|Kolem Lombardie 2026 (Il Lombardia)
|Základní informace
|Datum konání:
|Sobota 10. října 2026
|Ročník:
|120. ročník
|Kategorie:
|UCI World Tour 2026 (1.UWT)
|Délka a převýšení:
|239 km / 4 662 výškových metrů
|Trasa (Start – Cíl):
|Bergamo – Como
|Počet týmů:
|25 týmů (18 WorldTeamů + 7 ProTeamů)
|Poslední vítěz:
|Tadej Pogačar (Slovinsko – 2025)
|Rekordmani:
|Fausto Coppi (5×), Tadej Pogačar (5×)
|Kde sledovat v TV:
|Eurosport, online platforma Max
Kde sledovat Kolem Lombardie 2026 živě: TV přenos a online stream
Přímý přenos závodu Kolem Lombardie 2026 odvysílá v sobotu 10. října od 10:30 sportovní stanice Eurosport. Online můžete závod sledovat na placené streamovací platformě HBO Max s doplňkem Sport.
Trasa a profil Il Lombardia 2026: Z Bergama do Coma
Jubilejní 120. ročník odstartuje v Bergamu, odkud peloton zamíří do údolí Val Seriana. Po krátkém rovinatém úseku přijde první série předalpských stoupání. Závodníci postupně absolvují Colle dei Pasta s vrcholem u Bocche di Gavarno, Selvino s charakteristickými serpentinami, Colle di Berbenno a Valpianu.
Trasa poté pokračuje přes horní část regionu Brianza. Cyklisté vystoupají na Colle Brianza ze strany Giovenzana a po rychlém sjezdu dorazí do Lecca. Odtud pojedou podél jezera Como do Bellagia, kde začne tradiční výjezd na Madonna del Ghisallo. Stoupání měří 8,6 km s průměrným sklonem 6,2 % a v nejprudších místech dosahuje 14 %.
Po rychlém sjezdu do Maglia pokračuje trasa směrem do Coma, kde závodníky čeká závěrečný 22km okruh. Nejprve poprvé vystoupají na San Fermo della Battaglia a po sjezdu projedou cílovým prostorem. Přibližně o kilometr později začne náročné Civiglio. Stoupání dlouhé 4,2 km má průměrný sklon 9,7 % a v nejprudších pasážích dosahuje 14 %.
Závěrečné kilometry
Po technickém sjezdu z Civiglia začne přibližně deset kilometrů před cílem závěrečná část závodu. Jezdci se vrátí do ulic Coma a po průjezdu železničním podjezdem podruhé vystoupají na San Fermo della Battaglia. Stoupání dlouhé 2,7 km má průměrný sklon 7,2 % a v nejprudších místech dosahuje 10 %. Vrchol leží přibližně pět kilometrů před cílem.
Následuje rychlý sjezd po široké silnici, dva osvětlené tunely a dva kruhové objezdy. Poslední výraznější zatáčka přijde 600 metrů před cílem, odkud už závodníci zamíří na sedm metrů širokou asfaltovou cílovou rovinku.
Týmy a hvězdy na startu Kolem Lombardie 2026
Do závodu nastoupí celkem 25 týmů. Všech 18 formací kategorie UCI WorldTeam doplní tři nejlepší UCI ProTeamy podle žebříčku za rok 2025 a čtyři týmy, které získaly divokou kartu.
|Divize
|Název týmu
|UCI WorldTeams
|Soudal Quick-Step
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|Uno-X Mobility
|Alpecin-Premier Tech
|Bahrain Victorious
|Decathlon CMA CGM Team
|EF Education-EasyPost
|Groupama-FDJ United
|Netcompany Ineos
|Lotto-Intermarché
|Team Jayco AlUla
|Lidl-Trek
|Movistar Team
|Team Picnic-PostNL
|Team Visma | Lease a Bike
|UAE Team Emirates XRG
|XDS Astana Team
|NSN Cycling Team
|UCI ProTeams
|Tudor Pro Cycling Team
|Bardiani CSF 7 Saber
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|Cofidis
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|Team Polti VisitMalta
|Unibet Rose Rockets
Favorité a potvrzená jména ve startovní listině
Pětinásobný vítěz Tadej Pogačar, který ovládl všech pět ročníků od roku 2021, tentokrát na startu chybí kvůli následkům pádu na Vueltě. Po pěti letech tak Kolem Lombardie pozná nového vítěze.
Mezi největší favority patří Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), který v posledních dvou ročnících skončil druhý. Čerstvému mistru Evropy bude v silné sestavě pomáhat také Primož Roglič.
UAE Team Emirates XRG se musí obejít bez Pogačara, přesto má několik kandidátů na vítězství. K lídrům sestavy patří Brandon McNulty a Isaac Del Toro, který při loňském debutu na Kolem Lombardie obsadil páté místo.
K dalším výrazným jménům patří Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) nebo Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). O přední umístění mohou bojovat také Michael Storer, Quinn Simmons, Matteo Jorgenson, Christian Scaroni, Davide Piganzoli či Giulio Pellizzari.
Na startu nebude chybět ani vítěz ročníku 2019 Bauke Mollema. Pro zkušeného Nizozemce půjde o poslední závod profesionální kariéry.
Historie a vítězové: Pogačar a Coppi na čele historických tabulek
Historie závodu Kolem Lombardie sahá až do roku 1905. Rekordmany jsou Fausto Coppi a Tadej Pogačar, kteří dokázali slavný Monument vyhrát pětkrát. Slovinec navíc všech pět triumfů získal v řadě v letech 2021 až 2025 a drží rekord v počtu po sobě jdoucích vítězství. Čtyřikrát závod ovládl další slavný Ital Alfredo Binda.
|Cyklista
|Stát
|Počet výher
|Roky triumfů
|Fausto Coppi
|Itálie
|5×
|1946, 1947, 1948, 1949, 1954
|Tadej Pogačar
|Slovinsko
|5×
|2021, 2022, 2023, 2024, 2025
|Alfredo Binda
|Itálie
|4×
|1925, 1926, 1927, 1931
|Costante Girardengo
|Itálie
|3×
|1919, 1921, 1922
|Gaetano Belloni
|Itálie
|3×
|1915, 1918, 1928
|Gino Bartali
|Itálie
|3×
|1936, 1939, 1940
|Sean Kelly
|Irsko
|3×
|1983, 1985, 1991
|Rok
|1. místo (vítěz)
|2. místo
|3. místo
|2025
|Tadej Pogačar
|Remco Evenepoel
|Michael Storer
|2024
|Tadej Pogačar
|Remco Evenepoel
|Giulio Ciccone
|2023
|Tadej Pogačar
|Andrea Bagioli
|Primož Roglič
|2022
|Tadej Pogačar
|Enric Mas
|Mikel Landa
|2021
|Tadej Pogačar
|Fausto Masnada
|Adam Yates
|2020
|Jakob Fuglsang
|George Bennett
|Alexandr Vlasov
|2019
|Bauke Mollema
|Alejandro Valverde
|Egan Bernal
|2018
|Thibaut Pinot
|Vincenzo Nibali
|Dylan Teuns
|2017
|Vincenzo Nibali
|Julian Alaphilippe
|Gianni Moscon
|2016
|Esteban Chaves
|Diego Rosa
|Rigoberto Urán
|2015
|Vincenzo Nibali
|Daniel Moreno
|Thibaut Pinot