|Kdy:
|11. října 2026
|První ročník:
|1874
|Délka:
|6 900 metrů
|Překážky:
|31
|Poslední vítěz:
|Stumptown / Keith Donoghue
|Dotace:
|5 000 000 Kč
|Kurzy:
|Tipsport
|Kde sledovat:
|Tipsport, ČT sport
Velká pardubická hlavní dostih: rekord Josefa Váni a zajímavosti
První ročník Velké pardubické se konal 5. listopadu 1874, má tedy opravdu dlouhou historii – v letošním roce se jede 136. ročník, několikrát totiž musel být závod kvůli různým důvodům zrušen.
Spoustu lidí má tento závod spojen s legendárním Josefem Váňou, který je stále rekordmanem v počtu celkových vítězství (8), přičemž poslední triumf přidal ve svých 58 letech v roce 2011. O tento rekord ale může přijít, stále aktivní Jan Faltejsek totiž triumfoval sedmkrát.
S Váňou je spojen i nejlepší kůň – se Železníkem totiž byl nejrychlejší hned 4×, spoustu dalších koní má o jedno vítězství méně. Je mezi nimi například i Tiumen, na kterém přidal legendární žokej další tři triumfy.
Rekordní čas 8:56,01 má na kontě Ribelino s Pavlem Kašným z roku 2015, pod devět minut se pak dostal už jen Sixteen s Josefem Bartošem v roce 2008.
Co se týká pohlaví koní, mají jasnou převahu valaši s celkovými 78 vítězstvími, následující hřebci (31) a klisny (26).
|Nejlepší závodník:
|Josef Váňa (8 triumfů)
|Nejvíce triumfů v řadě:
|Peter Gehm (2001–2004)
|Nejlepší kůň:
|Železník (4)
|Nejrychlejší čas:
|8:56,01 – Ribelino (2015)
|Nejstarší vítěz:
|Vladimír Hejmovský (1951 – 59 let)
|Nejmladší vítěz:
|Josef Vavroušek (1959 – 19 let)
|Vítězná žena:
|Lata Brandisová (1937)
|Nejúspěšnější pohlaví koně:
|valach (78× vítěz)
|
Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy
Smrt koní na Velké pardubické: nepřežily téměř tři desítky
Slavný závod nemají příliš v oblibě ochránci zvířat, v historii tohoto překážkového dostihu už totiž ať už přímo na závodišti, nebo na následky vzniklého zranění, zemřelo 27 koní.
V posledních letech byly nejobávanější překážky, jako je třeba Taxisův příkop, několikrát upraveny a tragických událostí výrazně ubylo. Posledním koněm, který zahynul, zůstává ryzák Stuke (2023), který právě před Taxisem nečekaně vybočil doleva a srazil se s jiným koněm.
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Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze
Velká pardubická: přehled vítězů od roku 1874
V následující tabulce najdete kompletní přehled vítězů od 1. ročníku. Několik ročníků muselo být zrušeno:
- 1876 – mrazivé počasí
- 1908 – nevyhovující terén
- 1914 až 1919 – první světová válka
- 1938 až 1945 – druhá světová válka
- 1968 – známé politické důvody
Existují také dva ročníky, které nemají vítěze – v roce 1909 ani jeden ze tří koní nedoběhl do cíle, rok 1920 sice jediného koně v cíli měl, později byl ale diskvalifikován.
Unikátní je i rok 2024, kdy kvůli selhání cílové kamery nebylo možné určit, který ze dvou koní byl v cíli dříve. Závod tak poprvé v historii skončil „mrtvým doběhem“, vyhlášeni tedy byli dva vítězové – Sexy Lord (ž. Myška) a Godfrey (ž. Faltejsek).
|Ročník
|Datum
|Kůň
|Jezdec
|Čas
|135.
|12.10.2025
|Stumptown
|Donoghue Keith
|9:06,55
|134.
|13.10.2024
|Sexy Lord
|Myška Jaroslav
|9:40,00
|Godfrey
|Faltejsek Jan
|133.
|8.10.2023
|Sacamiro
|Faltejsek Jan
|9:28,27
|132.
|9.10.2022
|Mr Spex
|Matuský Lukáš
|9:31,24
|131.
|10.10.2021
|Talent
|Složil Pavel, ml.
|9:12,79
|130.
|11.10.2020
|Hegnus
|Matuský Lukáš
|9:22,99
|129.
|13.10.2019
|Theophilos
|Bartoš Josef
|9:28,76
|128.
|14.10.2018
|Tzigane du Berlais
|Faltejsek Jan
|9:05,56
|127.
|8.10.2017
|No Time to Lose
|Kratochvíl Jan
|9:39,98
|126.
|9.10.2016
|Charme Look
|Faltejsek Jan
|9:42,86
|125.
|11.10.2015
|Ribelino
|Kašný Pavel
|8:56,01
|124.
|12.10.2014
|Orphee des Blins
|Faltejsek Jan
|9:08,25
|123.
|13.10.2013
|Orphee des Blins
|Faltejsek Jan
|9:33,22
|122.
|13.10.2012
|Orphee des Blins
|Faltejsek Jan
|9:13,39
|121.
|9.10.2011
|Tiumen
|Váňa Josef, st.
|9:15,29
|120.
|10.10.2010
|Tiumen
|Váňa Josef, st.
|9:03,73
|119.
|11.10.2009
|Tiumen
|Váňa Josef, st.
|9:19,56
|118.
|12.10.2008
|Sixteen
|Bartoš Josef
|8:58,99
|117.
|14.10.2007
|Sixteen
|Andrés Dušan
|9:18,66
|116.
|8.10.2006
|Decent Fellow
|Bartoš Josef
|9:20,60
|115.
|9.10.2005
|Masku
|Fuhrmann Dirk
|9:11,21
|114.
|10.10.2004
|Registana
|Gehm Peter
|9:15,41
|113.
|12.10.2003
|Registana
|Gehm Peter
|9:30,14
|112.
|13.10.2002
|Maskul
|Gehm Peter
|10:22,10
|111.
|14.10.2001
|Chalco
|Gehm Peter
|10:04,50
|110.
|8.10.2000
|Peruán
|Matysík Zdeněk
|9:29,00
|109.
|10.10.1999
|Peruán
|Matysík Zdeněk
|9:16,00
|108.
|11.10.1998
|Peruán
|Matysík Zdeněk
|10:10,01
|107.
|12.10.1997
|Vronsky
|Váňa Josef
|10:34,30
|106.
|13.10.1996
|Cipísek
|Snitkovskij Vladislav
|9:35,00
|105.
|8.10.1995
|It’s a Snip
|Mann Charles
|10:03,43
|104.
|9.10.1994
|Erudit
|Snitkovskij Vladislav
|10:06,70
|103.
|10.10.1993
|Rigoletto
|Štencl Libor
|10:29,00
|102.
|11.10.1992
|Quirinus
|Brečka Jaroslav
|10:09,10
|101.
|13.10.1991
|Železník
|Váňa Josef
|10:01,10
|100.
|14.10.1990
|Libentína
|Zajko Karel
|9:49,40
|99.
|8.10.1989
|Železník
|Váňa Josef
|10:16,30
|98.
|9.10.1988
|Železník
|Váňa Josef
|10:59,80
|97.
|4.10.1987
|Železník
|Váňa Josef
|9:56,13
|96.
|12.10.1986
|Valencio
|Zajko Karel
|10:39,04
|95.
|6.10.1985
|Festival
|Vozáb Petr
|10:36,40
|94.
|14.10.1984
|Erot
|Chludějev Nikolaj
|10:48,90
|93.
|9.10.1983
|Sagar
|Liebich Pavel
|10:28,00
|92.
|10.10.1982
|Sagar
|Liebich Pavel
|10:12,40
|91.
|11.10.1981
|Sagar
|Liebich Pavel
|12:46,37
|90.
|12.10.1980
|Simon
|Knápek Vlastimil
|11:47,53
|89.
|14.10.1979
|Legenda
|Chaloupka Jiří
|11:07,10
|88.
|8.10.1978
|Lancaster
|Kasal Jiří
|11:30,60
|87.
|9.10.1977
|Václav
|Chaloupka Václav
|12:15,20
|86.
|10.10.1976
|Limit
|Zobal František
|10:59,40
|85.
|11.10.1975
|Mor
|Benš Karel
|11:01,70
|84.
|6.10.1974
|Mor
|Benš Karel
|10:42,70
|83.
|7.10.1973
|Stephen’s Society
|Collins Christopher
|10:04,90
|82.
|8.10.1972
|Korok
|Chaloupka Václav
|10:55,20
|81.
|10.10.1971
|Korok
|Chaloupka Václav
|11:02,80
|80.
|11.10.1970
|Vezna II
|Milev Nedělko
|11:41,20
|79.
|12.10.1969
|Korok
|Chaloupka Václav
|11:01,20
|1968 – politické důvody
|78.
|8.10.1967
|Dresden
|Sokolov A.
|11:34,70
|77.
|9.10.1966
|Nestor
|Kňazík Tibor
|12:22,60
|76.
|10.10.1965
|Mocná
|Vítek František
|10:39,60
|75.
|11.10.1964
|Priboj
|Gorelkin Valentin
|11:33,60
|74.
|13.10.1963
|Koran
|Vítek František
|10:47,20
|73.
|14.10.1962
|Gaboj
|Makarov Rostislav
|10:05,10
|72.
|15.10.1961
|Grifel
|Avdějev Ivan
|10:21,30
|71.
|16.10.1960
|Grifel
|Avdějev Ivan
|12:32,00
|70.
|18.10.1959
|Epigraf
|Prachov Vladimir
|12:05,20
|69.
|19.10.1958
|Epigraf
|Prachov Vladimir
|13:11,00
|68.
|20.10.1957
|Epigraf
|Fedin Vladimir
|11:27,90
|67.
|14.10.1956
|Letec
|Vavroušek Josef
|13:14,80
|66.
|23.10.1955
|Furioso XIV
|Čajda Jozef
|11:32,10
|65.
|24.10.1954
|Unkas
|Raimond Ludvík
|13:08,00
|64.
|18.10.1953
|Junák
|Palyza Ferdinand
|11:13,50
|63.
|19.10.1952
|Vítěz
|Svoboda Miloš
|11:25,30
|62.
|21.10.1951
|Salvator
|Hejmovský Vladimír
|10:58,00
|61.
|22.10.1950
|Var
|Jungmann Josef
|11:17,20
|60.
|23.10.1949
|Učeň
|Dostál Oldřich
|10:55,30
|59.
|10.10.1948
|Var
|Kotek Miroslav
|11:03,30
|58.
|12.10.1947
|Rayon de Lune
|Buret M.
|10:30,80
|57.
|20.10.1946
|Titan
|Svoboda Miloš
|11:56,40
|1938–1945: 2. světová válka
|56.
|17.10.1937
|Norma
|Brandisová Lata
|10:47,00
|55.
|18.10.1936
|Herold
|Lengnik Oskar
|10:47,00
|54.
|13.10.1935
|Herold
|Lengnik Oskar
|10:41,40
|53.
|14.10.1934
|Wahne
|Wiese H.
|12:44,00
|52.
|15.10.1933
|Remus
|Spano Reguiero
|11:24,60
|51.
|16.10.1932
|Remus
|Spano Reguiero
|12:48,80
|50.
|4.10.1931
|Pohanka
|Durand F.
|14:47,80
|49.
|12.10.1930
|Gyi Lovam!
|Popler Rudolf
|12:00,00
|48.
|13.10.1929
|Ben Hur
|Schwandt Gustav
|12:37,00
|47.
|14.10.1928
|Vogler
|Schmidt Hans
|12:03,90
|46.
|9.10.1927
|Forum
|Charous Josef
|14:00,00
|45.
|24.10.1926
|All Right II
|Popler Rudolf
|17:44,60
|44.
|25.10.1925
|Landgraf II
|Holoubek Karel
|19:19,20
|43.
|26.10.1924
|Herero
|Stärz Eduard
|13:10,00
|42.
|21.10.1923
|Landgraf II
|Pintér Jan
|13:29,00
|41.
|1.11.1922
|Baldur
|Gimpl František
|15:27,00
|40.
|23.10.1921
|Periwig
|Syrový Josef
|15:32,00
|39.
|17.10.1920
|bez vítěze
|1914–1919: 1. světová válka
|38.
|12.10.1913
|Dick Turpin
|Janek Ferencz
|11:11,50
|37.
|13.10.1912
|Jamagata
|Bartosch František
|11:39,40
|36.
|22.10.1911
|Glenmorgan
|Egan-Krieger Jenö
|10:22,00
|35.
|30.10.1910
|Paul Heston
|Seiffert Max
|14:26,50
|34.
|31.10.1909
|bez vítěze
|1908 – špatný terén
|33.
|3.11.1907
|Kourgan
|Birghan Josef
|11:24,60
|32.
|4.11.1906
|Tigra
|Huxtable Harry H.
|12:10,60
|31.
|29.10.1905
|Scotch Moor
|Seiffert Max
|–
|30.
|30.10.1904
|Dennis
|Buckenham Thomas H.
|–
|29.
|1.11.1903
|Jour Fix
|Ulrich Rosák
|12:04,00
|28.
|1.11.1902
|Jour Fix
|Ulrich Rosák
|–
|27.
|3.11.1901
|Chorazy
|Slinn Frederick E.
|–
|26.
|4.11.1900
|Magyarád
|Buckenham Thomas H.
|–
|25.
|15.10.1899
|Sláva
|Buckenham Thomas H.
|–
|24.
|14.10.1898
|Handy Andy
|Jekyll R.
|–
|23.
|29.10.1897
|Magyarád
|Geoghegan Edward
|–
|22.
|30.10.1896
|Lady Anne
|Geoghegan Edward
|–
|21.
|1.11.1895
|Galamb II
|Hall A.
|–
|20.
|4.11.1894
|Lady Anne
|Geoghegan Edward
|–
|19.
|31.10.1893
|Hadnagy
|Williamson George
|–
|18.
|30.10.1892
|Alphabet
|Westlake John
|–
|17.
|14.10.1891
|Lady Anne
|Fletcher Richard Harry
|–
|16.
|30.10.1890
|Alphabet
|Williamson George
|–
|15.
|31.10.1889
|Parisis
|Fletcher Richard Harry
|–
|14.
|31.10.1888
|Et Caetera
|Phillips Max
|–
|13.
|30.10.1887
|Woodman
|Baltazzi Hector
|–
|12.
|24.10.1886
|Hanno
|Fletcher Richard Harry
|–
|11.
|25.10.1885
|Abracadabra
|Fries Hansi
|–
|10.
|26.10.1884
|Jessica
|Moore William H.
|–
|9.
|28.10.1883
|Victoria
|Baltazzi Hector
|–
|8.
|5.11.1882
|Per Dampf
|Harraway Thomas
|–
|7.
|9.10.1881
|Victoria
|Baltazzi Hector
|–
|6.
|11.10.1880
|Good Morning
|Phillips M.
|–
|5.
|12.10.1879
|Rudi
|Hanreich I.
|–
|4.
|13.10.1878
|Brigand
|Metternich Fritz
|–
|3.
|28.10.1877
|Brigand
|Metternich Fritz
|–
|1876 – velké mrazy
|2.
|7.11.1875
|Brigan
|Herbert George
|–
|1.
|5.11.1874
|Fantôme
|Sayers George
|–