|Dostihy Brno - informace
|Datum:
|13. června 2026
|Místo:
|Brno-Dvorska, Zapletovala 52
|Start:
|14:00
|Kde sledovat:
|YouTube
Dostihy Brno 13. června 2026: program, výsledky, vítězové
Brněnské dostihové závodiště se řadí k těm menším, během celého roku se tady konají pouze 3 dostihové dny. Druhý z nich je na programu v sobotu 13. června.
Celkem je v plánu odjet 8 dostihů:
- 5 rovinových
- 3 steeplechase (překážkové)
Hlavním závodem je Letní brněnská steeplechase (7. dostih), ve které si pět nejlepších koní rozdělí odměnu 100 000 Kč. Vítěz bere polovinu. Ostatní závody mají dotace nižší.
|Závod, typ, délka
|Čas
|Vítěz
|1. dostih, rovina, 1 400 m
|14:00
|2. dostih, rovina, 3 200 m
|14:30
|3. dostih, steeplechase, 3 400 m
|15:00
|4. dostih, rovina, 1 900 m
|15:30
|5. dostih, steeplechase, 3 400 m
|16:00
|6. dostih, rovina, 1 600 m
|16:30
|7. dostih, steeplechase, 4 100 m
|17:00
|8. dostih, rovina, 2 200 m
|17:30
Letní brněnská steeplechase 2026: startovní listina
Do sedmého závodu by mělo odstartovat celkem 6 koní se svými jezdci. V sedle uvidíme i známá jména z Velké pardubické.
|Jméno koně
|Jezdec
|Arc En Ciel
|Marcel Novák ml.
|Jacobellis
|am. Jan Ilík
|Mister Slovakia
|ž. Lukáš Matuský
|Poirot
|ž. Marek Stromský
|Salivano
|ž. Jan Odložil
|Turion
|ž. Marcel Novák
Vstupenky na dostihy v Brně, vstupné
Na dostihy se dostanete po zaplacení vstupného, které není nijak vysoké. Zakoupit se dá pouze na pokladnách přímo na místě.
- dospělí – 150 Kč
- děti – 30 Kč
- parkovné – 30 Kč
Připraven je bohatý doprovodný program pro děti, přímo v areálu lze zakoupit občerstvení.
Kde sledovat brněnské dostihy živě a online?
Pokud nebudete moci dorazit přímo na dostihové závodiště Brno-Dvorská, lze všechny závody sledovat díky dostupným live streamům.
Zajišťuje je například Jockey Club ČR na svém youtubovém kanále.