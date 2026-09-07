|Zápas
|USA vs. Česko
|Soutěž
|MS v basketbalu žen 2026 (3. kolo základní skupiny D)
|Datum a čas
|Pondělí 7. září 2026 od 20:45 SELČ
|Místo konání
|Berlín, Německo
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
|Kurzy
|u SynotTipu zde
Kde sledovat zápas USA - Česko živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Kurzy na zápas USA vs. Česko
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip je americký výběr naprostým favoritem. Na překvapivé vítězství českých reprezentantek je vypsán vysoký kurz 16,66.
Tým USA nezná porážku už spoustu let
Americké basketbalistky představují na světové scéně naprostý fenomén. Na mistrovství světa neprohrály od semifinále v roce 2006 a drží úctyhodnou sérii 32 vítězných zápasů v řadě. V historii světových šampionátů posbíraly celkem 11 zlatých medailí. Na turnaji v Německu zatím dominují, což potvrdily mimo jiné vysokou výhrou nad Čínou (94:61) v otevíracím zápase.
Týmové statistické lídryně USA po 2 zápasech:
- Body na zápas: Jackie Youngová (11,0), Paige Bueckersová (10,5), Rhyne Howardová (8,0)
- Doskoky na zápas: Breanna Stewartová (9,0), Angel Reeseová (6,0), Kahleah Copperová (4,5)
- Asistence na zápas: Caitlin Clarková (6,0), Jackie Youngová (3,0), Paige Bueckersová (3,0)
- Bloky na zápas: Angel Reeseová (1,5), Paige Bueckersová (1,0), Kiki Iriafenová (1,0)
- Zisky na zápas: Paige Bueckersová (2,0), Kiki Iriafenová (2,0), Breanna Stewartová (1,0)
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|06. 09. 2026
|MS 2026
|Itálie – USA
|52:55
|04. 09. 2026
|MS 2026
|USA – Čína
|94:61
|17. 03. 2026
|Kvalifikace MS
|Španělsko – USA
|70:84
|15. 03. 2026
|Kvalifikace MS
|Nový Zéland – USA
|46:101
|14. 03. 2026
|Kvalifikace MS
|USA – Itálie
|93:59
Češky už na MS nemohou postoupit ze skupiny
Český výběr prožívá na turnaji obrovské zklamání a po dvou prohrách už je jasné, že nemůže projít dále. Zvláště nedělní porážka s Čínou (70:74 po prodloužení) zanechala hořkou pachuť. Češky přitom sahaly po vítězství, když ještě 27 sekund před koncem základní hrací doby vedly díky trefě Elišky Joklové 64:59. Číňanky však dokázaly trojkou a košem v posledních vteřinách srovnat, k čemuž přispěly i zahozené trestné hody Joklové a její následná nevyužitá šance na rozhodnutí zápasu.
Tahounkou českého týmu na turnaji je Julie Pospíšilová s průměrem 18 bodu a 3 zisku míče na zápas. Vynikající výkony předvádí také Veronika Voráčková (13,5 bodu, 6 doskoků a 3,5 asistence) a Eliška Joklová (12,5 bodu, 7,5 doskoků).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|06. 09. 2026
|MS 2026
|Čína – Česko
|74:70 po prodl.
|04. 09. 2026
|MS 2026
|Česko – Itálie
|54:63
|01. 09. 2026
|Příprava
|Česko – Jižní Korea
|79:64
|23. 08. 2026
|Příprava
|Turecko – Česko
|62:52
|22. 08. 2026
|Příprava
|Turecko – Česko
|76:77
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Češky neustály nápor. Ve druhém utkání na MS padly po prodloužení s Čínou
Vzájemná bilance USA vs. Česko
Historická bilance je jednoznačně v režii amerického týmu, který vyhrál všech pět posledních vzájemných měření sil. Fanoušci si jistě pamatují finále domácího mistrovství světa z roku 2010 v Karlových Varech, kde Češky podlehly hvězdným Američankám 69:89. Naposledy se oba celky potkaly v roce 2014, kdy USA zvítězily jasně 76:41.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|23. 09. 2014
|Příprava
|Česko – USA
|41:76
|03. 08. 2012
|Olympijské hry
|Česko – USA
|61:88
|03. 10. 2010
|MS 2010 (finále)
|USA – Česko
|89:69
|09. 08. 2008
|Olympijské hry
|USA – Česko
|97:57
|18. 09. 2006
|Mistrovství světa
|Česko – USA
|50:63