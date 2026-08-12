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ME v atletice 2026: Program 3. dne, v akci tři čeští desetibojaři i Manuel

Kristýna Polášková
  5:59

Desetibojař Ondřej Kopecký v oštěpu na mistrovství světa v Tokiu. | foto: Reuters

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v britském Birminghamu pokračuje třetím soutěžním dnem. Ve středu 12. srpna odstartuje atraktivní mužský desetiboj a večer nabídne čtyři strhující finálové bitvy. V akci bude trio českých desetibojařů i ženské naděje na hladké čtvrtce. V našem souhrnu najdete program, výsledky i přehled obhájců z Říma.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
KurzyU Fortuny zde

Program 3. dne – Středa 12. srpna

Třetí soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 kombinuje první den mužského desetiboje, rozběhy i semifinálové souboje s večerním finálovým vyvrcholením ve čtyřech disciplínách. Přímé přenosy můžete sledovat na stanici ČT sport a v online multipřenosu na ČT sport Plus.

Středa bude ve znamení českých vícebojařů a běžkyň. Během celého dne zasáhnou do pěti disciplín desetiboje Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský (100 m, dálka, koule, výška, 400 m). V dopoledních rozbězích na 400 metrů žen pak zakleknou do bloků hned dvě Češky – Barbora Malíková a také velká medailová naděje Lurdes Gloria Manuel, která do šampionátu vstupuje v mimořádně silné pozici z 3. místa aktuálního evropského žebříčku. Večerní program může navíc nabídnout i další české starty v semifinálových a finálových bězích na základě předchozích postupů.

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
11:35100 m, muži (desetiboj)Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
11:40Hod diskem, ženy (kval. A)-
12:05400 m, ženy (rozběhy)Lurdes Gloria Manuel, Barbora Malíková
12:20Skok daleký, muži (desetiboj)Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
12:40200 m, ženy (rozběhy)-
13:00Hod diskem, ženy (kval. B)-
13:20800 m, muži (SF)-
13:40Vrh koulí, muži (desetiboj)Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
13:55400 m překážek, muži (SF)-
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
20:05Skok do výšky, muži (desetiboj)Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
20:45Hod kladivem, ženy (finále)-
20:55110 m překážek, muži (SF)--
21:20200 m, ženy (SF)--
21:40Trojskok, muži (kval.)--
21:50400 m, muži (finále)-
22:08400 m překážek, ženy (finále)-
22:22400 m, muži (desetiboj)Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský-
22:47110 m překážek, muži (finále)-

Hvězdy 3. dne: Souboj finských kladivářek i start desetiboje

Středeční program nabídne souboje aktuálně nejlepších atletů Evropy v technických disciplínách i vyvrcholení běžeckých disciplín:

  • Bitva v sektoru kladivářek: Večerní finále žen přinese souboj absolutní evropské špičky. Rozdají si to Finky Silja Kosonenová (aktuální jednička evropského žebříčku) a Krista Tervová (2. v evropském žebříčku) proti italské obhájkyni titulu Saře Fantiniové (3. v evropském žebříčku).
  • Hvězdný souboj v desetiboji: Od ranních hodin odstartuje královská disciplína. Titul z Říma přijel obhajovat Estonec Johannes Erm (osobní rekord 8764 bodů). Proti němu však stojí silní vyzyvatelé v čele s německým gigantem Leo Neugebauerem (evropská jednička s osobním rekordem 8961 bodů) a norským fenoménem Sanderem Skotheimem (8909 bodů).
  • Napínavý finálový večer: Večerní blok vyvrcholí finálovými běhy na 400 m mužů, 400 m překážek žen a 110 m překážek mužů, do nichž vykrystalizují ti nejlepší z předchozích rozběhů a semifinále.

Obhájci titulu z Říma 2024

Ve středu večer se rozdají čtyři sady medailí. Zde je přehled šampionů z posledního Mistrovství Evropy v Římě 2024 v disciplínách, které vyvrcholí 3. den:

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Hod kladivem, ženySara Fantiniová (Itálie)
400 m, mužiAlexander Doom (Belgie)
400 m překážek, ženyFemke Bolová (Nizozemsko)
110 m překážek, mužiLorenzo Simonelli (Itálie)
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