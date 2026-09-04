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Česko vs. Itálie na MS v basketbalu žen 2026: Kurzy, statistiky a přímý přenos

Kristýna Polášková
  6:59

České basketbalistky se radují. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Česká ženská basketbalová reprezentace se po 12 letech vrací na mistrovství světa. Ve svém úvodním duelu ve skupině D narazí v pátek 4. září od 20:15 na silný výběr Itálie. V našem přehledu najdete poslední výsledky týmů, historii vzájemných zápasů i přehled sázkových kurzů.
ZápasČesko vs. Itálie
SoutěžMS v basketbalu žen 2026 (1. kolo základní skupiny D)
Datum a časPátek 4. září 2026 od 20:15 SELČ
Místo konáníBerlín, Německo
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus

Kde sledovat zápas Česko - Itálie živě: TV přenos a online stream

  • Televizní přenos: Přímý přenos z Berlína odvysílá stanice ČT sport.
  • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace).

Kurzy na zápas Česko vs. Itálie

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou favoritkami italské basketbalistky s kurzem 1,15 do rozhodnutí. Na překvapivé vítězství českého národního týmu je vypsán kurz 5,54.

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Příprava českých basketbalistek

Zajímavé kurzy:

  • Česko (+9,5): kurz 2,11
  • Pod 136,5 bodův utkání: kurz 2,05

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České reprezentantky ladily formu na světový šampionát v přípravných duelech. V generálce na turnaj si připsaly cennou výhru 79:64 nad Jižní Koreou. Předtím v srpnu absolvovaly dvojzápas s Tureckem, ve kterém podlehly 52:62, ale předtím těsně zvítězily 77:76. Kladnou bilanci z přípravy doplnily výhry nad Finskem (76:75) a Švédskem (75:63).

Poslední zápasy Česka:
DatumZápasVýsledek
01. 09. 2026Česko – Jižní Korea79:64
23. 08. 2026Turecko – Česko62:52
22. 08. 2026Turecko – Česko76:77
16. 08. 2026Finsko – Česko75:76
15. 08. 2026Švédsko – Česko63:75

Příprava italských basketbalistek

Italky se před šampionátem prezentovaly výborně. Koncem srpna dokázaly porazit silný tým Francie 75:72 a poradily si také s Čínou poměrem 88:76. S Belgií sehrály vyrovnaný dvojzápas - druhý duel těsně ztratily 60:62, ale v prvním zvítězily 64:63.

Poslední zápasy Itálie:
DatumZápasVýsledek
28. 08. 2026Francie – Itálie72:75
21. 08. 2026Itálie – Čína88:76
16. 08. 2026Belgie – Itálie62:60
15. 08. 2026Belgie – Itálie63:64
17. 03. 2026Senegal – Itálie35:85

Vzájemná bilance Česko vs. Itálie

Vzájemná bilance z posledních let vyznívá o něco lépe pro italský výběr. Z posledních pěti měření sil se Češky radovaly z vítězství dvakrát. Poslední střetnutí v červnu 2025 v rámci přípravy ovládla Itálie přesvědčivě 74:48.

Posledních pět vzájemných zápasů:
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 06. 2025Přátelský zápasČesko – Itálie48:74
09. 02. 2025Kvalifikace MEČesko – Itálie74:69
07. 11. 2024Kvalifikace MEItálie – Česko68:47
15. 06. 2023Mistrovství EvropyItálie – Česko58:61
15. 11. 2020Kvalifikace MEČesko – Itálie63:69
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