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Grand Prix krasobruslení 2026 v Číně: Program, výsledky, Češi

Kamil Jurek
  16:13
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Natálie a Filip Taschlerovi v této sezoně baví diváky při rytmickém tanci pro ně nezvyklými kostýmy a rozpustilým výrazem. | foto: Profimedia.cz

Třetí zastávkou krasobruslařského seriálu Grand Prix je čínský Šen-čen, závodí se od 6. do 8. listopadu 2026. V tancích na ledě reprezentují Česko sourozenci Taschlerovi.
GP v krasobruslení v Číně 2026 – informace
Datum:6. – 8. listopadu 2026
Dějiště:Shenzhen Universiade Sports Centre
Disciplíny:4
Češi:Natálie + Filip Taschlerovi
Živý přenos:ČT sport (Plus)

Krasobruslení v Číně – Šen-čen: tance na ledě se sourozenci Taschlerovými

Grand Prix v krasobruslení pokračuje už třetí zastávkou – po Francii a Kanadě je tady čínský podnik v Šen-čenu. Od 6. do 8. listopadu 2026 jsou na programu klasické čtyři disciplíny.

Poprvé v seriálu se v tancích na ledě představují i Natálie Taschlerová a Filip Taschler – první zastávka byla bez české účasti, minulý týden na Kanadské brusli reprezentovalo duo Anna Valesiová a Martin Bidař, a také Georgii Reshtenko. Obsadili čtvrté, respektive sedmé místo.

Maximum Taschlerových je zatím na závodech Grand Prix rovněž 4. místo, podaří se projít na stupních vítězů právě v Číně?

ISU Grand Prix v krasobruslení – Čína 2026
DisciplínaDatum, časVýsledky
Tance na ledě – rytmické6.11., 7:451. Fearová/Gibson (Brit.)
2. Davisová/Smolkin (Gruz.)
3. Taschlerová/Taschler (ČR)
Ženy – krátký program6.11., 9:251. Čibaová (Jap.)
2. Gubanovová (Gruz.)
3. Trusovová (Rus.)
Sportovní dvojice – krátký program6.11., 12:001. Mišinová/Galliamov (Rus.)
2. Metelkinová/Berulava (Gruz.)
3. Akopovová/Rachmanin (Arm.)
Muži – krátký program6.11., 13:251. Miura (Jap.)
2. Sato (Jap.)
3. Semeněnko (Rus.)
Tance na ledě – volné7.11., 7:30
Ženy – volná jízda7.11., 9:30
Sportovní dvojice – volná jízda7.11., 11:40
Muži – volná jízda8.11., 6:00
Exhibice8.11., 11:00

Taschlerovi myslí na své maximum, jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci

Kde sledovat GP v Číně živě? Live stream i přenos v TV

Krasobruslení lze sledovat v televizi prostřednictvím České televize, tento sport vysílá na ČT sport i online platformě ČT sport Plus. Tam najdete kompletní program všech disciplín.

  • Sobota na ČT sport: volné tance (od 7:30), volné jízdy žen (od 10:00)
  • Neděle na ČT sport: volné jízdy mužů (od 6:00), exhibice (od 11:00)

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