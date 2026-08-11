|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. - 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
Program 2. dne ME - úterý 11. srpna 2026
Druhý soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 nabídne nabitou kombinaci dopoledních kvalifikačních bojů a večerního finálového vyvrcholení v pěti disciplínách, včetně ostře sledované stovky mužů. Všechny klíčové momenty a výkony můžete tradičně sledovat prostřednictvím přímých přenosů na stanici ČT sport a online platformě ČT sport Plus.
V úterý do bojů zasáhne další řada českých atletů. Hned dopoledne se v kvalifikaci představí výškaři Marek Bahník, Matyáš Čudlý a Jan Štefela, diskař Marek Bárta či překážkáři na 110 metrů Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. V rozbězích na 800 metrů se ukáže Pavla Štoudková.
Večerní program pak mimo jiné nabídne kvalifikaci tyčkařky Apoleny Švábíkové a finálové boje čekají kladiváře Volodymyra Myslyvčuka a dálkaře Petra Meindlschmida.
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|11:33
|Skok do výšky, muži (kval.)
|Marek Bahník,
Matyáš Čudlý,
Jan Štefela
|11:35
|Hod diskem, muži (kval. A)
|Marek Bárta
|11:45
|400 m překážek, ženy (SF)
|12:15
|100 m, muži (rozběhy)
|12:40
|110 m překážek, muži (rozběhy)
|Jonáš Kolomazník,
Štěpán Štefko
|13:00
|Hod diskem, muži (kval. B)
|-
|13:05
|800 m, ženy (rozběhy)
|Pavla Štoudková
|13:40
|400 m překážek, muži (rozběhy)
|-
|Čas
|Disciplína (fáze)
|Češi v akci
|Výsledek
|20:05
|Skok o tyči, ženy (kval.)
|Apolena Švábíková
|-
|20:10
|Hod kladivem, muži (finále)
|Volodymyr Myslyvčuk
|20:25
|5000 m, ženy (finále)
|20:55
|100 m překážek, ženy (SF)
|-
|21:16
|Skok daleký, muži (finále)
|Petr Meindlschmid
|21:32
|100 m, muži (SF)
|-
|22:00
|400 m, muži (SF)
|-
|22:30
|100 m překážek, ženy (finále)
|22:47
|100 m, muži (finále)
Hvězdy 2. dne: Sprinterský král Jacobs i fenomén Warholm
Z největších hvězd šampionátu zasáhnou do úterního programu tato velká jména:
- Marcell Jacobs (Itálie) vs. britští sprinteři: Večerní finále na 100 metrů mužů slibuje obrovskou bitvu. Úřadující šampion a nejrychlejší Evropan letošního roku Marcell Jacobs vyzve silné domácí sprintery, mezi kterými nechybí britský šampion Romell Glave nebo bronzový medailista z Mnichova 2022 Jeremiah Azu.
- Nadia Battoclettiová (Itálie): Italská vytrvalkyně a stříbrná olympijská medailistka se představí ve večerním finále na 5000 metrů, kde patří k hlavním favoritkám.
- Karsten Warholm (Norsko): Olympijský šampion z Tokia vstoupí do šampionátu v odpoledních rozbězích na 400 metrů překážek. Norský fenomén před startem ME vzkázal, že zdaleka neřekl poslední slovo.
- Nabitá ženská osmistovka: Úterní rozběhy odstartují mimořádně sledovanou disciplínu. Na dráze se objeví úřadující olympijská a evropská šampionka Keely Hodgkinsonová (Velká Británie), dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová, která letos už dvakrát běžela pod 1:54, i Femke Broeders-Bolová (Nizozemsko), jež se po přechodu na tuto trať stala velkou hrozbou pro soupeřky.
Obhájci titulu z Říma 2024
Úterní večer rozdá dalších pět sad cenných kovů. Kdo bude na britském Alexander Stadium obhajovat mistrovské tituly z posledního evropského šampionátu v Římě, který se konal v roce 2024?
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Hod kladivem, muži
|Wojciech Nowicki (Polsko)
|5000 m, ženy
|Nadia Battoclettiová (Itálie)
|Skok daleký, muži
|Miltiadis Tentoglou (Řecko)
|100 m překážek, ženy
|Cyréna Samba-Mayelová (Francie)
|100 m, muži
|Marcell Jacobs (Itálie)