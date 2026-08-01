|Termín konání
|3. – 9. srpna 2026
|Místo startu
|Gdyně
|Místo cíle
|Wieliczka
|Celková délka
|1 110,3 km
|Kategorie
|UCI World Tour 2026 (2.UWT)
|Kde sledovat
|Eurosport 2
Trasa a etapy Kolem Polska 2026
Pořadatelé si pro 83. ročník připravili pestrou trať, která prověří spurtery, vrchaře i specialisty na časovku. Den před samotným startem proběhne slavnostní prezentace týmů v přístavu v Gdyni na palubě historické lodi ORP „Błyskawica“.
|Etapa
|Datum
|Trasa
|Délka
|Profil a klíčové body
|1.
|3. 8.
|Gdyně – Koszalin
|234 km
|Nejdelší etapa vede zvlněným terénem přes Pomořansko a Kašubsko. Cíl je v Koszalinu, kde Tour de Pologne naposledy končila v roce 2002.
|2.
|4. 8.
|Międzyzdroje – Štětín
|151 km
|Rovinatá etapa po pobřeží, ideální pro hromadný dojezd nejrychlejších mužů pelotonu ve Štětíně.
|3.
|5. 8.
|Gorzów Wielkopolski – Zelená Hora
|193,5 km
|Zvlněná etapa napříč Lubušským vojvodstvím s mottem „Sever-Jih“. Pouhých 12 km před cílem čeká jezdce stoupání 3. kategorie (Przytok).
|4.
|6. 8.
|Zaháň – Karpacz
|175,5 km
|První skutečně horská zkouška v Dolním Slezsku. Konec etapy zahrnuje prudké cílové stoupání na Orlinek v Karpaczi.
|5.
|7. 8.
|Opolí – Przełęcz Kocierska
|218,5 km
|Dlouhá a náročná trasa, která necelých 40 km před cílem nabídne stoupání na horu sv. Anny a průsmyk Przegibek. Cíl je vůbec poprvé umístěn v Kocierz Resort.
|6.
|8. 8.
|Terma Bukovina – Bukowina Tatrzańska
|126 km
|Královská etapa v Tatrách. Přestože je krátká, peloton třikrát zdolá obávané stoupání v Gliczarówě s označením 1. kategorie a cíl je rovněž na vrcholu stoupání.
|7.
|9. 8.
|Wieliczka – Wieliczka
|12,5 km (ITT)
|Individuální časovka se startem a cílem u solného dolu Wieliczka. Trasa začíná 1,5 km dlouhým stoupáním, po kterém následuje sjezd a rovina.
Hvězdy na startu: Milan, Almeida i klasikářské elity
Závod tradičně přitahuje největší hvězdy světové cyklistiky. Na startu se letos sejde mimořádně silná konkurence.
Jedním z hlavních lákadel je účast italského sprintera Jonathana Milana ze stáje Lidl-Trek. Aktuální italský národní šampion v silničním závodě zažívá fantastickou sezonu, ve které ovládl etapy na Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico a na UAE Tour. V Polsku startoval již v roce 2022, kdy si připsal dvě třetí místa, a letos se bude opírat o týmového kolegu Mattea Sobrera.
Startovní listina se však hemží i dalšími velkými jmény. K nejvýraznějším adeptům na etapová vítězství a boje v celkové klasifikaci se řadí João Almeida (UAE Team Emirates - XRG), Benoit Cosnefroy a mladý talent Jan Christen ze stejné stáje. Z klasikářů a vrchařů budí respekt Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Alberto Bettiol (XDS Astana Team), Jhonatan Narváez či letos skvěle jezdící Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team). Do hromadných dojezdů zasáhnou také rychlíci jako Paul Magnier (Soudal Quick-Step) nebo Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Týmy na startu a jejich lídři
Závodu se zúčastní celkem 21 týmů. Zastoupeno bude všech 18 elitních stájí s licencí UCI WorldTour, které doplní dva pozvané celky z kategorie UCI ProTeam a domácí národní výběr Polska.
Zde je přehled všech potvrzených týmů a jejich klíčových jezdců:
|Název týmu
|Kategorie
|Výrazná jména na startovní listině
|Soudal Quick-Step
|UCI WorldTeam
|Paul Magnier, Ethan Hayter
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|UCI WorldTeam
|Danny van Poppel, Jordi Meeus
|UAE Team Emirates - XRG
|UCI WorldTeam
|Benoît Cosnefroy, Jan Christen, João Almeida
|Lidl - Trek
|UCI WorldTeam
|Matteo Sobrero, Jonathan Milan
|Bahrain - Victorious
|UCI WorldTeam
|Edoardo Zambanini, Santiago Buitrago
|Netcompany INEOS
|UCI WorldTeam
|Samuel Watson, Axel Laurance
|Decathlon CMA CGM Team
|UCI WorldTeam
|Paul Lapeira, Noa Isidore
|XDS Astana Team
|UCI WorldTeam
|Alessandro Romele, Alberto Bettiol
|EF Education - EasyPost
|UCI WorldTeam
|Neilson Powless, Madis Mihkels
|Team Visma | Lease a Bike
|UCI WorldTeam
|Bart Lemmen, Filippo Fiorelli
|Team Jayco AlUla
|UCI WorldTeam
|Luka Mezgec
|Alpecin - Premier Tech
|UCI WorldTeam
|Gerben Thijssen, Simon Dehairs
|Movistar Team
|UCI WorldTeam
|Iván Romeo, Carlos Canal
|Uno-X Mobility
|UCI WorldTeam
|Fredrik Dversnes, Jonas Lavik
|Team Picnic PostNL
|UCI WorldTeam
|Simon Renard-Haquin, Roel Biesterbos
|Groupama - FDJ United
|UCI WorldTeam
|(startovní sestava v řešení)
|Lotto Intermarché
|UCI WorldTeam
|(startovní sestava v řešení)
|NSN Cycling Team
|UCI WorldTeam
|(startovní sestava v řešení)
|Tudor Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Stefan Küng, Marco Brenner
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling
|UCI ProTeam
|Matteo Moschetti, Fabio Christen
|Národní tým Polska
|Národní výběr
|Radosław Frątczak, Marceli Bogusławski
Kde sledovat závod Kolem Polska 2026 živě?
Přímé přenosy ze všech sedmi etap bude vysílat sportovní stanice Eurosport 2. Kompletní závod bude zároveň dostupný online na streamovací platformě HBO Max, díky čemuž se živé vysílání dostane k divákům z 65 zemí světa.