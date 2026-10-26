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Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky

Kamil Jurek
  12:33

Český curler Lukáš Klíma sleduje zápas proti Norsku. (13. února 2026) | foto: Reuters

Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.
ME v curlingu 2026 - informace
Datum:27. října – 1. listopadu 2026
Místo:RT Torax Aréna, Ostrava
Kategorie:muži, ženy
Češi:mužský i ženský tým
Kde sledovat:ČT sport, ČT sport Plus

ME curling 2026 v Ostravě: program a výsledky pro Čechy a Češky

Curlingový evropský šampionát se poprvé v historii přesouvá do Česka, dějištěm je ostravská RT Torax Aréna. Již tradičně se koná současně mužský a ženský turnaj, v obou kategoriích startují i domácí Češi.

Celkem startuje 12 mužských a 12 ženských týmů, které jsou rozděleny do dvou skupin po šesti. Do play-off, které startuje 31. října odpoledne, projdou vždy pouze 2 nejlepší týmy – zahrají si rovnou semifinále.

Muži jdou ve skupině B postupně na Poláky, Švýcary, Nory, Švédy a Španěly, hraje se od 28. do 31. října.

ME v curlingu 2026 - program a výsledky Česko – MUŽI
TermínZápasVýsledek
28. 10., 8:30Polsko – Česko
28. 10., 19:00Česko – Švýcarsko
29. 10., 18:30Norsko – Česko
30. 10., 14:00Česko – Švédsko
31. 10., 9:30Španělsko – Česko

Ženy se ve skupině A utkají nejprve se Švýcarkami, pak pokračují proti Italkám, Lotyškám, Němkám a Norkám. Termíny jsou od 27. do 30. října.

ME v curlingu 2026 - program a výsledky Česko – ŽENY
TermínZápasVýsledek
27. 10., 19:00Švýcarsko – Česko
28. 10., 15:30Itálie – Česko
29. 10., 9:30Česko Lotyšsko
30. 10., 9:30Česko Německo
30. 10., 18:30Norsko – Česko

České týmy na ME v curlingu v Ostravě: sestavy, nominace

Mužská i ženská nominace je velmi nabitá, v akci by měli být ti nejlepší čeští curleři. Uvidíme tedy týmy skipa Lukáše Klímy a skipky Alžběty Zelingerové.

Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu

Skupiny pro ME v curlingu 2026: pořadí, tabulka mužů a žen

Podívejte se na pořadí obou skupin pro muže a ženy. Po každém odehraném zápase budou tabulky aktualizovány.

MUŽI – skupina A
TýmZápasyVýhryProhryBody
1. Belgie0000
2. Itálie0000
3. Německo0000
4. Nizozemsko0000
5. Rakousko0000
6. Skotsko0000
MUŽI – skupina B
TýmZápasyVýhryProhryBody
1. Česko0000
2. Norsko0000
3. Polsko0000
4. Španělsko0000
5. Švédsko0000
6. Švýcarsko0000
ŽENY – skupina A
TýmZápasyVýhryProhryBody
1. Česko0000
2. Itálie0000
3. Lotyšsko0000
4. Německo0000
5. Norsko0000
6. Švýcarsko0000
ŽENY – skupina B
TýmZápasyVýhryProhryBody
1. Dánsko0000
2. Estonsko0000
3. Litva0000
4. Skotsko0000
5. Švédsko0000
6. Turecko0000

Kde sledovat ME v curlingu 2026 live: přímé přenosy v TV a online

O přímé přenosy se stará Česká televize, která na kanále ČT sport a online platformě ČT sport Plus vysílá všechny české zápasy. Výjimečně se zápasy mohou objevit i na ČT2.

Sázkové kanceláře curling nevysílají, mělo by si však jít vsadit díky množství kurzů, a to například u Tipsportu.

Vstupenky na curlingový šampionát do Ostravy

Na šampionát si stále jde pořídit vstupenky, které nejsou nijak drahé – úvodní den stojí například pouhých 50 Kč, k dispozici jsou například i VIP lístky.

  • Úvodní den – 50 Kč
  • Celodenní vstupenka – 200 Kč
  • Permanentka na celý turnaj – 500 Kč

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