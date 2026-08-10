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ME v plážovém volejbalu 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat

Kamil Jurek
  19:19

Kateřina Pavelková sleduje svou sestru Annu, jak útoční během ostravského turnaje v utkání se Švýcarkami. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu 2026 se koná v polském městečku Stare Jabłonki od 12. do 16. srpna. V akci jsou i české páry – v článku najdete program, výsledky i odkazy na sledování.

Kde sledovat ME v plážovém volejbalu živě, live streamy online

Všechny zápasy z evropského šampionátu v plážovém volejbalu mohou zájemci sledovat prostřednictvím online streamů, v TV se přenosy neobjeví.

Doporučit tak můžeme například streamy na TV Tipsport zde – tato sázková kancelář se věnuje všem turnajům v tomto sportu, navíc vypisuje zajímavé kurzy. Nově zaregistrovaní berou bonus 1 000 Kč. Alternativně lze zvolit placenou EuroVolley TV.

ME v beachvolejbalu 2026
Termín:12. – 16. srpna 2026
Místo:Stare Jabłonki, Polsko
Kategorie:muži i ženy
Pavouk:32 párů v každém pavouku
Češi:3 mužské + 3 ženské páry
Přenosy:u Tipsportu zde

Mistrovství Evropy v beachvolejbalu 2026 muži a ženy: výsledky

Turnaje se účastní celkem 32 mužských a 32 ženských párů, které jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Přímo do osmifinále jde vždy vítězný tým, druhý a třetí dvojice musí už ve vyřazovacím pavouku hrát ještě zápas navíc.

V tabulce najdete všechny zápasy českých párů, od semifinále pak přehled všech zápasů.

ME v beachvolejbalu 2026 – muži
Skupiny
Perušič/Džavoronok – Ehlers/Wüst12.8., 12:30
Šépka/Sedlák – Rotar/Gauthier-Rat12.8., 14:30
Trousil/Schweiner – Chouikh/G.-Gardoque12.8., 14:30
ME v beachvolejbalu 2026 – ženy
Skupiny
A.Pavelková/K.Pavelková
A.Vergéová-Depréová/Z. Vergéová-Depréová		12.8., 9:50
Neuschaeferová/Maixnerová
Placetteová/Richardová		12.8., 10:40
Svozilová/Štochlová – Hogenhoutová/Koninková12.8., 10:40

Kdo hraje na ME v Polsku? Přehled českých párů

Česká republika má na EuroBeachVolley 2026 bohaté zastoupení, hrají totiž 3 mužské a 3 ženské páry. V akci uvidíme i Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem, každý už však hraje s jiným parťákem.

Nominace tedy vypadá následovně:

  • Muži: Ondřej Perušič / Matyáš Džavoronok, Jakub Šépka / Jiří Sedlák, Tadeáš Trousil / David Schweiner
    • Ženy: Anna Pavelková / Kateřina Pavelková, Kylie Neuschaeferová / Martina Maixnerová, Markéta Svozilová / Marie-Sára Štochlová

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CEV EuroBeachVolley 2026: program, harmonogram

Celá akce trvá pouhých 5 dnů, program je tak nabitý a každý den čeká na fanoušky beachvolejbalu spoustu zápasů.

DatumKolo
12.–13. srpna (st–čt)skupiny (pool play)
13. srpna (čtvrtek)play off (round of 24)
14. srpna (pátek)osmifinále, čtvrtfinále
15. srpna (sobota)čtvrtfinále, semifinále
16. srpna (neděle)semifinále, o 3. místo, finále

Vítězové beach volejbalového ME, historie

Muži si své mistrovství Evropy poprvé zahráli v roce 1993, ženy o rok později – tehdy se poprvé a naposledy konal šampionát na dvou různých místech. Od roku 1995 je vždy jedno dějiště a hraje se mužská i ženská část současně.

Historie pamatuje i na české evropské šampiony. Pro český plážový volejbal byl skvělý rok 1996, kdy mezi muži zvítězili Marek Pakosta a Michal Palinek, ženský turnaj ovládly Eva Celbová a Soňa Nováková. Na tento zlatý úspěch navázaly i o dva roky později, k tomu mají další tři bronzy.

Posledními českými medailisty jsou stříbrní Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem (2022), u žen bronzový pár Barbora Hermannová a Markéta Sluková (2018).

Poslední vítězové ME v beach volejbalu
RokMužský párŽenský pár
2025Mol / SørumHladunová / Lazarenková
2024Pļaviņš / FokerotsMüllerová / Tillmannová
2023Åhman / HellvigBrunnerová / Hüberliová
2022Åhman / HellvigGraudinová / Kravčenoková
2021Mol / SørumBetschartová / Hüberliová
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