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ME v atletice 2026: Program závěrečného dne, Duplantis ve finále a boj o poslední medaile

Kristýna Polášková
  5:59

Armand Duplantis skáče ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: Reuters

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu uzavře v neděli 16. srpna svůj program závěrečným soutěžním dnem. Dopolední blok je vyhrazen maratonům. Večerní program pak nabídne posledních osm finálových disciplín. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
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Program závěrečného dne - neděle 16. srpna

Závěrečný soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 je rozdělen do dvou bloků. Dopolední maratony i večerní finále na dráze a v sektorech lze sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.

V ranním maratonu žen odstartuje česká reprezentantka Tereza Hrochová a na trati 1 500 m v odpoledním programu zabojuje ve finále Kristiina Sasínek Mäki.

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
08:30Maraton, ženyTereza Hrochová
09:10Maraton, muži-
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
20:30Skok o tyči, muži (finále)-
20:55Hod oštěpem, ženy (finále)-
21:05Skok daleký, ženy (finále)-
21:354x100 m mix (finále)-
21:503000 m překážek, muži (finále)-
22:131500 m, ženy (finále)Kristiina Sasínek Mäki
22:334x400 m, ženy (finále)-
22:484x400 m, muži (finále)-

Hlavní události závěrečného dne: Hvězdný Duplantis i finále dálkařek

Nedělní program definitivně uzavře medailové boje a nabídne divákům hned několik vrcholů za účasti lídrů evropských tabulek:

  • Mužská tyč s Duplantisem: Hlavním tahákem večera bude finále skoku o tyči mužů, do kterého nastoupí světový rekordman a jasný vládce evropského žebříčku Armand Duplantis ze Švédska. Cestu za zlatem se mu pokusí zkomplikovat zejména řecký tyčkař Emmanouil Karalis a Nor Sondre Guttormsen, kterým patří druhé, respektive třetí místo v aktuálním evropském hodnocení.
  • Finále oštěpařek: V ženském hodu oštěpem bude plnit roli největší favoritky vedoucí žena tabulek Adriana Vilagošová ze Srbska. Její hlavní vyzyvatelkou by měla být Řekyně Elina Tzengková. České reprezentantky ve dvanáctičlenném finále nefigurují.
  • Souboj v dálkařském sektoru: Finále skoku do dálky slibuje atraktivní souboj, do kterého jako evropská jednička vstupuje německá atletka Malaika Mihambová. Papírově největšími soupeřkami jí budou druhá Italka Larissa Iapichinová a třetí Francouzka Hilary Kpatchaová.
  • Maratonské závody: Dopolední část šampionátu patří nejdelší běžecké disciplíně. Na trať vyrazí nejprve ženy a následně i muži. V ženském závodě bude Českou republiku reprezentovat Tereza Hrochová.
  • Závěrečné štafety: Celý šampionát tradičně zakončí divácky atraktivní finálové běhy štafet na 4x400 metrů v obou kategoriích a smíšená štafeta na 4x100 metrů.

Obhájci titulu z Říma 2024

Nedělní večer definitivně uzavře medailovou bilanci celého mistrovství. Zde je přehled atletů a štafet, kteří v těchto disciplínách vybojovali zlaté medaile na minulém evropském šampionátu v Římě 2024:

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Skok o tyči, mužiArmand Duplantis (Švédsko)
Hod oštěpem, ženyVictoria Hudsonová (Rakousko)
Skok daleký, ženyMalaika Mihambová (Německo)
3000 m překážek, mužiAlexis Miellet (Francie)
1500 m, ženyCiara Mageeanová (Irsko)
4x400 m, ženyNizozemsko
4x400 m, mužiBelgie
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