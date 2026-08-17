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ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Kristýna Polášková
  11:00

České volejbalistky slaví svůj bod v zápase proti Japonkám. | foto: VolleyballWorld

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také Ázerbájdžán, Švédsko a Turecko. V našem přehledu najdete program a výsledky turnaje, herní systém, přehled hostitelských měst i informace o vstupenkách a televizních přenosech.
ME ve volejbale žen 2026
Událost34. Mistrovství Evropy ve volejbale žen (EuroVolley 2026)
Termín21. srpna – 6. září 2026
Pořadatelské zeměČesko, Ázerbájdžán, Švédsko, Turecko
Hostitelská městaBrno, Baku, Göteborg, Istanbul
Počet týmů / zápasů24 týmů / 76 zápasů
Obhájkyně tituluTurecko
Kvalifikace na akceVítěz postupuje na OH 2028, nejlepší 3 týmy na MS 2027
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus

Program a výsledky českých volejbalistek na ME

Všechny zápasy skupiny B bude hostit Brněnské výstaviště v Pavilonu P, kde se nachází moderní multifunkční aréna až pro 5 000 diváků. Česká reprezentace nastoupí ke všem svým duelům ve večerních časech – od 19:00 nebo od 20:00.

DatumČasZápasVýsledek
Pátek 21. 8.20:00Česko – Řecko
Sobota 22. 8.19:00Rakousko – Česko
Neděle 23. 8.19:00Česko – Srbsko
Úterý 25. 8.19:00Česko – Ukrajina
Čtvrtek 27. 8.19:00Česko – Bulharsko

Program a výsledků zápasů skupiny B (Brno)

DatumČas (SELČ)Zápas (Skupina B – Brno)Výsledek
Pátek 21. 8.14:00Rakousko – Srbsko
17:00Bulharsko – Ukrajina
20:00Česko – Řecko
Sobota 22. 8.16:00Ukrajina – Řecko
19:00Rakousko – Česko
Neděle 23. 8.16:00Řecko – Bulharsko
19:00Česko – Srbsko
Pondělí 24. 8.16:00Ukrajina – Rakousko
19:00Srbsko – Bulharsko
Úterý 25. 8.16:00Řecko – Rakousko
19:00Česko – Ukrajina
Středa 26. 8.16:00Rakousko – Bulharsko
19:00Srbsko – Řecko
Čtvrtek 27. 8.16:00Ukrajina – Srbsko
19:00Česko – Bulharsko

Program a výsledků zápasů skupiny A (Istanbul)

DatumČas (SELČ)ZápasVýsledek
Pátek 21. 8.18:00Turecko – Lotyšsko
Sobota 22. 8.15:00Německo – Slovinsko
Sobota 22. 8.18:00Maďarsko – Polsko
Neděle 23. 8.15:00Lotyšsko – Německo
Neděle 23. 8.18:00Slovinsko – Turecko
Pondělí 24. 8.15:00Polsko – Lotyšsko
Pondělí 24. 8.18:00Turecko – Maďarsko
Úterý 25. 8.15:00Maďarsko – Německo
Úterý 25. 8.18:00Polsko – Slovinsko
Středa 26. 8.15:00Slovinsko – Lotyšsko
Středa 26. 8.18:00Německo – Turecko
Čtvrtek 27. 8.15:00Polsko – Německo
Čtvrtek 27. 8.18:00Lotyšsko – Maďarsko
Pátek 28. 8.15:00Slovinsko – Maďarsko
Pátek 28. 8.18:00Turecko – Polsko

Program a výsledků zápasů skupiny C (Baku)

DatumČas (SELČ)ZápasVýsledek
Pátek 21. 8.17:00Ázerbájdžán – Portugalsko
Sobota 22. 8.13:30Belgie – Španělsko
Sobota 22. 8.16:30Rumunsko – Nizozemsko
Neděle 23. 8.13:30Portugalsko – Belgie
Neděle 23. 8.16:30Španělsko – Ázerbájdžán
Pondělí 24. 8.13:30Nizozemsko – Portugalsko
Pondělí 24. 8.16:30Ázerbájdžán – Rumunsko
Úterý 25. 8.13:30Rumunsko – Belgie
Úterý 25. 8.16:30Nizozemsko – Španělsko
Středa 26. 8.13:30Španělsko – Portugalsko
Středa 26. 8.16:30Belgie – Ázerbájdžán
Čtvrtek 27. 8.13:30Nizozemsko – Belgie
Čtvrtek 27. 8.16:30Portugalsko – Rumunsko
Pátek 28. 8.13:30Španělsko – Rumunsko
Pátek 28. 8.16:30Ázerbájdžán – Nizozemsko

Program a výsledků zápasů skupiny D (Göteborg)

DatumČas (SELČ)ZápasVýsledek
Pátek 21. 8.13:00Francie – Slovensko
Pátek 21. 8.16:00Chorvatsko – Itálie
Pátek 21. 8.19:00Švédsko – Černá Hora
Sobota 22. 8.15:00Itálie – Černá Hora
Sobota 22. 8.18:00Slovensko – Švédsko
Neděle 23. 8.15:00Francie – Chorvatsko
Neděle 23. 8.18:00Švédsko – Itálie
Pondělí 24. 8.16:00Chorvatsko – Slovensko
Pondělí 24. 8.19:00Černá Hora – Francie
Úterý 25. 8.16:00Itálie – Slovensko
Úterý 25. 8.19:00Švédsko – Chorvatsko
Středa 26. 8.16:00Francie – Itálie
Středa 26. 8.19:00Slovensko – Černá Hora
Čtvrtek 27. 8.16:00Chorvatsko – Černá Hora
Čtvrtek 27. 8.19:00Švédsko – Francie

Hostitelská města a haly ME ve volejbale žen

Turnaj se odehraje ve čtyřech moderních arénách napříč pořadatelskými zeměmi:

  • Brno (Česko) - Výstaviště Brno (BVV): Hala s kapacitou 5 000 diváků hostí zápasy skupiny B, část osmifinále a čtvrtfinále (celkem 21 utkání). Zápasy byly přesunuty do Pavilonu P z důvodu nedostavěné Areny Brno.
  • Istanbul (Turecko) - Sinan Erdem Dome: Největší aréna turnaje s kapacitou 18 000 diváků přivítá zápasy skupiny A, část osmifinále, čtvrtfinále a kompletní vyvrcholení turnaje (semifinále, zápas o 3. místo i finále – celkem 25 utkání).
  • Göteborg (Švédsko) - Scandinavium: Aréna s kapacitou 10 000 diváků je dějištěm zápasů základní skupiny D (celkem 15 utkání).
  • Baku (Ázerbájdžán) - National Gymnastics Arena: Hala pro 9 000 diváků hostí kompletní program základní skupiny C (celkem 15 utkání).

Herní systém turnaje

Formát šampionátu navazuje na osvědčený model evropských turnajů:

  • Základní skupiny: 24 účastníků je rozděleno do čtyř skupin po šesti týmech (A, B, C, D). Ve skupině hraje každý tým s každým jednokolově.
  • Postup do play-off: Ze skupiny postupují čtyři nejlepší celky do osmifinále. Týmy na 5. a 6. místě na šampionátu končí.
  • Vyřazovací část: Play-off se hraje vyřazovacím systémem na jeden vítězný zápas od 30. srpna do 6. září 2026.
  • Kvalifikační kvóty: Šampion ME 2026 si zajistí přímý postup na Letní olympijské hry 2028 v Los Angeles. Tři nejlepší týmy se zároveň kvalifikují na Mistrovství světa 2027 v Kanadě a USA.

Složení základních skupin ME ve volejbale žen 2026

Rozlosování skupin proběhlo v italském Bari. Pořadatelské země měly právo zvolit si do své skupiny jednoho soupeře (Česko si vybralo Rakousko, Turecko Lotyšsko, Ázerbájdžán Portugalsko a Švédsko Černou Horu).

Složení základních skupin ME 2026
Skupina A (Istanbul)Skupina B (Brno)Skupina C (Baku)Skupina D (Göteborg)
TureckoČeskoÁzerbájdžánŠvédsko
LotyšskoRakouskoPortugalskoČerná Hora
PolskoSrbskoNizozemskoItálie
NěmeckoUkrajinaBelgieFrancie
SlovinskoBulharskoRumunskoSlovensko
MaďarskoŘeckoŠpanělskoChorvatsko

Vstupenky na ME ve volejbale žen

  • Vstupenky na ME ve volejbale žen 2026 jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal ZDE. K dispozici jsou ve čtyřech cenových kategoriích.
  • Kromě vstupenek na jednotlivá utkání lze zakoupit také zvýhodněné balíčky – permanentku na celý turnaj za 5 390 Kč, balíček na všechny zápasy českého týmu za 3 890 Kč nebo vstupenky na play-off od 1 990 Kč.
  • Ceny vstupenek na zápasy základní skupiny začínají na 590 Kč, VIP Grand Stand stojí 2 390 Kč.
  • K dispozici jsou také slevy pro děti, studenty a seniory

Kde sledovat ME ve volejbale žen 2026 živě

  • Česká televize (ČT sport): Přímé přenosy všech utkání české reprezentace a vybraných duelů play-off.
  • ČT sport Plus: Online vysílání a doplňkové přenosy na platformě iVysílání.
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