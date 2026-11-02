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ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Kristýna Polášková
  7:46

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě. | foto: Profimedia.cz

Nizozemský Zeddam hostí o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vysílá do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu najdete kompletní časový program šampionátu, českou nominaci, průběžné výsledky a informace o přímých přenosech.
ME v cyklokrosu 2026Základní informace
Datum konání:7.–8. listopadu 2026
Místo:Zeddam, Nizozemsko
Kategorie:Elite, U23, Junioři (muži i ženy)
Počet českých závodníků:19
Kde sledovat (TV a stream):Eurosport

Program ME v cyklokrosu 2026 a TV přenos

Kompletní víkendový program evropského šampionátu odvysílá v přímých přenosech sportovní kanál Eurosport.

DatumČasKategorieVýsledky
Sobota 7. listopadu11:00Juniorky
13:00Muži U23
15:00Ženy Elite
Neděle 8. listopadu11:00Junioři
13:00Ženy U23
15:00Muži Elite

Česká nominace a naděje: Bukovská poprvé v U23

Z nominace vypadla Lucie Grohová, bronzová medailistka z posledního mistrovství světa juniorek, která dala přednost přípravě na horská kola. Specifikem nizozemské trati bude dominantní dlouhé schodiště s přibližně stovkou schodů, které závodníky fyzicky pořádně prověří.

Jedním z nejsledovanějších českých jmen bude Barbora Bukovská (nově v týmu Fenix-Premier Tech), která obhajuje loňský evropský titul z juniorské kategorie. Letos ji čeká výrazně těžší úkol – poprvé nastoupí v kategorii žen do 23 let.

V elitní kategorii žen bude českou jedničkou pětinásobná domácí mistryně Kristýna Zemanová. Té svědčí přestup do belgické stáje Crelan-Corendon a podle trenéra má aktuálně formu na to, aby se poprala o umístění v první pětce. Mezi muži se zraky upírají na Michaela Boroše a v mužské třiadvacítce na Kryštofa Bažanta.

Česká nominace na ME v cyklokrosu 2026

  • Muži Elite: Michael Boroš, Matyáš Fiala
  • Ženy Elite: Kristýna Zemanová, Kateřina Hladíková
  • Muži U23: Kryštof Bažant, František Hojka, Matěj Havel, Antonín John
  • Ženy U23: Kateřina Douděrová, Barbora Bukovská, Adéla Stránská
  • Junioři: Ondřej Bukovský, František Hladík, Eduard John, Jakub Panuš, Radim Dobrý
  • Juniorky: Karolína Rothbauerová, Eliška Drongová, Hana Klučková

Obhájci loňských titulů

Trikot úřadujících mistrů Evropy z elitních kategorií budou v Zeddamu obhajovat belgičan Toon Aerts a nizozemka Inge van der Heijdenová.

  • Muži Elite: Toon Aerts (Belgie)
  • Ženy Elite: Inge van der Heijdenová (Nizozemsko)
  • Muži U23: Mattia Agostinacchio (Itálie)
  • Ženy U23: Leonie Bentveldová (Nizozemsko)
  • Junioři: Filippo Grigolini (Itálie)
  • Juniorky: Barbora Bukovská (Česko)
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ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostí o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vysílá do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

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