige Bueckersová (1,0), Kiki Iriafenová (1,0)
  • Zisky na zápas: Paige Bueckersová (2,0), Kiki Iriafenová (2,0), Breanna Stewartová (1,0)
Poslední zápasy USA
DatumSoutěžZápasVýsledek
06. 09. 2026MS 2026Itálie – USA52:55
04. 09. 2026MS 2026USA – Čína94:61
17. 03. 2026Kvalifikace MSŠpanělsko – USA70:84
15. 03. 2026Kvalifikace MSNový Zéland – USA46:101
14. 03. 2026Kvalifikace MSUSA – Itálie93:59

Češky už na MS nemohou postoupit ze skupiny

Český výběr prožívá na turnaji obrovské zklamání a po dvou prohrách už je jasné, že nemůže projít dále. Zvláště nedělní porážka s Čínou (70:74 po prodloužení) zanechala hořkou pachuť. Češky přitom sahaly po vítězství, když ještě 27 sekund před koncem základní hrací doby vedly díky trefě Elišky Joklové 64:59. Číňanky však dokázaly trojkou a košem v posledních vteřinách srovnat, k čemuž přispěly i zahozené trestné hody Joklové a její následná nevyužitá šance na rozhodnutí zápasu.

Tahounkou českého týmu na turnaji je Julie Pospíšilová s průměrem 18 bodu a 3 zisku míče na zápas. Vynikající výkony předvádí také Veronika Voráčková (13,5 bodu, 6 doskoků a 3,5 asistence) a Eliška Joklová (12,5 bodu, 7,5 doskoků).

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
06. 09. 2026MS 2026Čína – Česko74:70 po prodl.
04. 09. 2026MS 2026Česko – Itálie54:63
01. 09. 2026PřípravaČesko – Jižní Korea79:64
23. 08. 2026PřípravaTurecko – Česko62:52
22. 08. 2026PřípravaTurecko – Česko76:77

Češky neustály nápor. Ve druhém utkání na MS padly po prodloužení s Čínou

Vzájemná bilance USA vs. Česko

Historická bilance je jednoznačně v režii amerického týmu, který vyhrál všech pět posledních vzájemných měření sil. Fanoušci si jistě pamatují finále domácího mistrovství světa z roku 2010 v Karlových Varech, kde Češky podlehly hvězdným Američankám 69:89. Naposledy se oba celky potkaly v roce 2014, kdy USA zvítězily jasně 76:41.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumSoutěžZápasVýsledek
23. 09. 2014PřípravaČesko – USA41:76
03. 08. 2012Olympijské hryČesko – USA61:88
03. 10. 2010MS 2010 (finále)USA – Česko89:69
09. 08. 2008Olympijské hryUSA – Česko97:57
18. 09. 2006Mistrovství světaČesko – USA50:63
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