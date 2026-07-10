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MotoGP Německo 2026 v TV: kde sledovat závody živě i s Filipem Salačem

Kamil Jurek
  12:50

Motocyklista Filip Salač skončil v kvalifikaci na nedělní závod mistrovství světa v Brně druhý (20. června 2026) | foto: ČTK

Už jedenáctou zastávkou MS silničních motocyklů je Sachsenring, jede se Velká cena Německa. Jede i Filip Salač – podívejte se, kde sledovat závody živě.

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MotoGP Velká cena Německa 2026 - informace
Datum:10. – 12. července 2026
Místo:Sachsenring, Německo
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Nova Sport 6

Velká cena Německa 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?

Grand Prix Německa vysílá v TV znovu kanál Nova Sport 6, na tomto programu si můžete spustit přímé přenosy ze všech kategorií silničních motocyklů. Tedy Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i královskou MotoGP.

Stačí mít přístup k některému z těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Skončí Filip Salač v Moto2 opět do desítky?

Český jezdec Filip Salač zažívá skvělou sezonu a v průběžném pořadí seriálu se před závodem v Německu nachází na 8. místě se 74 body.

Hvězda týmu OnlyFans American Racing má na kontě už šest umístění v TOP 10 v řadě, posledně v Nizozemsku ale nenavázal na dvě umístění „na bedně“ a dojel osmý.

Trať v Německu nepatří mezi jeho oblíbené, nejlepším výkonem je loňské 10. místo. Aktuálně určitě má formu na to, aby tuto příčku vylepšil.

Třetí medaili v řadě nepřidal. Salač dojel v Assenu osmý, řešil i technické problémy

Program MotoGP v Německu 2026, kdy se jede

Harmonogram je pro všechny závody prakticky stejný. Pátek patří tréninkům, v sobotu se přídává kvalifikace a pro MotoGP také sprint a v neděli už se jezdí hlavní závody.

Velká cena Německa 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 10. 7.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Sobota 11. 7.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint (15 kol)15:00
Neděle 12. 7.MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (23 kol)11:00
Moto2Závod (25 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (30 kol)14:00

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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