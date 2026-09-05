|Zápas
|Čína vs. Česko
|Soutěž
|MS v basketbalu žen 2026 (2. kolo základní skupiny D)
|Datum a čas
|Neděle 6. září 2026 od 14:30 SELČ
|Místo konání
|Berlín, Německo
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kde sledovat zápas Čína – Česko živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Kurzy na zápas Čína vs. Česko
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou výraznými favoritkami čínské basketbalistky s kurzem 1,15 na vítězství (včetně případného prodloužení). Na výhru českého výběru je vypsán vysoký kurz 5,24.
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Čína
Úřadující vicemistryně světa procházejí výraznou generační obměnou a jejich tým postrádá zkušenosti, kterými disponoval před čtyřmi lety. Příprava družstva trenéra Gong Luminga nebyla jednoduchá: Hráčky jako Yang Shuyuová či Chen Minglingová se k týmu připojily až koncem července z australské ligy NBL1, rozehrávačky Wang Siyuová a Li Yuanová rovněž působily v zámoří a další reprezentantky ladily formu se studijními povinnostmi. Největší hvězdou týmu je pivotka New York Liberty Han Xuová, která se k týmu přidala teprve nedávno, zatímco druhá opora z WNBA Li Yueruová na šampionátu schází.
Číňanky trápí souhra i střelba z perimetru – v některých přípravných zápasech klesla jejich úspěšnost trojek pod 20 %. Na úvod turnaje podlehly favorizovanému týmu USA vysoko 61:94.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026
|MS
|USA – Čína
|94:61
|30. 08. 2026
|Příprava
|Španělsko – Čína
|72:71
|21. 08. 2026
|Příprava
|Itálie – Čína
|88:76
|12. 08. 2026
|Příprava
|Čína – Nigérie
|77:88
|17. 03. 2026
|Kvalifikace MS
|Čína – Brazílie
|83:71
Česko
Český národní tým zahájil šampionát páteční prohrou s Itálií 54:63. Češky držely krok v defenzivě, ale doplatily na slabší střeleckou produktivitu. Citelnou ztrátou pro sestavu trenérky Romany Ptáčkové je absence zraněné pivotky Emmy Čechové. Právě Čechová byla klíčovou postavou vzájemného březnového měření sil s Čínou v kvalifikaci na MS, kde zaznamenala 23 bodů a 13 doskoků. Její centimetry a doskoky pod košem v souboji s vysokými čínskými podkošovými hráčkami (v čele s Han Xuovou a 220 cm vysokou Zhang Ziyuovou) budou národnímu týmu velmi scházet.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026
|MS
|Česko – Itálie
|54:63
|01. 09. 2026
|Příprava
|Česko – Jižní Korea
|79:64
|23. 08. 2026
|Příprava
|Turecko – Česko
|62:52
|22. 08. 2026
|Příprava
|Turecko – Česko
|76:77
|16. 08. 2026
|Příprava
|Finsko – Česko
|75:76
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MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace
Vzájemná bilance Čína vs. Česko
Historická bilance hovoří jednoznačně ve prospěch asijské velmoci. Ze všech posledních pěti vzájemných duelů odešly jako vítězky čínské reprezentantky. Naposledy se oba týmy střetly v březnu letošního roku v rámci kvalifikace na tento šampionát, kde Čína po vyrovnaném průběhu zvítězila o deset bodů poměrem 84:74.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 03. 2026
|Kvalifikace MS
|Česko – Čína
|74:84
|08. 03. 2026
|Příprava
|Čína – Česko
|85:51
|21. 06. 2018
|Příprava
|Čína – Česko
|72:67
|27. 05. 2017
|Příprava
|Česko – Čína
|72:73
|20. 05. 2016
|Příprava
|Čína – Česko
|71:49