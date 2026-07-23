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MČR v atletice 2026 Plzeň: Program, harmonogram a výsledky

Kristýna Polášková
  7:00

Skokanka Linda Suchá na MČR v atletice v Plzni. | foto: MF DNES

Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice proběhne o víkendu 25. a 26. července 2026 v Plzni. Na stadionu AK Škoda Plzeň budou závodníci bojovat o národní tituly v jednotlivých disciplínách. Šampionát slouží také jako nominační závod pro nadcházející mistrovství Evropy v Birminghamu.

Základní informace o MČR v atletice

Nejvyšší domácí atletická soutěž se v roce 2026 vrací do Plzně na Atletický stadion města Plzně. Zúčastnit se mohou atleti, kteří splní vypsaný startovní limit.

  • Pravidla soutěže: Závodníci startují v individuálních disciplínách a ve štafetách.
  • Systém bodování: Body do soutěže družstev se na národním mistrovství nesbírají.
  • Doprovodný program: Součástí areálu bude zóna s projektem Atletika pro děti, kde si mohou nejmenší návštěvníci vyzkoušet sportovní disciplíny.
  • Kde sledovat: ČT Sport

Disciplíny jako chůze na 20 a 50 kilometrů, běh na 10 000 metrů, víceboje, půlmaraton a maraton nejsou součástí tohoto šampionátu a konají se samostatně v jiných termínech.

Program MČR v atletice

V tabulkách níže naleznete kompletní časový harmonogram obou soutěžních dnů.

Program MČR v atletice: Sobota 25. července 2026
ČasDisciplína a kategorieFáze
10:153000 m př. ŽFinále
10:30Disk ŽFinále
10:355000 m MFinále
11:00400 m př. ŽRozběhy
11:25400 m př. MRozběhy
11:45Trojskok MFinále
11:50800 m ŽRozběhy
12:10800 m MRozběhy
12:20Kladivo ŽFinále
12:30400 m ŽRozběhy
12:50400 m MRozběhy
13:124x100 m ŽFinále
13:274x100 m MFinále
15:30Výška MFinále
15:33Koule ŽFinále
15:40Kladivo MFinále
15:50100 m př. ŽRozběhy
16:10Tyč MFinále
16:15110 m př. MRozběhy
16:35Slavnostní zahájení-
16:45100 m ŽRozběhy
17:04100 m MRozběhy
17:21Trojskok ŽFinále
17:35100 m př. ŽFinále
17:43Disk MFinále
17:50110 m př. MFinále
18:001500 m MFinále
18:205000 m ŽFinále
18:45100 m MFinále
18:55100 m ŽFinále
Program MČR v atletice: Neděle 26. července 2026
ČasDisciplína a kategorieFáze
12:00Tyč ŽFinále
12:05Dálka ŽFinále
12:15200 m ŽRozběhy
12:35200 m MRozběhy
12:53Oštěp ŽFinále
13:05400 m př. ŽFinále
13:15400 m př. MFinále
13:25Koule MFinále
13:40400 m ŽFinále
13:50400 m MFinále
14:00Výška ŽFinále
14:03800 m ŽFinále
14:10800 m MFinále
14:30200 m ŽFinále
14:37Oštěp MFinále
14:40Dálka MFinále
14:45200 m MFinále
14:551500 m ŽFinále
15:103000 m př. MFinále
15:304x400 m ŽFinále
15:454x400 m MFinále

Historie a vybrané rekordy mistrovství

První samostatné mistrovství ČR v rámci Československa proběhlo v roce 1970 ve Dvoře Králové nad Labem. Úplně první šampionát v éře samostatné České republiky následně uspořádal Jablonec nad Nisou ve dnech 3. a 4. července 1993.

V rámci dlouhé historie padla na domácím mistrovství řada výrazných výkonů. Přehled vybraných rekordů šampionátu:

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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