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Kolem Polska (Tour de Pologne) 2026: Trasa, etapy a hvězdy na startu

Kristýna Polášková
  7:31

Fabio Jakobsen (vlevo) a Dylan Groenewegen při kolizi v první etapě závodu Kolem Polska. | foto: AP

Od 3. do 9. srpna 2026 se uskuteční již 83. ročník prestižního etapového závodu Kolem Polska (Tour de Pologne). Tento závod je pevnou součástí kalendáře UCI World Tour 2026, konkrétně na úrovni 2.UWT. Na cyklisty čeká během sedmi etap celková porce 1 110,3 kilometrů, která je provede od břehů Baltského moře až k historickému solnému dolu ve Wieliczce.
Základní informace o závodu Kolem Polska 2026
Termín konání3. – 9. srpna 2026
Místo startuGdyně
Místo cíleWieliczka
Celková délka1 110,3 km
KategorieUCI World Tour 2026 (2.UWT)
Kde sledovatEurosport 2

Trasa a etapy Kolem Polska 2026

Pořadatelé si pro 83. ročník připravili pestrou trať, která prověří spurtery, vrchaře i specialisty na časovku. Den před samotným startem proběhne slavnostní prezentace týmů v přístavu v Gdyni na palubě historické lodi ORP „Błyskawica“.

Trasa a etapy Kolem Polska 2026
EtapaDatumTrasaDélkaProfil a klíčové body
1.3. 8.Gdyně – Koszalin234 kmNejdelší etapa vede zvlněným terénem přes Pomořansko a Kašubsko. Cíl je v Koszalinu, kde Tour de Pologne naposledy končila v roce 2002.
2.4. 8.Międzyzdroje – Štětín151 kmRovinatá etapa po pobřeží, ideální pro hromadný dojezd nejrychlejších mužů pelotonu ve Štětíně.
3.5. 8.Gorzów Wielkopolski – Zelená Hora193,5 kmZvlněná etapa napříč Lubušským vojvodstvím s mottem „Sever-Jih“. Pouhých 12 km před cílem čeká jezdce stoupání 3. kategorie (Przytok).
4.6. 8.Zaháň – Karpacz175,5 kmPrvní skutečně horská zkouška v Dolním Slezsku. Konec etapy zahrnuje prudké cílové stoupání na Orlinek v Karpaczi.
5.7. 8.Opolí – Przełęcz Kocierska218,5 kmDlouhá a náročná trasa, která necelých 40 km před cílem nabídne stoupání na horu sv. Anny a průsmyk Przegibek. Cíl je vůbec poprvé umístěn v Kocierz Resort.
6.8. 8.Terma Bukovina – Bukowina Tatrzańska126 kmKrálovská etapa v Tatrách. Přestože je krátká, peloton třikrát zdolá obávané stoupání v Gliczarówě s označením 1. kategorie a cíl je rovněž na vrcholu stoupání.
7.9. 8.Wieliczka – Wieliczka12,5 km (ITT)Individuální časovka se startem a cílem u solného dolu Wieliczka. Trasa začíná 1,5 km dlouhým stoupáním, po kterém následuje sjezd a rovina.

Hvězdy na startu: Milan, Almeida i klasikářské elity

Závod tradičně přitahuje největší hvězdy světové cyklistiky. Na startu se letos sejde mimořádně silná konkurence.

Jedním z hlavních lákadel je účast italského sprintera Jonathana Milana ze stáje Lidl-Trek. Aktuální italský národní šampion v silničním závodě zažívá fantastickou sezonu, ve které ovládl etapy na Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico a na UAE Tour. V Polsku startoval již v roce 2022, kdy si připsal dvě třetí místa, a letos se bude opírat o týmového kolegu Mattea Sobrera.

Startovní listina se však hemží i dalšími velkými jmény. K nejvýraznějším adeptům na etapová vítězství a boje v celkové klasifikaci se řadí João Almeida (UAE Team Emirates - XRG), Benoit Cosnefroy a mladý talent Jan Christen ze stejné stáje. Z klasikářů a vrchařů budí respekt Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Alberto Bettiol (XDS Astana Team), Jhonatan Narváez či letos skvěle jezdící Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team). Do hromadných dojezdů zasáhnou také rychlíci jako Paul Magnier (Soudal Quick-Step) nebo Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Týmy na startu a jejich lídři

Závodu se zúčastní celkem 21 týmů. Zastoupeno bude všech 18 elitních stájí s licencí UCI WorldTour, které doplní dva pozvané celky z kategorie UCI ProTeam a domácí národní výběr Polska.

Zde je přehled všech potvrzených týmů a jejich klíčových jezdců:

Týmy na startu Kolem Polska a jejich lídři
Název týmuKategorieVýrazná jména na startovní listině
Soudal Quick-StepUCI WorldTeamPaul Magnier, Ethan Hayter
Red Bull - BORA - hansgroheUCI WorldTeamDanny van Poppel, Jordi Meeus
UAE Team Emirates - XRGUCI WorldTeamBenoît Cosnefroy, Jan Christen, João Almeida
Lidl - TrekUCI WorldTeamMatteo Sobrero, Jonathan Milan
Bahrain - VictoriousUCI WorldTeamEdoardo Zambanini, Santiago Buitrago
Netcompany INEOSUCI WorldTeamSamuel Watson, Axel Laurance
Decathlon CMA CGM TeamUCI WorldTeamPaul Lapeira, Noa Isidore
XDS Astana TeamUCI WorldTeamAlessandro Romele, Alberto Bettiol
EF Education - EasyPostUCI WorldTeamNeilson Powless, Madis Mihkels
Team Visma | Lease a BikeUCI WorldTeamBart Lemmen, Filippo Fiorelli
Team Jayco AlUlaUCI WorldTeamLuka Mezgec
Alpecin - Premier TechUCI WorldTeamGerben Thijssen, Simon Dehairs
Movistar TeamUCI WorldTeamIván Romeo, Carlos Canal
Uno-X MobilityUCI WorldTeamFredrik Dversnes, Jonas Lavik
Team Picnic PostNLUCI WorldTeamSimon Renard-Haquin, Roel Biesterbos
Groupama - FDJ UnitedUCI WorldTeam(startovní sestava v řešení)
Lotto IntermarchéUCI WorldTeam(startovní sestava v řešení)
NSN Cycling TeamUCI WorldTeam(startovní sestava v řešení)
Tudor Pro Cycling TeamUCI ProTeamStefan Küng, Marco Brenner
Pinarello Q36.5 Pro CyclingUCI ProTeamMatteo Moschetti, Fabio Christen
Národní tým PolskaNárodní výběrRadosław Frątczak, Marceli Bogusławski

Kde sledovat závod Kolem Polska 2026 živě?

Přímé přenosy ze všech sedmi etap bude vysílat sportovní stanice Eurosport 2. Kompletní závod bude zároveň dostupný online na streamovací platformě HBO Max, díky čemuž se živé vysílání dostane k divákům z 65 zemí světa.

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