|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
|Kurzy
|U Fortuny zde
Program 5. dne – Pátek 14. srpna (Časový harmonogram)
Pátý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje úvodní čtyři disciplíny ženského sedmiboje, dopolední kvalifikační boje a šest večerních finále na dráze i v technických sektorech. Přímé přenosy lze sledovat na stanici ČT sport a v online přenosu na ČT sport Plus.
Pátek nabídne bohatou českou účast již od dopoledních hodin. Do sedmiboje vstoupí Adéla Tkáčová (100 m př., výška, koule, 200 m). V kvalifikaci oštěpařek se představí Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková. O postup do finále ve skoku o tyči zabojují Dan Bárta a David Holý. V rozbězích na 4x400 metrů se navíc ukážou obě české štafety (muži i ženy).
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|11:35
|100 m překážek, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|11:40
|Hod oštěpem, ženy (kval. A)
|Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková
|11:50
|Skok o tyči, muži (kval.)
|Dan Bárta, David Holý
|12:05
|4x400 m, muži (rozběhy)
|ČR
|12:25
|Skok do výšky, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|12:35
|4x400 m, ženy (rozběhy)
|ČR
|13:00
|Hod oštěpem, ženy (kval. B)
|Petra Sičaková
|13:05
|1500 m, muži (rozběhy)
|-
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|20:35
|Vrh koulí, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|-
|20:45
|10 000 m, ženy (finále)
|-
|21:00
|Skok do výšky, muži (finále)
|-
|21:30
|Hod diskem, ženy (finále)
|-
|21:40
|400 m překážek, muži (finále)
|-
|21:55
|200 m, ženy (sedmiboj)
|Adéla Tkáčová
|-
|22:25
|200 m, muži (finále)
|-
|22:46
|800 m, ženy (finále)
|-
Hvězdy 5. dne: Warholm, Tamberi i elita sedmiboje
Páteční program slibuje účast největších jmen světové a evropské atletiky v bojích o cenné kovy:
- Karsten Warholm (Norsko): Světový rekordman a obhájce titulu z Říma se představí ve večerním finále na 400 metrů překážek, které bude jedním z vrcholů celého šampionátu.
- Gianmarco Tamberi (Itálie): Olympijský vítěz a italská výškařská ikona bude útočit na další evropské zlato ve večerním finále skoku do výšky mužů.
- Keely Hodgkinsonová (Velká Británie): Domácí hvězda a obhájkyně prvenství se pokusí potvrdit svou suverenitu ve finále běhu na 800 metrů před britským publikem.
- Start sedmiboje: Do dvoudenního vícebojařského maratonu vstoupí ženská elita. Roli favoritek budou potvrzovat vedoucí ženy aktuálních evropských tabulek – Irka Kate O’Connorová (1. místo v žebříčku), Švýcarka Annik Kälinová (2. místo) a Nizozemka Sofie Dokterová (3. místo). Spolu s nimi do závodu nastoupí také česká reprezentantka Adéla Tkáčová.
Obhájci titulu z Říma 2024
Páteční večer rozhodne o šesti nových mistrech Evropy. Kdo bude na Alexander Stadium v těchto disciplínách obhajovat zlaté medaile z posledního evropského šampionátu v Římě 2024?
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|10 000 m, ženy
|Nadia Battoclettiová (Itálie)
|Skok do výšky, muži
|Gianmarco Tamberi (Itálie)
|Hod diskem, ženy
|Sandra Elkasevićová (Chorvatsko)
|400 m překážek, muži
|Karsten Warholm (Norsko)
|200 m, muži
|Timothé Mumenthaler (Švýcarsko)
|800 m, ženy
|Keely Hodgkinsonová (Velká Británie)