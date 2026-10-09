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Kdo vyhrál Velkou pardubickou? Přehled všech vítězů, historie

Kamil Jurek
  10:10

Irský žokej Keith Donoghue (v zeleném) v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky. (říjen 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Velká pardubická je jeden z nejslavnějších evropských dostihů, první ročník se konal už v roce 1874. V tomto článku najdete přehled všech vítězů a dozvíte se i různé zajímavosti z historie.
Velká pardubická – informace
Kdy:11. října 2026
První ročník:1874
Délka:6 900 metrů
Překážky:31
Poslední vítěz:Stumptown / Keith Donoghue
Dotace:5 000 000 Kč
Kurzy:Tipsport
Kde sledovat:Tipsport, ČT sport

Velká pardubická hlavní dostih: rekord Josefa Váni a zajímavosti

První ročník Velké pardubické se konal 5. listopadu 1874, má tedy opravdu dlouhou historii – v letošním roce se jede 136. ročník, několikrát totiž musel být závod kvůli různým důvodům zrušen.

Spoustu lidí má tento závod spojen s legendárním Josefem Váňou, který je stále rekordmanem v počtu celkových vítězství (8), přičemž poslední triumf přidal ve svých 58 letech v roce 2011. O tento rekord ale může přijít, stále aktivní Jan Faltejsek totiž triumfoval sedmkrát.

S Váňou je spojen i nejlepší kůň – se Železníkem totiž byl nejrychlejší hned 4×, spoustu dalších koní má o jedno vítězství méně. Je mezi nimi například i Tiumen, na kterém přidal legendární žokej další tři triumfy.

Rekordní čas 8:56,01 má na kontě Ribelino s Pavlem Kašným z roku 2015, pod devět minut se pak dostal už jen Sixteen s Josefem Bartošem v roce 2008.

Co se týká pohlaví koní, mají jasnou převahu valaši s celkovými 78 vítězstvími, následující hřebci (31) a klisny (26).

Velká pardubická – přehled rekordů
Nejlepší závodník:Josef Váňa (8 triumfů)
Nejvíce triumfů v řadě:Peter Gehm (2001–2004)
Nejlepší kůň:Železník (4)
Nejrychlejší čas:8:56,01 – Ribelino (2015)
Nejstarší vítěz:Vladimír Hejmovský (1951 – 59 let)
Nejmladší vítěz:Josef Vavroušek (1959 – 19 let)
Vítězná žena:Lata Brandisová (1937)
Nejúspěšnější pohlaví koně:valach (78× vítěz)

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Slavný závod nemají příliš v oblibě ochránci zvířat, v historii tohoto překážkového dostihu už totiž ať už přímo na závodišti, nebo na následky vzniklého zranění, zemřelo 27 koní.

V posledních letech byly nejobávanější překážky, jako je třeba Taxisův příkop, několikrát upraveny a tragických událostí výrazně ubylo. Posledním koněm, který zahynul, zůstává ryzák Stuke (2023), který právě před Taxisem nečekaně vybočil doleva a srazil se s jiným koněm.

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Velká pardubická: přehled vítězů od roku 1874

V následující tabulce najdete kompletní přehled vítězů od 1. ročníku. Několik ročníků muselo být zrušeno:

  • 1876 – mrazivé počasí
  • 1908 – nevyhovující terén
  • 1914 1919 – první světová válka
  • 1938 1945 – druhá světová válka
  • 1968 – známé politické důvody

Existují také dva ročníky, které nemají vítěze – v roce 1909 ani jeden ze tří koní nedoběhl do cíle, rok 1920 sice jediného koně v cíli měl, později byl ale diskvalifikován.

Unikátní je i rok 2024, kdy kvůli selhání cílové kamery nebylo možné určit, který ze dvou koní byl v cíli dříve. Závod tak poprvé v historii skončil „mrtvým doběhem“, vyhlášeni tedy byli dva vítězové – Sexy Lord (ž. Myška) a Godfrey (ž. Faltejsek).

Velká pardubická – vítězové
RočníkDatumKůňJezdecČas
135.12.10.2025StumptownDonoghue Keith9:06,55
134.13.10.2024Sexy LordMyška Jaroslav9:40,00
GodfreyFaltejsek Jan
133.8.10.2023SacamiroFaltejsek Jan9:28,27
132.9.10.2022Mr SpexMatuský Lukáš9:31,24
131.10.10.2021TalentSložil Pavel, ml.9:12,79
130.11.10.2020HegnusMatuský Lukáš9:22,99
129.13.10.2019TheophilosBartoš Josef9:28,76
128.14.10.2018Tzigane du BerlaisFaltejsek Jan9:05,56
127.8.10.2017No Time to LoseKratochvíl Jan9:39,98
126.9.10.2016Charme LookFaltejsek Jan9:42,86
125.11.10.2015RibelinoKašný Pavel8:56,01
124.12.10.2014Orphee des BlinsFaltejsek Jan9:08,25
123.13.10.2013Orphee des BlinsFaltejsek Jan9:33,22
122.13.10.2012Orphee des BlinsFaltejsek Jan9:13,39
121.9.10.2011TiumenVáňa Josef, st.9:15,29
120.10.10.2010TiumenVáňa Josef, st.9:03,73
119.11.10.2009TiumenVáňa Josef, st.9:19,56
118.12.10.2008SixteenBartoš Josef8:58,99
117.14.10.2007SixteenAndrés Dušan9:18,66
116.8.10.2006Decent FellowBartoš Josef9:20,60
115.9.10.2005MaskuFuhrmann Dirk9:11,21
114.10.10.2004RegistanaGehm Peter9:15,41
113.12.10.2003RegistanaGehm Peter9:30,14
112.13.10.2002MaskulGehm Peter10:22,10
111.14.10.2001ChalcoGehm Peter10:04,50
110.8.10.2000PeruánMatysík Zdeněk9:29,00
109.10.10.1999PeruánMatysík Zdeněk9:16,00
108.11.10.1998PeruánMatysík Zdeněk10:10,01
107.12.10.1997VronskyVáňa Josef10:34,30
106.13.10.1996CipísekSnitkovskij Vladislav9:35,00
105.8.10.1995It’s a SnipMann Charles10:03,43
104.9.10.1994EruditSnitkovskij Vladislav10:06,70
103.10.10.1993RigolettoŠtencl Libor10:29,00
102.11.10.1992QuirinusBrečka Jaroslav10:09,10
101.13.10.1991ŽelezníkVáňa Josef10:01,10
100.14.10.1990LibentínaZajko Karel9:49,40
99.8.10.1989ŽelezníkVáňa Josef10:16,30
98.9.10.1988ŽelezníkVáňa Josef10:59,80
97.4.10.1987ŽelezníkVáňa Josef9:56,13
96.12.10.1986ValencioZajko Karel10:39,04
95.6.10.1985FestivalVozáb Petr10:36,40
94.14.10.1984ErotChludějev Nikolaj10:48,90
93.9.10.1983SagarLiebich Pavel10:28,00
92.10.10.1982SagarLiebich Pavel10:12,40
91.11.10.1981SagarLiebich Pavel12:46,37
90.12.10.1980SimonKnápek Vlastimil11:47,53
89.14.10.1979LegendaChaloupka Jiří11:07,10
88.8.10.1978LancasterKasal Jiří11:30,60
87.9.10.1977VáclavChaloupka Václav12:15,20
86.10.10.1976LimitZobal František10:59,40
85.11.10.1975MorBenš Karel11:01,70
84.6.10.1974MorBenš Karel10:42,70
83.7.10.1973Stephen’s SocietyCollins Christopher10:04,90
82.8.10.1972KorokChaloupka Václav10:55,20
81.10.10.1971KorokChaloupka Václav11:02,80
80.11.10.1970Vezna IIMilev Nedělko11:41,20
79.12.10.1969KorokChaloupka Václav11:01,20
1968 – politické důvody
78.8.10.1967DresdenSokolov A.11:34,70
77.9.10.1966NestorKňazík Tibor12:22,60
76.10.10.1965MocnáVítek František10:39,60
75.11.10.1964PribojGorelkin Valentin11:33,60
74.13.10.1963KoranVítek František10:47,20
73.14.10.1962GabojMakarov Rostislav10:05,10
72.15.10.1961GrifelAvdějev Ivan10:21,30
71.16.10.1960GrifelAvdějev Ivan12:32,00
70.18.10.1959EpigrafPrachov Vladimir12:05,20
69.19.10.1958EpigrafPrachov Vladimir13:11,00
68.20.10.1957EpigrafFedin Vladimir11:27,90
67.14.10.1956LetecVavroušek Josef13:14,80
66.23.10.1955Furioso XIVČajda Jozef11:32,10
65.24.10.1954UnkasRaimond Ludvík13:08,00
64.18.10.1953JunákPalyza Ferdinand11:13,50
63.19.10.1952VítězSvoboda Miloš11:25,30
62.21.10.1951SalvatorHejmovský Vladimír10:58,00
61.22.10.1950VarJungmann Josef11:17,20
60.23.10.1949UčeňDostál Oldřich10:55,30
59.10.10.1948VarKotek Miroslav11:03,30
58.12.10.1947Rayon de LuneBuret M.10:30,80
57.20.10.1946TitanSvoboda Miloš11:56,40
1938–1945: 2. světová válka
56.17.10.1937NormaBrandisová Lata10:47,00
55.18.10.1936HeroldLengnik Oskar10:47,00
54.13.10.1935HeroldLengnik Oskar10:41,40
53.14.10.1934WahneWiese H.12:44,00
52.15.10.1933RemusSpano Reguiero11:24,60
51.16.10.1932RemusSpano Reguiero12:48,80
50.4.10.1931PohankaDurand F.14:47,80
49.12.10.1930Gyi Lovam!Popler Rudolf12:00,00
48.13.10.1929Ben HurSchwandt Gustav12:37,00
47.14.10.1928VoglerSchmidt Hans12:03,90
46.9.10.1927ForumCharous Josef14:00,00
45.24.10.1926All Right IIPopler Rudolf17:44,60
44.25.10.1925Landgraf IIHoloubek Karel19:19,20
43.26.10.1924HereroStärz Eduard13:10,00
42.21.10.1923Landgraf IIPintér Jan13:29,00
41.1.11.1922BaldurGimpl František15:27,00
40.23.10.1921PeriwigSyrový Josef15:32,00
39.17.10.1920bez vítěze
1914–1919: 1. světová válka
38.12.10.1913Dick TurpinJanek Ferencz11:11,50
37.13.10.1912JamagataBartosch František11:39,40
36.22.10.1911GlenmorganEgan-Krieger Jenö10:22,00
35.30.10.1910Paul HestonSeiffert Max14:26,50
34.31.10.1909bez vítěze
1908 – špatný terén
33.3.11.1907KourganBirghan Josef11:24,60
32.4.11.1906TigraHuxtable Harry H.12:10,60
31.29.10.1905Scotch MoorSeiffert Max
30.30.10.1904DennisBuckenham Thomas H.
29.1.11.1903Jour FixUlrich Rosák12:04,00
28.1.11.1902Jour FixUlrich Rosák
27.3.11.1901ChorazySlinn Frederick E.
26.4.11.1900MagyarádBuckenham Thomas H.
25.15.10.1899SlávaBuckenham Thomas H.
24.14.10.1898Handy AndyJekyll R.
23.29.10.1897MagyarádGeoghegan Edward
22.30.10.1896Lady AnneGeoghegan Edward
21.1.11.1895Galamb IIHall A.
20.4.11.1894Lady AnneGeoghegan Edward
19.31.10.1893HadnagyWilliamson George
18.30.10.1892AlphabetWestlake John
17.14.10.1891Lady AnneFletcher Richard Harry
16.30.10.1890AlphabetWilliamson George
15.31.10.1889ParisisFletcher Richard Harry
14.31.10.1888Et CaeteraPhillips Max
13.30.10.1887WoodmanBaltazzi Hector
12.24.10.1886HannoFletcher Richard Harry
11.25.10.1885AbracadabraFries Hansi
10.26.10.1884JessicaMoore William H.
9.28.10.1883VictoriaBaltazzi Hector
8.5.11.1882Per DampfHarraway Thomas
7.9.10.1881VictoriaBaltazzi Hector
6.11.10.1880Good MorningPhillips M.
5.12.10.1879RudiHanreich I.
4.13.10.1878BrigandMetternich Fritz
3.28.10.1877BrigandMetternich Fritz
1876 – velké mrazy
2.7.11.1875BriganHerbert George
1.5.11.1874FantômeSayers George

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