|Zápas
|Belgie vs. Česko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (Osmifinále)
|Datum a čas
|Pondělí 21. září 2026 od 16:00 SELČ
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kurzy na zápas Belgie vs. Česko
Sázkové kanceláře pasují do role poměrně jasného favorita belgický výběr. Bookmakeři Synot Tipu vypsali na postup Belgie kurz 1,34, zatímco případné překvapení a výhra Česka je ohodnocena kurzem 3,32.
Z pohledu přesného výsledku se nejvíce sází na výhru Belgie 3:1 na sety (kurz 3,00) nebo na její hladké vítězství 3:0 (kurz 3,14). Pokud věříte, že český národní tým dokáže papírově silnějšího soupeře zaskočit a zvítězí, na výhru 3:2 je vypsán kurz 4,36. Na to, že Češi uhrají alespoň jeden set, je kurz 1,28.
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Belgie
Belgičané prožívají vynikající turnaj a v základní skupině C vyhráli čtyři z pěti zápasů. Po shodných vítězstvích 3:1 nad Estonskem a Dánskem se postarali o velké překvapení, když dokázal smést silné Srbsko hladce 3:0 na sety. Jedinou porážku zaznamenali s Finskem. Tým ukazuje ofenzivní efektivitu a drží si průměr 90,8 bodu na zápas. Belgičané navíc nastupují do utkání koncentrovaní hned od začátku – v prvních setech zaznamenávají průměrně 23,8 bodu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Srbsko – Belgie
|0:3
|15. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Belgie – Dánsko
|3:1
|14. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Estonsko – Belgie
|1:3
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Belgie – Finsko
|2:3
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Nizozemsko – Belgie
|1:3
Česko
Český národní tým zahájil šampionát skvěle, když si na úvod připsal tři vítězství proti Slovensku, Švédsku a Řecku. Následně však přišly dvě porážky se silnými celky Itálie (1:3) a Slovinska (1:3), což Čechy odsunulo na konečné čtvrté místo v tabulce skupiny A. Zápasy s absolutní elitou ale ukázaly, že svěřenci Jiřího Nováka dokáží hrát vyrovnaný volejbal s kýmkoliv. Český výběr dosahuje v průměru 89,2 bodu na zápas. Češi mají silné vstupy do utkání, když v úvodních sadách získávají průměrně vynikajících 25,2 bodu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|16. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Slovinsko
|1:3
|15. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Itálie
|1:3
|14. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovensko – Česko
|0:3
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Švédsko – Česko
|2:3
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Řecko
|3:1
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:
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Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Vzájemné zápasy Belgie vs. Česko
Oba týmy se naposledy potkaly těsně před evropským šampionátem na začátku září 2026, kdy v rámci přípravy sehrály hned dva zápasy. V obou případech odešli jako vítězové Belgičané, když nejprve dominovali 4:0 (hrálo se na netradiční počet setů) a o den později vyhráli výsledkem 3:2. Česko naposledy Belgii porazilo v přípravě v srpnu 2025 (3:0) a v srpnu 2024 (4:0).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
|03. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|4:0
|30. 08. 2025
|Příprava
|Česko – Belgie
|3:0
|29. 08. 2025
|Příprava
|Česko – Belgie
|2:3
|10. 08. 2024
|Příprava
|Belgie – Česko
|0:4
Pavouk play off: Na koho narazí vítěz ve čtvrtfinále?
Češi do vyřazovacích bojů proklouzli ze čtvrté příčky skupiny A (A4) a turnajový pavouk jim tak do cesty postavil vítěze skupiny C (C1), kterým je silná Belgie.
Tato osmifinálová větev je navíc propojena s dalším nesmírně atraktivním duelem. Vítěz zápasu Belgie - Česko postoupí do čtvrtfinále, kde narazí na lepšího z duelu mezi Slovinskem (druhý tým skupiny A) a Srbskem (třetí tým skupiny C).
Pavouk play-off ME ve volejbale 2026
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|19. 09. 2026, 15:00
|Polsko – Lotyšsko
|3:0
|19. 09. 2026, 18:00
|Německo – Bulharsko
|3:2
|20. 09. 2026, 15:00
|Ukrajina – Rumunsko
|0:3
|20. 09. 2026, 16:00
|Finsko – Řecko
|3:2
|20. 09. 2026, 18:00
|Francie – Portugalsko
|3:0
|20. 09. 2026, 21:05
|Itálie – Dánsko
|–
|21. 09. 2026, 16:00
|Belgie – Česko
|–
|21. 09. 2026, 21:00
|Slovinsko – Srbsko
|–
|Čtvrtfinále
|Termín
|Polsko – Německo
|22. 9. od 15:00
|Francie – Rumunsko
|22. 9. od 18:00
|Itálie – Finsko
|23. 9. od 16:00
|Belgie/Česko – Slovinsko/Srbsko
|23. 9. od 21:05