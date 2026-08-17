Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také Ázerbájdžán, Švédsko a Turecko. V našem přehledu najdete program a výsledky turnaje, herní systém, přehled hostitelských měst i informace o vstupenkách a televizních přenosech.
ME ve volejbale žen 2026
|Událost
|34. Mistrovství Evropy ve volejbale žen (EuroVolley 2026)
|Termín
|21. srpna – 6. září 2026
|Pořadatelské země
|Česko, Ázerbájdžán, Švédsko, Turecko
|Hostitelská města
|Brno, Baku, Göteborg, Istanbul
|Počet týmů / zápasů
|24 týmů / 76 zápasů
|Obhájkyně titulu
|Turecko
|Kvalifikace na akce
|Vítěz postupuje na OH 2028, nejlepší 3 týmy na MS 2027
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus
Program a výsledky českých volejbalistek na ME
Všechny zápasy skupiny B bude hostit Brněnské výstaviště v Pavilonu P, kde se nachází moderní multifunkční aréna až pro 5 000 diváků. Česká reprezentace nastoupí ke všem svým duelům ve večerních časech – od 19:00 nebo od 20:00.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|Pátek 21. 8.
|20:00
|Česko – Řecko
|Sobota 22. 8.
|19:00
|Rakousko – Česko
|Neděle 23. 8.
|19:00
|Česko – Srbsko
|Úterý 25. 8.
|19:00
|Česko – Ukrajina
|Čtvrtek 27. 8.
|19:00
|Česko – Bulharsko
Program a výsledků zápasů skupiny B (Brno)
|Datum
|Čas (SELČ)
|Zápas (Skupina B – Brno)
|Výsledek
|Pátek 21. 8.
|14:00
|Rakousko – Srbsko
|17:00
|Bulharsko – Ukrajina
|20:00
|Česko – Řecko
|Sobota 22. 8.
|16:00
|Ukrajina – Řecko
|19:00
|Rakousko – Česko
|Neděle 23. 8.
|16:00
|Řecko – Bulharsko
|19:00
|Česko – Srbsko
|Pondělí 24. 8.
|16:00
|Ukrajina – Rakousko
|19:00
|Srbsko – Bulharsko
|Úterý 25. 8.
|16:00
|Řecko – Rakousko
|19:00
|Česko – Ukrajina
|Středa 26. 8.
|16:00
|Rakousko – Bulharsko
|19:00
|Srbsko – Řecko
|Čtvrtek 27. 8.
|16:00
|Ukrajina – Srbsko
|19:00
|Česko – Bulharsko
Program a výsledků zápasů skupiny A (Istanbul)
|Datum
|Čas (SELČ)
|Zápas
|Výsledek
|Pátek 21. 8.
|18:00
|Turecko – Lotyšsko
|Sobota 22. 8.
|15:00
|Německo – Slovinsko
|Sobota 22. 8.
|18:00
|Maďarsko – Polsko
|Neděle 23. 8.
|15:00
|Lotyšsko – Německo
|Neděle 23. 8.
|18:00
|Slovinsko – Turecko
|Pondělí 24. 8.
|15:00
|Polsko – Lotyšsko
|Pondělí 24. 8.
|18:00
|Turecko – Maďarsko
|Úterý 25. 8.
|15:00
|Maďarsko – Německo
|Úterý 25. 8.
|18:00
|Polsko – Slovinsko
|Středa 26. 8.
|15:00
|Slovinsko – Lotyšsko
|Středa 26. 8.
|18:00
|Německo – Turecko
|Čtvrtek 27. 8.
|15:00
|Polsko – Německo
|Čtvrtek 27. 8.
|18:00
|Lotyšsko – Maďarsko
|Pátek 28. 8.
|15:00
|Slovinsko – Maďarsko
|Pátek 28. 8.
|18:00
|Turecko – Polsko
Program a výsledků zápasů skupiny C (Baku)
|Datum
|Čas (SELČ)
|Zápas
|Výsledek
|Pátek 21. 8.
|17:00
|Ázerbájdžán – Portugalsko
|Sobota 22. 8.
|13:30
|Belgie – Španělsko
|Sobota 22. 8.
|16:30
|Rumunsko – Nizozemsko
|Neděle 23. 8.
|13:30
|Portugalsko – Belgie
|Neděle 23. 8.
|16:30
|Španělsko – Ázerbájdžán
|Pondělí 24. 8.
|13:30
|Nizozemsko – Portugalsko
|Pondělí 24. 8.
|16:30
|Ázerbájdžán – Rumunsko
|Úterý 25. 8.
|13:30
|Rumunsko – Belgie
|Úterý 25. 8.
|16:30
|Nizozemsko – Španělsko
|Středa 26. 8.
|13:30
|Španělsko – Portugalsko
|Středa 26. 8.
|16:30
|Belgie – Ázerbájdžán
|Čtvrtek 27. 8.
|13:30
|Nizozemsko – Belgie
|Čtvrtek 27. 8.
|16:30
|Portugalsko – Rumunsko
|Pátek 28. 8.
|13:30
|Španělsko – Rumunsko
|Pátek 28. 8.
|16:30
|Ázerbájdžán – Nizozemsko
Program a výsledků zápasů skupiny D (Göteborg)
|Datum
|Čas (SELČ)
|Zápas
|Výsledek
|Pátek 21. 8.
|13:00
|Francie – Slovensko
|Pátek 21. 8.
|16:00
|Chorvatsko – Itálie
|Pátek 21. 8.
|19:00
|Švédsko – Černá Hora
|Sobota 22. 8.
|15:00
|Itálie – Černá Hora
|Sobota 22. 8.
|18:00
|Slovensko – Švédsko
|Neděle 23. 8.
|15:00
|Francie – Chorvatsko
|Neděle 23. 8.
|18:00
|Švédsko – Itálie
|Pondělí 24. 8.
|16:00
|Chorvatsko – Slovensko
|Pondělí 24. 8.
|19:00
|Černá Hora – Francie
|Úterý 25. 8.
|16:00
|Itálie – Slovensko
|Úterý 25. 8.
|19:00
|Švédsko – Chorvatsko
|Středa 26. 8.
|16:00
|Francie – Itálie
|Středa 26. 8.
|19:00
|Slovensko – Černá Hora
|Čtvrtek 27. 8.
|16:00
|Chorvatsko – Černá Hora
|Čtvrtek 27. 8.
|19:00
|Švédsko – Francie
Hostitelská města a haly ME ve volejbale žen
Turnaj se odehraje ve čtyřech moderních arénách napříč pořadatelskými zeměmi:
- Brno (Česko) - Výstaviště Brno (BVV): Hala s kapacitou 5 000 diváků hostí zápasy skupiny B, část osmifinále a čtvrtfinále (celkem 21 utkání). Zápasy byly přesunuty do Pavilonu P z důvodu nedostavěné Areny Brno.
- Istanbul (Turecko) - Sinan Erdem Dome: Největší aréna turnaje s kapacitou 18 000 diváků přivítá zápasy skupiny A, část osmifinále, čtvrtfinále a kompletní vyvrcholení turnaje (semifinále, zápas o 3. místo i finále – celkem 25 utkání).
- Göteborg (Švédsko) - Scandinavium: Aréna s kapacitou 10 000 diváků je dějištěm zápasů základní skupiny D (celkem 15 utkání).
- Baku (Ázerbájdžán) - National Gymnastics Arena: Hala pro 9 000 diváků hostí kompletní program základní skupiny C (celkem 15 utkání).
Herní systém turnaje
Formát šampionátu navazuje na osvědčený model evropských turnajů:
- Základní skupiny: 24 účastníků je rozděleno do čtyř skupin po šesti týmech (A, B, C, D). Ve skupině hraje každý tým s každým jednokolově.
- Postup do play-off: Ze skupiny postupují čtyři nejlepší celky do osmifinále. Týmy na 5. a 6. místě na šampionátu končí.
- Vyřazovací část: Play-off se hraje vyřazovacím systémem na jeden vítězný zápas od 30. srpna do 6. září 2026.
- Kvalifikační kvóty: Šampion ME 2026 si zajistí přímý postup na Letní olympijské hry 2028 v Los Angeles. Tři nejlepší týmy se zároveň kvalifikují na Mistrovství světa 2027 v Kanadě a USA.
Složení základních skupin ME ve volejbale žen 2026
Rozlosování skupin proběhlo v italském Bari. Pořadatelské země měly právo zvolit si do své skupiny jednoho soupeře (Česko si vybralo Rakousko, Turecko Lotyšsko, Ázerbájdžán Portugalsko a Švédsko Černou Horu).
Složení základních skupin ME 2026
|Skupina A (Istanbul)
|Skupina B (Brno)
|Skupina C (Baku)
|Skupina D (Göteborg)
|Turecko
|Česko
|Ázerbájdžán
|Švédsko
|Lotyšsko
|Rakousko
|Portugalsko
|Černá Hora
|Polsko
|Srbsko
|Nizozemsko
|Itálie
|Německo
|Ukrajina
|Belgie
|Francie
|Slovinsko
|Bulharsko
|Rumunsko
|Slovensko
|Maďarsko
|Řecko
|Španělsko
|Chorvatsko
Vstupenky na ME ve volejbale žen
- Vstupenky na ME ve volejbale žen 2026 jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticketportal ZDE. K dispozici jsou ve čtyřech cenových kategoriích.
- Kromě vstupenek na jednotlivá utkání lze zakoupit také zvýhodněné balíčky – permanentku na celý turnaj za 5 390 Kč, balíček na všechny zápasy českého týmu za 3 890 Kč nebo vstupenky na play-off od 1 990 Kč.
- Ceny vstupenek na zápasy základní skupiny začínají na 590 Kč, VIP Grand Stand stojí 2 390 Kč.
- K dispozici jsou také slevy pro děti, studenty a seniory
Kde sledovat ME ve volejbale žen 2026 živě
- Česká televize (ČT sport): Přímé přenosy všech utkání české reprezentace a vybraných duelů play-off.
- ČT sport Plus: Online vysílání a doplňkové přenosy na platformě iVysílání.