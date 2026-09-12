Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Švédsko - Česko na ME ve volejbale mužů 2026: Kurzy a přímý přenos

Kristýna Polášková
  6:29

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Po úspěšném vstupu do turnaje čeká české volejbalisty druhý zápas na mistrovství Evropy 2026. V sobotním duelu Švédsko - Česko jsou svěřenci trenéra Jiřího Nováka favoritem a pokusí se navázat na úvodní výhru 3:1 nad Řeckem. Prohlédněte si zápasové preview, českou nominaci a aktuální sázkové kurzy.
Švédsko – Česko ME ve volejbale mužů 2026
ZápasŠvédsko vs. Česko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
Datum a časSobota 12. září 2026 od 16:00 SELČ
Místo konáníPalaPanini, Modena, Itálie
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde

Kde sledovat Švédsko vs. Česko živě: Přímý přenos v TV a online live stream

  • Televizní přenos: Druhé vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
    • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Kurzy na zápas Švédsko vs. Česko

Zajímavé kurzy:

  • 1. set / zápas (Česko / Česko): kurz 1,73
  • 1. set / zápas (Švédsko / Švédsko): kurz 3,88
  • Přesný počet setů (3 sety): kurz 2,90
  • 👉🏻Další kurzy najdete ZDE

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou čeští reprezentanti favority s kurzem 1,41. Na triumf švédských volejbalistů je vypsán kurz 2,92.

Podle bookmakerů je nejpravděpodobnějším výsledkem výhra Česka poměrem 3:1 na sety (kurz 3,21) nebo vítězství 3:0 (kurz 3,53).

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Švédsko

Proti druhému týmu světového žebříčku z Itálie prohráli Švédové ve čtvrtek 0:3 na sety (22:25, 21:25, 17:25). Ofenziva severského celku se trápila – ani jeden z hráčů nedokázal pokořit dvoucifernou bodovou hranici. Nejvíce bodujícím hráčem byl Axel Enlund s 9 body. Tým zaznamenal pouze 32 útočných bodů s úspěšností 47 %. Švédsko navíc z posledních pěti soutěžních utkání napříč všemi soutěžemi hned čtyřikrát prohrálo.

Poslední zápasy Švédska
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 09. 2026Mistrovství EvropyItálie – Švédsko3:0
28. 08. 2026PřípravaFinsko – Švédsko3:2
27. 08. 2026PřípravaFinsko – Švédsko2:3
23. 08. 2026PřípravaŠvédsko – Estonsko1:3
22. 08. 2026PřípravaŠvédsko – Estonsko2:3

Česko

Česko vstoupilo do turnaje úspěšně, když v pátek dokázalo přehrát Řecko 3:1 na sety. Hlavním strůjcem vítězství byl univerzál Marek Šotola, který zatížil konto soupeře 18 body (z toho 3 bloky) a útočil s výbornou úspěšností 58 %. Skvěle ho doplnili smečaři Lukáš Vašina a Matouš Drahoňovský, kteří dohromady přidali dalších 30 bodů.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Řecko3:1
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2
03. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko4:0
25. 08. 2026PřípravaBulharsko – Česko3:1
21. 06. 2026Evropská ligaGruzie – Česko0:3

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026

Nahrávači:

  • Luboš Bartůněk (190 cm)
  • Ondřej Roman (188 cm)

Univerzálové:

  • Marek Šotola (203 cm)
  • Patrik Indra (200 cm)

Smečaři:

  • Lukáš Vašina (197 cm)
  • Matěj Pastrňák (201 cm)
  • Matouš Drahoňovský (195 cm)
  • Jiří Benda (188 cm)

Blokaři:

  • Adam Zajíček (201 cm)
  • Jakub Klajmon (201 cm)
  • Antonín Klimeš (206 cm)
  • Štěpán Svoboda (198 cm)

Libera:

  • Milan Moník (189 cm)
  • Jan Pavlíček (175 cm)

Vzájemné zápasy Švédsko vs. Česko

Historická vzájemná bilance hovoří jasně ve prospěch českých volejbalistů. Za posledních 10 let se oba celky utkaly čtyřikrát a ve všech případech se z vítězství radovalo Česko, přičemž pouze jeden zápas skončil jasným výsledkem 3:0. Naposledy se týmy potkaly v létě 2025 ve dvou přípravných duelech, které Češi shodně vyhráli poměrem 3:1.

Historické vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 07. 2025PřípravaČesko – Švédsko3:1
30. 07. 2025PřípravaČesko – Švédsko3:1
25. 05. 2017Kvalifikace MSČesko – Švédsko3:0
26. 08. 2016PřípravaČesko – Švédsko3:2
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

Švédsko - Česko na ME ve volejbale mužů 2026: Kurzy a přímý přenos

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Po úspěšném vstupu do turnaje čeká české volejbalisty druhý zápas na mistrovství Evropy 2026. V sobotním duelu Švédsko - Česko jsou svěřenci trenéra Jiřího Nováka favoritem a pokusí se navázat na...

12. září 2026  6:29

Sparta - Jablonec v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Královéhradecký Daniel Trubač se snaží zastavit Jaroslava Zeleného ze Sparty.

Fotbalisty Sparty čeká v 8. kole Chance Ligy utkáni s Jabloncem. Zápas na Letné začne v sobotu 12. září od 18:00. Domácí potřebují po dvou ligových porážkách v řadě zabrat a odrazit se z desátého...

12. září 2026

20. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité královské etapy

Závodníci se ohlíží jeden po druhém, když se snaží ujet pelotonu v 19. etapě.

Královská 20. etapa Vuelty prověří jezdce v pohoří Sierra Nevada na 186,8 kilometrech s převýšením takřka 4 900 výškových metrů. Rozhodující bitvu o červený dres svede peloton na stoupání Collado del...

12. září 2026  5:28

Kde sledovat OKTAGON 93 živě? Live streamy online i v TV

Radek Roušal vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

Přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 93 v Brně lze sledovat u sázkových kanceláří, Tipsport nabízí live streamy všech zápasů zdarma. Navíc dostanete atraktivní vstupní bonus.

12. září 2026

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

11. září 2026  23:32

World Athletics Ultimate Championship 2026: Program, kde sledovat, Češi

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...

První ročník World Athletics Ultimate Championship se koná od pátku 11. do neděle 13. září 2026 v Budapešti. Unikátní akce se bude opakovat každé dva roky a na start se postaví výhradně úřadující...

11. září 2026  23:31

Kurzy na MS v basketbalu žen 2026: Zastaví někdo dvacetiletou nadvládu USA?

Americké basketbalistky oslavují olympijské zlato z Tokia. Breanna Stewartová...

Zajímá vás, kdo vyhraje MS v basketbalu žen 2026 v Německu? Dokáže vůbec někdo vzdorovat suverénním Spojeným státům americkým, které neprohrály už dvacet let? Prohlédněte si sázkové kurzy.

11. září 2026  21:53

Velká cena Španělska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kimi Antonelli si jede pro vítězství ve Velké ceně Itálie.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Španělska, která se letos poprvé pojede v Madridu na novém okruhu Madring. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o trati,...

11. září 2026  21:16

Tottenham - Everton: Dočká se Kinský první výhry? Sázkové kurzy a preview

Brankář Antonín Kinský se svými spoluhráči z Tottenhamu

Velké ambice, ale na kontě jediný bod a žádný vstřelený gól. Fotbalisté Tottenhamu, jejichž branku hájí český brankář Antonín Kinský, se ve 4. kole Premier League utkají s Evertonem a pokusí se o...

11. září 2026  13:59

Siniaková/Townsendová dnes ve finále US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková po semifinále US Open.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou po roce znovu ve finále US Open, tentokrát v něm v pátek 11. září 2026 vyzvou dvojici Montgomeryová/Kruegerová. Sledujte přímý přenos a podívejte se na...

11. září 2026  11:14

19. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité horské etapy

Natažený peloton v 17. etapě Vuelty.

19. etapa s délkou přes 210 kilometrů a převýšením téměř 4 200 metrů představuje velkou zkoušku pro jezdce bojující o celkové prvenství. Pro Primože Rogliče jde o jednu z posledních šancí, jak...

11. září 2026  11:04

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšířil zpět na 16 týmů. Po 12...

11. září 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet