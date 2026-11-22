|Datum:
|od 24. listopadu 2026
|Dějiště:
|Cologny, Švýcarsko
|Partie:
|14 klasických partií
|Kdo hraje:
|Gukesh D vs. Sindarov
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
MS v šachu ve Švýcarsku 2026: formát, pravidla, kurzy
Po dvou letech je tady opět souboj o mistra světa v šachu, tentokrát se odehraje mezi Gukešem Dommaradžu z Indie a Džavochirem Sindarovem z Uzbekistánu. První partie je na programu 24. listopadu 2026, dějištěm je švýcarské Cologny poblíž Ženevy.
Zápas je vypsán na 14 klasických partií, vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne na 7,5 bodu.
- Jednotlivé partie: 120 minut na prvních 40 tahů, od 41. tahu 30 minut do konce partie s přídavkem 30 sekund za každý tah
- Tie-break: při případné remíze 7:7 rozhodne rozstřel v rapid šachu
|Sázkovka
|Gukeš
|Sindarov
|Synot Tip
|1,30
|3,25
|Tipsport
|1,34
|3,15
|Chance
|1,34
|3,15
|Fortuna
|1,27
|3,40
Gukeš vs. Sindarov – přehled partií, harmonogram, výsledky
Nejmladší souboj o nejlepšího šachistu v historii. Aktuální mistr světa Gukeš Dommaradžu má stále teprve 20 let, titul získal před dvěma lety vítězstvím nad Ting Li-ženem. Tehdejší výkonnost už ale nemá, s ratingem Elo 2710 se aktuálně řadí až na 26. místo ve světovém žebříčku.
Džavochir Sindarov je jen o půl roku starší šachista, který se naopak pyšní životní formou. Jednoznačně se šesti výhrami ovládl dubnový Turnaj kandidátů, od té doby přidal další úspěchy. Rating 2782 mu zajišťuje čtvrtou příčku na světě.
Začátek partií je vždy v 15:00 českého času.
|Datum
|Hra
|Výsledek
|24. listopadu
|1. partie
|25. listopadu
|2. partie
|26. listopadu
|3. partie
|27. listopadu
|volný den
|28. listopadu
|4. partie
|29. listopadu
|5. partie
|30. listopadu
|6. partie
|1. prosince
|volný den
|2. prosince
|7. partie
|3. prosince
|8. partie
|4. prosince
|9. partie (pokud bude potřeba)
|5. prosince
|volný den
|6. prosince
|10. partie (pokud bude potřeba)
|7. prosince
|11. partie (pokud bude potřeba)
|8. prosince
|12. partie (pokud bude potřeba)
|9. prosince
|volný den
|10. prosince
|13. partie (pokud bude potřeba)
|11. prosince
|14. partie (pokud bude potřeba)
|12. prosince
|Tie-break (pokud bude potřeba)
Vzájemné zápasy (H2H)
Gukeš a Sindarov se v klasickém šachu utkali v několika zápasech – úvodní jsou už z let 2018 a 2022, kdy zvítězil uzbecký vyzyvatel, jediný letošní duel skončil po 78 tazích remízou.
Ve variantách blitz, rapid či exhibičních duelech má na kontě Sindarov další dvě vítězství, jednou vyhrál Gukeš a urodila se i jedna remíza.
Prize money na FIDE World Chess Championship 2026
Celkem se na Mistrovství světa v šachu 2026 rozdá 2,5 milionu dolarů. Každý hráč obdrží za vyhranou partii 200 tisíc dolarů, zbývající část prize poolu je rozdělena rovnoměrně mezi oba hráče.
Pokud by došlo až na závěrečný tie-break, jsou prize money následující:
- Vítěz: 1 300 000 dolarů
- Poražený: 1 200 000 dolarů
Kde sledovat MS v šachu 2026 živě, online přenosy, live stream
Přímé přenosy z jednotlivých partií najdou zájemci na YouTube či Twitch kanále organizace FIDE, ve velkém se mu určitě bude věnovat i portál Chess.com.
Šachovému zpravodajství se věnuje i Česká televize, vysílání na některém z TV kanálů ale v plánu není. Nebude k dispozici ani na online platformě ČT sport Plus.