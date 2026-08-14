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ME v atletice 2026: Program 5. dne, startuje sedmiboj, oštěpařky čeká kvalifikace

Kristýna Polášková
  5:56

Karsten Warholm v rozběhu na 400 metrů překážek na mistrovství světa v Tokiu. | foto: Reuters

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu pokračuje v pátek 14. srpna pátým soutěžním dnem. Dopolední program nabídne start ženského sedmiboje, rozběhy štafet a kvalifikaci oštěpařek. Večerní blok pak vyvrcholí šesti finálovými disciplínami. Zde je podrobný rozpis dne.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
KurzyU Fortuny zde

Program 5. dne – Pátek 14. srpna (Časový harmonogram)

Pátý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje úvodní čtyři disciplíny ženského sedmiboje, dopolední kvalifikační boje a šest večerních finále na dráze i v technických sektorech. Přímé přenosy lze sledovat na stanici ČT sport a v online přenosu na ČT sport Plus.

Pátek nabídne bohatou českou účast již od dopoledních hodin. Do sedmiboje vstoupí Adéla Tkáčová (100 m př., výška, koule, 200 m). V kvalifikaci oštěpařek se představí Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková. O postup do finále ve skoku o tyči zabojují Dan Bárta a David Holý. V rozbězích na 4x400 metrů se navíc ukážou obě české štafety (muži i ženy).

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
11:35100 m překážek, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová
11:40Hod oštěpem, ženy (kval. A)Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková
11:50Skok o tyči, muži (kval.)Dan Bárta, David Holý
12:054x400 m, muži (rozběhy)ČR
12:25Skok do výšky, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová
12:354x400 m, ženy (rozběhy)ČR
13:00Hod oštěpem, ženy (kval. B)Petra Sičaková
13:051500 m, muži (rozběhy)-
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
20:35Vrh koulí, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová-
20:4510 000 m, ženy (finále)-
21:00Skok do výšky, muži (finále)-
21:30Hod diskem, ženy (finále)-
21:40400 m překážek, muži (finále)-
21:55200 m, ženy (sedmiboj)Adéla Tkáčová-
22:25200 m, muži (finále)-
22:46800 m, ženy (finále)-

Hvězdy 5. dne: Warholm, Tamberi i elita sedmiboje

Páteční program slibuje účast největších jmen světové a evropské atletiky v bojích o cenné kovy:

  • Karsten Warholm (Norsko): Světový rekordman a obhájce titulu z Říma se představí ve večerním finále na 400 metrů překážek, které bude jedním z vrcholů celého šampionátu.
  • Gianmarco Tamberi (Itálie): Olympijský vítěz a italská výškařská ikona bude útočit na další evropské zlato ve večerním finále skoku do výšky mužů.
  • Keely Hodgkinsonová (Velká Británie): Domácí hvězda a obhájkyně prvenství se pokusí potvrdit svou suverenitu ve finále běhu na 800 metrů před britským publikem.
  • Start sedmiboje: Do dvoudenního vícebojařského maratonu vstoupí ženská elita. Roli favoritek budou potvrzovat vedoucí ženy aktuálních evropských tabulek – Irka Kate O’Connorová (1. místo v žebříčku), Švýcarka Annik Kälinová (2. místo) a Nizozemka Sofie Dokterová (3. místo). Spolu s nimi do závodu nastoupí také česká reprezentantka Adéla Tkáčová.

Obhájci titulu z Říma 2024

Páteční večer rozhodne o šesti nových mistrech Evropy. Kdo bude na Alexander Stadium v těchto disciplínách obhajovat zlaté medaile z posledního evropského šampionátu v Římě 2024?

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
10 000 m, ženyNadia Battoclettiová (Itálie)
Skok do výšky, mužiGianmarco Tamberi (Itálie)
Hod diskem, ženySandra Elkasevićová (Chorvatsko)
400 m překážek, mužiKarsten Warholm (Norsko)
200 m, mužiTimothé Mumenthaler (Švýcarsko)
800 m, ženyKeely Hodgkinsonová (Velká Británie)
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