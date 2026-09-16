|Zápas
|Česko vs. Slovinsko
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
|Datum a čas
|Středa 16. září 2026 od 21:00 SELČ
|Místo konání
|PalaPanini, Modena, Itálie
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kde sledovat Česko vs. Slovinsko živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Páté vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia ve 20:45.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale 2026
Po úterním večerním zápasu si Itálie výhrou nad Českem (3:1) zajistila první místo ve skupině s plným počtem 12 bodů. Český výběr si i přes první porážku na turnaji drží druhé místo s osmi body. Středeční soupeř ze Slovinska je aktuálně třetí, ale má zápas k dobru. Do osmifinále postupují čtyři nejlepší celky.
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Sety
|Body
|1.
|Itálie
|4
|4
|0
|12:2
|12
|2.
|Česko
|4
|3
|1
|10:6
|8
|3.
|Slovinsko
|3
|2
|1
|7:3
|6
|4.
|Řecko
|4
|2
|2
|7:8
|6
|5.
|Švédsko
|4
|0
|4
|3:12
|1
|6.
|Slovensko
|3
|0
|3
|1:9
|0
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Česko
Český národní tým vstoupil do turnaje výborně a první tři duely (s Řeckem, Švédskem a Slovenskem) dokázal vyhrát. Svěřenci Jiřího Nováka si tak s předstihem zajistili postup ze skupiny. Češi ve svém čtvrtém vystoupení na šampionátu narazili na úřadující mistry světa z Itálie a po bojovném výkonu jim podlehli 1:3 na sety. Ukončili tak svou sérii tří vítězství v řadě.
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Itálie
|1:3
|14. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovensko – Česko
|0:3
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Švédsko – Česko
|2:3
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Řecko
|3:1
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
Slovinsko
Slovinci patří dlouhodobě k evropské špičce, ale na probíhajícím šampionátu ukázali i svou zranitelnost. Po hladkých výhrách 3:0 nad Slovenskem a Švédskem přišel šok, když podlehli Řecku 1:3 na sety.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|14. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovinsko – Řecko
|1:3
|13. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovinsko – Švédsko
|3:0
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovensko – Slovinsko
|0:3
|30. 08. 2026
|Příprava
|Slovinsko – USA
|2:3
|29. 08. 2026
|Příprava
|Francie – Slovinsko
|3:1
Vzájemné zápasy Česko vs. Slovinsko
Oba týmy na sebe narazily na mistrovství Evropy 2021 v Ostravě, kde sehrály hned dva duely. V základní skupině dokázali Češi favorizované Slovinsko zaskočit a zvítězit 3:1. Los je však svedl proti sobě znovu ve čtvrtfinále, kde už Slovinci dominovali, vyhráli jasně 3:0 a ukončili českou cestu turnajem.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 09. 2021
|Mistrovství Evropy (Čtvrtfinále)
|Česko – Slovinsko
|0:3
|03. 09. 2021
|Mistrovství Evropy (Skupina)
|Česko – Slovinsko
|3:1
|08. 01. 2020
|Kvalifikace OH
|Slovinsko – Česko
|3:1
|04. 06. 2017
|Světová liga
|Slovinsko – Česko
|3:1