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Dostihy Brno Dvorská 2026: program, výsledky a vstupenky

  15:33
Dostihové závodiště v Brně čeká druhý ze tří závodních dnů tohoto roku. V sobotu 13. června se můžeme těšit na rovinové i překážkové závody.

Marek Stromský | foto: Martin Veselý, MAFRA

Dostihy Brno - informace
Datum:13. června 2026
Místo:Brno-Dvorska, Zapletovala 52
Start:14:00
Kde sledovat:YouTube

Dostihy Brno 13. června 2026: program, výsledky, vítězové

Brněnské dostihové závodiště se řadí k těm menším, během celého roku se tady konají pouze 3 dostihové dny. Druhý z nich je na programu v sobotu 13. června.

Celkem je v plánu odjet 8 dostihů:

  • 5 rovinových
  • 3 steeplechase (překážkové)

Hlavním závodem je Letní brněnská steeplechase (7. dostih), ve které si pět nejlepších koní rozdělí odměnu 100 000 Kč. Vítěz bere polovinu. Ostatní závody mají dotace nižší.

Dostihy v Brně – 13. 6. 2026
Závod, typ, délkaČasVítěz
1. dostih, rovina, 1 400 m14:00
2. dostih, rovina, 3 200 m14:30
3. dostih, steeplechase, 3 400 m15:00
4. dostih, rovina, 1 900 m15:30
5. dostih, steeplechase, 3 400 m16:00
6. dostih, rovina, 1 600 m16:30
7. dostih, steeplechase, 4 100 m17:00
8. dostih, rovina, 2 200 m17:30

Letní brněnská steeplechase 2026: startovní listina

Do sedmého závodu by mělo odstartovat celkem 6 koní se svými jezdci. V sedle uvidíme i známá jména z Velké pardubické.

Jméno koněJezdec
Arc En CielMarcel Novák ml.
Jacobellisam. Jan Ilík
Mister Slovakiaž. Lukáš Matuský
Poirotž. Marek Stromský
Salivanož. Jan Odložil
Turionž. Marcel Novák

Vstupenky na dostihy v Brně, vstupné

Na dostihy se dostanete po zaplacení vstupného, které není nijak vysoké. Zakoupit se dá pouze na pokladnách přímo na místě.

  • dospělí – 150 Kč
  • děti – 30 Kč
  • parkovné – 30 Kč

Připraven je bohatý doprovodný program pro děti, přímo v areálu lze zakoupit občerstvení.

Kde sledovat brněnské dostihy živě a online?

Pokud nebudete moci dorazit přímo na dostihové závodiště Brno-Dvorská, lze všechny závody sledovat díky dostupným live streamům.

Zajišťuje je například Jockey Club ČR na svém youtubovém kanále.

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11. června 2026  15:49

Dostihy Brno Dvorská 2026: program, výsledky a vstupenky

Marek Stromský

Dostihové závodiště v Brně čeká druhý ze tří závodních dnů tohoto roku. V sobotu 13. června se můžeme těšit na rovinové i překážkové závody.

11. června 2026  15:33

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