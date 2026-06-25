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MČR v cyklistice 2026: Program, trasy a favorité, výsledky

Kristýna Polášková
  14:27

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice. | foto: Archiv Český svaz Cyklistiky

Společné MČR v cyklistice a šampionát SR představuje tradiční vrchol domácí sezony. Od 25. do 28. června se v Uničově a Jeseníku potkají zástupci týmů WorldTour s jezdci z domácích stájí. Závodníci bojují o národní tituly i právo oblékat v dalším roce dres v barvách trikolóry.

Program a výsledky MČR v cyklistice

Šampionát je rozdělen do čtyř dnů a dvou lokalit. Ve čtvrtek 25. června jsou na programu v Uničově časovky jednotlivců. O víkendu 27. a 28. června se akce přesouvá do Jeseníku, kde se uskuteční silniční závody s hromadným startem.

Časový harmonogram - Čtvrtek 25. 6. (Uničov)
ČasKategorieDélka tratiVítěz
11:00Časovka – Juniorky24 km
11:30Časovka – Ženy24 km
12:00Časovka – Junioři24 km
15:05Časovka – Muži Elite48 km
Časový harmonogram - Víkend 27. 6. a 28. 6. (Jeseník)
Datum a časKategorieDélka tratiVítěz
27. 6. 10:00Závod s hromadným startem – Junioři104 km
27. 6. 14:00Závod s hromadným startem – Ženy104 km
27. 6. 14:00Závod s hromadným startem – Juniorky78 km
28. 6. 10:00Závod s hromadným startem – Muži Elite209 km

MČR v cyklistice společně se slovenským šampionátem na silnici představuje každoroční zakončení domácí sezóny. V závodech se ve všech kategoriích vyhlašují dva vítězové, jeden pro Českou republiku a jeden pro Slovensko. Vítězové národního mistrovství získávají právo nosit po celý následující rok speciální dres v barvách národní trikolóry. Ve startovním poli se potkávají jezdci z domácích stájí se zástupci týmů kategorie WorldTour.

Základní informace o MČR v cyklistice
DetailInformace
Termín25. – 28. června 2026
Místo konáníČeská republika (Uničov, Jeseník)
Délka hl. závodu209 km (Muži Elite)
Kde sledovatČT sport (živé vstupy)

Profily tras a převýšení

Tratě šampionátu jsou rozděleny podle lokalit na rovinaté a kopcovité pasáže.

  • Časovka (Uničov): Trať pro muže v kategorii Elite měří 48 kilometrů a vede po rovinatém profilu.
  • Závod s hromadným startem (Jeseník): Závodníci v kategorii Muži Elite absolvují celkem 209 kilometrů. Trať se skládá z osmi okruhů, přičemž každý měří 26 kilometrů. Součástí každého okruhu je stoupání s délkou téměř 500 metrů. Celkové převýšení závodu činí 3920 metrů.

Přehled účastníků a favorité MČR v cyklistice

Startovní listina kombinuje zástupce nejvyšší divize WorldTour s jezdci z domácích stájí. Výsledné pořadí tak může ovlivnit i početní převaha lokálních týmů oproti jednotlivcům ze zahraničních formací. Mezi nejsledovanější účastníky šampionátu letos patří:

  • Mathias Vacek (Lidl-Trek): Do závodu nastupuje necelý týden po zisku konečného třetího místa v celkové klasifikaci etapového podniku Kolem Švýcarska.
  • Josef Černý (Kasper Crypto4Me): Specialista na časovku a bývalý držitel mistrovských titulů, který se na trati bude moci opřít o týmové kolegy z domácí stáje.
  • Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA): Jezdec španělské formace má s profilem tratě v Jeseníkách dlouhodobé zkušenosti z předchozích ročníků MČR.
  • Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets): Slovenský reprezentant, který se v probíhající sezoně zúčastnil třítýdenního závodu Giro d’Italia.
  • Pavel Novák (Movistar Team): Závodník, jenž aktuálně absolvuje svou premiérovou sezonu v nejvyšší mužské kategorii Elite.

Kde sledovat MČR v cyklistice živě

Přímé přenosy ze závodů na webech sázkových kanceláří dostupné nebudou. Stanice ČT sport plánuje vysílat z víkendových závodů v Jeseníku živé vstupy. Kompletní přímý přenos Česká televize v programu aktuálně zařazen nemá.

Doprovodný program

Součástí mistrovství je také program pro veřejnost, který probíhá v místech konání.

Čtvrtek (Uničov)

  • 10:30 – 18:00: Czech Cycling Academy Roadshow (projekt Zdeňka Štybara)
  • 10:30 – 18:00: Škoda Auto dopravní hřiště

Pátek (Jeseník)

  • 18:00: Vystoupení Moravské a Opolské filharmonie (letní divadlo ve Smetanových sadech)
  • 19:30: Koncert hudební skupiny Lucie

Sobota (Jeseník)

  • 9:00 – 17:00: Czech Cycling Academy Roadshow, stan Alavis, Škoda Auto dopravní hřiště
  • 9:00 – 17:00: Soutěž společnosti MND o elektrické kolo
  • 11:00 a 15:00: Vystoupení tanečního centra YESDANCE Jeseník (Street Dance a mažoretky)

Neděle (Jeseník)

  • 9:00 – 15:30: Czech Cycling Academy Roadshow, stan Alavis, Škoda Auto dopravní hřiště, Allwyn BMX rampa
  • 9:00 – 15:30: Soutěž společnosti MND o elektrické kolo (losování proběhne odpoledne)
  • 11:00 a 13:00: Vystoupení tanečního centra YESDANCE Jeseník
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