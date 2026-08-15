Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu pokračuje v sobotu 15. srpna šestým soutěžním dnem. Dopolední program je vyhrazen chodeckým disciplínám a pokračování ženského sedmiboje. Večerní blok nabídne osm finálových závodů. O medaile budou usilovat i Jakub Vadlejch a Lurdes Gloria Manuel. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026
|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
|Kurzy
|U Fortuny zde
Program 6. dne – sobota 15. srpna
Šestý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje ranní chodecké závody, odpolední kvalifikace a rozběhy s osmi večerními finále. Přímé přenosy lze sledovat na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.
Dopolední program
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|08:30
|Chodecký půlmaraton, muži
|Albert Kukla
|08:30
|Chodecký půlmaraton, ženy
|Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová
|08:30
|Chodecký maraton, muži
|Jaromír Morávek
|08:30
|Chodecký maraton, ženy
|-
|11:25
|Skok daleký, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|12:50
|Skok daleký, ženy (kval.)
|-
|12:55
|Hod oštěpem, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|13:15
|1500 m, ženy (rozběhy)
|Kristiina Sasínek Mäki
|13:40
|4x100 m, ženy (rozběhy)
|-
|14:00
|4x100 m, muži (rozběhy)
|-
Odpolední program
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|20:45
|800 m, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|-
|21:01
|Hod oštěpem, muži (finále)
|Jakub Vadlejch
|21:07
|Skok do výšky, ženy (finále)
|-
|21:10
|400 m, ženy (finále)
|Lurdes Gloria Manuel
|21:17
|Trojskok, muži (finále)
|-
|21:25
|10 000 m, muži (finále)
|-
|22:07
|1500 m, muži (finále)
|-
|22:33
|4x100 m, muži (finále)
|-
|22:48
|4x100 m, ženy (finále)
|-
Hlavní události 6. dne: České medailové naděje ve finále
Sobotní program nabídne několik klíčových momentů pro českou výpravu i celou evropskou atletiku:
- Jakub Vadlejch obhajuje zlato: Večerní program nabídne finále mužského oštěpu, kde bude o další velký cenný kov bojovat lídr české výpravy Jakub Vadlejch, jenž na ostrovy přijel obhajovat titul mistra Evropy z Říma 2024.
- Lurdes Gloria Manuel ve finále na 400 m: Další závodem s velkou českou medailovou nadějí je finále hladké čtvrtky. Třetí žena letošních evropských tabulek změří síly s kontinentální elitou.
- Závěr sedmiboje: Ženský víceboj dospěje ke svému rozuzlení. Po dopolední dálce a oštěpu rozhodne o nových medailistkách závěrečný běh na 800 metrů za účasti Adély Tkáčové.
- Sprinterské štafety: Večer uzavřou finálové běhy mužských a ženských štafet na 4x100 metrů.
Obhájci titulu z Říma 2024
Sobotní večer rozhodne o udělení devíti sad medailí (včetně konečného pořadí sedmiboje). Zde je přehled atletů, kteří v daných disciplínách vybojovali zlato na minulém ME 2024 v Římě:
Obhájci titulu z Říma 2024
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Sedmiboj, ženy
|Nafissatou Thiamová (Belgie)
|Hod oštěpem, muži
|Jakub Vadlejch (Česko)
|Skok do výšky, ženy
|Jaroslava Mahučichová (Ukrajina)
|400 m, ženy
|Natalia Kaczmareková (Polsko)
|Trojskok, muži
|Jordan Díaz (Španělsko)
|10 000 m, muži
|Dominic Lobalu (Švýcarsko)
|1500 m, muži
|Jakob Ingebrigtsen (Norsko)
|4x100 m, muži
|Itálie
|4x100 m, ženy
|Velká Británie