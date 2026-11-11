|Datum:
|14. – 15. listopadu 2026
|Dějiště:
|Angel of the Winds Arena, Everett, Washington
|Disciplíny:
|4
|Češi:
|Reshtenko, sourozenci Mrázkovi
|Živý přenos:
|ČT sport (Plus)
Krasobruslení v USA – Americká brusle 2026: Reshtenko a Mrázkovi
Sezona závodů Grand Prix v krasobruslení není dlouhá – od 14. do 15. listopadu 2026 je na programu už čtvrtý podnik v USA, zvaný také Americká brusle. Dějištěm je město Everett ve státě Washington.
Z českých závodníků bychom měli vidět Georgije Reshtenka, který se pokusí navázat na 7. místo z Kanady, a také sourozence Kateřinu Mrázkovou a Daniela Mrázka v tancích na ledě. Ti se v letošním seriálu představí poprvé.
Českým párům to zatím v GP jde – Anna Valesiová a Martin Bidař byli na Kanadské brusli čtvrtí, stejné umístění si připsali sourozenci Taschlerovi minulý týden v Číně. Bronz jim unikl pouze o 0,09 bodu.
|Disciplína
|Datum, čas
|Výsledky
|Muži – krátký program
|14.11., 4:00
|Sportovní dvojice – krátký program
|14.11., 5:50
|Tance na ledě – rytmické
|14.11., 23:00
|Ženy – krátký program
|15.11., 0:40
|Muži – volná jízda
|15.11., 3:25
|Sportovní dvojice – volná jízda
|15.11., 5:35
|Tance na ledě – volné
|15.11., 20:10
|Ženy – volná jízda
|15.11., 22:05
Kde sledovat GP v USA živě? Live stream i přenos v TV
Přímé přenosy z Americké brusle 2026 si lze spustit díky České televizi. Na online platformě ČT sport Plus by měly být všechny disciplíny živě, v televizi na ČT sport pak je v plánu následující:
- Sobota na ČT sport: krátký program mužů (od 4:00) krátký program dvojic (od 5:50), rytmické tance (od 23:35)
- Neděle na ČT sport: krátký program žen (od 0:40), volné jízdy mužů (od 3:25), volné jízdy dvojic (od 5:30)
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