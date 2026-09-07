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Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Kristýna Polášková
  17:59

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která se po 4. místě na loňském mistrovství světa řadí k černým koním šampionátu. V článku najdete program a výsledky turnaje, přehled hostitelských měst i informace TV přenosech.
ME ve volejbale mužů 2026
ParametrInformace
Termín konání9. – 26. září 2026
Hostitelské zeměBulharsko, Finsko, Itálie, Rumunsko
Počet účastníků24 týmů (4 skupiny po 6)
Celkový počet zápasů76
Obhájce tituluPolsko (zlato z roku 2023)
Účast ČeskaAno (základní skupina A v Itálii)
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus
Kurzyu SynotTipu ZDE

Program a výsledky českých volejbalistů na ME

Čeští volejbalisté odehrají všechny své zápasy v základní skupině A v italské Modeně (hala PalaPanini). Do vyřazovacích bojů postoupí čtyři nejlepší celky tabulky.

Datum a časZápasFázeVýsledek
11. 09. 2026, 16:00Česko – ŘeckoSkupina A-:-
12. 09. 2026, 16:00Švédsko – ČeskoSkupina A-:-
14. 09. 2026, 16:00Slovensko – ČeskoSkupina A-:-
15. 09. 2026, 21:05Česko – ItálieSkupina A-:-
16. 09. 2026, 21:00Česko – SlovinskoSkupina A-:-
Základní skupiny na ME volejbalistů
SkupinaTýmy
AItálie, Slovinsko, ČESKO, Švédsko, Řecko, Slovensko
BBulharsko, Polsko, Ukrajina, Portugalsko, Izrael, Severní Makedonie
CFinsko, Srbsko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Estonsko
DFrancie, Německo, Turecko, Rumunsko, Švýcarsko, Lotyšsko

Program a výsledky zápasů rozdělené podle skupin

Skupina A (Modena / Neapol – Itálie)
Datum a časZápasVýsledek
10. 09., 21:05Itálie – Švédsko-:-
11. 09., 16:00Česko – Řecko-:-
11. 09., 21:00Slovensko – Slovinsko-:-
12. 09., 16:00Švédsko – Česko-:-
12. 09., 21:05Řecko – Itálie-:-
13. 09., 16:00Slovinsko – Švédsko-:-
13. 09., 21:05Itálie – Slovensko-:-
14. 09., 16:00Slovensko – Česko-:-
14. 09., 21:00Slovinsko – Řecko-:-
15. 09., 16:00Řecko – Švédsko-:-
15. 09., 21:05Česko – Itálie-:-
16. 09., 16:00Švédsko – Slovensko-:-
16. 09., 21:00Česko – Slovinsko-:-
17. 09., 16:00Slovensko – Řecko-:-
17. 09., 21:05Itálie – Slovinsko-:-
Skupina B (Sofie – Bulharsko)
Datum a časZápasVýsledek
09. 09., 18:00Bulharsko – Severní Makedonie-:-
10. 09., 15:00Polsko – Portugalsko-:-
10. 09., 18:00Izrael – Ukrajina-:-
11. 09., 15:00Ukrajina – Severní Makedonie-:-
11. 09., 18:00Portugalsko – Bulharsko-:-
12. 09., 15:00Polsko – Izrael-:-
12. 09., 18:00Bulharsko – Ukrajina-:-
13. 09., 15:00Portugalsko – Izrael-:-
13. 09., 18:00Severní Makedonie – Polsko-:-
14. 09., 15:00Ukrajina – Portugalsko-:-
14. 09., 18:00Bulharsko – Izrael-:-
15. 09., 15:00Severní Makedonie – Portugalsko-:-
15. 09., 18:00Polsko – Ukrajina-:-
16. 09., 15:00Izrael – Severní Makedonie-:-
16. 09., 18:00Polsko – Bulharsko-:-
Skupina C (Tampere – Finsko)
Datum a časZápasVýsledek
10. 09., 19:00Finsko – Dánsko-:-
11. 09., 16:00Nizozemsko – Belgie-:-
11. 09., 19:00Srbsko – Estonsko-:-
12. 09., 14:00Dánsko – Nizozemsko-:-
12. 09., 17:00Belgie – Finsko-:-
13. 09., 14:00Estonsko – Dánsko-:-
13. 09., 17:00Finsko – Srbsko-:-
14. 09., 16:00Srbsko – Nizozemsko-:-
14. 09., 19:00Estonsko – Belgie-:-
15. 09., 16:00Belgie – Dánsko-:-
15. 09., 19:00Nizozemsko – Finsko-:-
16. 09., 16:00Dánsko – Srbsko-:-
16. 09., 19:00Nizozemsko – Estonsko-:-
17. 09., 16:00Srbsko – Belgie-:-
17. 09., 19:00Finsko – Estonsko-:-
Skupina D (Kluž – Rumunsko)
Datum a časZápasVýsledek
09. 09., 19:00Rumunsko – Lotyšsko-:-
10. 09., 16:00Francie – Švýcarsko-:-
10. 09., 19:00Turecko – Německo-:-
11. 09., 16:00Německo – Lotyšsko-:-
11. 09., 19:00Švýcarsko – Rumunsko-:-
12. 09., 16:00Francie – Turecko-:-
12. 09., 19:00Rumunsko – Německo-:-
13. 09., 16:00Švýcarsko – Turecko-:-
13. 09., 19:00Lotyšsko – Francie-:-
14. 09., 16:00Německo – Švýcarsko-:-
14. 09., 19:00Rumunsko – Turecko-:-
15. 09., 16:00Lotyšsko – Švýcarsko-:-
15. 09., 19:00Francie – Německo-:-
16. 09., 16:00Turecko – Lotyšsko-:-
16. 09., 19:00Francie – Rumunsko-:-

Herní systém a dějiště šampionátu

Turnaje se účastní 24 týmů rozdělených do čtyř šestičlenných skupin (A, B, C, D). Ve skupinové fázi se utká každý s každým. Do osmifinále postupují čtyři nejlepší celky z každé skupiny, pro zbývající dva turnaj končí. Následuje klasický vyřazovací pavouk.

Dějiště skupin:

  • Skupina A (Itálie): Zahajovací duel na Piazza del Plebiscito v Neapoli, zbytek duelů v PalaPanini v Modeně.
  • Skupina B (Bulharsko): Arena Sofia v Sofii.
  • Skupina C (Finsko): Nokia Arena v Tampere.
  • Skupina D (Rumunsko): BTarena v Kluži (Cluj-Napoca).

Play-off: Osmifinále a čtvrtfinále hostí Sofie a Turín (PalaVela). Závěrečné semifinálové souboje a zápasy o medaile proběhnou v milánské aréně PalaItalia.

Kde sledovat ME ve volejbale mužů 2026 živě

Veřejnoprávní vysílatel nabídne v televizním vysílání na ČT sport všechna utkání české reprezentace. Další vybrané atraktivní duely a play-off poběží také na ČT sport Plus.

Historie a medailisté ME ve volejbale mužů

Historicky nejúspěšnější zemí je Rusko (respektive dřívější Sovětský svaz) s celkem 14 zlatými medailemi. Na druhé příčce figuruje Itálie se 7 tituly. Třetí nejúspěšnější bilanci drží zásluhou československé éry Česko se třemi zlaty a čtyřmi stříbry (všechny cenné kovy z let 1948 až 1985). Samostatná česká reprezentace dosud na medaili z ME čeká, jejím maximem jsou dvě 4. místa (1999 a 2001).

Historické pořadí podle medailí (po ME 2023):

  1. Rusko / SSSR: 14× zlato, 3× stříbro, 5× bronz (celkem 22)
  2. Itálie: 7× zlato, 5× stříbro, 3× bronz (celkem 15)
  3. Srbsko (vč. Jugoslávie): 3× zlato, 1× stříbro, 8× bronz (celkem 12)
  4. Česko / Československo: 3× zlato, 4× stříbro, 0× bronz (celkem 7)
  5. Polsko: 2× zlato, 5× stříbro, 4× bronz (celkem 11)
  6. Francie: 1× zlato, 4× stříbro, 2× bronz (celkem 7)
  7. Rumunsko: 1× zlato, 2× stříbro, 2× bronz (celkem 5)
  8. Nizozemsko: 1× zlato, 2× stříbro, 2× bronz (celkem 5)
  9. Španělsko: 1× zlato, 0× stříbro, 0× bronz (celkem 1)
Přehled medailistů z posledních turnajů (od roku 2007)
RokZlato (1. místo)Stříbro (2. místo)Bronz (3. místo)
2023PolskoItálieSlovinsko
2021ItálieSlovinskoPolsko
2019SrbskoSlovinskoPolsko
2017RuskoNěmeckoSrbsko
2015FrancieSlovinskoItálie
2013RuskoItálieSrbsko
2011SrbskoItáliePolsko
2009PolskoFrancieBulharsko
2007ŠpanělskoRuskoSrbsko
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