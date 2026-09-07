Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která se po 4. místě na loňském mistrovství světa řadí k černým koním šampionátu. V článku najdete program a výsledky turnaje, přehled hostitelských měst i informace TV přenosech.
ME ve volejbale mužů 2026
|Parametr
|Informace
|Termín konání
|9. – 26. září 2026
|Hostitelské země
|Bulharsko, Finsko, Itálie, Rumunsko
|Počet účastníků
|24 týmů (4 skupiny po 6)
|Celkový počet zápasů
|76
|Obhájce titulu
|Polsko (zlato z roku 2023)
|Účast Česka
|Ano (základní skupina A v Itálii)
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus
|Kurzy
|u SynotTipu ZDE
Program a výsledky českých volejbalistů na ME
Čeští volejbalisté odehrají všechny své zápasy v základní skupině A v italské Modeně (hala PalaPanini). Do vyřazovacích bojů postoupí čtyři nejlepší celky tabulky.
|Datum a čas
|Zápas
|Fáze
|Výsledek
|11. 09. 2026, 16:00
|Česko – Řecko
|Skupina A
|-:-
|12. 09. 2026, 16:00
|Švédsko – Česko
|Skupina A
|-:-
|14. 09. 2026, 16:00
|Slovensko – Česko
|Skupina A
|-:-
|15. 09. 2026, 21:05
|Česko – Itálie
|Skupina A
|-:-
|16. 09. 2026, 21:00
|Česko – Slovinsko
|Skupina A
|-:-
Základní skupiny na ME volejbalistů
|Skupina
|Týmy
|A
|Itálie, Slovinsko, ČESKO, Švédsko, Řecko, Slovensko
|B
|Bulharsko, Polsko, Ukrajina, Portugalsko, Izrael, Severní Makedonie
|C
|Finsko, Srbsko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Estonsko
|D
|Francie, Německo, Turecko, Rumunsko, Švýcarsko, Lotyšsko
Program a výsledky zápasů rozdělené podle skupin
Skupina A (Modena / Neapol – Itálie)
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|10. 09., 21:05
|Itálie – Švédsko
|-:-
|11. 09., 16:00
|Česko – Řecko
|-:-
|11. 09., 21:00
|Slovensko – Slovinsko
|-:-
|12. 09., 16:00
|Švédsko – Česko
|-:-
|12. 09., 21:05
|Řecko – Itálie
|-:-
|13. 09., 16:00
|Slovinsko – Švédsko
|-:-
|13. 09., 21:05
|Itálie – Slovensko
|-:-
|14. 09., 16:00
|Slovensko – Česko
|-:-
|14. 09., 21:00
|Slovinsko – Řecko
|-:-
|15. 09., 16:00
|Řecko – Švédsko
|-:-
|15. 09., 21:05
|Česko – Itálie
|-:-
|16. 09., 16:00
|Švédsko – Slovensko
|-:-
|16. 09., 21:00
|Česko – Slovinsko
|-:-
|17. 09., 16:00
|Slovensko – Řecko
|-:-
|17. 09., 21:05
|Itálie – Slovinsko
|-:-
Skupina B (Sofie – Bulharsko)
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|09. 09., 18:00
|Bulharsko – Severní Makedonie
|-:-
|10. 09., 15:00
|Polsko – Portugalsko
|-:-
|10. 09., 18:00
|Izrael – Ukrajina
|-:-
|11. 09., 15:00
|Ukrajina – Severní Makedonie
|-:-
|11. 09., 18:00
|Portugalsko – Bulharsko
|-:-
|12. 09., 15:00
|Polsko – Izrael
|-:-
|12. 09., 18:00
|Bulharsko – Ukrajina
|-:-
|13. 09., 15:00
|Portugalsko – Izrael
|-:-
|13. 09., 18:00
|Severní Makedonie – Polsko
|-:-
|14. 09., 15:00
|Ukrajina – Portugalsko
|-:-
|14. 09., 18:00
|Bulharsko – Izrael
|-:-
|15. 09., 15:00
|Severní Makedonie – Portugalsko
|-:-
|15. 09., 18:00
|Polsko – Ukrajina
|-:-
|16. 09., 15:00
|Izrael – Severní Makedonie
|-:-
|16. 09., 18:00
|Polsko – Bulharsko
|-:-
Skupina C (Tampere – Finsko)
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|10. 09., 19:00
|Finsko – Dánsko
|-:-
|11. 09., 16:00
|Nizozemsko – Belgie
|-:-
|11. 09., 19:00
|Srbsko – Estonsko
|-:-
|12. 09., 14:00
|Dánsko – Nizozemsko
|-:-
|12. 09., 17:00
|Belgie – Finsko
|-:-
|13. 09., 14:00
|Estonsko – Dánsko
|-:-
|13. 09., 17:00
|Finsko – Srbsko
|-:-
|14. 09., 16:00
|Srbsko – Nizozemsko
|-:-
|14. 09., 19:00
|Estonsko – Belgie
|-:-
|15. 09., 16:00
|Belgie – Dánsko
|-:-
|15. 09., 19:00
|Nizozemsko – Finsko
|-:-
|16. 09., 16:00
|Dánsko – Srbsko
|-:-
|16. 09., 19:00
|Nizozemsko – Estonsko
|-:-
|17. 09., 16:00
|Srbsko – Belgie
|-:-
|17. 09., 19:00
|Finsko – Estonsko
|-:-
Skupina D (Kluž – Rumunsko)
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|09. 09., 19:00
|Rumunsko – Lotyšsko
|-:-
|10. 09., 16:00
|Francie – Švýcarsko
|-:-
|10. 09., 19:00
|Turecko – Německo
|-:-
|11. 09., 16:00
|Německo – Lotyšsko
|-:-
|11. 09., 19:00
|Švýcarsko – Rumunsko
|-:-
|12. 09., 16:00
|Francie – Turecko
|-:-
|12. 09., 19:00
|Rumunsko – Německo
|-:-
|13. 09., 16:00
|Švýcarsko – Turecko
|-:-
|13. 09., 19:00
|Lotyšsko – Francie
|-:-
|14. 09., 16:00
|Německo – Švýcarsko
|-:-
|14. 09., 19:00
|Rumunsko – Turecko
|-:-
|15. 09., 16:00
|Lotyšsko – Švýcarsko
|-:-
|15. 09., 19:00
|Francie – Německo
|-:-
|16. 09., 16:00
|Turecko – Lotyšsko
|-:-
|16. 09., 19:00
|Francie – Rumunsko
|-:-
Herní systém a dějiště šampionátu
Turnaje se účastní 24 týmů rozdělených do čtyř šestičlenných skupin (A, B, C, D). Ve skupinové fázi se utká každý s každým. Do osmifinále postupují čtyři nejlepší celky z každé skupiny, pro zbývající dva turnaj končí. Následuje klasický vyřazovací pavouk.
Dějiště skupin:
- Skupina A (Itálie): Zahajovací duel na Piazza del Plebiscito v Neapoli, zbytek duelů v PalaPanini v Modeně.
- Skupina B (Bulharsko): Arena Sofia v Sofii.
- Skupina C (Finsko): Nokia Arena v Tampere.
- Skupina D (Rumunsko): BTarena v Kluži (Cluj-Napoca).
Play-off: Osmifinále a čtvrtfinále hostí Sofie a Turín (PalaVela). Závěrečné semifinálové souboje a zápasy o medaile proběhnou v milánské aréně PalaItalia.
Kde sledovat ME ve volejbale mužů 2026 živě
Veřejnoprávní vysílatel nabídne v televizním vysílání na ČT sport všechna utkání české reprezentace. Další vybrané atraktivní duely a play-off poběží také na ČT sport Plus.
Historie a medailisté ME ve volejbale mužů
Historicky nejúspěšnější zemí je Rusko (respektive dřívější Sovětský svaz) s celkem 14 zlatými medailemi. Na druhé příčce figuruje Itálie se 7 tituly. Třetí nejúspěšnější bilanci drží zásluhou československé éry Česko se třemi zlaty a čtyřmi stříbry (všechny cenné kovy z let 1948 až 1985). Samostatná česká reprezentace dosud na medaili z ME čeká, jejím maximem jsou dvě 4. místa (1999 a 2001).
Historické pořadí podle medailí (po ME 2023):
- Rusko / SSSR: 14× zlato, 3× stříbro, 5× bronz (celkem 22)
- Itálie: 7× zlato, 5× stříbro, 3× bronz (celkem 15)
- Srbsko (vč. Jugoslávie): 3× zlato, 1× stříbro, 8× bronz (celkem 12)
- Česko / Československo: 3× zlato, 4× stříbro, 0× bronz (celkem 7)
- Polsko: 2× zlato, 5× stříbro, 4× bronz (celkem 11)
- Francie: 1× zlato, 4× stříbro, 2× bronz (celkem 7)
- Rumunsko: 1× zlato, 2× stříbro, 2× bronz (celkem 5)
- Nizozemsko: 1× zlato, 2× stříbro, 2× bronz (celkem 5)
- Španělsko: 1× zlato, 0× stříbro, 0× bronz (celkem 1)
Přehled medailistů z posledních turnajů (od roku 2007)
|Rok
|Zlato (1. místo)
|Stříbro (2. místo)
|Bronz (3. místo)
|2023
|Polsko
|Itálie
|Slovinsko
|2021
|Itálie
|Slovinsko
|Polsko
|2019
|Srbsko
|Slovinsko
|Polsko
|2017
|Rusko
|Německo
|Srbsko
|2015
|Francie
|Slovinsko
|Itálie
|2013
|Rusko
|Itálie
|Srbsko
|2011
|Srbsko
|Itálie
|Polsko
|2009
|Polsko
|Francie
|Bulharsko
|2007
|Španělsko
|Rusko
|Srbsko