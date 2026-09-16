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Česko vs. Slovinsko na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, tabulka a TV přenos

Kristýna Polášková
  9:00

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy 2026 závěrečný zápas v základní skupině A. Ve středu 16. září večer vyzvou silné Slovinsko. Prohlédněte si aktuální tabulku, vzájemnou bilanci, dosavadní výsledky a českou sestavu.
Česko – Slovinsko ME ve volejbale mužů 2026
ZápasČesko vs. Slovinsko
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
Datum a časStředa 16. září 2026 od 21:00 SELČ
Místo konáníPalaPanini, Modena, Itálie
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde

Kde sledovat Česko vs. Slovinsko živě: TV přenos a online stream

    • Televizní přenos: Páté vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia ve 20:45.
      • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale 2026

Po úterním večerním zápasu si Itálie výhrou nad Českem (3:1) zajistila první místo ve skupině s plným počtem 12 bodů. Český výběr si i přes první porážku na turnaji drží druhé místo s osmi body. Středeční soupeř ze Slovinska je aktuálně třetí, ale má zápas k dobru. Do osmifinále postupují čtyři nejlepší celky.

Průběžná tabulka skupiny A
PořadíTýmZápasyVýhryProhrySetyBody
1.Itálie44012:212
2.Česko43110:68
3.Slovinsko3217:36
4.Řecko4227:86
5.Švédsko4043:121
6.Slovensko3031:90

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Česko

Český národní tým vstoupil do turnaje výborně a první tři duely (s Řeckem, Švédskem a Slovenskem) dokázal vyhrát. Svěřenci Jiřího Nováka si tak s předstihem zajistili postup ze skupiny. Češi ve svém čtvrtém vystoupení na šampionátu narazili na úřadující mistry světa z Itálie a po bojovném výkonu jim podlehli 1:3 na sety. Ukončili tak svou sérii tří vítězství v řadě.

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:

  • Nahrávači: Luboš Bartůněk (190 cm), Ondřej Roman (188 cm)
  • Univerzálové: Marek Šotola (203 cm), Patrik Indra (200 cm)
  • Smečaři: Lukáš Vašina (197 cm), Matěj Pastrňák (201 cm), Matouš Drahoňovský (195 cm), Jiří Benda (188 cm)
  • Blokaři: Adam Zajíček (201 cm), Jakub Klajmon (201 cm), Antonín Klimeš (206 cm), Štěpán Svoboda (198 cm)
  • Libera: Milan Moník (189 cm), Jan Pavlíček (175 cm)
Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Itálie1:3
14. 09. 2026Mistrovství EvropySlovensko – Česko0:3
12. 09. 2026Mistrovství EvropyŠvédsko – Česko2:3
11. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Řecko3:1
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2

Slovinsko

Slovinci patří dlouhodobě k evropské špičce, ale na probíhajícím šampionátu ukázali i svou zranitelnost. Po hladkých výhrách 3:0 nad Slovenskem a Švédskem přišel šok, když podlehli Řecku 1:3 na sety.

Poslední zápasy Slovinska
DatumSoutěžZápasVýsledek
14. 09. 2026Mistrovství EvropySlovinsko – Řecko1:3
13. 09. 2026Mistrovství EvropySlovinsko – Švédsko3:0
11. 09. 2026Mistrovství EvropySlovensko – Slovinsko0:3
30. 08. 2026PřípravaSlovinsko – USA2:3
29. 08. 2026PřípravaFrancie – Slovinsko3:1

Vzájemné zápasy Česko vs. Slovinsko

Oba týmy na sebe narazily na mistrovství Evropy 2021 v Ostravě, kde sehrály hned dva duely. V základní skupině dokázali Češi favorizované Slovinsko zaskočit a zvítězit 3:1. Los je však svedl proti sobě znovu ve čtvrtfinále, kde už Slovinci dominovali, vyhráli jasně 3:0 a ukončili českou cestu turnajem.

Vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 09. 2021Mistrovství Evropy (Čtvrtfinále)Česko – Slovinsko0:3
03. 09. 2021Mistrovství Evropy (Skupina)Česko – Slovinsko3:1
08. 01. 2020Kvalifikace OHSlovinsko – Česko3:1
04. 06. 2017Světová ligaSlovinsko – Česko3:1
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