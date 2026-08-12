|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
|Kurzy
|U Fortuny zde
Program 3. dne – Středa 12. srpna
Třetí soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje první den mužského desetiboje, rozběhy i semifinálové souboje s večerním finálovým vyvrcholením ve čtyřech disciplínách. Přímé přenosy můžete sledovat na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.
Středa bude ve znamení českých vícebojařů a běžkyň. Během celého dne zasáhnou do pěti disciplín desetiboje Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský (100 m, dálka, koule, výška, 400 m). V dopoledních rozbězích na 400 metrů žen pak zakleknou do bloků hned dvě Češky – Barbora Malíková a také velká medailová naděje Lurdes Gloria Manuel, která do šampionátu vstupuje v mimořádně silné pozici z 3. místa aktuálního evropského žebříčku. Večerní program může navíc nabídnout i další české starty v semifinálových a finálových bězích na základě předchozích postupů.
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|11:35
|100 m, muži (desetiboj)
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|11:40
|Hod diskem, ženy (kval. A)
|-
|12:05
|400 m, ženy (rozběhy)
|Lurdes Gloria Manuel, Barbora Malíková
|12:20
|Skok daleký, muži (desetiboj)
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|12:40
|200 m, ženy (rozběhy)
|-
|13:00
|Hod diskem, ženy (kval. B)
|-
|13:20
|800 m, muži (SF)
|-
|13:40
|Vrh koulí, muži (desetiboj)
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|13:55
|400 m překážek, muži (SF)
|-
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|20:05
|Skok do výšky, muži (desetiboj)
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|20:45
|Hod kladivem, ženy (finále)
|-
|20:55
|110 m překážek, muži (SF)
|-
|-
|21:20
|200 m, ženy (SF)
|-
|-
|21:40
|Trojskok, muži (kval.)
|-
|-
|21:50
|400 m, muži (finále)
|-
|22:08
|400 m překážek, ženy (finále)
|-
|22:22
|400 m, muži (desetiboj)
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|-
|22:47
|110 m překážek, muži (finále)
|-
Hvězdy 3. dne: Souboj finských kladivářek i start desetiboje
Středeční program nabídne souboje aktuálně nejlepších atletů Evropy v technických disciplínách i vyvrcholení běžeckých disciplín:
- Bitva v sektoru kladivářek: Večerní finále žen přinese souboj absolutní evropské špičky. Rozdají si to Finky Silja Kosonenová (aktuální jednička evropského žebříčku) a Krista Tervová (2. v evropském žebříčku) proti italské obhájkyni titulu Saře Fantiniové (3. v evropském žebříčku).
- Hvězdný souboj v desetiboji: Od ranních hodin odstartuje královská disciplína. Titul z Říma přijel obhajovat Estonec Johannes Erm (osobní rekord 8764 bodů). Proti němu však stojí silní vyzyvatelé v čele s německým gigantem Leo Neugebauerem (evropská jednička s osobním rekordem 8961 bodů) a norským fenoménem Sanderem Skotheimem (8909 bodů).
- Napínavý finálový večer: Večerní blok vyvrcholí finálovými běhy na 400 m mužů, 400 m překážek žen a 110 m překážek mužů, do nichž vykrystalizují ti nejlepší z předchozích rozběhů a semifinále.
Obhájci titulu z Říma 2024
Ve středu večer se rozdají čtyři sady medailí. Zde je přehled šampionů z posledního Mistrovství Evropy v Římě 2024 v disciplínách, které vyvrcholí 3. den:
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Hod kladivem, ženy
|Sara Fantiniová (Itálie)
|400 m, muži
|Alexander Doom (Belgie)
|400 m překážek, ženy
|Femke Bolová (Nizozemsko)
|110 m překážek, muži
|Lorenzo Simonelli (Itálie)