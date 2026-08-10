Kde sledovat ME v plážovém volejbalu živě, live streamy online
Všechny zápasy z evropského šampionátu v plážovém volejbalu mohou zájemci sledovat prostřednictvím online streamů, v TV se přenosy neobjeví.
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|ME v beachvolejbalu 2026
|Termín:
|12. – 16. srpna 2026
|Místo:
|Stare Jabłonki, Polsko
|Kategorie:
|muži i ženy
|Pavouk:
|32 párů v každém pavouku
|Češi:
|3 mužské + 3 ženské páry
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
Mistrovství Evropy v beachvolejbalu 2026 muži a ženy: výsledky
Turnaje se účastní celkem 32 mužských a 32 ženských párů, které jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Přímo do osmifinále jde vždy vítězný tým, druhý a třetí dvojice musí už ve vyřazovacím pavouku hrát ještě zápas navíc.
V tabulce najdete všechny zápasy českých párů, od semifinále pak přehled všech zápasů.
|Skupiny
|Perušič/Džavoronok – Ehlers/Wüst
|12.8., 12:30
|Šépka/Sedlák – Rotar/Gauthier-Rat
|12.8., 14:30
|Trousil/Schweiner – Chouikh/G.-Gardoque
|12.8., 14:30
|Skupiny
|A.Pavelková/K.Pavelková –
A.Vergéová-Depréová/Z. Vergéová-Depréová
|12.8., 9:50
|Neuschaeferová/Maixnerová –
Placetteová/Richardová
|12.8., 10:40
|Svozilová/Štochlová – Hogenhoutová/Koninková
|12.8., 10:40
Kdo hraje na ME v Polsku? Přehled českých párů
Česká republika má na EuroBeachVolley 2026 bohaté zastoupení, hrají totiž 3 mužské a 3 ženské páry. V akci uvidíme i Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem, každý už však hraje s jiným parťákem.
Nominace tedy vypadá následovně:
- Muži: Ondřej Perušič / Matyáš Džavoronok, Jakub Šépka / Jiří Sedlák, Tadeáš Trousil / David Schweiner
- Ženy: Anna Pavelková / Kateřina Pavelková, Kylie Neuschaeferová / Martina Maixnerová, Markéta Svozilová / Marie-Sára Štochlová
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CEV EuroBeachVolley 2026: program, harmonogram
Celá akce trvá pouhých 5 dnů, program je tak nabitý a každý den čeká na fanoušky beachvolejbalu spoustu zápasů.
|Datum
|Kolo
|12.–13. srpna (st–čt)
|skupiny (pool play)
|13. srpna (čtvrtek)
|play off (round of 24)
|14. srpna (pátek)
|osmifinále, čtvrtfinále
|15. srpna (sobota)
|čtvrtfinále, semifinále
|16. srpna (neděle)
|semifinále, o 3. místo, finále
Vítězové beach volejbalového ME, historie
Muži si své mistrovství Evropy poprvé zahráli v roce 1993, ženy o rok později – tehdy se poprvé a naposledy konal šampionát na dvou různých místech. Od roku 1995 je vždy jedno dějiště a hraje se mužská i ženská část současně.
Historie pamatuje i na české evropské šampiony. Pro český plážový volejbal byl skvělý rok 1996, kdy mezi muži zvítězili Marek Pakosta a Michal Palinek, ženský turnaj ovládly Eva Celbová a Soňa Nováková. Na tento zlatý úspěch navázaly i o dva roky později, k tomu mají další tři bronzy.
Posledními českými medailisty jsou stříbrní Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem (2022), u žen bronzový pár Barbora Hermannová a Markéta Sluková (2018).
|Rok
|Mužský pár
|Ženský pár
|2025
|Mol / Sørum
|Hladunová / Lazarenková
|2024
|Pļaviņš / Fokerots
|Müllerová / Tillmannová
|2023
|Åhman / Hellvig
|Brunnerová / Hüberliová
|2022
|Åhman / Hellvig
|Graudinová / Kravčenoková
|2021
|Mol / Sørum
|Betschartová / Hüberliová