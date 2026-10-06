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Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti

Kristýna Polášková
  14:44

V Česku skončily volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Teď začíná sčítání hlasů. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunální volby v roce 2026 se uskuteční v novém, pevně stanoveném podzimním termínu. Voliči budou vybírat své zástupce do obecních zastupitelstev a ve statutárních městech i do zastupitelstev městských obvodů. Zde se podrobně zaměříme na předvolební dění, složení kandidátek a sázkové kurzy především v Brně a Ostravě, ale i v Liberci či Hradci Králové.
Komunální volby 2026
Volby do zastupitelstev obcí 2026Základní informace
Volební termín:9. a 10. října 2026 (pátek a sobota)
Vyhlášení voleb:26. června 2026 (prezident Petr Pavel)
Zákonná úprava:První celý říjnový týden (novela Ústavy)
Uzávěrka kandidátek:4. srpna 2026
KurzyTipsport, Fortuna

Kdy budou volby do zastupitelstev obcí 2026 a jaký je systém

Volby proběhnou v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026, a to souběžně s prvním kolem senátních voleb. Jde o historicky první hlasování, které se řídí novelou Ústavy ČR účinnou od 1. ledna 2026. Ta nově zavedla pravidlo, že komunální, krajské a senátní volby se budou konat vždy v prvním celém říjnovém týdnu, čímž se zamezilo neustálému posouvání volebního kalendáře.

Volební systém do obecních zastupitelstev umožňuje voličům takzvané panašování – tedy rozdělování hlasů napříč různými kandidátními listinami. Počet volených zástupců se odvíjí od velikosti obce:

  • Do 500 obyvatel: 5 až 15 zastupitelů
  • 501 – 3 000 obyvatel: 7 až 15 zastupitelů
  • 3 001 – 10 000 obyvatel: 11 až 25 zastupitelů
  • 10 001 – 50 000 obyvatel: 15 až 35 zastupitelů
  • 50 001 – 150 000 obyvatel: 25 až 45 zastupitelů
  • Nad 150 000 obyvatel: 35 až 55 zastupitelů
  • Hlavní město Praha: 55 až 70 zastupitelů (jako krajské město a kraj v jednom)

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Komunální volby 2026 v Brně: kurzy a kandidáti

V jihomoravské metropoli se rýsuje velmi napínavý a nepřehledný souboj, jelikož zde vzniklo hned několik zajímavých, leckdy velmi širokých koalic. O křeslo brněnského primátora se uchází například starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.

Lídr Motoristů sobě v Brně v komunálních volbách 2026 Tomáš Kratochvíl.

Největšími favority voleb jsou podle vypsaných kurzů Tipsportu Lidovci a Starostové (kurz na celkové vítězství 2,10) a společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých (kurz 2,40).

Na levicovém a liberálním spektru došlo k výraznému spojování. Vznikla zde velmi široká koalice sdružující Stranu zelených, hnutí Žít Brno, SEN 21, Liberálně ekologickou stranu, Volt Česko a Hnutí Kruh. Ačkoliv se původně hnutí Žít Brno mělo spojit s Českou pirátskou stranou, Piráti se nakonec rozhodli pro koalici s názvem TU!, ve které se spojili s Fakt Brno, hnutím GEN a Idealisty (Tipsport vypisuje kurz na výhru 15,00).

Kurzy na celkového vítěze v Brně
Politický subjekt / KoaliceKurz na vítězství (Tipsport)
Lidovci a Starostové2,10
ODS, TOP 09 a nezávislí2,40
ANO 20115,00
Piráti a Fakt Brno TU!15,00
Za Lužánky25,00
ZELENÉ BRNO60,00
Přísaha100,00
Motoristé sobě100,00
SPD a nezávislí100,00

Volby do Senátu 2026: Přehled obvodů, termíny, kandidáti a sázkové kurzy

Komunální volby 2026 v Ostravě: kurzy a kandidáti

Moravskoslezská metropole je z pohledu sázkových kanceláří mnohem jednoznačnější. Naprosto dominantní pozici si zde drží hnutí ANO 2011. Bookmakeři favorizují toto hnutí natolik, že u Tipsportu je na možnost, že by ANO v Ostravě nevyhrálo, vypsán obrovský kurz 45,00.

Sázková kancelář Fortuna, která vypisuje přímo kurzy na celkového vítěze, má na triumf hnutí ANO naprosto minimální kurz 1,01. S obrovským odstupem za ním následuje koalice srdcOVA (ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci) s kurzem 30,00, a hnutí Ostravak s kurzem 50,00. Zcela bez šance jsou podle bookmakerů Motoristé sobě i STAN.

V roli kandidáta na post ostravského primátora do voleb zasáhne mimo jiné poslanec Matěj Gregor.

Kurzy na celkového vítěze v Ostravě (Fortuna)
Politický subjekt / KoaliceKurz na vítězství (Fortuna)
ANO 20111,01
srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci30,00
Ostravak50,00
Hnutí Stačilo! a nezávislí Ostraváci70,00
Svoboda a přímá demokracie (SPD)70,00
Motoristé sobě100,00
STAROSTOVÉ pro OSTRAVU100,00

Komunální volby 2026 v Plzni, Liberci, Chomutově a dalších městech

Předvolební vyjednávání přinesla řadu překvapení a strategických spojení i v dalších krajských a menších městech po celé republice.

  • Plzeň: V západočeské metropoli je situace podle sázkové kanceláře Fortuna nakloněna hnutí ANO. Spojení ANO 2011 a nezávislí je favoritem s kurzem 1,25. Druhým v pořadí je Občanská demokratická strana s kurzem 3,50, následovaná uskupením PRO PLZEŇ s podporou lidovců (kurz 9,00).
  • Chomutov: Také zde je situace velmi jasná. Hnutí ANO 2011 si jde pro vítězství s kurzem 1,02 (Fortuna). O pozici lídra opozice se poperou poměrně překvapivá spojení, jako například SPD + MOTORISTÉ + PRO = CHOMUTOV SOBĚ (kurz 13,00) či JsmePRO! Chomutov a STAN s podporou ODS, obě s kurzem 15,00.
  • Liberec a Jablonec nad Nisou: Značné ambice získat primátorské posty v obou velkých severočeských městech ohlásilo hnutí Starostové pro Liberecký kraj. V Liberci proti nim stojí koalice pod značkou „Liberecká 9“ (TOP 09 a KDU-ČSL). Své síly zde také spojila Česká pirátská strana s hnutím Liberec otevřený lidem, a to pod vedením lídra Jana Hrušky.
  • Hradec Králové: Od poloviny dubna 2026 zde odstartovala kampaň koalice hnutí STAN a Pirátů. Na pozici lídra této společné kandidátky se postavil Kamil Kubica.
  • Pardubický kraj: Výraznou dohodu o spolupráci uzavřelo hnutí Naše Česko (za kterým stojí jihočeský hejtman Martin Kuba) s uskupením MY (pod vedením pardubického hejtmana Martina Netolického).
  • Frýdlant: V menších městech budí pozornost situace ve Frýdlantu. Dlouholetý místostarosta Jiří Stodůlka se v roce 2026 rozhodl vystoupit z ODS, založil vlastní uskupení Frýdlant pro všechny a kandiduje s ním proti svým bývalým spolustraníkům.
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