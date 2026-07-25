Páteční tréninky 1 ovládlo Ferrari. Nejdříve vyhrál Charles Leclerc s téměř půlsekundovým náskokem před Maxem Verstappenem z Red Bullu a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Rychlejším odpoledním jízdám dominoval Hamilton před Leclercem. Třetí čas zajel úřadující šampion Lando Norris z McLarenu.
A právě jezdci Ferrari jsou favority sobotní kvalifikace. Charles Leclerc i Lewis Hamilton mají shodný kurz 2,75.
|Jezdec
|Kurz
|Lewis Hamilton
|2,75
|Charles Leclerc
|2,75
|Andrea Kimi Antonelli
|4,50
|Lando Norris
|9,95
|Max Verstappen
|13,00
|George Russell
|14,90
|Oscar Piastri
|28,90
Speciální sázkové příležitosti
SynotTip vypsal na kvalifikaci Velké ceny Maďarska také několik speciálních sázkových příležitostí. Vsadit si můžete na to, který tým získá pole position – největším favoritem je Ferrari s kurzem 1,44 před Mercedesem (3,6) a McLarenem (8,05).
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Zajímavou možností je i tip na vítězný rozdíl v kvalifikaci. Bookmakeři nejvíce věří tomu, že nejrychlejší jezdec porazí druhého v pořadí o méně než desetinu sekundy (kurz 1,72), zatímco rozdíl 0,10 až 0,20 sekundy je oceněn kurzem 3,6 stejně jako náskok vítěze přes dvě desetiny.
|Rok
|Pole position
|Tým
|Čas
|2025
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:15,372
|2024
|Lando Norris
|McLaren
|1:15,227
|2023
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,609
|2022
|George Russell
|Mercedes
|1:17,377
|2021
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:15,419
|2020
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:13,447
Zajímavosti ke kvalifikaci na GP Maďarska:
- Rekord kvalifikace drží Lewis Hamilton, který v roce 2020 zajel čas 1:13,447.
- Lewis Hamilton získal na Hungaroringu rekordních devět pole positions, což je nejvíce na jednom okruhu v historii Formule 1.
- Mercedes ovládl kvalifikaci v letech 2020–2023, když získal čtyři pole positions v řadě.
- Charles Leclerc loni vybojoval pro Ferrari první pole position v Maďarsku od roku 2017.
Kde sledovat kvalifikaci na GP Maďarska F1:
Přímý přenos celého závodního víkendu včetně kvalifikace vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay