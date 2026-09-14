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Slovensko vs. Česko: Kde sledovat ME volejbalistů, preview, statistiky

Kristýna Polášková
  5:00

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

České volejbalisty čeká třetí zápas na mistrovství Evropy 2026. V pondělním utkání se střetnou se Slovenskem. Prohlédněte si, kde zápas sledovat živě, aktuální tabulku skupiny A, českou nominaci i vzájemnou bilanci.
Slovensko – Česko ME ve volejbale mužů 2026
ZápasSlovensko vs. Česko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
Datum a časPondělí 14. září 2026 od 16:00 SELČ
Místo konáníPalaPanini, Modena, Itálie
Hlavní trenér ČRJiří Novák
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
KurzySynotTipu zde

Kde sledovat Slovensko vs. Česko živě: TV přenos a online stream

    • Televizní přenos: Třetí vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
      • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale

Češi se dvěma výhrami drží druhé místo za stoprocentní domácí Itálií. Do osmifinále postupují první čtyři týmy.

Průběžná tabulka skupiny A
PořadíTýmZápasyVýhryProhrySetyBody
1.Itálie3309:19
2.Slovinsko2206:06
3.Česko2206:35
4.Švédsko3032:91
5.Slovensko2021:60
6.Řecko2021:60

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Slovensko
Slovenský výběr vstoupil do turnaje porážkou se Slovinskem 0:3 na sety. Tým trenéra Stevena Vanmedegaela se dlouhodobě trápí v koncovkách i na přihrávce a prohrál všech pět posledních mezistátních utkání. V přípravě nestačili Slováci na Švýcarsko (1:3), Estonsko (0:3), Ukrajinu (0:3) ani Lotyšsko (2:3). Proti Česku potřebují bodovat, aby udrželi reálnou naději na postup ze skupiny, do zápasu však jdou v roli výrazného outsidera.

Poslední zápasy Slovenska
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 09. 2026Mistrovství EvropySlovensko – Slovinsko0:3
05. 09. 2026PřípravaSlovensko – Lotyšsko2:3
04. 09. 2026PřípravaUkrajina – Slovensko3:0
03. 09. 2026PřípravaEstonsko – Slovensko3:0
22. 08. 2026PřípravaSlovensko – Švýcarsko1:3

Česko
Češi mají za sebou skvělý vstup do šampionátu. Po úvodní výhře 3:1 nad Řeckem zvládli v sobotu i těžkou pětisetovou bitvu proti Švédsku, které udolali 3:2 na sety. V pondělním derby budou chtít hráči Jiřího Nováka potvrdit herní pohodu na bloku i servisu a upevnit si druhou postupovou příčku ve skupině.

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:

  • Nahrávači: Luboš Bartůněk (190 cm), Ondřej Roman (188 cm)
  • Univerzálové: Marek Šotola (203 cm), Patrik Indra (200 cm)
  • Smečaři: Lukáš Vašina (197 cm), Matěj Pastrňák (201 cm), Matouš Drahoňovský (195 cm), Jiří Benda (188 cm)
  • Blokaři: Adam Zajíček (201 cm), Jakub Klajmon (201 cm), Antonín Klimeš (206 cm), Štěpán Svoboda (198 cm)
  • Libera: Milan Moník (189 cm), Jan Pavlíček (175 cm)
Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
12. 09. 2026Mistrovství EvropyŠvédsko – Česko2:3
11. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Řecko3:1
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2
03. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko4:0
25. 08. 2026PřípravaBulharsko – Česko3:1

Vzájemné zápasy Slovensko vs. Česko

Z posledních pěti vzájemných duelů vyhráli Češi hned čtyřikrát. Naposledy se týmy utkaly v květnu letošního roku v rámci dvou přátelských utkání – v prvním zápase zvítězilo Slovensko v tie-breaku 3:2, v odvetě o den později vyhráli Češi 3:1.

Historické vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
29. 05. 2026PřípravaSlovensko – Česko1:3
28. 05. 2026PřípravaSlovensko – Česko3:2
17. 06. 2023Evropská ligaSlovensko – Česko0:3
27. 05. 2023Evropská ligaČesko – Slovensko3:1
07. 08. 2021PřípravaČesko – Slovensko4:0
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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