České volejbalisty čeká třetí zápas na mistrovství Evropy 2026. V pondělním utkání se střetnou se Slovenskem. Prohlédněte si, kde zápas sledovat živě, aktuální tabulku skupiny A, českou nominaci i vzájemnou bilanci.
Slovensko – Česko ME ve volejbale mužů 2026
|Zápas
|Slovensko vs. Česko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
|Datum a čas
|Pondělí 14. září 2026 od 16:00 SELČ
|Místo konání
|PalaPanini, Modena, Itálie
|Hlavní trenér ČR
|Jiří Novák
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
|Kurzy
|SynotTipu zde
Kde sledovat Slovensko vs. Česko živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Třetí vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale
Češi se dvěma výhrami drží druhé místo za stoprocentní domácí Itálií. Do osmifinále postupují první čtyři týmy.
Průběžná tabulka skupiny A
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Sety
|Body
|1.
|Itálie
|3
|3
|0
|9:1
|9
|2.
|Slovinsko
|2
|2
|0
|6:0
|6
|3.
|Česko
|2
|2
|0
|6:3
|5
|4.
|Švédsko
|3
|0
|3
|2:9
|1
|5.
|Slovensko
|2
|0
|2
|1:6
|0
|6.
|Řecko
|2
|0
|2
|1:6
|0
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Slovensko
Slovenský výběr vstoupil do turnaje porážkou se Slovinskem 0:3 na sety. Tým trenéra Stevena Vanmedegaela se dlouhodobě trápí v koncovkách i na přihrávce a prohrál všech pět posledních mezistátních utkání. V přípravě nestačili Slováci na Švýcarsko (1:3), Estonsko (0:3), Ukrajinu (0:3) ani Lotyšsko (2:3). Proti Česku potřebují bodovat, aby udrželi reálnou naději na postup ze skupiny, do zápasu však jdou v roli výrazného outsidera.
Poslední zápasy Slovenska
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovensko – Slovinsko
|0:3
|05. 09. 2026
|Příprava
|Slovensko – Lotyšsko
|2:3
|04. 09. 2026
|Příprava
|Ukrajina – Slovensko
|3:0
|03. 09. 2026
|Příprava
|Estonsko – Slovensko
|3:0
|22. 08. 2026
|Příprava
|Slovensko – Švýcarsko
|1:3
Česko
Češi mají za sebou skvělý vstup do šampionátu. Po úvodní výhře 3:1 nad Řeckem zvládli v sobotu i těžkou pětisetovou bitvu proti Švédsku, které udolali 3:2 na sety. V pondělním derby budou chtít hráči Jiřího Nováka potvrdit herní pohodu na bloku i servisu a upevnit si druhou postupovou příčku ve skupině.
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:
- Nahrávači: Luboš Bartůněk (190 cm), Ondřej Roman (188 cm)
- Univerzálové: Marek Šotola (203 cm), Patrik Indra (200 cm)
- Smečaři: Lukáš Vašina (197 cm), Matěj Pastrňák (201 cm), Matouš Drahoňovský (195 cm), Jiří Benda (188 cm)
- Blokaři: Adam Zajíček (201 cm), Jakub Klajmon (201 cm), Antonín Klimeš (206 cm), Štěpán Svoboda (198 cm)
- Libera: Milan Moník (189 cm), Jan Pavlíček (175 cm)
Poslední zápasy Česka
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Švédsko – Česko
|2:3
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Řecko
|3:1
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
|03. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|4:0
|25. 08. 2026
|Příprava
|Bulharsko – Česko
|3:1
Vzájemné zápasy Slovensko vs. Česko
Z posledních pěti vzájemných duelů vyhráli Češi hned čtyřikrát. Naposledy se týmy utkaly v květnu letošního roku v rámci dvou přátelských utkání – v prvním zápase zvítězilo Slovensko v tie-breaku 3:2, v odvetě o den později vyhráli Češi 3:1.
Historické vzájemné zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|29. 05. 2026
|Příprava
|Slovensko – Česko
|1:3
|28. 05. 2026
|Příprava
|Slovensko – Česko
|3:2
|17. 06. 2023
|Evropská liga
|Slovensko – Česko
|0:3
|27. 05. 2023
|Evropská liga
|Česko – Slovensko
|3:1
|07. 08. 2021
|Příprava
|Česko – Slovensko
|4:0