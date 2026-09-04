Česká ženská basketbalová reprezentace se po 12 letech vrací na mistrovství světa. Ve svém úvodním duelu ve skupině D narazí v pátek 4. září od 20:15 na silný výběr Itálie. V našem přehledu najdete poslední výsledky týmů, historii vzájemných zápasů i přehled sázkových kurzů.
|Zápas
|Česko vs. Itálie
|Soutěž
|MS v basketbalu žen 2026 (1. kolo základní skupiny D)
|Datum a čas
|Pátek 4. září 2026 od 20:15 SELČ
|Místo konání
|Berlín, Německo
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus
Kde sledovat zápas Česko - Itálie živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace).
Kurzy na zápas Česko vs. Itálie
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou favoritkami italské basketbalistky s kurzem 1,15 do rozhodnutí. Na překvapivé vítězství českého národního týmu je vypsán kurz 5,54.
Příprava českých basketbalistek
České reprezentantky ladily formu na světový šampionát v přípravných duelech. V generálce na turnaj si připsaly cennou výhru 79:64 nad Jižní Koreou. Předtím v srpnu absolvovaly dvojzápas s Tureckem, ve kterém podlehly 52:62, ale předtím těsně zvítězily 77:76. Kladnou bilanci z přípravy doplnily výhry nad Finskem (76:75) a Švédskem (75:63).
Poslední zápasy Česka:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|01. 09. 2026
|Česko – Jižní Korea
|79:64
|23. 08. 2026
|Turecko – Česko
|62:52
|22. 08. 2026
|Turecko – Česko
|76:77
|16. 08. 2026
|Finsko – Česko
|75:76
|15. 08. 2026
|Švédsko – Česko
|63:75
Příprava italských basketbalistek
Italky se před šampionátem prezentovaly výborně. Koncem srpna dokázaly porazit silný tým Francie 75:72 a poradily si také s Čínou poměrem 88:76. S Belgií sehrály vyrovnaný dvojzápas - druhý duel těsně ztratily 60:62, ale v prvním zvítězily 64:63.
Poslední zápasy Itálie:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|28. 08. 2026
|Francie – Itálie
|72:75
|21. 08. 2026
|Itálie – Čína
|88:76
|16. 08. 2026
|Belgie – Itálie
|62:60
|15. 08. 2026
|Belgie – Itálie
|63:64
|17. 03. 2026
|Senegal – Itálie
|35:85
Vzájemná bilance Česko vs. Itálie
Vzájemná bilance z posledních let vyznívá o něco lépe pro italský výběr. Z posledních pěti měření sil se Češky radovaly z vítězství dvakrát. Poslední střetnutí v červnu 2025 v rámci přípravy ovládla Itálie přesvědčivě 74:48.
Posledních pět vzájemných zápasů:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 06. 2025
|Přátelský zápas
|Česko – Itálie
|48:74
|09. 02. 2025
|Kvalifikace ME
|Česko – Itálie
|74:69
|07. 11. 2024
|Kvalifikace ME
|Itálie – Česko
|68:47
|15. 06. 2023
|Mistrovství Evropy
|Itálie – Česko
|58:61
|15. 11. 2020
|Kvalifikace ME
|Česko – Itálie
|63:69