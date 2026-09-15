|Zápas
|Česko vs. Itálie
|Soutěž
|Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 (základní skupina A)
|Datum a čas
|Úterý 15. září 2026 od 21:05 SELČ
|Místo konání
|PalaPanini, Modena, Itálie
|Hlavní trenér ČR
|Jiří Novák
|Kde sledovat živě
|ČT sport, ČT sport Plus, Tipsport zde
|Kurzy
|u SynotTipu zde
Kde sledovat Česko vs. Itálie živě: TV přenos a online stream
- Televizní přenos: Čtvrté vystoupení českých volejbalistů na ME odvysílá v přímém přenosu stanice ČT sport se začátkem předzápasového studia ve 20:45.
- Online live stream: Utkání bude možné sledovat také online na platformě ČT sport Plus (web iVysílání a mobilní aplikace). Přímý přenos nabízí také Tipsport zde.
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Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Průběžná tabulka skupiny A na ME ve volejbale 2026
Úterní večerní zápas bude přímým soubojem o průběžné vedení ve skupině A. Itálie i Česko vyhrály všechny tři dosavadní zápasy. Italové mají na kontě devět bodů, Češi po pětisetové bitvě se Švédskem bodů osm. Oba týmy už mají s předstihem zajištěný postup do osmifinále.
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Sety
|Body
|1.
|Itálie
|3
|3
|0
|9:1
|9
|2.
|Česko
|3
|3
|0
|9:3
|8
|3.
|Slovinsko
|3
|2
|1
|7:3
|6
|4.
|Řecko
|3
|1
|2
|4:7
|3
|5.
|Švédsko
|3
|0
|3
|2:9
|1
|6.
|Slovensko
|3
|0
|3
|1:9
|0
Forma a aktuální rozpoložení týmů
Česko
Svěřenci Jiřího Nováka předvádějí v Itálii dobré výkony. Po otevírací výhře nad Řeckem (3:1) a ubojovaném triumfu nad Švédskem (3:2) zvládli v pondělí na i federální derby, ve kterém nedali Slovensku šanci a zvítězili hladce 3:0. Proti Itálii, hnané vyprodanou halou, mohou Češi hrát bez tlaku – postup ze skupiny už mají jistý.
Nominace české reprezentace na ME ve volejbale 2026:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|14. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Slovensko – Česko
|0:3
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Švédsko – Česko
|2:3
|11. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Česko – Řecko
|3:1
|04. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|3:2
|03. 09. 2026
|Příprava
|Belgie – Česko
|4:0
Itálie
Itálie potvrzuje na domácí půdě roli jednoho z největších favoritů na evropské zlato. Na úvod smetla Švédsko (3:0), stejným poměrem přehrála Řecko a v neděli si poradili se Slovenskem 3:1. Italové mají obrovskou sílu na všech postech a těží z fantastické podpory domácího publika.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Itálie – Slovensko
|3:1
|12. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Řecko – Itálie
|0:3
|10. 09. 2026
|Mistrovství Evropy
|Itálie – Švédsko
|3:0
|30. 08. 2026
|Příprava
|Itálie – Brazílie
|3:1
|30. 08. 2026
|Příprava
|Itálie – Turecko
|3:2
Vzájemné zápasy Česko vs. Itálie
Italové vyhráli všech pět posledních vzájemných měření sil. Naposledy se oba celky potkaly v roce 2023 v rámci olympijské kvalifikace, kde Itálie zvítězila 3:1 na sety. Na mistrovství Evropy se naposledy utkaly v roce 2021 v Ostravě, tehdy Italové vyhráli 3:1 a nakonec celý turnaj opanovali.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 09. 2023
|Kvalifikace OH
|Itálie – Česko
|3:1
|09. 09. 2021
|Mistrovství Evropy
|Česko – Itálie
|1:3
|28. 08. 2017
|Mistrovství Evropy
|Itálie – Česko
|3:0
|28. 08. 2011
|Příprava
|Česko – Itálie
|1:3
|05. 09. 2009
|Mistrovství Evropy
|Česko – Itálie
|0:3