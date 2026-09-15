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Česko vs. Itálie na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, tabulka a TV přenos

Kristýna Polášková
  8:00

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Čeští volejbalisté jsou po třech odehraných zápasech na ME neporaženi. V úterý večer je v Modeně čeká domácí Itálie, úřadující mistr světa a jeden z hlavních favoritů na zlato. Utkání Česko – Itálie bude přímým soubojem o první místo ve skupině A. Přečtěte si předzápasové preview, podívejte se na aktuální tabulku i vzájemnou bilanci obou týmů.
Česko – Itálie ME ve volejbale mužů 2026
ZápasČesko vs. Itálie
SoutěžMistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
Datum a časÚterý 15. září 2026 od 21:05 SELČ
Místo konáníPalaPanini, Modena, Itálie
Hlavní trenér ČRJiří Novák
Kde sledovat živěČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
Kurzyu SynotTipu zde

Kde sledovat Česko vs. Itálie živě: TV přenos a online stream

    • Televizní přenos: Čtvrté vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia ve 20:45.
      • Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale 2026

Úterní večerní zápas bude přímým soubojem o průběžné vedení ve skupině A. Itálie i Česko vyhrály všechny tři dosavadní zápasy. Italové mají na kontě devět bodů, Češi po pětisetové bitvě se Švédskem bodů osm. Oba týmy už mají s předstihem zajištěný postup do osmifinále.

Průběžná tabulka skupiny A
PořadíTýmZápasyVýhryProhrySetyBody
1.Itálie3309:19
2.Česko3309:38
3.Slovinsko3217:36
4.Řecko3124:73
5.Švédsko3032:91
6.Slovensko3031:90

Forma a aktuální rozpoložení týmů

Česko

Svěřenci Jiřího Nováka předvádějí v Itálii dobré výkony. Po otevírací výhře nad Řeckem (3:1) a ubojovaném triumfu nad Švédskem (3:2) zvládli v pondělí na i federální derby, ve kterém nedali Slovensku šanci a zvítězili hladce 3:0. Proti Itálii, hnané vyprodanou halou, mohou Češi hrát bez tlaku – postup ze skupiny už mají jistý.

Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:

  • Nahrávači: Luboš Bartůněk (190 cm), Ondřej Roman (188 cm)
  • Univerzálové: Marek Šotola (203 cm), Patrik Indra (200 cm)
  • Smečaři: Lukáš Vašina (197 cm), Matěj Pastrňák (201 cm), Matouš Drahoňovský (195 cm), Jiří Benda (188 cm)
  • Blokaři: Adam Zajíček (201 cm), Jakub Klajmon (201 cm), Antonín Klimeš (206 cm), Štěpán Svoboda (198 cm)
  • Libera: Milan Moník (189 cm), Jan Pavlíček (175 cm)
Poslední zápasy Česka
DatumSoutěžZápasVýsledek
14. 09. 2026Mistrovství EvropySlovensko – Česko0:3
12. 09. 2026Mistrovství EvropyŠvédsko – Česko2:3
11. 09. 2026Mistrovství EvropyČesko – Řecko3:1
04. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko3:2
03. 09. 2026PřípravaBelgie – Česko4:0

Itálie

Itálie potvrzuje na domácí půdě roli jednoho z největších favoritů na evropské zlato. Na úvod smetla Švédsko (3:0), stejným poměrem přehrála Řecko a v neděli si poradili se Slovenskem 3:1. Italové mají obrovskou sílu na všech postech a těží z fantastické podpory domácího publika.

Poslední zápasy Itálie
DatumSoutěžZápasVýsledek
13. 09. 2026Mistrovství EvropyItálie – Slovensko3:1
12. 09. 2026Mistrovství EvropyŘecko – Itálie0:3
10. 09. 2026Mistrovství EvropyItálie – Švédsko3:0
30. 08. 2026PřípravaItálie – Brazílie3:1
30. 08. 2026PřípravaItálie – Turecko3:2

Vzájemné zápasy Česko vs. Itálie

Italové vyhráli všech pět posledních vzájemných měření sil. Naposledy se oba celky potkaly v roce 2023 v rámci olympijské kvalifikace, kde Itálie zvítězila 3:1 na sety. Na mistrovství Evropy se naposledy utkaly v roce 2021 v Ostravě, tehdy Italové vyhráli 3:1 a nakonec celý turnaj opanovali.

Historické vzájemné zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 09. 2023Kvalifikace OHItálie – Česko3:1
09. 09. 2021Mistrovství EvropyČesko – Itálie1:3
28. 08. 2017Mistrovství EvropyItálie – Česko3:0
28. 08. 2011PřípravaČesko – Itálie1:3
05. 09. 2009Mistrovství EvropyČesko – Itálie0:3
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Česko vs. Itálie na ME ve volejbale mužů 2026: Preview, tabulka a TV přenos

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