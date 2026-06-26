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Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska formule 1: sázkové kurzy, kde sledovat

Aleš Dostál
  22:30

Lewis Hamilton z Ferrari během tréninku na Velkou cenu Rakouska | foto: Denes ErdosAP

Po dvou pátečních trénincích pokračuje Velká cena Rakouska formule 1 sobotním programem. Ten nabídne třetí trénink (12:30) i kvalifikaci (16:00). V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy, informace o televizním vysílání, i přehled posledních držitelů pole position.

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Podle bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip je velkým favoritem kvalifikace Andrea Kimi Antonelli, který zajel nejrychlejší časy v úvodních trénincích. Devatenáctiletý lídr průběžného pořadí mistrovství světa předčil na trati ve Spielbergu napřed o 40 tisícin sekundy Brita George Russella, týmového kolegu z Mercedesu, odpoledne byl rychlejší o 237 tisícin než Australan Oscar Piastri z McLarenu.

Kdo vyhraje kvalifikaci GP Rakouska? Vybrané kurzy sázkové kanceláře SynotTip
DatumČas uzávěrkyJezdecKurz
27. 6. 202612:30Andrea Kimi Antonelli1,66
27. 6. 202612:30George Russell5,50
27. 6. 202612:30Lewis Hamilton10,00
27. 6. 202612:30Max Verstappen10,00
27. 6. 202612:30Charles Leclerc11,00
27. 6. 202612:30Lando Norris11,00
27. 6. 202612:30Oscar Piastri17,00

Speciální sázkové příležitosti

SynotTip vypsal na kvalifikaci Velké ceny Rakouska také několik speciálních sázkových příležitostí. Vsadit si můžete na to, který tým získá pole position – největším favoritem je Mercedes s kurzem 1,33 před Ferrari (5,45), McLarenem (6,95) a Red Bullem (8,95).

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Zajímavou možností je i tip na vítězný rozdíl v kvalifikaci. Bookmakeři nejvíce věří tomu, že nejrychlejší jezdec porazí druhého v pořadí o méně než desetinu sekundy (kurz 2,00), zatímco rozdíl 0,10 až 0,20 sekundy je oceněn kurzem 3,00 a náskok přes dvě desetiny kurzem 3,50.

Přehled vítězů kvalifikace na Velkoucenu Rakouska v posledních letech
RokPole positionTýmČas
2025Lando NorrisMcLaren1:03,971
2024Max VerstappenRed Bull1:04,314
2023Max VerstappenRed Bull1:04,391
2022Max VerstappenRed Bull1:04,984
2021Max VerstappenRed Bull1:03,720
2020Valtteri BottasMercedes1:02,939
  • Rekord kvalifikace drží Lando Norris, který loni zajel čas 1:03,971.
  • Max Verstappen získal v Rakousku čtyři pole positions za sebou (2021–2024).
  • Mercedes ovládl kvalifikaci v letech 2015–2018 a 2020.
  • McLaren získal loni první rakouskou pole position od roku 2000 zásluhou Landa Norrise.

Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:

Přímý přenos celého závodního víkendu včetně kvalifikace vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

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