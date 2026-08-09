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ME v atletice 2026: Program 1. dne, největší hvězdy a obhájci z Říma

Kristýna Polášková
  11:00

Česká sprinterka Karolína Maňasová (vpravo) v semifinále olympijských her. | foto: Reuters

Mistrovství Evropy v atletice 2026 startuje! Od 10. do 16. srpna se v britském Birminghamu na Alexander Stadium představí více než 1 600 atletů ze 48 států. Hned první den nabídne pět finálových bitev a do akce vstoupí i čeští reprezentanti, např. Tomáš Staněk, Jakub Dudycha či Karolína Maňasová.
ME v atletice 2026
Událost27. Mistrovství Evropy v atletice
Termín10. – 16. srpna 2026
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
ÚčastníciVíce než 1 600 atletů ze 48 států
TV a online přenosyČT sport, ČT sport Plus (iVysílání)

ME v atletice: Program 1. dne a kde sledovat

Úvodní soutěžní den Mistrovství Evropy v atletice 2026 přinese nabitý harmonogram od dopoledních kvalifikací až po atraktivní večerní finálové boje o první sady medailí. Všechny klíčové momenty prvního dne i vystoupení českých reprezentantů můžete sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport a v online multipřenosu na platformě ČT sport Plus.

Dopolední program (11:20 – 14:40)
ČasDisciplínaFázeČeši v akci
11:35Vrh koulí, ženyKvalifikaceKatrin Brzyszkowská, Martina Mazurová
11:40Hod kladivem, mužiKvalifikace APatrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
11:45800 m, mužiRozběhyJakub Dudycha
12:25100 m, ženyRozběhyKarolína Maňasová
12:30Skok daleký, mužiKvalifikacePetr Meindlschmid
12:55400 m, mužiRozběhy
13:20Hod kladivem, mužiKvalifikace BPatrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
13:35400 m překážek, ženyRozběhy
13:40Vrh koulí, mužiKvalifikaceTomáš Staněk
Odpolední program (19:40 – 23:10)
ČasDisciplínaFázeČeši v akciVýsledek
20:03Vrh koulí, ženyFINÁLE
20:10Hod kladivem, ženyKvalifikace ATereza Holcová-
20:35100 m překážek, ženyRozběhyEster Bendová, Tereza Elena Šínová-
20:55Trojskok, ženyKvalifikaceLinda Suchá-
21:10100 m, ženySemifinále-
21:33Vrh koulí, mužiFINÁLE
21:38Hod kladivem, ženyKvalifikace BTereza Holcová-
21:405000 m, mužiFINÁLE
22:003000 m překážek, ženyRozběhy-
22:404x400 m mixFINÁLE
22:50100 m, ženyFINÁLE
  • V rozbězích na 800 metrů se představí Jakub Dudycha a do bloků na stovce zaklekne Karolína Maňasová.
  • Večerní program pak nabídne kvalifikaci kladivářky Terezy Holcové, trojskokanky Lindy Suché a rozběhy na 100 metrů překážek za účasti Ester Bendové a Terezy Eleny Šínové.

Hvězdy 1. dne ME: Návrat Ingebrigtsena a bitva domácích sprinterek

Z přehledu největších hvězd jsme vybrali ty, které se na dráze či v sektoru objeví hned během úvodního dne:

  • Jakob Ingebrigtsen (Norsko): Norský suverén, úřadující olympijský vítěz a obhájce evropského zlata, se vrací do akce. Poté, co v lednu podstoupil operaci Achillovy šlachy, v roce 2026 dosud nezávodil. Svůj první start si schoval právě na Birmingham, kde hned v pondělí večer poběží finále na 5000 metrů.
  • Dina Asher-Smithová vs. Amy Huntová (Velká Británie): Domácí tribuny uvidí strhující sprinterský souboj. Úřadující šampionka Dina Asher-Smithová na stovce narazí na svou reprezentační kolegyni Amy Huntovou. Obě atletky v pondělí čekají rozběhy, semifinále a případně i samotné večerní finále.
  • Mattia Furlani (Itálie): Italská vycházející hvězda a velký talent zasáhne do dopolední kvalifikace skoku dalekého.

Obhájci titulu z Říma 2024

V pondělí večer se rozdá pět sad medailí. Kdo bude na Alexander Stadium obhajovat titul z posledního evropského šampionátu v Římě z roku 2024?

Obhájci titulu z Říma 2024
DisciplínaVítěz z ME 2024 (Řím)
Vrh koulí, ženyJessica Schilderová (Nizozemsko)
Vrh koulí, mužiLeonardo Fabbri (Itálie)
5000 m, mužiJakob Ingebrigtsen (Norsko)
4x400 m mixIrsko (C. O’Donnell, R. Adelekeová, T. Barr, S. Mawdsleyová)
100 m, ženyDina Asher-Smithová (Velká Británie)
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