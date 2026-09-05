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Čína - Česko na MS v basketbalu žen 2026: Kurzy a přímý přenos

Kristýna Polášková
  22:08

České basketbalistky se radují z výhry. | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

České basketbalistky pokračují v bojích na mistrovství světa a po úvodní porážce s Itálií na ně čeká další těžký soupeř. V neděli 6. září od 14:30 vyzvou úřadující vicemistryně světa z Číny. Přečtěte si zápasový rozbor, formu obou družstev, bilanci vzájemných utkání a přehled sázkových kurzů.
ZápasČína vs. Česko
SoutěžMS v basketbalu žen 2026 (2. kolo základní skupiny D)
Datum a časNeděle 6. září 2026 od 14:30 SELČ
Místo konáníBerlín, Německo
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde

Kde sledovat zápas Čína – Česko živě: TV přenos a online stream

  • Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
  • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Kurzy na zápas Čína vs. Česko

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou výraznými favoritkami čínské basketbalistky s kurzem 1,15 na vítězství (včetně případného prodloužení). Na výhru českého výběru je vypsán vysoký kurz 5,24.

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Čína

Úřadující vicemistryně světa procházejí výraznou generační obměnou a jejich tým postrádá zkušenosti, kterými disponoval před čtyřmi lety. Příprava družstva trenéra Gong Luminga nebyla jednoduchá: Hráčky jako Yang Shuyuová či Chen Minglingová se k týmu připojily až koncem července z australské ligy NBL1, rozehrávačky Wang Siyuová a Li Yuanová rovněž působily v zámoří a další reprezentantky ladily formu se studijními povinnostmi. Největší hvězdou týmu je pivotka New York Liberty Han Xuová, která se k týmu přidala teprve nedávno, zatímco druhá opora z WNBA Li Yueruová na šampionátu schází.

Číňanky trápí souhra i střelba z perimetru – v některých přípravných zápasech klesla jejich úspěšnost trojek pod 20 %. Na úvod turnaje podlehly favorizovanému týmu USA vysoko 61:94.

Poslední zápasy Číny
DatumSoutěžZápasVýsledek
04. 09. 2026MSUSA – Čína94:61
30. 08. 2026PřípravaŠpanělsko – Čína72:71
21. 08. 2026PřípravaItálie – Čína88:76
12. 08. 2026PřípravaČína – Nigérie77:88
17. 03. 2026Kvalifikace MSČína – Brazílie83:71

Česko

Český národní tým zahájil šampionát páteční prohrou s Itálií 54:63. Češky držely krok v defenzivě, ale doplatily na slabší střeleckou produktivitu. Citelnou ztrátou pro sestavu trenérky Romany Ptáčkové je absence zraněné pivotky Emmy Čechové. Právě Čechová byla klíčovou postavou vzájemného březnového měření sil s Čínou v kvalifikaci na MS, kde zaznamenala 23 bodů a 13 doskoků. Její centimetry a doskoky pod košem v souboji s vysokými čínskými podkošovými hráčkami (v čele s Han Xuovou a 220 cm vysokou Zhang Ziyuovou) budou národnímu týmu velmi scházet.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
04. 09. 2026MSČesko – Itálie54:63
01. 09. 2026PřípravaČesko – Jižní Korea79:64
23. 08. 2026PřípravaTurecko – Česko62:52
22. 08. 2026PřípravaTurecko – Česko76:77
16. 08. 2026PřípravaFinsko – Česko75:76

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Vzájemná bilance Čína vs. Česko

Historická bilance hovoří jednoznačně ve prospěch asijské velmoci. Ze všech posledních pěti vzájemných duelů odešly jako vítězky čínské reprezentantky. Naposledy se oba týmy střetly v březnu letošního roku v rámci kvalifikace na tento šampionát, kde Čína po vyrovnaném průběhu zvítězila o deset bodů poměrem 84:74.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 03. 2026Kvalifikace MSČesko – Čína74:84
08. 03. 2026PřípravaČína – Česko85:51
21. 06. 2018PřípravaČína – Česko72:67
27. 05. 2017PřípravaČesko – Čína72:73
20. 05. 2016PřípravaČína – Česko71:49
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