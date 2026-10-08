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Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Kristýna Polášková
  10:00

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France. | foto: Reuters

V sobotu 10. října 2026 se uskuteční jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“, nabídne 239 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 4 662 metrů. V článku najdete profil a trasu závodu, přehled startujících jezdců i informace o televizním přenosu.
Kolem Lombardie 2026 (Il Lombardia)Základní informace
Datum konání:Sobota 10. října 2026
Ročník:120. ročník
Kategorie:UCI World Tour 2026 (1.UWT)
Délka a převýšení:239 km / 4 662 výškových metrů
Trasa (Start – Cíl):Bergamo – Como
Počet týmů:25 týmů (18 WorldTeamů + 7 ProTeamů)
Poslední vítěz:Tadej Pogačar (Slovinsko – 2025)
Rekordmani:Fausto Coppi (5×), Tadej Pogačar (5×)
Kde sledovat v TV:Eurosport, online platforma Max

Kde sledovat Kolem Lombardie 2026 živě: TV přenos a online stream

Přímý přenos závodu Kolem Lombardie 2026 odvysílá v sobotu 10. října od 10:30 sportovní stanice Eurosport. Online můžete závod sledovat na placené streamovací platformě HBO Max s doplňkem Sport.

Trasa a profil Il Lombardia 2026: Z Bergama do Coma

Jubilejní 120. ročník odstartuje v Bergamu, odkud peloton zamíří do údolí Val Seriana. Po krátkém rovinatém úseku přijde první série předalpských stoupání. Závodníci postupně absolvují Colle dei Pasta s vrcholem u Bocche di Gavarno, Selvino s charakteristickými serpentinami, Colle di Berbenno a Valpianu.

Trasa poté pokračuje přes horní část regionu Brianza. Cyklisté vystoupají na Colle Brianza ze strany Giovenzana a po rychlém sjezdu dorazí do Lecca. Odtud pojedou podél jezera Como do Bellagia, kde začne tradiční výjezd na Madonna del Ghisallo. Stoupání měří 8,6 km s průměrným sklonem 6,2 % a v nejprudších místech dosahuje 14 %.

Po rychlém sjezdu do Maglia pokračuje trasa směrem do Coma, kde závodníky čeká závěrečný 22km okruh. Nejprve poprvé vystoupají na San Fermo della Battaglia a po sjezdu projedou cílovým prostorem. Přibližně o kilometr později začne náročné Civiglio. Stoupání dlouhé 4,2 km má průměrný sklon 9,7 % a v nejprudších pasážích dosahuje 14 %.

Závěrečné kilometry

Po technickém sjezdu z Civiglia začne přibližně deset kilometrů před cílem závěrečná část závodu. Jezdci se vrátí do ulic Coma a po průjezdu železničním podjezdem podruhé vystoupají na San Fermo della Battaglia. Stoupání dlouhé 2,7 km má průměrný sklon 7,2 % a v nejprudších místech dosahuje 10 %. Vrchol leží přibližně pět kilometrů před cílem.

Následuje rychlý sjezd po široké silnici, dva osvětlené tunely a dva kruhové objezdy. Poslední výraznější zatáčka přijde 600 metrů před cílem, odkud už závodníci zamíří na sedm metrů širokou asfaltovou cílovou rovinku.

Týmy a hvězdy na startu Kolem Lombardie 2026

Do závodu nastoupí celkem 25 týmů. Všech 18 formací kategorie UCI WorldTeam doplní tři nejlepší UCI ProTeamy podle žebříčku za rok 2025 a čtyři týmy, které získaly divokou kartu.

Seznam startujících týmů na Kolem Lombardie 2026
DivizeNázev týmu
UCI WorldTeams Soudal Quick-Step
Red Bull-Bora-Hansgrohe
Uno-X Mobility
Alpecin-Premier Tech
Bahrain Victorious
Decathlon CMA CGM Team
EF Education-EasyPost
Groupama-FDJ United
Netcompany Ineos
Lotto-Intermarché
Team Jayco AlUla
Lidl-Trek
Movistar Team
Team Picnic-PostNL
Team Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates XRG
XDS Astana Team
NSN Cycling Team
UCI ProTeams Tudor Pro Cycling Team
Bardiani CSF 7 Saber
Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
Cofidis
MBH Bank CSB Telecom Fort
Team Polti VisitMalta
Unibet Rose Rockets

Favorité a potvrzená jména ve startovní listině

Pětinásobný vítěz Tadej Pogačar, který ovládl všech pět ročníků od roku 2021, tentokrát na startu chybí kvůli následkům pádu na Vueltě. Po pěti letech tak Kolem Lombardie pozná nového vítěze.

Mezi největší favority patří Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), který v posledních dvou ročnících skončil druhý. Čerstvému mistru Evropy bude v silné sestavě pomáhat také Primož Roglič.

UAE Team Emirates XRG se musí obejít bez Pogačara, přesto má několik kandidátů na vítězství. K lídrům sestavy patří Brandon McNulty a Isaac Del Toro, který při loňském debutu na Kolem Lombardie obsadil páté místo.

K dalším výrazným jménům patří Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) nebo Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). O přední umístění mohou bojovat také Michael Storer, Quinn Simmons, Matteo Jorgenson, Christian Scaroni, Davide Piganzoli či Giulio Pellizzari.

Na startu nebude chybět ani vítěz ročníku 2019 Bauke Mollema. Pro zkušeného Nizozemce půjde o poslední závod profesionální kariéry.

Historie a vítězové: Pogačar a Coppi na čele historických tabulek

Historie závodu Kolem Lombardie sahá až do roku 1905. Rekordmany jsou Fausto Coppi a Tadej Pogačar, kteří dokázali slavný Monument vyhrát pětkrát. Slovinec navíc všech pět triumfů získal v řadě v letech 2021 až 2025 a drží rekord v počtu po sobě jdoucích vítězství. Čtyřikrát závod ovládl další slavný Ital Alfredo Binda.

Nejúspěšnější jezdci historie Kolem Lombardie
CyklistaStátPočet výherRoky triumfů
Fausto CoppiItálie1946, 1947, 1948, 1949, 1954
Tadej PogačarSlovinsko2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Alfredo BindaItálie1925, 1926, 1927, 1931
Costante GirardengoItálie1919, 1921, 1922
Gaetano BelloniItálie1915, 1918, 1928
Gino BartaliItálie1936, 1939, 1940
Sean KellyIrsko1983, 1985, 1991
Přehled vítězů od roku 2015
Rok1. místo (vítěz)2. místo3. místo
2025Tadej PogačarRemco EvenepoelMichael Storer
2024Tadej PogačarRemco EvenepoelGiulio Ciccone
2023Tadej PogačarAndrea BagioliPrimož Roglič
2022Tadej PogačarEnric MasMikel Landa
2021Tadej PogačarFausto MasnadaAdam Yates
2020Jakob FuglsangGeorge BennettAlexandr Vlasov
2019Bauke MollemaAlejandro ValverdeEgan Bernal
2018Thibaut PinotVincenzo NibaliDylan Teuns
2017Vincenzo NibaliJulian AlaphilippeGianni Moscon
2016Esteban ChavesDiego RosaRigoberto Urán
2015Vincenzo NibaliDaniel MorenoThibaut Pinot
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