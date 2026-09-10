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Česko - Řecko na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, kurzy a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  15:27

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Česká volejbalová reprezentace mužů vstupuje do mistrovství Evropy 2026. Úvodní zápas Česko - Řecko v základní skupině A hostí italská Modena. Přečtěte si předzápasové preview, srovnání formy obou týmů a podívejte se na aktuální kurzy sázkové kanceláře Synot Tip.
Česko – Řecko ME ve volejbale mužů 2026
ZápasČesko vs. Řecko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
Datum a časPátek 11. září 2026 od 16:00 SELČ
Místo konáníPalaPanini, Modena, Itálie
Hlavní trenér ČRJiří Novák
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde

Kde sledovat Česko vs. Řecko živě: Přímý přenos v TV a online live stream

  • Televizní přenos: Úvodní vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia před 16:00.
    • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Kurzy na zápas Česko vs. Řecko

Zajímavé kurzy:

  • 1. set / zápas (Česko / Česko): kurz 1,38
  • Přesný výsledek 3:0 pro ČR: kurz 2,26

👉🏻Další kurzy najdete ZDE

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou čeští reprezentanti jasnými favority na vítězství s kurzem 1,20. Na triumf řeckých volejbalistů vypsali bookmakeři kurz 4,62.

Bookmakeři nejvíce očekávají výhru Česka bez ztráty setu (kurz 2,26) nebo ve čtyřech setech (kurz 2,90).

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Česko

Češi pod vedením trenéra Jiřího Nováka ladili formu na šampionát v přípravných zápasech proti silným soupeřům. V generálce na turnaj sice zaznamenali těsnou prohru 2:3 a porážku 0:4 v klání s Belgií a neuspěli ani proti Bulharsku (1:3), v létě však dominovali v Evropské lize, kde přehráli Španělsko 3:1 i Gruzii 3:0.

Poslední zápasy Česka:
DatumSoutěžZápasVýsledek
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2
03. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko4:0
25. 08. 2026PřípravaBulharsko – Česko3:1
21. 06. 2026Evropská ligaGruzie – Česko0:3
20. 06. 2026Evropská ligaČesko – Španělsko3:1

Řecko

Řecký výběr patří k tradičním účastníkům evropských turnajů, ačkoliv na výraznější mezinárodní úspěch čeká od bronzu v roce 1987. V přípravě na ME se Řekové představili na turnaji Memorial Huberta Wagnera a v dalších mezistátních kláních, kde zaznamenali solidní výsledky. Zvítězili 3:1 nad Španělskem, 3:0 nad Egyptem a zaskočili mistry světa z Itálie, které po boji zdolali 3:2. Naopak hladce podlehli Turecku a Francii.

Poslední zápasy Řecka:
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 08. 2026PřípravaŘecko – Francie0:3
29. 08. 2026PřípravaItálie – Řecko2:3
27. 08. 2026PřípravaTurecko – Řecko3:0
26. 08. 2026PřípravaŘecko – Egypt3:0
24. 08. 2026PřípravaŘecko – Španělsko3:1

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026

Nahrávači:

  • Luboš Bartůněk (190 cm)
  • Ondřej Roman (188 cm)

Univerzálové:

  • Marek Šotola (203 cm)
  • Patrik Indra (200 cm)

Smečaři:

  • Lukáš Vašina (197 cm)
  • Matěj Pastrňák (201 cm)
  • Matouš Drahoňovský (195 cm)
  • Jiří Benda (188 cm)

Blokaři:

  • Adam Zajíček (201 cm)
  • Jakub Klajmon (201 cm)
  • Antonín Klimeš (206 cm)
  • Štěpán Svoboda (198 cm)

Libera:

  • Milan Moník (189 cm)
  • Jan Pavlíček (175 cm)

Vzájemné zápasy Česko vs. Řecko

Poslední vzájemný soutěžní zápas na půdě mistrovství Evropy pamatuje rok 2005, kdy Řekové zvítězili 3:1 na sety. Ze starších duelů ve Světové lize z roku 2003 mají oba týmy vyrovnanou bilanci se dvěma výhrami na každé straně.

Historické vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
07. 09. 2005Mistrovství EvropyŘecko – Česko3:1
09. 07. 2003Světová ligaČesko – Řecko3:1
22. 06. 2003Světová ligaČesko – Řecko2:3
21. 06. 2003Světová ligaČesko – Řecko3:1
25. 05. 2003Světová ligaŘecko – Česko0:3
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