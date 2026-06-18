|Velká cena Česka 2026 - informace
|Datum:
|19. – 21. června 2026
|Místo:
|Brno, Česká republika
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Nova Sport 6
Velká cena Brna 2026: kde sledovat přímé přenosy?
Již několik let najdeme závody motocyklů v TV na Nova Sport 6, platí to i o Velké ceně České republiky v Brně. Spustit si lze tréninky, kvalifikace a samozřejmě hlavní závody všech třech kategorií, tedy Moto3, Moto2 a královské MotoGP.
Tento kanál najdete jej v nabídkách těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
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MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?
Filip Salač má formu, zaútočí v Moto2 na bednu?
Kromě MotoGP se čeští fanoušci zajímají i o nižší kategorii Moto2, právě v ní totiž figuruje jediný český zástupce, Filip Salač.
Momentálně má totiž jezdec týmu OnlyFans American Racing hned čtyři umístění v TOP 10 za sebou, poslední závod v Maďarsku dokončil na druhém místě. Loni dojel v Brně osmý.
Dle svých slov si před domácími fanoušky věří na další umístění na stupních vítězů, což by čeští fanoušci viděli poprvé od roku 2018. Tehdy v Moto3 skončil třetí Jakub Kornfeil.
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Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program
Program MotoGP v Brně 2026, kdy se jede
Harmonogram je skutečně nabitý, první tréninky startují už v pátek ráno. Celý program Velká cena České republiky silničních motocyklů 2026 tradičně zakončí nedělní hlavní závod MotoGP, start je ve 14:00.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 19. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto4 Northern Cup
|Volný trénink č. 1
|12:00–12:25
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Moto4 Northern Cup
|Volný trénink č. 2
|16:25–16:50
|Moto4 Northern Cup
|Kvalifikace
|17:50–18:50
|Sobota 20. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint
|15:00
|Moto4 Northern Cup
|Závod 1
|16:15
|Neděle 21. 6.
|Moto4 Northern Cup
|Závod 2
|8:45
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (16 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (18 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (21 kol)
|14:00
Vstupenky na Granx Prix České republiky 2026
Na Automotodrom Brno se stále dají koupit vstupenky, a to na sedadlové i přírodní tribuny, které jsou podstatně levnější. Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Pro nákup lístků navštivte oficiální stránky pořadatele zde.