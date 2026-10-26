|ME v curlingu 2026 - informace
|Datum:
|27. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|RT Torax Aréna, Ostrava
|Kategorie:
|muži, ženy
|Češi:
|mužský i ženský tým
|Kde sledovat:
|ČT sport, ČT sport Plus
ME curling 2026 v Ostravě: program a výsledky pro Čechy a Češky
Curlingový evropský šampionát se poprvé v historii přesouvá do Česka, dějištěm je ostravská RT Torax Aréna. Již tradičně se koná současně mužský a ženský turnaj, v obou kategoriích startují i domácí Češi.
Celkem startuje 12 mužských a 12 ženských týmů, které jsou rozděleny do dvou skupin po šesti. Do play-off, které startuje 31. října odpoledne, projdou vždy pouze 2 nejlepší týmy – zahrají si rovnou semifinále.
Muži jdou ve skupině B postupně na Poláky, Švýcary, Nory, Švédy a Španěly, hraje se od 28. do 31. října.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
|28. 10., 8:30
|Polsko – Česko
|28. 10., 19:00
|Česko – Švýcarsko
|29. 10., 18:30
|Norsko – Česko
|30. 10., 14:00
|Česko – Švédsko
|31. 10., 9:30
|Španělsko – Česko
Ženy se ve skupině A utkají nejprve se Švýcarkami, pak pokračují proti Italkám, Lotyškám, Němkám a Norkám. Termíny jsou od 27. do 30. října.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
|27. 10., 19:00
|Švýcarsko – Česko
|28. 10., 15:30
|Itálie – Česko
|29. 10., 9:30
|Česko – Lotyšsko
|30. 10., 9:30
|Česko – Německo
|30. 10., 18:30
|Norsko – Česko
České týmy na ME v curlingu v Ostravě: sestavy, nominace
Mužská i ženská nominace je velmi nabitá, v akci by měli být ti nejlepší čeští curleři. Uvidíme tedy týmy skipa Lukáše Klímy a skipky Alžběty Zelingerové.
- Muži: Lukáš Klíma, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klípa, Vít Chabičovský (náhradník)
- Ženy: Alžběta Zelingrová, Karolína Špundová, Michaela Baudyšová, Aneta Müllernová, Matylda Volfová (náhradnice)
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Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu
Skupiny pro ME v curlingu 2026: pořadí, tabulka mužů a žen
Podívejte se na pořadí obou skupin pro muže a ženy. Po každém odehraném zápase budou tabulky aktualizovány.
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Body
|1. Belgie
|0
|0
|0
|0
|2. Itálie
|0
|0
|0
|0
|3. Německo
|0
|0
|0
|0
|4. Nizozemsko
|0
|0
|0
|0
|5. Rakousko
|0
|0
|0
|0
|6. Skotsko
|0
|0
|0
|0
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Body
|1. Česko
|0
|0
|0
|0
|2. Norsko
|0
|0
|0
|0
|3. Polsko
|0
|0
|0
|0
|4. Španělsko
|0
|0
|0
|0
|5. Švédsko
|0
|0
|0
|0
|6. Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Body
|1. Česko
|0
|0
|0
|0
|2. Itálie
|0
|0
|0
|0
|3. Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|4. Německo
|0
|0
|0
|0
|5. Norsko
|0
|0
|0
|0
|6. Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|Tým
|Zápasy
|Výhry
|Prohry
|Body
|1. Dánsko
|0
|0
|0
|0
|2. Estonsko
|0
|0
|0
|0
|3. Litva
|0
|0
|0
|0
|4. Skotsko
|0
|0
|0
|0
|5. Švédsko
|0
|0
|0
|0
|6. Turecko
|0
|0
|0
|0
Kde sledovat ME v curlingu 2026 live: přímé přenosy v TV a online
O přímé přenosy se stará Česká televize, která na kanále ČT sport a online platformě ČT sport Plus vysílá všechny české zápasy. Výjimečně se zápasy mohou objevit i na ČT2.
Sázkové kanceláře curling nevysílají, mělo by si však jít vsadit díky množství kurzů, a to například u Tipsportu.
Vstupenky na curlingový šampionát do Ostravy
Na šampionát si stále jde pořídit vstupenky, které nejsou nijak drahé – úvodní den stojí například pouhých 50 Kč, k dispozici jsou například i VIP lístky.
- Úvodní den – 50 Kč
- Celodenní vstupenka – 200 Kč
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