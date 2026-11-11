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GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kamil Jurek
  14:43
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Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.
GP v krasobruslení v USA 2026 – informace
Datum:14. – 15. listopadu 2026
Dějiště:Angel of the Winds Arena, Everett, Washington
Disciplíny:4
Češi:Reshtenko, sourozenci Mrázkovi
Živý přenos:ČT sport (Plus)

Krasobruslení v USA – Americká brusle 2026: Reshtenko a Mrázkovi

Sezona závodů Grand Prix v krasobruslení není dlouhá – od 14. do 15. listopadu 2026 je na programu už čtvrtý podnik v USA, zvaný také Americká brusle. Dějištěm je město Everett ve státě Washington.

Z českých závodníků bychom měli vidět Georgije Reshtenka, který se pokusí navázat na 7. místo z Kanady, a také sourozence Kateřinu Mrázkovou a Daniela Mrázka v tancích na ledě. Ti se v letošním seriálu představí poprvé.

Českým párům to zatím v GP jde – Anna Valesiová a Martin Bidař byli na Kanadské brusli čtvrtí, stejné umístění si připsali sourozenci Taschlerovi minulý týden v Číně. Bronz jim unikl pouze o 0,09 bodu.

ISU Grand Prix v krasobruslení – USA 2026
DisciplínaDatum, časVýsledky
Muži – krátký program14.11., 4:00
Sportovní dvojice – krátký program14.11., 5:50
Tance na ledě – rytmické14.11., 23:00
Ženy – krátký program15.11., 0:40
Muži – volná jízda15.11., 3:25
Sportovní dvojice – volná jízda15.11., 5:35
Tance na ledě – volné15.11., 20:10
Ženy – volná jízda15.11., 22:05

Kde sledovat GP v USA živě? Live stream i přenos v TV

Přímé přenosy z Americké brusle 2026 si lze spustit díky České televizi. Na online platformě ČT sport Plus by měly být všechny disciplíny živě, v televizi na ČT sport pak je v plánu následující:

  • Sobota na ČT sport: krátký program mužů (od 4:00) krátký program dvojic (od 5:50), rytmické tance (od 23:35)
  • Neděle na ČT sport: krátký program žen (od 0:40), volné jízdy mužů (od 3:25), volné jízdy dvojic (od 5:30)

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