Mistrovství Evropy v atletice 2026 startuje! Od 10. do 16. srpna se v britském Birminghamu na Alexander Stadium představí více než 1 600 atletů ze 48 států. Hned první den nabídne pět finálových bitev a do akce vstoupí i čeští reprezentanti, např. Tomáš Staněk, Jakub Dudycha či Karolína Maňasová.
ME v atletice 2026
|Událost
|27. Mistrovství Evropy v atletice
|Termín
|10. – 16. srpna 2026
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Účastníci
|Více než 1 600 atletů ze 48 států
|TV a online přenosy
|ČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)
ME v atletice: Program 1. dne a kde sledovat
Úvodní soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 přinese nabitý harmonogram od dopoledních kvalifikací až po atraktivní večerní finálové boje o první sady medailí. Všechny klíčové momenty prvního dne i vystoupení českých reprezentantů můžete sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport a v online multipřenosu na platformě ČT sport Plus.
Dopolední program (11:20 – 14:40)
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Češi v akci
|11:35
|Vrh koulí, ženy
|Kvalifikace
|Katrin Brzyszkowská, Martina Mazurová
|11:40
|Hod kladivem, muži
|Kvalifikace A
|Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
|11:45
|800 m, muži
|Rozběhy
|Jakub Dudycha
|12:25
|100 m, ženy
|Rozběhy
|Karolína Maňasová
|12:30
|Skok daleký, muži
|Kvalifikace
|Petr Meindlschmid
|12:55
|400 m, muži
|Rozběhy
|13:20
|Hod kladivem, muži
|Kvalifikace B
|Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
|13:35
|400 m překážek, ženy
|Rozběhy
|13:40
|Vrh koulí, muži
|Kvalifikace
|Tomáš Staněk
Odpolední program (19:40 – 23:10)
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Češi v akci
|Výsledek
|20:03
|Vrh koulí, ženy
|FINÁLE
|20:10
|Hod kladivem, ženy
|Kvalifikace A
|Tereza Holcová
|-
|20:35
|100 m překážek, ženy
|Rozběhy
|Ester Bendová, Tereza Elena Šínová
|-
|20:55
|Trojskok, ženy
|Kvalifikace
|Linda Suchá
|-
|21:10
|100 m, ženy
|Semifinále
|-
|21:33
|Vrh koulí, muži
|FINÁLE
|21:38
|Hod kladivem, ženy
|Kvalifikace B
|Tereza Holcová
|-
|21:40
|5000 m, muži
|FINÁLE
|22:00
|3000 m překážek, ženy
|Rozběhy
|-
|22:40
|4x400 m mix
|FINÁLE
|22:50
|100 m, ženy
|FINÁLE
- V rozbězích na 800 metrů se představí Jakub Dudycha a do bloků na stovce zaklekne Karolína Maňasová.
- Večerní program pak nabídne kvalifikaci kladivářky Terezy Holcové, trojskokanky Lindy Suché a rozběhy na 100 metrů překážek za účasti Ester Bendové a Terezy Eleny Šínové.
Hvězdy 1. dne ME: Návrat Ingebrigtsena a bitva domácích sprinterek
Z přehledu největších hvězd jsme vybrali ty, které se na dráze či v sektoru objeví hned během úvodního dne:
- Jakob Ingebrigtsen (Norsko): Norský suverén, úřadující olympijský vítěz a obhájce evropského zlata, se vrací do akce. Poté, co v lednu podstoupil operaci Achillovy šlachy, v roce 2026 dosud nezávodil. Svůj první start si schoval právě na Birmingham, kde hned v pondělí večer poběží finále na 5000 metrů.
- Dina Asher-Smithová vs. Amy Huntová (Velká Británie): Domácí tribuny uvidí strhující sprinterský souboj. Úřadující šampionka Dina Asher-Smithová na stovce narazí na svou reprezentační kolegyni Amy Huntovou. Obě atletky v pondělí čekají rozběhy, semifinále a případně i samotné večerní finále.
- Mattia Furlani (Itálie): Italská vycházející hvězda a velký talent zasáhne do dopolední kvalifikace skoku dalekého.
Obhájci titulu z Říma 2024
V pondělí večer se rozdá pět sad medailí. Kdo bude na Alexander Stadium obhajovat titul z posledního evropského šampionátu v Římě z roku 2024?
Obhájci titulu z Říma 2024
|Disciplína
|Vítěz z ME 2024 (Řím)
|Vrh koulí, ženy
|Jessica Schilderová (Nizozemsko)
|Vrh koulí, muži
|Leonardo Fabbri (Itálie)
|5000 m, muži
|Jakob Ingebrigtsen (Norsko)
|4x400 m mix
|Irsko (C. O’Donnell, R. Adelekeová, T. Barr, S. Mawdsleyová)
|100 m, ženy
|Dina Asher-Smithová (Velká Británie)