Základní informace o MČR v atletice
Nejvyšší domácí atletická soutěž se v roce 2026 vrací do Plzně na Atletický stadion města Plzně. Zúčastnit se mohou atleti, kteří splní vypsaný startovní limit.
- Pravidla soutěže: Závodníci startují v individuálních disciplínách a ve štafetách.
- Systém bodování: Body do soutěže družstev se na národním mistrovství nesbírají.
- Doprovodný program: Součástí areálu bude zóna s projektem Atletika pro děti, kde si mohou nejmenší návštěvníci vyzkoušet sportovní disciplíny.
- Kde sledovat: ČT Sport
Disciplíny jako chůze na 20 a 50 kilometrů, běh na 10 000 metrů, víceboje, půlmaraton a maraton nejsou součástí tohoto šampionátu a konají se samostatně v jiných termínech.
Program MČR v atletice
V tabulkách níže naleznete kompletní časový harmonogram obou soutěžních dnů.
|Čas
|Disciplína a kategorie
|Fáze
|10:15
|3000 m př. Ž
|Finále
|10:30
|Disk Ž
|Finále
|10:35
|5000 m M
|Finále
|11:00
|400 m př. Ž
|Rozběhy
|11:25
|400 m př. M
|Rozběhy
|11:45
|Trojskok M
|Finále
|11:50
|800 m Ž
|Rozběhy
|12:10
|800 m M
|Rozběhy
|12:20
|Kladivo Ž
|Finále
|12:30
|400 m Ž
|Rozběhy
|12:50
|400 m M
|Rozběhy
|13:12
|4x100 m Ž
|Finále
|13:27
|4x100 m M
|Finále
|15:30
|Výška M
|Finále
|15:33
|Koule Ž
|Finále
|15:40
|Kladivo M
|Finále
|15:50
|100 m př. Ž
|Rozběhy
|16:10
|Tyč M
|Finále
|16:15
|110 m př. M
|Rozběhy
|16:35
|Slavnostní zahájení
|-
|16:45
|100 m Ž
|Rozběhy
|17:04
|100 m M
|Rozběhy
|17:21
|Trojskok Ž
|Finále
|17:35
|100 m př. Ž
|Finále
|17:43
|Disk M
|Finále
|17:50
|110 m př. M
|Finále
|18:00
|1500 m M
|Finále
|18:20
|5000 m Ž
|Finále
|18:45
|100 m M
|Finále
|18:55
|100 m Ž
|Finále
|Čas
|Disciplína a kategorie
|Fáze
|12:00
|Tyč Ž
|Finále
|12:05
|Dálka Ž
|Finále
|12:15
|200 m Ž
|Rozběhy
|12:35
|200 m M
|Rozběhy
|12:53
|Oštěp Ž
|Finále
|13:05
|400 m př. Ž
|Finále
|13:15
|400 m př. M
|Finále
|13:25
|Koule M
|Finále
|13:40
|400 m Ž
|Finále
|13:50
|400 m M
|Finále
|14:00
|Výška Ž
|Finále
|14:03
|800 m Ž
|Finále
|14:10
|800 m M
|Finále
|14:30
|200 m Ž
|Finále
|14:37
|Oštěp M
|Finále
|14:40
|Dálka M
|Finále
|14:45
|200 m M
|Finále
|14:55
|1500 m Ž
|Finále
|15:10
|3000 m př. M
|Finále
|15:30
|4x400 m Ž
|Finále
|15:45
|4x400 m M
|Finále
Historie a vybrané rekordy mistrovství
První samostatné mistrovství ČR v rámci Československa proběhlo v roce 1970 ve Dvoře Králové nad Labem. Úplně první šampionát v éře samostatné České republiky následně uspořádal Jablonec nad Nisou ve dnech 3. a 4. července 1993.
V rámci dlouhé historie padla na domácím mistrovství řada výrazných výkonů. Přehled vybraných rekordů šampionátu:
- 100 m (ženy): Karolína Maňasová, 11,20 s (Vyškov, 2024).
- 400 m (ženy): Jarmila Kratochvílová, 48,85 s (Praha, 1983).
- Hod oštěpem (ženy): Barbora Špotáková, 67,58 m (Praha, 2009).
- 100 m (muži): Zdeněk Stromšík, 10,12 s (Hodonín, 2022).
- Hod oštěpem (muži): Jan Železný, 88,46 m (Praha, 1996).
- Vrh koulí (muži): Tomáš Staněk, 21,61 m (Třinec, 2017).