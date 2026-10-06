Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti

|Volby do zastupitelstev obcí 2026
|Základní informace
|Volební termín:
|9. a 10. října 2026 (pátek a sobota)
|Vyhlášení voleb:
|26. června 2026 (prezident Petr Pavel)
|Zákonná úprava:
|První celý říjnový týden (novela Ústavy)
|Uzávěrka kandidátek:
|4. srpna 2026
|Kurzy
|Tipsport, Fortuna
Kdy budou volby do zastupitelstev obcí 2026 a jaký je systém
Volby proběhnou v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026, a to souběžně s prvním kolem senátních voleb. Jde o historicky první hlasování, které se řídí novelou Ústavy ČR účinnou od 1. ledna 2026. Ta nově zavedla pravidlo, že komunální, krajské a senátní volby se budou konat vždy v prvním celém říjnovém týdnu, čímž se zamezilo neustálému posouvání volebního kalendáře.
Volební systém do obecních zastupitelstev umožňuje voličům takzvané panašování – tedy rozdělování hlasů napříč různými kandidátními listinami. Počet volených zástupců se odvíjí od velikosti obce:
- Do 500 obyvatel: 5 až 15 zastupitelů
- 501 – 3 000 obyvatel: 7 až 15 zastupitelů
- 3 001 – 10 000 obyvatel: 11 až 25 zastupitelů
- 10 001 – 50 000 obyvatel: 15 až 35 zastupitelů
- 50 001 – 150 000 obyvatel: 25 až 45 zastupitelů
- Nad 150 000 obyvatel: 35 až 55 zastupitelů
- Hlavní město Praha: 55 až 70 zastupitelů (jako krajské město a kraj v jednom)
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Komunální volby 2026 v Brně: kurzy a kandidáti
V jihomoravské metropoli se rýsuje velmi napínavý a nepřehledný souboj, jelikož zde vzniklo hned několik zajímavých, leckdy velmi širokých koalic. O křeslo brněnského primátora se uchází například starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
Největšími favority voleb jsou podle vypsaných kurzů Tipsportu Lidovci a Starostové (kurz na celkové vítězství 2,10) a společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých (kurz 2,40).
Na levicovém a liberálním spektru došlo k výraznému spojování. Vznikla zde velmi široká koalice sdružující Stranu zelených, hnutí Žít Brno, SEN 21, Liberálně ekologickou stranu, Volt Česko a Hnutí Kruh. Ačkoliv se původně hnutí Žít Brno mělo spojit s Českou pirátskou stranou, Piráti se nakonec rozhodli pro koalici s názvem TU!, ve které se spojili s Fakt Brno, hnutím GEN a Idealisty (Tipsport vypisuje kurz na výhru 15,00).
|Politický subjekt / Koalice
|Kurz na vítězství (Tipsport)
|Lidovci a Starostové
|2,10
|ODS, TOP 09 a nezávislí
|2,40
|ANO 2011
|5,00
|Piráti a Fakt Brno TU!
|15,00
|Za Lužánky
|25,00
|ZELENÉ BRNO
|60,00
|Přísaha
|100,00
|Motoristé sobě
|100,00
|SPD a nezávislí
|100,00
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Volby do Senátu 2026: Přehled obvodů, termíny, kandidáti a sázkové kurzy
Komunální volby 2026 v Ostravě: kurzy a kandidáti
Moravskoslezská metropole je z pohledu sázkových kanceláří mnohem jednoznačnější. Naprosto dominantní pozici si zde drží hnutí ANO 2011. Bookmakeři favorizují toto hnutí natolik, že u Tipsportu je na možnost, že by ANO v Ostravě nevyhrálo, vypsán obrovský kurz 45,00.
Sázková kancelář Fortuna, která vypisuje přímo kurzy na celkového vítěze, má na triumf hnutí ANO naprosto minimální kurz 1,01. S obrovským odstupem za ním následuje koalice srdcOVA (ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci) s kurzem 30,00, a hnutí Ostravak s kurzem 50,00. Zcela bez šance jsou podle bookmakerů Motoristé sobě i STAN.
V roli kandidáta na post ostravského primátora do voleb zasáhne mimo jiné poslanec Matěj Gregor.
|Politický subjekt / Koalice
|Kurz na vítězství (Fortuna)
|ANO 2011
|1,01
|srdcOVA - ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci
|30,00
|Ostravak
|50,00
|Hnutí Stačilo! a nezávislí Ostraváci
|70,00
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|70,00
|Motoristé sobě
|100,00
|STAROSTOVÉ pro OSTRAVU
|100,00
Komunální volby 2026 v Plzni, Liberci, Chomutově a dalších městech
Předvolební vyjednávání přinesla řadu překvapení a strategických spojení i v dalších krajských a menších městech po celé republice.
- Plzeň: V západočeské metropoli je situace podle sázkové kanceláře Fortuna nakloněna hnutí ANO. Spojení ANO 2011 a nezávislí je favoritem s kurzem 1,25. Druhým v pořadí je Občanská demokratická strana s kurzem 3,50, následovaná uskupením PRO PLZEŇ s podporou lidovců (kurz 9,00).
- Chomutov: Také zde je situace velmi jasná. Hnutí ANO 2011 si jde pro vítězství s kurzem 1,02 (Fortuna). O pozici lídra opozice se poperou poměrně překvapivá spojení, jako například SPD + MOTORISTÉ + PRO = CHOMUTOV SOBĚ (kurz 13,00) či JsmePRO! Chomutov a STAN s podporou ODS, obě s kurzem 15,00.
- Liberec a Jablonec nad Nisou: Značné ambice získat primátorské posty v obou velkých severočeských městech ohlásilo hnutí Starostové pro Liberecký kraj. V Liberci proti nim stojí koalice pod značkou „Liberecká 9“ (TOP 09 a KDU-ČSL). Své síly zde také spojila Česká pirátská strana s hnutím Liberec otevřený lidem, a to pod vedením lídra Jana Hrušky.
- Hradec Králové: Od poloviny dubna 2026 zde odstartovala kampaň koalice hnutí STAN a Pirátů. Na pozici lídra této společné kandidátky se postavil Kamil Kubica.
- Pardubický kraj: Výraznou dohodu o spolupráci uzavřelo hnutí Naše Česko (za kterým stojí jihočeský hejtman Martin Kuba) s uskupením MY (pod vedením pardubického hejtmana Martina Netolického).
- Frýdlant: V menších městech budí pozornost situace ve Frýdlantu. Dlouholetý místostarosta Jiří Stodůlka se v roce 2026 rozhodl vystoupit z ODS, založil vlastní uskupení Frýdlant pro všechny a kandiduje s ním proti svým bývalým spolustraníkům.