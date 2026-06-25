Program a výsledky MČR v cyklistice
Šampionát je rozdělen do čtyř dnů a dvou lokalit. Ve čtvrtek 25. června jsou na programu v Uničově časovky jednotlivců. O víkendu 27. a 28. června se akce přesouvá do Jeseníku, kde se uskuteční silniční závody s hromadným startem.
|Čas
|Kategorie
|Délka trati
|Vítěz
|11:00
|Časovka – Juniorky
|24 km
|11:30
|Časovka – Ženy
|24 km
|12:00
|Časovka – Junioři
|24 km
|15:05
|Časovka – Muži Elite
|48 km
|Datum a čas
|Kategorie
|Délka trati
|Vítěz
|27. 6. 10:00
|Závod s hromadným startem – Junioři
|104 km
|27. 6. 14:00
|Závod s hromadným startem – Ženy
|104 km
|27. 6. 14:00
|Závod s hromadným startem – Juniorky
|78 km
|28. 6. 10:00
|Závod s hromadným startem – Muži Elite
|209 km
MČR v cyklistice společně se slovenským šampionátem na silnici představuje každoroční zakončení domácí sezóny. V závodech se ve všech kategoriích vyhlašují dva vítězové, jeden pro Českou republiku a jeden pro Slovensko. Vítězové národního mistrovství získávají právo nosit po celý následující rok speciální dres v barvách národní trikolóry. Ve startovním poli se potkávají jezdci z domácích stájí se zástupci týmů kategorie WorldTour.
|Detail
|Informace
|Termín
|25. – 28. června 2026
|Místo konání
|Česká republika (Uničov, Jeseník)
|Délka hl. závodu
|209 km (Muži Elite)
|Kde sledovat
|ČT sport (živé vstupy)
Profily tras a převýšení
Tratě šampionátu jsou rozděleny podle lokalit na rovinaté a kopcovité pasáže.
- Časovka (Uničov): Trať pro muže v kategorii Elite měří 48 kilometrů a vede po rovinatém profilu.
- Závod s hromadným startem (Jeseník): Závodníci v kategorii Muži Elite absolvují celkem 209 kilometrů. Trať se skládá z osmi okruhů, přičemž každý měří 26 kilometrů. Součástí každého okruhu je stoupání s délkou téměř 500 metrů. Celkové převýšení závodu činí 3920 metrů.
Přehled účastníků a favorité MČR v cyklistice
Startovní listina kombinuje zástupce nejvyšší divize WorldTour s jezdci z domácích stájí. Výsledné pořadí tak může ovlivnit i početní převaha lokálních týmů oproti jednotlivcům ze zahraničních formací. Mezi nejsledovanější účastníky šampionátu letos patří:
Kde sledovat MČR v cyklistice živě
Přímé přenosy ze závodů na webech sázkových kanceláří dostupné nebudou. Stanice ČT sport plánuje vysílat z víkendových závodů v Jeseníku živé vstupy. Kompletní přímý přenos Česká televize v programu aktuálně zařazen nemá.
Doprovodný program
Součástí mistrovství je také program pro veřejnost, který probíhá v místech konání.
Čtvrtek (Uničov)
- 10:30 – 18:00: Czech Cycling Academy Roadshow (projekt Zdeňka Štybara)
- 10:30 – 18:00: Škoda Auto dopravní hřiště
Pátek (Jeseník)
- 18:00: Vystoupení Moravské a Opolské filharmonie (letní divadlo ve Smetanových sadech)
- 19:30: Koncert hudební skupiny Lucie
Sobota (Jeseník)
- 9:00 – 17:00: Czech Cycling Academy Roadshow, stan Alavis, Škoda Auto dopravní hřiště
- 9:00 – 17:00: Soutěž společnosti MND o elektrické kolo
- 11:00 a 15:00: Vystoupení tanečního centra YESDANCE Jeseník (Street Dance a mažoretky)
Neděle (Jeseník)
- 9:00 – 15:30: Czech Cycling Academy Roadshow, stan Alavis, Škoda Auto dopravní hřiště, Allwyn BMX rampa
- 9:00 – 15:30: Soutěž společnosti MND o elektrické kolo (losování proběhne odpoledne)
- 11:00 a 13:00: Vystoupení tanečního centra YESDANCE Jeseník