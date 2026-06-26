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Podle bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip je velkým favoritem kvalifikace Andrea Kimi Antonelli, který zajel nejrychlejší časy v úvodních trénincích. Devatenáctiletý lídr průběžného pořadí mistrovství světa předčil na trati ve Spielbergu napřed o 40 tisícin sekundy Brita George Russella, týmového kolegu z Mercedesu, odpoledne byl rychlejší o 237 tisícin než Australan Oscar Piastri z McLarenu.
|Datum
|Čas uzávěrky
|Jezdec
|Kurz
|27. 6. 2026
|12:30
|Andrea Kimi Antonelli
|1,66
|27. 6. 2026
|12:30
|George Russell
|5,50
|27. 6. 2026
|12:30
|Lewis Hamilton
|10,00
|27. 6. 2026
|12:30
|Max Verstappen
|10,00
|27. 6. 2026
|12:30
|Charles Leclerc
|11,00
|27. 6. 2026
|12:30
|Lando Norris
|11,00
|27. 6. 2026
|12:30
|Oscar Piastri
|17,00
Speciální sázkové příležitosti
SynotTip vypsal na kvalifikaci Velké ceny Rakouska také několik speciálních sázkových příležitostí. Vsadit si můžete na to, který tým získá pole position – největším favoritem je Mercedes s kurzem 1,33 před Ferrari (5,45), McLarenem (6,95) a Red Bullem (8,95).
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Zajímavou možností je i tip na vítězný rozdíl v kvalifikaci. Bookmakeři nejvíce věří tomu, že nejrychlejší jezdec porazí druhého v pořadí o méně než desetinu sekundy (kurz 2,00), zatímco rozdíl 0,10 až 0,20 sekundy je oceněn kurzem 3,00 a náskok přes dvě desetiny kurzem 3,50.
|Rok
|Pole position
|Tým
|Čas
|2025
|Lando Norris
|McLaren
|1:03,971
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:04,314
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:04,391
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:04,984
|2021
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:03,720
|2020
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:02,939
- Rekord kvalifikace drží Lando Norris, který loni zajel čas 1:03,971.
- Max Verstappen získal v Rakousku čtyři pole positions za sebou (2021–2024).
- Mercedes ovládl kvalifikaci v letech 2015–2018 a 2020.
- McLaren získal loni první rakouskou pole position od roku 2000 zásluhou Landa Norrise.
Kde sledovat Velkou cenu Rakouska F1:
Přímý přenos celého závodního víkendu včetně kvalifikace vysílá Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV