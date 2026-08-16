|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
|Kurzy
|U Fortuny zde
Program závěrečného dne - neděle 16. srpna
Závěrečný soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 je rozdělen do dvou bloků. Dopolední maratony i večerní finále na dráze a v sektorech lze sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.
V ranním maratonu žen odstartuje česká reprezentantka Tereza Hrochová a na trati 1 500 m v odpoledním programu zabojuje ve finále Kristiina Sasínek Mäki.
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|08:30
|Maraton, ženy
|Tereza Hrochová
|09:10
|Maraton, muži
|-
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|20:30
|Skok o tyči, muži (finále)
|-
|20:55
|Hod oštěpem, ženy (finále)
|-
|21:05
|Skok daleký, ženy (finále)
|-
|21:35
|4x100 m mix (finále)
|-
|21:50
|3000 m překážek, muži (finále)
|-
|22:13
|1500 m, ženy (finále)
|Kristiina Sasínek Mäki
|22:33
|4x400 m, ženy (finále)
|-
|22:48
|4x400 m, muži (finále)
|-
Hlavní události závěrečného dne: Hvězdný Duplantis i finále dálkařek
Nedělní program definitivně uzavře medailové boje a nabídne divákům hned několik vrcholů za účasti lídrů evropských tabulek:
- Mužská tyč s Duplantisem: Hlavním tahákem večera bude finále skoku o tyči mužů, do kterého nastoupí světový rekordman a jasný vládce evropského žebříčku Armand Duplantis ze Švédska. Cestu za zlatem se mu pokusí zkomplikovat zejména řecký tyčkař Emmanouil Karalis a Nor Sondre Guttormsen, kterým patří druhé, respektive třetí místo v aktuálním evropském hodnocení.
- Finále oštěpařek: V ženském hodu oštěpem bude plnit roli největší favoritky vedoucí žena tabulek Adriana Vilagošová ze Srbska. Její hlavní vyzyvatelkou by měla být Řekyně Elina Tzengková. České reprezentantky ve dvanáctičlenném finále nefigurují.
- Souboj v dálkařském sektoru: Finále skoku do dálky slibuje atraktivní souboj, do kterého jako evropská jednička vstupuje německá atletka Malaika Mihambová. Papírově největšími soupeřkami jí budou druhá Italka Larissa Iapichinová a třetí Francouzka Hilary Kpatchaová.
- Maratonské závody: Dopolední část šampionátu patří nejdelší běžecké disciplíně. Na trať vyrazí nejprve ženy a následně i muži. V ženském závodě bude Českou republiku reprezentovat Tereza Hrochová.
- Závěrečné štafety: Celý šampionát tradičně zakončí divácky atraktivní finálové běhy štafet na 4x400 metrů v obou kategoriích a smíšená štafeta na 4x100 metrů.
Obhájci titulu z Říma 2024
Nedělní večer definitivně uzavře medailovou bilanci celého mistrovství. Zde je přehled atletů a štafet, kteří v těchto disciplínách vybojovali zlaté medaile na minulém evropském šampionátu v Římě 2024:
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Skok o tyči, muži
|Armand Duplantis (Švédsko)
|Hod oštěpem, ženy
|Victoria Hudsonová (Rakousko)
|Skok daleký, ženy
|Malaika Mihambová (Německo)
|3000 m překážek, muži
|Alexis Miellet (Francie)
|1500 m, ženy
|Ciara Mageeanová (Irsko)
|4x400 m, ženy
|Nizozemsko
|4x400 m, muži
|Belgie