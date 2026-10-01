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ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  7:23

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour. | foto: Reuters

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis závodů, průběžné výsledky, detaily o profilech tratí a informace k živým přenosům.
ME v silniční cyklistice 2026Informace
Termín:2. – 7. října 2026
Místo:Lublaň (Ljubljana) a Šenčur, Slovinsko
Počet závodů:14 závodů v 6 dnech
Účast:900 závodníků, 43 zemí
Kategorie:Junioři, U23, Elite (muži i ženy)
TV přenosy:Eurosport, platforma Max

Program ME v silniční cyklistice 2026 (rozpis závodů a časy)

V pátek, sobotu a neděli jsou na programu silniční závody s hromadným startem. Po pondělním volném dni určeném k prohlídce tratí následují úterní smíšené štafety a závěrečná středa patří individuálním soubojům s chronometrem.

DatumČas (SELČ)Kategorie a disciplínaVítěz
Pátek 2. 10.09:00Ženy U23 – silniční závod
13:30 Muži U23 – silniční závod
Sobota 3. 10.09:00Junioři – silniční závod
13:30Ženy Elite – silniční závod
Neděle 4. 10.09:00Juniorky – silniční závod
12:30Muži Elite – silniční závod
Pondělí 5. 10.Volný den (trénink a prohlídka časovky)
Úterý 6. 10.11:00Junioři – smíšená štafeta (Mixed Relay TTT)
15:00 Elite – smíšená štafeta (Mixed Relay TTT)
Středa 7. 10.09:30Juniorky – individuální časovka (ITT)
10:45Junioři – individuální časovka (ITT)
12:00Ženy U23 – individuální časovka (ITT)
13:00Muži U23 – individuální časovka (ITT)
14:30Ženy Elite – individuální časovka (ITT)
15:30Muži Elite – individuální časovka (ITT)

Češi na ME v silniční cyklistice 2026: Oficiální nominace

Český svaz cyklistiky představil finální nominaci závodníků pro evropský šampionát ve Slovinsku. Na startu figurují zástupci všech šesti kategorií – od juniorů až po elitu. V nejsledovanější kategorii mužů Elite se představí trojice Mathias Vacek, Dominik Neuman a Josef Černý, přičemž Vacek je přihlášen jak do silničního závodu, tak do středeční individuální časovky.

KategorieJméno závodníkaDisciplína
Muži Elite (ME)Mathias VacekČasovka, Silniční závod
Dominik NeumanSilniční závod
Josef ČernýSilniční závod
Ženy Elite (WE)Kristýna BurlováSilniční závod
Muži U23 (MU)Pavel ŠumpíkČasovka, Silniční závod
Adam BittmanSilniční závod
Martin BártaSilniční závod
Milan KadlecSilniční závod
Ženy U23 (WU)Eliška KvasničkováČasovka, Silniční závod
Julia KopeckýČasovka, Silniční závod
Barbora NěmcováSilniční závod
Junioři (MJ)Daniel KuběnaČasovka
Jakub ZaňkaČasovka, Silniční závod
Šimon KmentČasovka, Silniční závod
David SvobodaSilniční závod
Antonín JohnSilniční závod
David IchaSilniční závod
Juniorky (WJ)Karolína ŠpicarováČasovka, Silniční závod
Eva DrhováČasovka, Silniční závod
Natálie NěmcováSilniční závod
Michaela JiroutkováSilniční závod

Profil trati a obávané stoupání Možjanca

Centrem šampionátu je slovinská Lublaň a region Horní Kraňsko (Gorenjska). Z Kongresového náměstí v centru Lublaně vyrazí závody mužů a žen Elite a mužů do 23 let. Peloton zamíří přes Škofju Loku a Kranj směrem k Šenčuru, kde se rozhodne o evropských titulech. Juniorské závody a ženský závod kategorie U23 startují přímo v Šenčuru.

O vítězi mužského závodu Elite rozhodne závěrečný 22,1 kilometru dlouhý okruh v okolí Šenčuru. Jeho součástí je stoupání na Možjancu dlouhé 2,1 kilometru s průměrným sklonem 10,2 procenta a maximem 15,8 procenta. Muži Elite absolvují okruh pětkrát a celkem ujedou 196,3 kilometru. Ženy Elite jej absolvují dvakrát, muži U23 čtyřikrát.

Stejný 22,1 kilometru dlouhý okruh čeká také všechny účastníky středečních individuálních časovek. Ani v této disciplíně tak nepůjde o čistě rovinatou trať – časovkáři se musí vypořádat se stoupáním na Možjancu i následným technickým sjezdem.

Parametry stoupání Možjanca

  • Délka: 2,1 km
  • Průměrný sklon: 10,2 %
  • Profil a náročnost: Stoupání začíná v Tupaličích po ostré pravotočivé zatáčce. Trať následně pokračuje až na Možjancu, jejíž maximální sklon dosahuje 15,8 procenta.
  • Co následuje po vrcholu: Ani po zdolání Možjancy nepřichází okamžitě sjezd. Úzká silnice pokračuje zvlněným terénem směrem ke Štefanji Gori, který podle pořadatelů závodníkům nedává prostor k odpočinku. Teprve poté následuje technicky náročný sjezd směrem ke spodní stanici lanovky na Krvavec a dále do údolí.

Oficiálně potvrzeno: Pogačar i Žigartová na domácím ME chybí

Ačkoliv trasa elitního silničního závodu vede přímo přes rodnou Komendu Tadeje Pogačara kolem domu jeho rodičů, obhájce evropského titulu na startu neuvidíme. Spekulace o jeho překvapivém návratu po pádu a zranění na Vueltě definitivně utnulo oficiální oznámení Slovinského cyklistického svazu – Pogačar na soupisce nefiguruje a prioritou zůstává stoprocentní zotavení.

Ze stejného důvodu bude ve startovní listině chybět také jeho partnerka Urška Žigartová, která se rovněž zotavuje z těžkého pádu na Faun Tour Femmes.

Největší hvězdy a favorité ME 2026

Kde sledovat ME v silniční cyklistice 2026 živě: TV i online stream

  • Vysílání v televizi: Přenosy ze závodů (zejména kategorie Elite a U23) nabídne sportovní stanice Eurosport s odborným českým komentářem.
  • Online platforma Max: Digitální platforma Max odvysílá všechny závody od startu až do cíle v přímých přenosech bez reklam.
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