|Zápas
|Švédsko vs. Česko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
|Datum a čas
|Sobota 12. září 2026 od 16:00 SELČ
|Místo konání
|PalaPanini, Modena, Itálie
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kde sledovat Švédsko vs. Česko živě: Přímý přenos v TV a online live stream
- Televizní přenos: Druhé vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Kurzy na zápas Švédsko vs. Česko
Zajímavé kurzy:
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou čeští reprezentanti favority s kurzem 1,41. Na triumf švédských volejbalistů je vypsán kurz 2,92.
Podle bookmakerů je nejpravděpodobnějším výsledkem výhra Česka poměrem 3:1 na sety (kurz 3,21) nebo vítězství 3:0 (kurz 3,53).
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Švédsko
Proti druhému týmu světového žebříčku z Itálie prohráli Švédové ve čtvrtek 0:3 na sety (22:25, 21:25, 17:25). Ofenziva severského celku se trápila – ani jeden z hráčů nedokázal pokořit dvoucifernou bodovou hranici. Nejvíce bodujícím hráčem byl Axel Enlund s 9 body. Tým zaznamenal pouze 32 útočných bodů s úspěšností 47 %. Švédsko navíc z posledních pěti soutěžních utkání napříč všemi soutěžemi hned čtyřikrát prohrálo.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Itálie – Švédsko
|3:0
|28. 08. 2026
|Příprava
|Finsko – Švédsko
|3:2
|27. 08. 2026
|Příprava
|Finsko – Švédsko
|2:3
|23. 08. 2026
|Příprava
|Švédsko – Estonsko
|1:3
|22. 08. 2026
|Příprava
|Švédsko – Estonsko
|2:3
Česko
Česko vstoupilo do turnaje úspěšně, když v pátek dokázalo přehrát Řecko 3:1 na sety. Hlavním strůjcem vítězství byl univerzál Marek Šotola, který zatížil konto soupeře 18 body (z toho 3 bloky) a útočil s výbornou úspěšností 58 %. Skvěle ho doplnili smečaři Lukáš Vašina a Matouš Drahoňovský, kteří dohromady přidali dalších 30 bodů.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Řecko
|3:1
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
|03. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|4:0
|25. 08. 2026
|Příprava
|Bulharsko – Česko
|3:1
|21. 06. 2026
|Evropská liga
|Gruzie – Česko
|0:3
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026
Nahrávači:
Univerzálové:
Smečaři:
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Libera:
Vzájemné zápasy Švédsko vs. Česko
Historická vzájemná bilance hovoří jasně ve prospěch českých volejbalistů. Za posledních 10 let se oba celky utkaly čtyřikrát a ve všech případech se z vítězství radovalo Česko, přičemž pouze jeden zápas skončil jasným výsledkem 3:0. Naposledy se týmy potkaly v létě 2025 ve dvou přípravných duelech, které Češi shodně vyhráli poměrem 3:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 07. 2025
|Příprava
|Česko – Švédsko
|3:1
|30. 07. 2025
|Příprava
|Česko – Švédsko
|3:1
|25. 05. 2017
|Kvalifikace MS
|Česko – Švédsko
|3:0
|26. 08. 2016
|Příprava
|Česko – Švédsko
|3:2