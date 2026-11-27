|Datum:
|27. – 29. listopadu 2026
|Dějiště:
|Keio Arena Tokyo, Japonsko
|Disciplíny:
|4
|Češi:
|Valesiová + Bidař
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus)
Krasobruslení v Japonsku 2026: jedou Valesiová a Bidař
Závěrečnou destinací v krasobruslařské Grand Prix je japonské Tokio, poté následuje už jen velké finále v Číně. Zastávka se koná od 27. do 29. listopadu 2026, dějištěm je Keio Arena, kde se konají také jiné sportovní události.
Podruhé v sezoně reprezentuje Českou republiku sportovní dvojice Anna Valesiová a Martin Bidař, představili se už na Kanadské brusli. Obsadili tehdy 4. příčku, od medaile ale byli poměrně daleko.
Podstatně blíže byli sourozenci Taschlerovi v Číně, bronzový úspěch se ale podařil až sourozencům Mrázkovým na Americké brusli. Česko získalo medaili po 8 letech, minulý týden ve Finsku na ni ale Taschlerovi nenavázali – po nepodařené volné jízdě skončili celkově sedmí, přestože byli po rytmických tancích třetí.
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Tance na ledě – rytmické
|27.11., 4:35
|Sportovní dvojice – krátký program
|27.11., 6:35
|Ženy – krátký program
|27.11., 8:15
|Muži – krátký program
|27.11., 11:00
|Tance na ledě – volné
|28.11., 4:00
|Sportovní dvojice – volná jízda
|28.11., 6:00
|Ženy – volná jízda
|28.11., 8:30
|Muži – volná jízda
|28.11., 11:30
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- Pátek na ČT sport: krátký program žen (od 8:15)
- Sobota na ČT sport: volné tance (od 4:00)
- Neděle na ČT sport: exhibice (od 5:05)
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