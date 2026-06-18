Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač

Kamil Jurek
  12:55
Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?

Závodníci ve sprintu MotoGP. | foto: Reuters

Velká cena Česka 2026 - informace
Datum:19. – 21. června 2026
Místo:Brno, Česká republika
Češi:Filip Salač (Moto2)
Kde sledovat:Nova Sport 6

Velká cena Brna 2026: kde sledovat přímé přenosy?

Již několik let najdeme závody motocyklů v TV na Nova Sport 6, platí to i o Velké ceně České republiky v Brně. Spustit si lze tréninky, kvalifikace a samozřejmě hlavní závody všech třech kategorií, tedy Moto3, Moto2 a královské MotoGP.

Tento kanál najdete jej v nabídkách těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?

Filip Salač má formu, zaútočí v Moto2 na bednu?

Kromě MotoGP se čeští fanoušci zajímají i o nižší kategorii Moto2, právě v ní totiž figuruje jediný český zástupce, Filip Salač.

Momentálně má totiž jezdec týmu OnlyFans American Racing hned čtyři umístění v TOP 10 za sebou, poslední závod v Maďarsku dokončil na druhém místě. Loni dojel v Brně osmý.

Dle svých slov si před domácími fanoušky věří na další umístění na stupních vítězů, což by čeští fanoušci viděli poprvé od roku 2018. Tehdy v Moto3 skončil třetí Jakub Kornfeil.

Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program

Program MotoGP v Brně 2026, kdy se jede

Harmonogram je skutečně nabitý, první tréninky startují už v pátek ráno. Celý program Velká cena České republiky silničních motocyklů 2026 tradičně zakončí nedělní hlavní závod MotoGP, start je ve 14:00.

Velká cena České republiky 2026 – program
DenKategorieZávodČas
Pátek 19. 6.Moto3Volný trénink č. 19:00–9:35
Moto2Volný trénink č. 19:50–10:30
MotoGPVolný trénink č. 110:45–11:30
Moto4 Northern CupVolný trénink č. 112:00–12:25
Moto3Trénink13:15–13:50
Moto2Trénink14:05–14:45
MotoGPTrénink15:00–16:00
Moto4 Northern CupVolný trénink č. 216:25–16:50
Moto4 Northern CupKvalifikace17:50–18:50
Sobota 20. 6.Moto3Volný trénink č. 28:40–9:10
Moto2Volný trénink č. 29:25–9:55
MotoGPVolný trénink č. 210:10–10:40
MotoGPKvalifikace č. 110:50–11:05
MotoGPKvalifikace č. 211:15–11:30
Moto3Kvalifikace č. 112:45–13:00
Moto3Kvalifikace č. 213:10–13:25
Moto2Kvalifikace č. 113:40–13:55
Moto2Kvalifikace č. 214:05–14:20
MotoGPTissot Sprint15:00
Moto4 Northern CupZávod 116:15
Neděle 21. 6.Moto4 Northern CupZávod 28:45
MotoGPWarm Up9:40–9:50
Moto3Závod (16 kol)11:00
Moto2Závod (18 kol)12:15
MotoGPGrand Prix (21 kol)14:00

Vstupenky na Granx Prix České republiky 2026

Na Automotodrom Brno se stále dají koupit vstupenky, a to na sedadlové i přírodní tribuny, které jsou podstatně levnější. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Pro nákup lístků navštivte oficiální stránky pořadatele zde.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?

18. června 2026  12:55

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i čtyři české tenistky. V našem přehledu...

18. června 2026  12:15

Mexiko – Jižní Korea v TV: Kde sledovat zápas na MS 2026 živě

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.

Program základní skupiny A na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje druhým kolem. Mexiko se na domácí půdě v Guadalajaře střetne s výběrem Jižní Koreje. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos...

18. června 2026  11:15

Slovak Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Šipkařská série turnajů PDC European Tour míří poprvé na Slovensko, od 19. do 21. června 2026 se hraje v Bratislavě. Přečtěte si, kde turnaj sledovat, kdo si zahraje a jak je to se vstupenkami.

18. června 2026  11:05

Česko - JAR v TV: Kde sledovat druhý zápas fotbalistů na MS 2026 živě

Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji

Česká fotbalová reprezentace se ve svém druhém vystoupení v základní skupině A utká s Jihoafrickou republikou. Oba týmy v úvodních zápasech šampionátu nezískaly ani bod a potřebují zvýšit svojí šanci...

18. června 2026  9:02

Kanada – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský útočník Cyle Larin prolomil domácí smůlu v zakončení a vyrovnává...

Ve druhém kole skupiny B se utkají Kanada a Katar. Kdo je favorit, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě?

18. června 2026

Švýcarsko – Bosna v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Radost švýcarských fotbalistů po proměňené penaltě Breela Embola.

Skupina B na fotbalovém mistrovství světa pokračuje duelem mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, sázkové kurzy a pravděpodobné sestavy.

18. června 2026  7:58

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

18. června 2026  7:45

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie.

Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském...

17. června 2026  21:09

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

17. června 2026  12:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uzbekistán vs. Kolumbie na MS 2026: TV přenos, kurzy a sestavy

Fotbalisté Kolumbie slaví výhru nad Polskem ve skupině světového šampionátu.

Reprezentace Uzbekistánu si odbude svůj první start na mistrovství světa. Ve skupině K ji čeká těžká zkouška v podobě silné Kolumbie. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu, jaké jsou kurzy a...

17. června 2026

Portugalsko – DR Kongo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo se navzájem objímají po vstřeleném gólu...

Portugalci zahajují skupinu K na Mistrovství světa ve fotbale 2026 zápasem proti Demokratické republice Kongo. Přečtěte si, kdo může nastoupit, jakou měly oba týmy přípravu a kde sledovat utkání živě.

17. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.