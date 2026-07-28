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Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert

Kristýna Polášková
  18:59

Wout van Aert na aerospeciálu Cervélo | foto: AP

Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v programu chybí časovka. Ve startovní listině figuruje belgický reprezentant Wout van Aert z týmu Visma | Lease a Bike.
Okolo Dánska 2026
DetailInformace
Termín29. července – 2. srpna 2026
Ročník35.
LokalitaDánsko (start Aalborg, cíl Rødovre)
Počet etap5
Celková délka877,1 km
Kategorie UCI2.Pro

Program a trasy etap Kolem Dánska 2026

Závod odstartuje v Aalborgu a v průběhu pěti dní provede peloton napříč dánským územím. Součástí trasy je i historicky první průjezd ostrovem Langeland v 4. etapě nebo náročná královská etapa do Vejle.

Pořadatelé do harmonogramu nezařadili individuální ani týmovou časovku, čímž vznikl prostor pro klasické silniční etapy.

Program a trasy etap Kolem Dánska 2026
EtapaDatumTrasaDélkaPřevýšení
1.Středa 29. 7.Aalborg – Aalborg192,2 km1 145 m
2.Čtvrtek 30. 7.Glyngøre – Skive183,8 km1 099 m
3.Pátek 31. 7.Fredericia – Vejle202,6 km2 542 m
4.Sobota 1. 8.Rudkøbing – Faaborg172,5 km1 231 m
5.Neděle 2. 8.Køge – Rødovre126,0 km661 m

Specifika jednotlivých etap

  • 1. etapa (Aalborg – Aalborg - 192,2 km, převýšení 1 145 m): Úvodní zvlněná etapa začíná i končí v Aalborgu. Peloton zamíří nejprve na sever přes Nørresundby a Vadum směrem k Brønderslevu. Závodníci během dne absolvují celkem čtyři rychlostní prémie a tři prémie na stoupáních. Závěrečná část etapy vede podél Limfjordu s finálním okruhem přímo v Aalborgu.
  • 2. etapa (Glyngøre – Skive - 183,8 km, převýšení 1 099 m): Druhá etapa startuje v městečku Glyngøre, které je známé jako domovské město Jonase Vingegaarda. Trasa provede jezdce po poloostrově Salling a podél pobřeží, kde může hrát významnou roli boční vítr. Na trase o délce 183,8 km čekají na peloton tři rychlostní prémie a tři vrchařské prémie. Cíl se nachází na okruhu ve městě Skive.
  • 3. etapa (Fredericia – Vejle - 202,6 km, převýšení 2 542 m): Královská etapa celého šampionátu a zároveň nejdelší den závodu (202,6 km). Nabízí historicky nejvyšší počet výškových metrů v jediné etapě Okolo Dánska (2 542 m). Na cyklisty čekají čtyři prémie na stoupáních a dvě rychlostní prémie. Rozhodující momenty přijdou v náročném profilu kolem Vejle, kde závodníci absolvují tři závěrečné okruhy s prudkými krátkými výjezdy.
  • 4. etapa (Rudkøbing – Faaborg - 172,5 km, převýšení 1 231 m): Historická premiéra pro ostrov Langeland, který hostí mezinárodní závod UCI vůbec poprvé. Startuje se v Rudkøbingu, odkud trasa po prvních přibližně 30 kilometrech přejede po mostě na ostrov Fyn. Etapa měří 172,5 km, obsahuje dvě vrchařské a dvě rychlostní prémie a po průjezdu kolem zámku Tranekær směřuje do finálového okruhu v přístavním městě Faaborg.
  • 5. etapa (Køge – Rødovre - 126,0 km, převýšení 661 m): Závěrečná a nejkratší etapa závodu měří 126,0 km a vede rovinatým terénem z Køge do Rødovre na předměstí Kadaně. Profil obsahuje pouze jednu vrchařskou prémii a dvě rychlostní prémie. Vzhledem k absenci závěrečné časovky se v cílovém městě Rødovre očekává rychlý finiš, který definitivně rozhodne o držiteli žlutého trikotu.

Hlavní favorité a startovní pole

Hlavní hvězdou 35. ročníku je Wout van Aert z týmu Team Visma | Lease a Bike. Van Aert na závodě Kolem Dánska zvítězil v celkovém pořadí v roce 2018. V sestavě ho doplní také Francouz Christophe Laporte.

Své zástupce má na startu také česká cyklistika. V dresu týmu Unibet Rose Rockets do závodu nastupují bratři Matyáš Kopecký a Tomáš Kopecký, doplněni slovenskou jedničkou Lukášem Kubišem.

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