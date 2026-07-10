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|MotoGP Velká cena Německa 2026 - informace
|Datum:
|10. – 12. července 2026
|Místo:
|Sachsenring, Německo
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Nova Sport 6
Velká cena Německa 2026 v MotoGP: kde sledovat přímé přenosy?
Grand Prix Německa vysílá v TV znovu kanál Nova Sport 6, na tomto programu si můžete spustit přímé přenosy ze všech kategorií silničních motocyklů. Tedy Moto3, Moto2 s Filipem Salačem i královskou MotoGP.
Stačí mít přístup k některému z těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Skončí Filip Salač v Moto2 opět do desítky?
Český jezdec Filip Salač zažívá skvělou sezonu a v průběžném pořadí seriálu se před závodem v Německu nachází na 8. místě se 74 body.
Hvězda týmu OnlyFans American Racing má na kontě už šest umístění v TOP 10 v řadě, posledně v Nizozemsku ale nenavázal na dvě umístění „na bedně“ a dojel osmý.
Trať v Německu nepatří mezi jeho oblíbené, nejlepším výkonem je loňské 10. místo. Aktuálně určitě má formu na to, aby tuto příčku vylepšil.
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Třetí medaili v řadě nepřidal. Salač dojel v Assenu osmý, řešil i technické problémy
Program MotoGP v Německu 2026, kdy se jede
Harmonogram je pro všechny závody prakticky stejný. Pátek patří tréninkům, v sobotu se přídává kvalifikace a pro MotoGP také sprint a v neděli už se jezdí hlavní závody.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 10. 7.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 11. 7.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (15 kol)
|15:00
|Neděle 12. 7.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (23 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (25 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (30 kol)
|14:00