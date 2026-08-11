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ME v atletice 2026: Program 2. dne, Češi, největší hvězdy a obhájci z Říma

Kristýna Polášková
  5:59

Jan Štefela skáče v kvalifikaci na mistrovství světa. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Mistrovství Evropy v atletice 2026 pokračuje. V britském Birminghamu na Alexander Stadium je na programu druhý soutěžní den. V úterý 11. srpna čeká fanoušky hned pět atraktivních finálových bitev. Do akce opět zasáhnou i čeští reprezentanti, představí se například výškař Jan Štefela nebo tyčkařka Apolena Švábíková. V našem přehledu najdete program, výsledky i největší hvězdy dne.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. - 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)

Program 2. dne ME - úterý 11. srpna 2026

Druhý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 nabídne nabitou kombinaci dopoledních kvalifikačních bojů a večerního finálového vyvrcholení v pěti disciplínách, včetně ostře sledované stovky mužů. Všechny klíčové momenty a výkony můžete tradičně sledovat prostřednictvím přímých přenosů na stanici ČT sport a online platformě ČT sport Plus.

V úterý do bojů zasáhne další řada českých atletů. Hned dopoledne se v kvalifikaci představí výškaři Marek Bahník, Matyáš Čudlý a Jan Štefela, diskař Marek Bárta či překážkáři na 110 metrů Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. V rozbězích na 800 metrů se ukáže Pavla Štoudková.

Večerní program pak mimo jiné nabídne kvalifikaci tyčkařky Apoleny Švábíkové a finálové boje čekají kladiváře Volodymyra Myslyvčuka a dálkaře Petra Meindlschmida.

Dopolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akci
11:33Skok do výšky, muži (kval.)Marek Bahník,
Matyáš Čudlý,
Jan Štefela
11:35Hod diskem, muži (kval. A)Marek Bárta
11:45400 m překážek, ženy (SF)
12:15100 m, muži (rozběhy)
12:40110 m překážek, muži (rozběhy)Jonáš Kolomazník,
Štěpán Štefko
13:00Hod diskem, muži (kval. B)-
13:05800 m, ženy (rozběhy)Pavla Štoudková
13:40400 m překážek, muži (rozběhy)-
Odpolední program
ČasDisciplína (fáze)Češi v akciVýsledek
20:05Skok o tyči, ženy (kval.)Apolena Švábíková-
20:10Hod kladivem, muži (finále)Volodymyr Myslyvčuk
20:255000 m, ženy (finále)
20:55100 m překážek, ženy (SF)-
21:16Skok daleký, muži (finále)Petr Meindlschmid
21:32100 m, muži (SF)-
22:00400 m, muži (SF)-
22:30100 m překážek, ženy (finále)
22:47100 m, muži (finále)

Hvězdy 2. dne: Sprinterský král Jacobs i fenomén Warholm

Z největších hvězd šampionátu zasáhnou do úterního programu tato velká jména:

  • Marcell Jacobs (Itálie) vs. britští sprinteři: Večerní finále na 100 metrů mužů slibuje obrovskou bitvu. Úřadující šampion a nejrychlejší Evropan letošního roku Marcell Jacobs vyzve silné domácí sprintery, mezi kterými nechybí britský šampion Romell Glave nebo bronzový medailista z Mnichova 2022 Jeremiah Azu.
  • Nadia Battoclettiová (Itálie): Italská vytrvalkyně a stříbrná olympijská medailistka se představí ve večerním finále na 5000 metrů, kde patří k hlavním favoritkám.
  • Karsten Warholm (Norsko): Olympijský šampion z Tokia vstoupí do šampionátu v odpoledních rozbězích na 400 metrů překážek. Norský fenomén před startem ME vzkázal, že zdaleka neřekl poslední slovo.
  • Nabitá ženská osmistovka: Úterní rozběhy odstartují mimořádně sledovanou disciplínu. Na dráze se objeví úřadující olympijská a evropská šampionka Keely Hodgkinsonová (Velká Británie), dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová, která letos už dvakrát běžela pod 1:54, i Femke Broeders-Bolová (Nizozemsko), jež se po přechodu na tuto trať stala velkou hrozbou pro soupeřky.

Obhájci titulu z Říma 2024

Úterní večer rozdá dalších pět sad cenných kovů. Kdo bude na britském Alexander Stadium obhajovat mistrovské tituly z posledního evropského šampionátu v Římě, který se konal v roce 2024?

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Hod kladivem, mužiWojciech Nowicki (Polsko)
5000 m, ženyNadia Battoclettiová (Itálie)
Skok daleký, mužiMiltiadis Tentoglou (Řecko)
100 m překážek, ženyCyréna Samba-Mayelová (Francie)
100 m, mužiMarcell Jacobs (Itálie)
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