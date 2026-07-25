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Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska formule 1: sázkové kurzy, kde sledovat

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  6:00

Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska. | foto: Darko VojinovicAP

Po dvou pátečních trénincích pokračuje Velká cena Maďarska formule 1 sobotním programem. Ten nabídne třetí trénink (12:30) i kvalifikaci (16:00). V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy, informace o televizním vysílání, i přehled posledních držitelů pole position.

Páteční tréninky 1 ovládlo Ferrari. Nejdříve vyhrál Charles Leclerc s téměř půlsekundovým náskokem před Maxem Verstappenem z Red Bullu a týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Rychlejším odpoledním jízdám dominoval Hamilton před Leclercem. Třetí čas zajel úřadující šampion Lando Norris z McLarenu.

A právě jezdci Ferrari jsou favority sobotní kvalifikace. Charles Leclerc i Lewis Hamilton mají shodný kurz 2,75.

Kdo vyhraje kvalifikaci GP Maďarska? Vybrané kurzy sázkové kanceláře SynotTip
JezdecKurz
Lewis Hamilton2,75
Charles Leclerc2,75
Andrea Kimi Antonelli4,50
Lando Norris9,95
Max Verstappen13,00
George Russell14,90
Oscar Piastri28,90

Speciální sázkové příležitosti

SynotTip vypsal na kvalifikaci Velké ceny Maďarska také několik speciálních sázkových příležitostí. Vsadit si můžete na to, který tým získá pole position – největším favoritem je Ferrari s kurzem 1,44 před Mercedesem (3,6) a McLarenem (8,05).

Velká cena Maďarska formule 1 2026: Program, výsledky, kde závod sledovat

Zajímavou možností je i tip na vítězný rozdíl v kvalifikaci. Bookmakeři nejvíce věří tomu, že nejrychlejší jezdec porazí druhého v pořadí o méně než desetinu sekundy (kurz 1,72), zatímco rozdíl 0,10 až 0,20 sekundy je oceněn kurzem 3,6 stejně jako náskok vítěze přes dvě desetiny.

Přehled vítězů kvalifikace na Velkou cenu Maďarska v posledních letech
RokPole positionTýmČas
2025Charles LeclercFerrari1:15,372
2024Lando NorrisMcLaren1:15,227
2023Lewis HamiltonMercedes1:16,609
2022George RussellMercedes1:17,377
2021Lewis HamiltonMercedes1:15,419
2020Lewis HamiltonMercedes1:13,447

Zajímavosti ke kvalifikaci na GP Maďarska:

  • Rekord kvalifikace drží Lewis Hamilton, který v roce 2020 zajel čas 1:13,447.
  • Lewis Hamilton získal na Hungaroringu rekordních devět pole positions, což je nejvíce na jednom okruhu v historii Formule 1.
  • Mercedes ovládl kvalifikaci v letech 2020–2023, když získal čtyři pole positions v řadě.
  • Charles Leclerc loni vybojoval pro Ferrari první pole position v Maďarsku od roku 2017.

Kde sledovat kvalifikaci na GP Maďarska F1:

Přímý přenos celého závodního víkendu včetně kvalifikace vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
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