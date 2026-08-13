Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu vstupuje do své druhé poloviny. Ve čtvrtek 13. srpna je na programu čtvrtý soutěžní den, který nabídne vyvrcholení mužského desetiboje, šest finálových disciplín a také několik českých atletů v akci. V našem souhrnu najdete časový harmonogram, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026 v Birminghamu
|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
|Kurzy
|U Fortuny zde
Program 4. dne - čtvrtek 13. srpna
Čtvrtý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 nabídne kombinaci druhého dne mužského desetiboje, kvalifikací technických disciplín a šesti večerních finále. Přímé přenosy lze sledovat tradičně na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.
Ve čtvrtek budou mít výrazné zastoupení i čeští atleti.
Dopolední program
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|11:33
|110 m překážek, muži (desetiboj)
|Vilém Stráský
|11:55
|Skok do výšky, ženy (kval.)
|Michaela Hrubá
|12:05
|200 m, muži (rozběhy)
|Ondřej Macík
|12:20
|Hod diskem, muži (desetiboj A)
|Vilém Stráský
|12:30
|3000 m překážek, muži (rozběhy)
|-
|13:10
|800 m, ženy (SF)
|-
|13:25
|Hod diskem, muži (desetiboj B)
|Vilém Stráský
|13:45
|400 m, ženy (SF)
|Lurdes Gloria Manuel
|14:00
|Skok o tyči, muži (desetiboj A)
|Vilém Stráský
|14:35
|Hod oštěpem, muži (kval. A)
|Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
|14:45
|Skok o tyči, muži (desetiboj B)
|Vilém Stráský
|15:55
|Hod oštěpem, muži (kval. B)
|Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
Odpolední program
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|19:35
|Hod oštěpem, muži (desetiboj A)
|Vilém Stráský
|-
|20:35
|Hod oštěpem, muži (desetiboj B)
|Vilém Stráský
|-
|20:40
|Trojskok, ženy (finále)
|-
|20:50
|Skok o tyči, ženy (finále)
|-
|21:05
|200 m, muži (SF)
|-
|-
|21:29
|3000 m překážek, ženy (finále)
|-
|21:45
|Hod diskem, muži (finále)
|-
|22:10
|1500 m, muži (desetiboj)
|Vilém Stráský
|-
|22:28
|800 m, muži (finále)
|-
|22:50
|200 m, ženy (finále)
|-
Obhájci titulu z Říma 2024
Čtvrteční večer rozhodne o šesti nových mistrech Evropy (včetně desetiboje). Kdo bude na Alexander Stadium obhajovat zlaté medaile z posledního evropského šampionátu v Římě 2024?
Obhájci titulu z Říma 2024
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Trojskok, ženy
|Ana Peleteirová-Compaoréová (Španělsko)
|Skok o tyči, ženy
|Angelica Moserová (Švýcarsko)
|3000 m překážek, ženy
|Alice Finotová (Francie)
|Hod diskem, muži
|Kristjan Čeh (Slovinsko)
|800 m, muži
|Gabriel Tual (Francie)
|Desetiboj, muži
|Johannes Erm (Estonsko)
|200 m, ženy
|Mujinga Kambundjiová (Švýcarsko)