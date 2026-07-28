ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace

|Detail
|Informace
|Termín
|30. července – 2. srpna 2026
|Místo konání
|Monteceneri (kanton Ticino), Švýcarsko
|Disciplíny
|Cross-country (XCO), Short Track (XCC), Týmová štafeta (XCR)
|Kategorie
|Junioři, U23, Elite, Štafeta
|Kde sledovat
|Eurosport
Program a harmonogram závodů
Šampionát odstartuje ve čtvrtek 30. července přibližně v době oběda, kdy jsou na programu závody v Short Tracku (XCC) pro všechny kategorie. V pátek následuje týmová štafeta (XCR) a o víkendu celou akci zakončí závody v olympijském cross-country (XCO).
|Čas
|Kategorie a disciplína
|Výsledky
|11:00
|Juniorky, XCC
|11:45
|Junioři, XCC
|16:00
|Ženy U23, XCC
|16:45
|Muži U23, XCC
|17:30
|Ženy Elite, XCC
|18:15
|Muži Elite, XCC
|Čas
|Kategorie a disciplína
|Výsledky
|15:30
|Týmová štafeta, XCR
|Datum a čas
|Kategorie a disciplína
|Výsledky
|1. 8. 11:00
|Junioři, XCO
|1. 8. 14:15
|Juniorky, XCO
|1. 8. 16:15
|Muži U23, XCO
|2. 8. 11:00
|Ženy U23, XCO
|2. 8. 13:30
|Ženy Elite, XCO
|2. 8. 16:10
|Muži Elite, XCO
Česká nominace na ME v horských kolech
V Monteceneri se představí celkem třináct českých reprezentantů. Trenér Viktor Zapletal na šampionát nominoval následující složení:
- Muži Elite: Jan Sáska (XCO, XCR), Jan Zatloukal (XCO, XCC).
- Ženy Elite: Tereza Tvarůžková (XCO, XCR), Adéla Holubová (XCO, XCC).
- Muži U23: Patrik Černý (XCO, XCR).
- Ženy U23: Simona Spěšná (XCO, XCC), Amálie Gottwaldová (XCO, XCC), Eliška Hanáková (XCO, XCR).
- Junioři: Ondřej Plic (XCO, XCR), Josef Kuchař (XCO, XCC).
- Juniorky: Barbora Bukovská (XCO, XCC), Lucie Grohová (XCO, XCC), Justýna Novotná (XCO, XCR).
Osminásobný mistr republiky Ondřej Cink na mistrovství nestartuje z důvodu cílené přípravy na mistrovství světa. Z původní ženské nominace vypadla kvůli přetrvávajícímu nachlazení Jitka Čábelická.
Mezi nejvýraznější jména výpravy patří juniorka Barbora Bukovská, Královna české cyklistiky za rok 2025, která loni vybojovala na ME stříbro v Short Tracku a bronz v Cross Country. V kategorii U23 se očekávají kvalitní výsledky od juniorské mistryně Evropy z roku 2022 Simony Spěšné, mezi elitními ženami pak startuje úřadující domácí mistryně Tereza Tvarůžková.
Přehled posledních vítězů ME (Elite)
V loňském roce (2025) získali titul v elitní kategorii mužů Tom Pidcock reprezentující Velkou Británii a mezi ženami švédská závodnice Jenny Rissvedsová. Titul z roku 2024 drží Ital Simone Avondetto a Nizozemka Puck Pieterseová. Z českých zástupců zapsal do historických tabulek vítězství Jaroslav Kulhavý, který mistrovství Evropy ovládl v letech 2010 a 2011.