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Mistrovství Evropy v šipkách 2026: Program, výsledky, přímý přenos

Kamil Jurek
  16:45

Český šipkař Karel Sedláček. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Harald Deubert ČTK

Evropský šampionát v šipkách 2026 se koná od 22. do 25. října v Dortmundu, mezi startujícími je i Karel Sedláček. Sledujte přímé přenosy online.
ME v šipkách 2026 - informace
Datum:22. – 25. října 2026
Místo:Westfalenhallen, Dortmund
Počet hráčů:32
Češi:Karel Sedláček
Kde sledovat:Tipsport zde, Nova Sport 2

European Darts Championship 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Mistrovství Evropy v šipkách 2026 je každoročním vyvrcholením turnajů evropské série, i letos se koná v německém Dortmundu. Po čtyřech letech je mezi 32 startujícími i Karel Sedláček.

Pravidla jsou standardní – hraje se na legy a klasických 501 bodů, zavírá se doublem nebo bulls-eye, tedy středem. Na kolik her se hrají jednotlivé fáze?

  • 1. kolo: 6 vítězných legů (best of 11)
  • osmifinále a čtvrtfinále: 10 vítězných legů (best of 19)
  • semifinále a finále: 11 vítězných legů (best of 21)

Šipky v Německu 2026: program, výsledky, pavouk

Celý turnaj je rozdělen do pouhých 4 dnů, Karel Sedláček jde ve čtvrtek do akce jako poslední. Na úvod se utká s Rossem Smithem, vítězem dvou akcí z letošní European Tour. Ten je nasazenou jedničkou.

První kolo pokračuje ještě v pátek, sobota pak patří všem osmifinálovým zápasům. V neděli už se celá akce dohraje do konce, vítěze poznáme ve večerních hodinách. Bude jím znovu Gian van Veen?

European Darts Championship 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
Smith – Sedláček22.10., 22:40Nijman – Schindler23.10., 21:40
Wade – Heta22.10., 21:10Joyce – Wattimena23.10., 19:10
van Veen – Gilding22.10., 22:10Clayton – Springer23.10., 20:40
Woodhouse – van Duijvenbode22.10., 19:10Rock – Dobey23.10., 22:40
Zonneveld – Menzies22.10., 20:10Ratajski – Chisnall23.10., 19:40
Price – Cross22.10., 20:40Doets – van Gerwen23.10., 22:10
Noppert – Bunting22.10., 19:40Aspinall – Reyes23.10., 20:10
Humphries – Searle22.10., 21:40Littler – O’Connor23.10., 21:10

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Mezi startujícími najdeme všechny elitní šipkaře, včetně světové jedničky Luke Littlera a dvojky Luke Humphriese. Ani jeden z nich zatím ME nevyhrál, druhý jmenovaný loni ve finále jen těsně podlehl Gianu van Veenovi – aktuální světové trojce.

Debut čeká na nizozemské šipkaře Kevina Doetse a Nielse Zonnevelda, který před pár dny nečekaně ovládl domácí Dutch Darts Championship. Ve finále si poradil s dalším krajanem, Danny Noppertem.

Karel Sedláček se na ME kvalifikoval jako úplně poslední, určitě by rád vylepšil čtyři roky starý výsledek. Tehdy hned v prvním zápase nestačil na Michaela Smitha (4:6).

Šipkaři na European Darts Championship 2026
#JménoZemě#JménoZemě
1Ross SmithAnglie17Damon HetaAustrálie
2Wessel NijmanNizozemsko18Jermaine WattimenaNizozemsko
3Krzysztof RatajskiPolsko19Michael van GerwenNizozemsko
4Niels ZonneveldNizozemsko20Rob CrossAnglie
5Danny NoppertNizozemsko21Ryan SearleAnglie
6Nathan AspinallAnglie22William O’ConnorIrsko
7Jonny ClaytonWales23Chris DobeyAnglie
8Gian van VeenNizozemsko24Dirk van DuijvenbodeNizozemsko
9Luke WoodhouseAnglie25Andrew GildingAnglie
10Josh RockSeverní Irsko26Niko SpringerNěmecko
11Luke LittlerAnglie27Cristo ReyesŠpanělsko
12Luke HumphriesAnglie28Stephen BuntingAnglie
13Gerwyn PriceWales29Cameron MenziesSkotsko
14Kevin DoetsNizozemsko30Dave ChisnallAnglie
15Ryan JoyceAnglie31Martin SchindlerNěmecko
16James WadeAnglie32Karel SedláčekČesko

Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online

Ty nejlepší šipky vysílá Tipsport zde – nově zaregistrovaní si kromě live streamů přijdou i na zajímavý vstupní bonus ve výši 1 000 Kč. Alternativně lze využít také přenosy u Chance.

V televizi si fanoušci mohou naladit Nova Sport 2, jde však o placený kanál. Mají jej v nabídce poskytovatelé Oneplay, Telly, Skylink, Vodafone TV nebo Magenta TV.

Prize money a odměny

Letos poprvé se celková výše odměn vyšplhala na 750 000 £, což je v přepočtu necelých 22 milionů korun. Vítěz bere 4,3 milionu.

Konkrétní rozdělení vypadá takto:

  • vítěz: 150 000 liber
  • finalista: 80 000 liber
  • semifinalista: 50 000 liber
  • čtvrtfinalista: 35 000 liber
  • osmifinalista: 20 000 liber
  • účastník 1. kola: 7 500 liber
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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