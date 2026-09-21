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Belgie – Česko ME ve volejbale mužů 2026: Preview osmifinále, kurzy a kde sledovat

Kristýna Polášková
  5:57

Čeští volejbalisté se radují z bodu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Česko postoupilo ze čtvrtého místa ve skupině A do osmifinále volejbalového mistrovství Evropy. V něm se v pondělí 21. září od 16:00 utká s Belgií, vítězem skupiny C. Prohlédněte si aktuální kurzy, pavouk play off, formu obou týmů, vzájemnou bilanci a informace o tom, kde zápas sledovat živě.
Základní informace o zápase Belgie – Česko
ZápasBelgie vs. Česko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (Osmifinále)
Datum a časPondělí 21. září 2026 od 16:00 SELČ
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde

Kurzy na zápas Belgie vs. Česko

Sázkové kanceláře pasují do role poměrně jasného favorita belgický výběr. Bookmakeři Synot Tipu vypsali na postup Belgie kurz 1,34, zatímco případné překvapení a výhra Česka je ohodnocena kurzem 3,32.

Z pohledu přesného výsledku se nejvíce sází na výhru Belgie 3:1 na sety (kurz 3,00) nebo na její hladké vítězství 3:0 (kurz 3,14). Pokud věříte, že český národní tým dokáže papírově silnějšího soupeře zaskočit a zvítězí, na výhru 3:2 je vypsán kurz 4,36. Na to, že Češi uhrají alespoň jeden set, je kurz 1,28.

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Belgie

Belgičané prožívají vynikající turnaj a v základní skupině C vyhráli čtyři z pěti zápasů. Po shodných vítězstvích 3:1 nad Estonskem a Dánskem se postarali o velké překvapení, když dokázal smést silné Srbsko hladce 3:0 na sety. Jedinou porážku zaznamenali s Finskem. Tým ukazuje ofenzivní efektivitu a drží si průměr 90,8 bodu na zápas. Belgičané navíc nastupují do utkání koncentrovaní hned od začátku – v prvních setech zaznamenávají průměrně 23,8 bodu.

Poslední zápasy Belgie
DatumSoutěžZápasVýsledek
17. 09. 2026Mistrovství EvropySrbsko – Belgie0:3
15. 09. 2026Mistrovství EvropyBelgie – Dánsko3:1
14. 09. 2026Mistrovství EvropyEstonsko – Belgie1:3
12. 09. 2026Mistrovství EvropyBelgie – Finsko2:3
11. 09. 2026Mistrovství EvropyNizozemsko – Belgie1:3

Česko

Český národní tým zahájil šampionát skvěle, když si na úvod připsal tři vítězství proti Slovensku, Švédsku a Řecku. Následně však přišly dvě porážky se silnými celky Itálie (1:3) a Slovinska (1:3), což Čechy odsunulo na konečné čtvrté místo v tabulce skupiny A. Zápasy s absolutní elitou ale ukázaly, že svěřenci Jiřího Nováka dokáží hrát vyrovnaný volejbal s kýmkoliv. Český výběr dosahuje v průměru 89,2 bodu na zápas. Češi mají silné vstupy do utkání, když v úvodních sadách získávají průměrně vynikajících 25,2 bodu.

Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
16. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Slovinsko1:3
15. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Itálie1:3
14. 09. 2026Mistrovství EvropySlovensko – Česko0:3
12. 09. 2026Mistrovství EvropyŠvédsko – Česko2:3
11. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Řecko3:1

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:

  • Nahrávači: Luboš Bartůněk, Ondřej Roman
  • Univerzálové: Marek Šotola, Patrik Indra
  • Smečaři: Lukáš Vašina, Matěj Pastrňák, Matouš Drahoňovský, Jiří Benda
  • Blokaři: Adam Zajíček, Jakub Klajmon, Antonín Klimeš, Štěpán Svoboda
  • Libera: Milan Moník, Jan Pavlíček

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Vzájemné zápasy Belgie vs. Česko

Oba týmy se naposledy potkaly těsně před evropským šampionátem na začátku září 2026, kdy v rámci přípravy sehrály hned dva zápasy. V obou případech odešli jako vítězové Belgičané, když nejprve dominovali 4:0 (hrálo se na netradiční počet setů) a o den později vyhráli výsledkem 3:2. Česko naposledy Belgii porazilo v přípravě v srpnu 2025 (3:0) a v srpnu 2024 (4:0).

Vzájemné zápasy Belgie vs. Česko
DatumSoutěžZápasVýsledek
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2
03. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko4:0
30. 08. 2025PřípravaČesko – Belgie3:0
29. 08. 2025PřípravaČesko – Belgie2:3
10. 08. 2024PřípravaBelgie – Česko0:4

Pavouk play off: Na koho narazí vítěz ve čtvrtfinále?

Češi do vyřazovacích bojů proklouzli ze čtvrté příčky skupiny A (A4) a turnajový pavouk jim tak do cesty postavil vítěze skupiny C (C1), kterým je silná Belgie.

Tato osmifinálová větev je navíc propojena s dalším nesmírně atraktivním duelem. Vítěz zápasu Belgie - Česko postoupí do čtvrtfinále, kde narazí na lepšího z duelu mezi Slovinskem (druhý tým skupiny A) a Srbskem (třetí tým skupiny C).

Pavouk play-off ME ve volejbale 2026

Osmifinále
Datum a časZápasVýsledek
19. 09. 2026, 15:00Polsko – Lotyšsko3:0
19. 09. 2026, 18:00Německo – Bulharsko3:2
20. 09. 2026, 15:00Ukrajina – Rumunsko0:3
20. 09. 2026, 16:00Finsko – Řecko3:2
20. 09. 2026, 18:00Francie – Portugalsko3:0
20. 09. 2026, 21:05Itálie – Dánsko
21. 09. 2026, 16:00Belgie – Česko
21. 09. 2026, 21:00Slovinsko – Srbsko
ČtvrtfináleTermín
Polsko – Německo22. 9. od 15:00
Francie – Rumunsko22. 9. od 18:00
Itálie – Finsko23. 9. od 16:00
Belgie/Česko – Slovinsko/Srbsko23. 9. od 21:05
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Česko postoupilo ze čtvrtého místa ve skupině A do osmifinále volejbalového mistrovství Evropy. V něm se v pondělí 21. září od 16:00 utká s Belgií, vítězem skupiny C. Prohlédněte si aktuální kurzy,...

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