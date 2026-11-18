|Datum:
|20. – 21. listopadu 2026
|Dějiště:
|Helsinki Ice Hall, Finsko
|Disciplíny:
|4
|Češi:
|sourozenci Taschlerovi
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus)
Krasobruslení ve Finsku 2026: jedou sourozenci Taschlerovi
Celá sezona krasobruslařské Grand Prix se koná od října do prosince, finský podnik v Helsinkách je předposledním klasickou zastávkou. Na programu jsou dva závodní dny, 20. a 21. listopadu 2026. Dějištěm je známá Helsinki Ice Hall, kde se kromě hokejových akcí konají například i hudební koncerty.
Českou republiku ve Finsku reprezentuje sourozenecký taneční pár Natálie Taschlerová a Filip Taschler, závodit budou letos podruhé. Při čínské zastávce předvedli dobrý výkon, bronz jim unikl o pouhých 0,09 bodů.
Co nevyšlo Taschlerovým, to se minulý týden podařilo Kateřině a Danielu Mrázkovým. Na Americké brusli totiž obsadili třetí příčku, české krasobruslení tak mělo svého zástupce na stupních vítězů po dlouhých osmi letech. Tehdy byl rovněž třetí Michal Březina, a to právě v Helsinkách.
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Sportovní dvojice – krátký program
|20.11., 13:00
|Ženy – krátký program
|20.11., 14:30
|Muži – krátký program
|20.11., 16:25
|Tance na ledě – rytmické
|20.11., 18:20
|Sportovní dvojice – volná jízda
|21.11., 11:15
|Ženy – volná jízda
|21.11., 13:00
|Muži – volná jízda
|21.11., 16:15
|Tance na ledě – volné
|21.11., 18:25
Kde sledovat GP ve Finsku živě? Live stream i přenos v TV
Živé vysílání z Finska zajišťuje tradičně Česká televize. Online platforma ČT sport Plus nabízí všechny disciplíny v přímém přenosu, přímo v TV na ČT sport najdete následující:
- Sobota na ČT sport: krátký program dvojic (od 13:00) krátký program žen (od 14:30)
- Neděle na ČT sport: volné jízdy dvojic (od 11:15), volné jízdy žen (od 13:00), volné jízdy mužů (od 16:15)
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