|ME v šipkách 2026 - informace
|Datum:
|22. – 25. října 2026
|Místo:
|Westfalenhallen, Dortmund
|Počet hráčů:
|32
|Češi:
|Karel Sedláček
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
European Darts Championship 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Mistrovství Evropy v šipkách 2026 je každoročním vyvrcholením turnajů evropské série, i letos se koná v německém Dortmundu. Po čtyřech letech je mezi 32 startujícími i Karel Sedláček.
Pravidla jsou standardní – hraje se na legy a klasických 501 bodů, zavírá se doublem nebo bulls-eye, tedy středem. Na kolik her se hrají jednotlivé fáze?
- 1. kolo: 6 vítězných legů (best of 11)
- osmifinále a čtvrtfinále: 10 vítězných legů (best of 19)
- semifinále a finále: 11 vítězných legů (best of 21)
Šipky v Německu 2026: program, výsledky, pavouk
Celý turnaj je rozdělen do pouhých 4 dnů, Karel Sedláček jde ve čtvrtek do akce jako poslední. Na úvod se utká s Rossem Smithem, vítězem dvou akcí z letošní European Tour. Ten je nasazenou jedničkou.
První kolo pokračuje ještě v pátek, sobota pak patří všem osmifinálovým zápasům. V neděli už se celá akce dohraje do konce, vítěze poznáme ve večerních hodinách. Bude jím znovu Gian van Veen?
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Smith – Sedláček
|22.10., 22:40
|Nijman – Schindler
|23.10., 21:40
|Wade – Heta
|22.10., 21:10
|Joyce – Wattimena
|23.10., 19:10
|van Veen – Gilding
|22.10., 22:10
|Clayton – Springer
|23.10., 20:40
|Woodhouse – van Duijvenbode
|22.10., 19:10
|Rock – Dobey
|23.10., 22:40
|Zonneveld – Menzies
|22.10., 20:10
|Ratajski – Chisnall
|23.10., 19:40
|Price – Cross
|22.10., 20:40
|Doets – van Gerwen
|23.10., 22:10
|Noppert – Bunting
|22.10., 19:40
|Aspinall – Reyes
|23.10., 20:10
|Humphries – Searle
|22.10., 21:40
|Littler – O’Connor
|23.10., 21:10
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Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
PDC Německo 2026: seznam hráčů i s Karlem Sedláčkem
Mezi startujícími najdeme všechny elitní šipkaře, včetně světové jedničky Luke Littlera a dvojky Luke Humphriese. Ani jeden z nich zatím ME nevyhrál, druhý jmenovaný loni ve finále jen těsně podlehl Gianu van Veenovi – aktuální světové trojce.
Debut čeká na nizozemské šipkaře Kevina Doetse a Nielse Zonnevelda, který před pár dny nečekaně ovládl domácí Dutch Darts Championship. Ve finále si poradil s dalším krajanem, Danny Noppertem.
Karel Sedláček se na ME kvalifikoval jako úplně poslední, určitě by rád vylepšil čtyři roky starý výsledek. Tehdy hned v prvním zápase nestačil na Michaela Smitha (4:6).
|#
|Jméno
|Země
|#
|Jméno
|Země
|1
|Ross Smith
|Anglie
|17
|Damon Heta
|Austrálie
|2
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|18
|Jermaine Wattimena
|Nizozemsko
|3
|Krzysztof Ratajski
|Polsko
|19
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|4
|Niels Zonneveld
|Nizozemsko
|20
|Rob Cross
|Anglie
|5
|Danny Noppert
|Nizozemsko
|21
|Ryan Searle
|Anglie
|6
|Nathan Aspinall
|Anglie
|22
|William O’Connor
|Irsko
|7
|Jonny Clayton
|Wales
|23
|Chris Dobey
|Anglie
|8
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|24
|Dirk van Duijvenbode
|Nizozemsko
|9
|Luke Woodhouse
|Anglie
|25
|Andrew Gilding
|Anglie
|10
|Josh Rock
|Severní Irsko
|26
|Niko Springer
|Německo
|11
|Luke Littler
|Anglie
|27
|Cristo Reyes
|Španělsko
|12
|Luke Humphries
|Anglie
|28
|Stephen Bunting
|Anglie
|13
|Gerwyn Price
|Wales
|29
|Cameron Menzies
|Skotsko
|14
|Kevin Doets
|Nizozemsko
|30
|Dave Chisnall
|Anglie
|15
|Ryan Joyce
|Anglie
|31
|Martin Schindler
|Německo
|16
|James Wade
|Anglie
|32
|Karel Sedláček
|Česko
Kde sledovat šipky 2026 live: přímé přenosy online
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V televizi si fanoušci mohou naladit Nova Sport 2, jde však o placený kanál. Mají jej v nabídce poskytovatelé Oneplay, Telly, Skylink, Vodafone TV nebo Magenta TV.
Prize money a odměny
Letos poprvé se celková výše odměn vyšplhala na 750 000 £, což je v přepočtu necelých 22 milionů korun. Vítěz bere 4,3 milionu.
Konkrétní rozdělení vypadá takto:
- vítěz: 150 000 liber
- finalista: 80 000 liber
- semifinalista: 50 000 liber
- čtvrtfinalista: 35 000 liber
- osmifinalista: 20 000 liber
- účastník 1. kola: 7 500 liber