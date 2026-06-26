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|MotoGP Velká cena Nizozemska 2026 - informace
|Datum:
|26. – 28. června 2026
|Místo:
|Assen, Nizozemsko
|Češi:
|Filip Salač (Moto2)
|Kde sledovat:
|Nova Sport 6
Velká cena Nizozemska 2026: kde sledovat přímé přenosy?
O živé vysílání ze závodů motocyklů se v TV stará kanál Nova Sport 6, Na tomto programu si tedy můžete z Grand Prix Nizozemska zapnout tréninky, kvalifikace i hlavní závody všech tří kategorií – Moto3, Moto2 a MotoGP.
V nabídce jej mají tito poskytovatelé:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Naváže Filip Salač v Moto2 na třetí místo z Brna?
Český jezdec Filip Salač má životní formu. Nejprve v Maďarsku dojel druhý, před týdnem pak rozjásal domácí fanoušky umístěním na bedně i v Brně.
Jezdec týmu OnlyFans American Racing skončil už pětkrát v řadě v elitní desítce a v tomto trendu by určitě rád pokračoval i v Assenu.
Trať v Nizozemsku mu ale příliš nesedí – v Moto2 má na kontě jen jedno desáté místo z roku 2022. Od té doby dvakrát nedojel do cíle a jednou nestartoval.
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Program MotoGP v Nizozemsku 2026, kdy se jede
Harmonogram startuje už v pátek ráno prvními tréninky, celý program Velké ceny Nizozemska silničních motocyklů 2026 pak tradičně uzavře nedělní hlavní závod MotoGP. Začíná se ve 14:00.
|Den
|Kategorie
|Závod
|Čas
|Pátek 26. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 1
|9:00–9:35
|Moto2
|Volný trénink č. 1
|9:50–10:30
|MotoGP
|Volný trénink č. 1
|10:45–11:30
|Moto3
|Trénink
|13:15–13:50
|Moto2
|Trénink
|14:05–14:45
|MotoGP
|Trénink
|15:00–16:00
|Sobota 27. 6.
|Moto3
|Volný trénink č. 2
|8:40–9:10
|Moto2
|Volný trénink č. 2
|9:25–9:55
|MotoGP
|Volný trénink č. 2
|10:10–10:40
|MotoGP
|Kvalifikace č. 1
|10:50–11:05
|MotoGP
|Kvalifikace č. 2
|11:15–11:30
|Moto3
|Kvalifikace č. 1
|12:45–13:00
|Moto3
|Kvalifikace č. 2
|13:10–13:25
|Moto2
|Kvalifikace č. 1
|13:40–13:55
|Moto2
|Kvalifikace č. 2
|14:05–14:20
|MotoGP
|Tissot Sprint (13 kol)
|15:00
|Neděle 28. 6.
|MotoGP
|Warm Up
|9:40–9:50
|Moto3
|Závod (20 kol)
|11:00
|Moto2
|Závod (22 kol)
|12:15
|MotoGP
|Grand Prix (26 kol)
|14:00