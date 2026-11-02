|ME v cyklokrosu 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|7.–8. listopadu 2026
|Místo:
|Zeddam, Nizozemsko
|Kategorie:
|Elite, U23, Junioři (muži i ženy)
|Počet českých závodníků:
|19
|Kde sledovat (TV a stream):
|Eurosport
Program ME v cyklokrosu 2026 a TV přenos
Kompletní víkendový program evropského šampionátu odvysílá v přímých přenosech sportovní kanál Eurosport.
|Datum
|Čas
|Kategorie
|Výsledky
|Sobota 7. listopadu
|11:00
|Juniorky
|13:00
|Muži U23
|15:00
|Ženy Elite
|Neděle 8. listopadu
|11:00
|Junioři
|13:00
|Ženy U23
|15:00
|Muži Elite
Česká nominace a naděje: Bukovská poprvé v U23
Z nominace vypadla Lucie Grohová, bronzová medailistka z posledního mistrovství světa juniorek, která dala přednost přípravě na horská kola. Specifikem nizozemské trati bude dominantní dlouhé schodiště s přibližně stovkou schodů, které závodníky fyzicky pořádně prověří.
Jedním z nejsledovanějších českých jmen bude Barbora Bukovská (nově v týmu Fenix-Premier Tech), která obhajuje loňský evropský titul z juniorské kategorie. Letos ji čeká výrazně těžší úkol – poprvé nastoupí v kategorii žen do 23 let.
V elitní kategorii žen bude českou jedničkou pětinásobná domácí mistryně Kristýna Zemanová. Té svědčí přestup do belgické stáje Crelan-Corendon a podle trenéra má aktuálně formu na to, aby se poprala o umístění v první pětce. Mezi muži se zraky upírají na Michaela Boroše a v mužské třiadvacítce na Kryštofa Bažanta.
Česká nominace na ME v cyklokrosu 2026
Obhájci loňských titulů
Trikot úřadujících mistrů Evropy z elitních kategorií budou v Zeddamu obhajovat belgičan Toon Aerts a nizozemka Inge van der Heijdenová.
- Muži Elite: Toon Aerts (Belgie)
- Ženy Elite: Inge van der Heijdenová (Nizozemsko)
- Muži U23: Mattia Agostinacchio (Itálie)
- Ženy U23: Leonie Bentveldová (Nizozemsko)
- Junioři: Filippo Grigolini (Itálie)
- Juniorky: Barbora Bukovská (Česko)