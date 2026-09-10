|Zápas
|Česko vs. Řecko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
|Datum a čas
|Pátek 11. září 2026 od 16:00 SELČ
|Místo konání
|PalaPanini, Modena, Itálie
|Hlavní trenér ČR
|Jiří Novák
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kde sledovat Česko vs. Řecko živě: Přímý přenos v TV a online live stream
- Televizní přenos: Úvodní vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Kurzy na zápas Česko vs. Řecko
Zajímavé kurzy:
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou čeští reprezentanti jasnými favority na vítězství s kurzem 1,20. Na triumf řeckých volejbalistů vypsali bookmakeři kurz 4,62.
Bookmakeři nejvíce očekávají výhru Česka bez ztráty setu (kurz 2,26) nebo ve čtyřech setech (kurz 2,90).
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Česko
Češi pod vedením trenéra Jiřího Nováka ladili formu na šampionát v přípravných zápasech proti silným soupeřům. V generálce na turnaj sice zaznamenali těsnou prohru 2:3 a porážku 0:4 v klání s Belgií a neuspěli ani proti Bulharsku (1:3), v létě však dominovali v Evropské lize, kde přehráli Španělsko 3:1 i Gruzii 3:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
|03. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|4:0
|25. 08. 2026
|Příprava
|Bulharsko – Česko
|3:1
|21. 06. 2026
|Evropská liga
|Gruzie – Česko
|0:3
|20. 06. 2026
|Evropská liga
|Česko – Španělsko
|3:1
Řecko
Řecký výběr patří k tradičním účastníkům evropských turnajů, ačkoliv na výraznější mezinárodní úspěch čeká od bronzu v roce 1987. V přípravě na ME se Řekové představili na turnaji Memorial Huberta Wagnera a v dalších mezistátních kláních, kde zaznamenali solidní výsledky. Zvítězili 3:1 nad Španělskem, 3:0 nad Egyptem a zaskočili mistry světa z Itálie, které po boji zdolali 3:2. Naopak hladce podlehli Turecku a Francii.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 08. 2026
|Příprava
|Řecko – Francie
|0:3
|29. 08. 2026
|Příprava
|Itálie – Řecko
|2:3
|27. 08. 2026
|Příprava
|Turecko – Řecko
|3:0
|26. 08. 2026
|Příprava
|Řecko – Egypt
|3:0
|24. 08. 2026
|Příprava
|Řecko – Španělsko
|3:1
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026
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Vzájemné zápasy Česko vs. Řecko
Poslední vzájemný soutěžní zápas na půdě mistrovství Evropy pamatuje rok 2005, kdy Řekové zvítězili 3:1 na sety. Ze starších duelů ve Světové lize z roku 2003 mají oba týmy vyrovnanou bilanci se dvěma výhrami na každé straně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|07. 09. 2005
|Mistrovství Evropy
|Řecko – Česko
|3:1
|09. 07. 2003
|Světová liga
|Česko – Řecko
|3:1
|22. 06. 2003
|Světová liga
|Česko – Řecko
|2:3
|21. 06. 2003
|Světová liga
|Česko – Řecko
|3:1
|25. 05. 2003
|Světová liga
|Řecko – Česko
|0:3