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ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace

Kristýna Polášková
  9:00

Tereza Tvarůžková na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mistrovství Evropy horských kol 2026 hostí švýcarské Monteceneri. Od 30. července do 2. srpna se zde utkají nejlepší evropští jezdci v disciplínách Cross-country, Short Track, Týmová štafeta. Českou republiku reprezentuje třináct závodníků, přičemž pozornost směřuje především do ženských a juniorských kategorií.
Základní informace o ME v horské cyklistice 2026
DetailInformace
Termín30. července – 2. srpna 2026
Místo konáníMonteceneri (kanton Ticino), Švýcarsko
DisciplínyCross-country (XCO), Short Track (XCC), Týmová štafeta (XCR)
KategorieJunioři, U23, Elite, Štafeta
Kde sledovatEurosport

Program a harmonogram závodů

Šampionát odstartuje ve čtvrtek 30. července přibližně v době oběda, kdy jsou na programu závody v Short Tracku (XCC) pro všechny kategorie. V pátek následuje týmová štafeta (XCR) a o víkendu celou akci zakončí závody v olympijském cross-country (XCO).

Čtvrtek 30. 7. - Short Track (XCC)
ČasKategorie a disciplínaVýsledky
11:00Juniorky, XCC
11:45Junioři, XCC
16:00Ženy U23, XCC
16:45Muži U23, XCC
17:30Ženy Elite, XCC
18:15Muži Elite, XCC
Pátek 31. 7. – Týmová štafeta (XCR)
ČasKategorie a disciplínaVýsledky
15:30Týmová štafeta, XCR
Víkend 1. 8. a 2. 8. – Cross-country (XCO)
Datum a časKategorie a disciplínaVýsledky
1. 8. 11:00Junioři, XCO
1. 8. 14:15Juniorky, XCO
1. 8. 16:15Muži U23, XCO
2. 8. 11:00Ženy U23, XCO
2. 8. 13:30Ženy Elite, XCO
2. 8. 16:10Muži Elite, XCO

Česká nominace na ME v horských kolech

V Monteceneri se představí celkem třináct českých reprezentantů. Trenér Viktor Zapletal na šampionát nominoval následující složení:

  • Muži Elite: Jan Sáska (XCO, XCR), Jan Zatloukal (XCO, XCC).
  • Ženy Elite: Tereza Tvarůžková (XCO, XCR), Adéla Holubová (XCO, XCC).
  • Muži U23: Patrik Černý (XCO, XCR).
  • Ženy U23: Simona Spěšná (XCO, XCC), Amálie Gottwaldová (XCO, XCC), Eliška Hanáková (XCO, XCR).
  • Junioři: Ondřej Plic (XCO, XCR), Josef Kuchař (XCO, XCC).
  • Juniorky: Barbora Bukovská (XCO, XCC), Lucie Grohová (XCO, XCC), Justýna Novotná (XCO, XCR).

Osminásobný mistr republiky Ondřej Cink na mistrovství nestartuje z důvodu cílené přípravy na mistrovství světa. Z původní ženské nominace vypadla kvůli přetrvávajícímu nachlazení Jitka Čábelická.

Mezi nejvýraznější jména výpravy patří juniorka Barbora Bukovská, Královna české cyklistiky za rok 2025, která loni vybojovala na ME stříbro v Short Tracku a bronz v Cross Country. V kategorii U23 se očekávají kvalitní výsledky od juniorské mistryně Evropy z roku 2022 Simony Spěšné, mezi elitními ženami pak startuje úřadující domácí mistryně Tereza Tvarůžková.

Přehled posledních vítězů ME (Elite)

V loňském roce (2025) získali titul v elitní kategorii mužů Tom Pidcock reprezentující Velkou Británii a mezi ženami švédská závodnice Jenny Rissvedsová. Titul z roku 2024 drží Ital Simone Avondetto a Nizozemka Puck Pieterseová. Z českých zástupců zapsal do historických tabulek vítězství Jaroslav Kulhavý, který mistrovství Evropy ovládl v letech 2010 a 2011.

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