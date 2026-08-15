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ME v atletice 2026: Program 6. dne, o medaile zabojují Vadlejch a Manuel

Kristýna Polášková
  5:59

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: ČTK

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu pokračuje v sobotu 15. srpna šestým soutěžním dnem. Dopolední program je vyhrazen chodeckým disciplínám a pokračování ženského sedmiboje. Večerní blok nabídne osm finálových závodů. O medaile budou usilovat i Jakub Vadlejch a Lurdes Gloria Manuel. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
KurzyU Fortuny zde

Program 6. dne – sobota 15. srpna

Šestý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje ranní chodecké závody, odpolední kvalifikace a rozběhy s osmi večerními finále. Přímé přenosy lze sledovat na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
08:30Chodecký půlmaraton, mužiAlbert Kukla
08:30Chodecký půlmaraton, ženyEma Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová
08:30Chodecký maraton, mužiJaromír Morávek
08:30Chodecký maraton, ženy-
11:25Skok daleký, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová
12:50Skok daleký, ženy (kval.)-
12:55Hod oštěpem, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová
13:151500 m, ženy (rozběhy)Kristiina Sasínek Mäki
13:404x100 m, ženy (rozběhy)-
14:004x100 m, muži (rozběhy)-
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
20:45800 m, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová-
21:01Hod oštěpem, muži (finále)Jakub Vadlejch
21:07Skok do výšky, ženy (finále)-
21:10400 m, ženy (finále)Lurdes Gloria Manuel
21:17Trojskok, muži (finále)-
21:2510 000 m, muži (finále)-
22:071500 m, muži (finále)-
22:334x100 m, muži (finále)-
22:484x100 m, ženy (finále)-

Hlavní události 6. dne: České medailové naděje ve finále

Sobotní program nabídne několik klíčových momentů pro českou výpravu i celou evropskou atletiku:

  • Jakub Vadlejch obhajuje zlato: Večerní program nabídne finále mužského oštěpu, kde bude o další velký cenný kov bojovat lídr české výpravy Jakub Vadlejch, jenž na ostrovy přijel obhajovat titul mistra Evropy z Říma 2024.
  • Lurdes Gloria Manuel ve finále na 400 m: Další závodem s velkou českou medailovou nadějí je finále hladké čtvrtky. Třetí žena letošních evropských tabulek změří síly s kontinentální elitou.
  • Závěr sedmiboje: Ženský víceboj dospěje ke svému rozuzlení. Po dopolední dálce a oštěpu rozhodne o nových medailistkách závěrečný běh na 800 metrů za účasti Adély Tkáčové.
  • Sprinterské štafety: Večer uzavřou finálové běhy mužských a ženských štafet na 4x100 metrů.

Obhájci titulu z Říma 2024

Sobotní večer rozhodne o udělení devíti sad medailí (včetně konečného pořadí sedmiboje). Zde je přehled atletů, kteří v daných disciplínách vybojovali zlato na minulém ME 2024 v Římě:

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Sedmiboj, ženyNafissatou Thiamová (Belgie)
Hod oštěpem, mužiJakub Vadlejch (Česko)
Skok do výšky, ženyJaroslava Mahučichová (Ukrajina)
400 m, ženyNatalia Kaczmareková (Polsko)
Trojskok, mužiJordan Díaz (Španělsko)
10 000 m, mužiDominic Lobalu (Švýcarsko)
1500 m, mužiJakob Ingebrigtsen (Norsko)
4x100 m, mužiItálie
4x100 m, ženyVelká Británie
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