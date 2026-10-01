|ME v silniční cyklistice 2026
|Informace
|Termín:
|2. – 7. října 2026
|Místo:
|Lublaň (Ljubljana) a Šenčur, Slovinsko
|Počet závodů:
|14 závodů v 6 dnech
|Účast:
|900 závodníků, 43 zemí
|Kategorie:
|Junioři, U23, Elite (muži i ženy)
|TV přenosy:
|Eurosport, platforma Max
Program ME v silniční cyklistice 2026 (rozpis závodů a časy)
V pátek, sobotu a neděli jsou na programu silniční závody s hromadným startem. Po pondělním volném dni určeném k prohlídce tratí následují úterní smíšené štafety a závěrečná středa patří individuálním soubojům s chronometrem.
|Datum
|Čas (SELČ)
|Kategorie a disciplína
|Vítěz
|Pátek 2. 10.
|09:00
|Ženy U23 – silniční závod
|13:30
|Muži U23 – silniční závod
|Sobota 3. 10.
|09:00
|Junioři – silniční závod
|13:30
|Ženy Elite – silniční závod
|Neděle 4. 10.
|09:00
|Juniorky – silniční závod
|12:30
|Muži Elite – silniční závod
|Pondělí 5. 10.
|–
|Volný den (trénink a prohlídka časovky)
|Úterý 6. 10.
|11:00
|Junioři – smíšená štafeta (Mixed Relay TTT)
|15:00
|Elite – smíšená štafeta (Mixed Relay TTT)
|Středa 7. 10.
|09:30
|Juniorky – individuální časovka (ITT)
|10:45
|Junioři – individuální časovka (ITT)
|12:00
|Ženy U23 – individuální časovka (ITT)
|13:00
|Muži U23 – individuální časovka (ITT)
|14:30
|Ženy Elite – individuální časovka (ITT)
|15:30
|Muži Elite – individuální časovka (ITT)
Češi na ME v silniční cyklistice 2026: Oficiální nominace
Český svaz cyklistiky představil finální nominaci závodníků pro evropský šampionát ve Slovinsku. Na startu figurují zástupci všech šesti kategorií – od juniorů až po elitu. V nejsledovanější kategorii mužů Elite se představí trojice Mathias Vacek, Dominik Neuman a Josef Černý, přičemž Vacek je přihlášen jak do silničního závodu, tak do středeční individuální časovky.
|Kategorie
|Jméno závodníka
|Disciplína
|Muži Elite (ME)
|Mathias Vacek
|Časovka, Silniční závod
|Dominik Neuman
|Silniční závod
|Josef Černý
|Silniční závod
|Ženy Elite (WE)
|Kristýna Burlová
|Silniční závod
|Muži U23 (MU)
|Pavel Šumpík
|Časovka, Silniční závod
|Adam Bittman
|Silniční závod
|Martin Bárta
|Silniční závod
|Milan Kadlec
|Silniční závod
|Ženy U23 (WU)
|Eliška Kvasničková
|Časovka, Silniční závod
|Julia Kopecký
|Časovka, Silniční závod
|Barbora Němcová
|Silniční závod
|Junioři (MJ)
|Daniel Kuběna
|Časovka
|Jakub Zaňka
|Časovka, Silniční závod
|Šimon Kment
|Časovka, Silniční závod
|David Svoboda
|Silniční závod
|Antonín John
|Silniční závod
|David Icha
|Silniční závod
|Juniorky (WJ)
|Karolína Špicarová
|Časovka, Silniční závod
|Eva Drhová
|Časovka, Silniční závod
|Natálie Němcová
|Silniční závod
|Michaela Jiroutková
|Silniční závod
Profil trati a obávané stoupání Možjanca
Centrem šampionátu je slovinská Lublaň a region Horní Kraňsko (Gorenjska). Z Kongresového náměstí v centru Lublaně vyrazí závody mužů a žen Elite a mužů do 23 let. Peloton zamíří přes Škofju Loku a Kranj směrem k Šenčuru, kde se rozhodne o evropských titulech. Juniorské závody a ženský závod kategorie U23 startují přímo v Šenčuru.
O vítězi mužského závodu Elite rozhodne závěrečný 22,1 kilometru dlouhý okruh v okolí Šenčuru. Jeho součástí je stoupání na Možjancu dlouhé 2,1 kilometru s průměrným sklonem 10,2 procenta a maximem 15,8 procenta. Muži Elite absolvují okruh pětkrát a celkem ujedou 196,3 kilometru. Ženy Elite jej absolvují dvakrát, muži U23 čtyřikrát.
Stejný 22,1 kilometru dlouhý okruh čeká také všechny účastníky středečních individuálních časovek. Ani v této disciplíně tak nepůjde o čistě rovinatou trať – časovkáři se musí vypořádat se stoupáním na Možjancu i následným technickým sjezdem.
Parametry stoupání Možjanca
- Délka: 2,1 km
- Průměrný sklon: 10,2 %
- Profil a náročnost: Stoupání začíná v Tupaličích po ostré pravotočivé zatáčce. Trať následně pokračuje až na Možjancu, jejíž maximální sklon dosahuje 15,8 procenta.
- Co následuje po vrcholu: Ani po zdolání Možjancy nepřichází okamžitě sjezd. Úzká silnice pokračuje zvlněným terénem směrem ke Štefanji Gori, který podle pořadatelů závodníkům nedává prostor k odpočinku. Teprve poté následuje technicky náročný sjezd směrem ke spodní stanici lanovky na Krvavec a dále do údolí.
Oficiálně potvrzeno: Pogačar i Žigartová na domácím ME chybí
Ačkoliv trasa elitního silničního závodu vede přímo přes rodnou Komendu Tadeje Pogačara kolem domu jeho rodičů, obhájce evropského titulu na startu neuvidíme. Spekulace o jeho překvapivém návratu po pádu a zranění na Vueltě definitivně utnulo oficiální oznámení Slovinského cyklistického svazu – Pogačar na soupisce nefiguruje a prioritou zůstává stoprocentní zotavení.
Ze stejného důvodu bude ve startovní listině chybět také jeho partnerka Urška Žigartová, která se rovněž zotavuje z těžkého pádu na Faun Tour Femmes.
Největší hvězdy a favorité ME 2026
- Belgie: Do čela silné belgické sestavy se staví fenomén Remco Evenepoel, kterému budou krýt záda Maxim Van Gils, Ilan Van Wilder či Quinten Hermans.
- Slovinsko: Domácí reprezentace nasazuje hvězdnou sestavu v čele s Primožem Rogličem, vítězem monumentu Matejem Mohoričem, časovkářem Janem Tratnikem a Domenem Novakem.
- Španělsko: Mimořádně nebezpečnou sestavu přiváží Španělé v čele s Juanem Ayusem a čerstvým talentem Ivánem Romeem.
- Dánsko: Na startu nechybí bývalý mistr světa Mads Pedersen společně s Mikkelem Bjergem či Kasperem Asgreenem.
- Švýcarsko: Pozici lídra plní Marc Hirschi.
- Francie: Elitní výběr vysílá jména jako Romain Grégoire, Kevin Vauquelin či Pavel Sivakov.
Kde sledovat ME v silniční cyklistice 2026 živě: TV i online stream
- Vysílání v televizi: Přenosy ze závodů (zejména kategorie Elite a U23) nabídne sportovní stanice Eurosport s odborným českým komentářem.
- Online platforma Max: Digitální platforma Max odvysílá všechny závody od startu až do cíle v přímých přenosech bez reklam.