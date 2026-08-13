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ME v atletice 2026: Program 4. dne, kvalifikace oštěpařů i Manuel v semifinále čtvrtky

Kristýna Polášková
  5:59

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na tréninku před mistrovstvím Evropy v Birminghamu | foto: Jaroslav Svoboda / Český atletický svaz

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu vstupuje do své druhé poloviny. Ve čtvrtek 13. srpna je na programu čtvrtý soutěžní den, který nabídne vyvrcholení mužského desetiboje, šest finálových disciplín a také několik českých atletů v akci. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026 v Birminghamu
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
KurzyU Fortuny zde

Program 4. dne - čtvrtek 13. srpna

Čtvrtý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 nabídne kombinaci druhého dne mužského desetiboje, kvalifikací technických disciplín a šesti večerních finále. Přímé přenosy lze sledovat tradičně na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.

Ve čtvrtek budou mít výrazné zastoupení i čeští atleti.

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
11:33110 m překážek, muži (desetiboj)Vilém Stráský
11:55Skok do výšky, ženy (kval.)Michaela Hrubá
12:05200 m, muži (rozběhy)Ondřej Macík
12:20Hod diskem, muži (desetiboj A)Vilém Stráský
12:303000 m překážek, muži (rozběhy)-
13:10800 m, ženy (SF)-
13:25Hod diskem, muži (desetiboj B)Vilém Stráský
13:45400 m, ženy (SF)Lurdes Gloria Manuel
14:00Skok o tyči, muži (desetiboj A)Vilém Stráský
14:35Hod oštěpem, muži (kval. A)Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
14:45Skok o tyči, muži (desetiboj B)Vilém Stráský
15:55Hod oštěpem, muži (kval. B)Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
19:35Hod oštěpem, muži (desetiboj A)Vilém Stráský-
20:35Hod oštěpem, muži (desetiboj B)Vilém Stráský-
20:40Trojskok, ženy (finále)-
20:50Skok o tyči, ženy (finále)-
21:05200 m, muži (SF)--
21:293000 m překážek, ženy (finále)-
21:45Hod diskem, muži (finále)-
22:101500 m, muži (desetiboj)Vilém Stráský-
22:28800 m, muži (finále)-
22:50200 m, ženy (finále)-

Obhájci titulu z Říma 2024

Čtvrteční večer rozhodne o šesti nových mistrech Evropy (včetně desetiboje). Kdo bude na Alexander Stadium obhajovat zlaté medaile z posledního evropského šampionátu v Římě 2024?

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Trojskok, ženyAna Peleteirová-Compaoréová (Španělsko)
Skok o tyči, ženyAngelica Moserová (Švýcarsko)
3000 m překážek, ženyAlice Finotová (Francie)
Hod diskem, mužiKristjan Čeh (Slovinsko)
800 m, mužiGabriel Tual (Francie)
Desetiboj, mužiJohannes Erm (Estonsko)
200 m, ženyMujinga Kambundjiová (Švýcarsko)
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ME v atletice 2026: Program 4. dne, kvalifikace oštěpařů i Manuel v semifinále čtvrtky

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