|Datum:
|6. – 8. listopadu 2026
|Dějiště:
|Shenzhen Universiade Sports Centre
|Disciplíny:
|4
|Češi:
|Natálie + Filip Taschlerovi
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus)
Krasobruslení v Číně – Šen-čen: tance na ledě se sourozenci Taschlerovými
Grand Prix v krasobruslení pokračuje už třetí zastávkou – po Francii a Kanadě je tady čínský podnik v Šen-čenu. Od 6. do 8. listopadu 2026 jsou na programu klasické čtyři disciplíny.
Poprvé v seriálu se v tancích na ledě představují i Natálie Taschlerová a Filip Taschler – první zastávka byla bez české účasti, minulý týden na Kanadské brusli reprezentovalo duo Anna Valesiová a Martin Bidař, a také Georgii Reshtenko. Obsadili čtvrté, respektive sedmé místo.
Maximum Taschlerových je zatím na závodech Grand Prix rovněž 4. místo, podaří se projít na stupních vítězů právě v Číně?
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Tance na ledě – rytmické
|6.11., 7:45
|1. Fearová/Gibson (Brit.)
2. Davisová/Smolkin (Gruz.)
3. Taschlerová/Taschler (ČR)
|Ženy – krátký program
|6.11., 9:25
|1. Čibaová (Jap.)
2. Gubanovová (Gruz.)
3. Trusovová (Rus.)
|Sportovní dvojice – krátký program
|6.11., 12:00
|1. Mišinová/Galliamov (Rus.)
2. Metelkinová/Berulava (Gruz.)
3. Akopovová/Rachmanin (Arm.)
|Muži – krátký program
|6.11., 13:25
|1. Miura (Jap.)
2. Sato (Jap.)
3. Semeněnko (Rus.)
|Tance na ledě – volné
|7.11., 7:30
|Ženy – volná jízda
|7.11., 9:30
|Sportovní dvojice – volná jízda
|7.11., 11:40
|Muži – volná jízda
|8.11., 6:00
|Exhibice
|8.11., 11:00
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Taschlerovi myslí na své maximum, jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci
Kde sledovat GP v Číně živě? Live stream i přenos v TV
Krasobruslení lze sledovat v televizi prostřednictvím České televize, tento sport vysílá na ČT sport i online platformě ČT sport Plus. Tam najdete kompletní program všech disciplín.
- Sobota na ČT sport: volné tance (od 7:30), volné jízdy žen (od 10:00)
- Neděle na ČT sport: volné jízdy mužů (od 6:00), exhibice (od 11:00)
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